От Чулкова до Шунина. Легендарный «Тигр»

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вчера, 10:01

Продолжаем рассказ о вратарях московского «Динамо». На очереди знаменитый Алексей Хомич.

Алексей Петрович Хомич защищал ворота «бело-голубых» в послевоенные годы. Славные страницы в истории клуба. Это и знаменитое противостояния с ЦДКА , и британское турне, во время которого команда из страны-победительницы удивила родоначальников футбола.

Свое прозвище «Тигр» Алексей Хомич заработал во время британского турне 1945 года, в самом первом матче с «Челси». Англичане были удивлены прыгучестью русского вратаря, тем более что Алексей Петрович не отличался исполинским ростом — всего 172 сантиметра. Сейчас бракуют вратарей, чей рост меньше 180. Но и для той поры, без поправки на современную акселерацию, Хомич был не слишком высок. Но как прыгал! Говорили, что динамовский вратарь мог спокойно перелететь из левого угла в правый и вытащить кончиками пальцев мяч, летевший в самую паутинку. Сам Алексей Петрович объяснял секрет своего дара. Оказывается потрясающей прыгучести Тигр добился не вполне гуманными способами.

В детстве маленького Алёшу мама оставляла сидеть с годовалой сестрой. Но как усидишь дома, когда друзья во дворе играют в футбол. Алёша брал малышку с собой и клал ее на поле — вместо штанги. Естественно, ни один мяч не мог попасть в сестренку, поэтому Алёше приходилось летать в воротах. Со своей миссией он справился, девочка не то что, не пострадала, она мирно спала и не чувствовала, что ее старший брат с мальчишками рядышком гоняют мяч. Сестренка подросла, а Алеша вырос в замечательного вратаря.

Еще одна особенность Хомича — он всегда намертво фиксировал мяч. Тот прилипал к перчаткам вратаря. В прямом смысле. Оказывается, Алексей Петрович мазал перчатки специальным клеем. Многие вратари пытались узнать рецепт чудодейственного клея, но Хомич так и не выдал своей тайны.

Юный Хомич защищал ворота детской команды Таганского парка, той самой, в нападении которой блистал Константин Бесков. Вырос, стал играть за заводскую команду Мясокомбината. Но признание пришло к Алексею Петровичу после войны, когда он обосновался в воротах московского «Динамо».

В 1942 году Алексей Хомич был призван в армию. Молодой человек рвался на фронт, но получил направление в Иран. Мало кто знает, что во время Великой Отечественной войны наши войска были введены в соседнюю страну, где несли важную миссию. Присутствие Красной армии в Иране удержало Турцию от вступления в войну на стороне Третьего рейха. Кроме того, через Иран осуществлялась часть поставок по ленд-лизу, и советские войска обеспечивали их безопасность. Во время службы Хомич играл в футбол за сборную гарнизона. Даже выиграл Кубок Тегерана и был признан лучшим вратарём турнира. Награду Хомичу вручил лично шах Ирана. В 1944 Алексея Петровича перевели в войска НКВД, стоявшие в Москве. А уже оттуда он попал в «Динамо».

Работы у вратарей тогда было очень много. Это сегодня, иной раз, голкипер может отстоять, именно отстоять 90 минут и ни разу не получить удара в створ ворот. В послевоенном футболе такого не было. Ведь команды играли с пятью форвардами, и от каждого из них исходила угроза. Да и какие нападающие в то время были. Достаточно вспомнить линию атаки ЦДКА . Голкиперам приходилось не менее десятка раз за матч спасать свои ворота. Результативность была высокой. Но в таких сложных, даже экстремальных для современный стражей ворот условиях, Хомич пропускал очень мало. В 164 матчах за «Динамо» он пропустил всего лишь 109 мячей. Или 0,66 мяча за игру. 83 матча он отыграл на ноль. Любой из современных вратарей был бы счастлив иметь такие показатели. В 1949 году Алексей Петрович сохранял свои ворота в неприкосновенности на протяжении 614 минут. Это достижение потом превзошёл великий последователь Хомича Лев Яшин.

Пиком карьеры Алексея Хомича стало динамовское турне по Англии и Шотландии. Алексей Петрович защищал ворота советской команды во всех четырёх встречах. Родоначальники футбола были в восторге от игры русского вратаря, тащившего самые сложные мячи, в том числе и с одиннадцатиметровой отметки. А чего стоили его знаменитые «леди и гамильтоны» во время торжественного приёма. Но только товарищи по команде знали, что стоит за бросками вратаря и его шутками. После каждой встрече с британскими джентльменами на теле отважного вратаря появлялись новые ссадины и синяки. Один из руководителей «Челси» предлагал Алексею остаться в Англии. На что получил короткий ответ «Советские футболисты не продаются». Когда англичанину перевели ответ Тигра, тот был очень огорчён.

Сборной СССР тогда ещё не существовало, и зарубежные турне клубов были визитной карточкой нашего футбола. Британское турне было не единственным в биографии великого вратаря. В 1947 году Хомич показал своё мастерство болельщикам Швеции и Норвегии. Но в 1952 году Алексей Петрович готовился к Олимпиаде в Хельсинки. Но последствия травмы помешали Хомичу попасть в состав.

Конец сороковых годов – время великого противостояния «Динамо» и ЦДКА , Михаила Якушина и Бориса Аркадьева, Алексея Хомича и Владимира Никанорова. Двух разных команд, двух тренерских концепций, двух выдающихся голкиперов. Лёгкий и летучий Хомич против фактурного и расчётливого бывшего борца Никанорова. Сколько мальчишек решили стать вратарями, желая подражать одному из великих стражей ворот. И хотя Никаноров по количеству трофеев обошёл Хомича, вряд ли стоит искать в этой паре сильнейшего. Не все измеряется в медалях и кубках.

Хомич отыграл в воротах «Динамо» шесть сезонов. Всего шесть сезонов. И «ушли» его со странной формулировкой — «за потерю прыгучести». Виной тому два мяча, пропущенных Алексеем Петровичем после рикошетов. Знаменитый вратарь так высоко поднял планку своего мастерства, что малейшее отклонение от неё вызвало недовольство руководства. Тигр отправился в Минск, где провёл несколько хороших сезонов — в частности выиграл с местным «Спартаком» бронзовые медали чемпионата СССР . После завершения карьеры игрока Алексей Петрович стал фотокорреспондентом, причем работал он в еженедельнике «Футбол-Хоккей».

К сожалению, жизнь великого вратаря оказалась недолгой. Алексей Петрович Хомич умер в мае 1980 года на 61 году жизни, через несколько дней после ухода из жизни своего вечного оппонента армейца Владимира Никанорова. Алексея Петровича подкосила смерть жены, которую он пережил на полтора года. В 2012 году на доме, где жил Алексей Петрович, была открыта мемориальная доска.