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«Зенит» снова чемпион, а «Ахмат» не вылетает?

вчера, 17:30
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«Соккер.ру» реагирует на информацию о нежелании большинства клубов играть в футбол.

Почему минимум 10-12 участников РПЛ не хотят доигрывать сезон, и эту информацию подтверждает не только Нобель Арустамян? Ответ прост – не работают ради результатов, не бьют по мячу ради болельщиков.

На трибуны приходят «важные люди», строго для них команды и выходят на поле. Не принципиален счет, ведь никто не трогал ленивых детей лимита, не интересен конечный результат – футболистов ни разу не наказывали за провалы.

Влетай киприотам на здоровье. Про провинциальные клубы, сосущие местные бюджеты, можно не начинать – не бизнес и не для людей. А раз важные дяди на трибуны в оставшихся турах не попадут, какой смысл играть?

Организовывать сложные мероприятия с риском попасть во все мировые новости, если допустят очаг заражения, следовать жестким инструкциям, как какие-то немцы, в РПЛ не хотят. И легионеры не желают играть, ведь в случае осложнений попадут в российскую больницу.

Им лучше дома отсидеться. Уже нет даже финансового смысла. Другой инсайдер – Конов, не видит поддержки идеи показать РПЛ по федеральным каналам, поэтому все идет к досрочному завершению сезона. Значит, нужно понять, какой будет структура нового розыгрыша и как определят победителей?

Чемпионство «Зенита» никто не оспорит – им вручат «золото», как ПСЖ во Франции. Дюков сделает все, чтобы не было обнуления. Оно нелогично, учитывая отрыв в таблице, а также лидерство по всей дистанции – после пятого, десятого, пятнадцатого и двадцатого туров. Тренер Семак – двукратный чемпион России.

Одной проблемой меньше, ведь в той же Испании вряд ли «Реал» согласится отдать чемпионство «Барселоне» на основании отрыва в два пункта – особенно с учетом результата Эль Класико, да и в Италии вот так просто отдать «золото» текущему лидеру нельзя – отрыв меньше, настоящая борьба впереди.

Клубы РПЛ, за вычетом «Зенита», ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова», если верить инсайдерам, не хотят бороться за победы на поле. Возможно, еще готовы сыграть в футбол игроки «Сочи» Федотова, но это не точно. В любом случае, смелые команды в меньшинстве. А у остальных есть мотивация не играть.

«Крылья Советов» и «Ахмат» замыкают таблицу и лоббируют завершение сезона, чтобы сохранить прописку. Плюс протащат идею с 18 клубами. И хотя это финансово невыгодно – экономисты просчитывали эффект и пришли к выводу, что идея глупая и опасная, под коронавирус можно продавить любую ересь.

Кто ж ее сможет оспорить? На важные темы, вроде пенсий или финансовой помощи во время карантина, высказываются в стране вратари – Беленов и Фролов. Но даже вратарей чиновники отругали, ведь боятся, что важные дяди обрубят финансирование «Уфе» и «Крыльям Советов» за такую роскошь, как свобода слова.

Еще одно право, гарантированное Конституцией – на труд, не спешат использовать в этом сезоне сами футболисты. Игроки в России не относятся к трудолюбивым – профессионализма для успешной десятилетней карьеры в топ-5 ни у кого нет. Но при этом многие считают, что «всего добились сами» и «заслуживают каждую копейку».

Тугарев из «Локомотива» на днях высмеял претензии врачей из-за нищенских окладов во время пандемии – использовал фразу «каждый получает, что заслуживает, кто на что научился», которую еще любят бандиты и казнокрады упоминать для аргументации «заслуженности». Конечно же, Романа заставили извиниться, но осадок остался.

Подобное отношение футболистов к окружающим «плебеям» без миллионной зарплаты объясняет, почему большинство отказывается играть. Зарплата, пускай и обрезанная, придет на счет. Игроки готовы завершить сезон и начать с первого тура следующего. Похоже, дело уже решенное, даже если в РФС другого мнения, клубы нельзя заставить.

Странно, что в  случае с 8 турами и турниром, где всего 16 участников, не рассматривают очевидный вариант – сыграть на нейтральных полях в сжатые сроки, пользуясь разработанными в Бундеслиге правилами безопасности. Странно, но ожидаемо. Вряд ли «Зенит» и «Краснодар» продавят идею продолжения, особенно если правительство не пустит в Россию в ближайшие недели легионеров.

Одним словом, какие футболисты с клубами – такие и решения сложнейших вопросов. Не хотят бороться, но хотят сохранить прописку в высшей лиге. Готовы посадить на шею государственному бюджету «Химки» и «Ротор» — расширить дивизион минимум на сезон. И не допускают, что «Зенит» в оставшихся турах может посыпаться – на нейтральном поле без зрителей сюрпризы были бы неизбежными.

Пока же неизбежным кажется завершение РПЛ. При этом клубы в конце мая или в начале июня соберутся ради тренировок и сборов, то есть риск заражения будет равным тому, что в матчах. Но показать людям футбол не сильно хотят. Вернее, две трети участников отказываются. Зачем бороться, если речь и так о бюджетных клубах в большинстве случаев?

В РПЛ 2020/21 будет 18 клубов, а спортивный принцип никого не волнует. Поскольку идея зафиксировать результаты по первому кругу бредовая – после этого сыграли семь туров, то скорее финишным станет 22-й. Да, несправедливо, ведь у каждого клуба разный календарь и уровень будущих соперников различается, но скорее увидим именно такое решение.

Никто не вылетает, а финальная таблица уже есть. И хотя в регламенте, конечно же, нет ничего о такой развязке, ее могут принять на исполкоме РФС. Тогда «Зенит» — чемпион, «Локомотив» в третий раз напрямую попадает в ЛЧ, а «Краснодар» снова попробует свои силы в квалификации. Справедливо ли это? Нет, конечно.

По регламенту выше должна быть команда, которая опережает конкурента при равенстве очков по личным встречам, то «железнодорожники» и «быки» обменялись ничьими со счетом 1:1. Дальше идет общее количество побед, вот только на него логично смотреть, если каждый сыграл с каждым. Календари у команд Семина и Мусаева разные, но на это закроют глаза.

Правда никто не сможет объяснить, что мешает провести плей-офф за право сыграть в группе Лиги чемпионов между «быками» и «железнодорожниками»? Так хотя бы спортивный принцип частично вернут. Но нет, скорее примут решение в пользу москвичей. «Ростов» и ЦСКА отправятся в Лигу Европы, а вот «Динамо» может выиграть от отмены Кубка России.  

Но тут есть нюансы. УЕФА уже раздумывает лишить Нидерланды пятой путевки, ведь не провели финал Кубка, а собираются отдать место в ЛЕ участнику чемпионата – плюют на права финалиста «Утрехта», что мог выиграть трофеи и получить путевку в еврокубки. Так что «Динамо» получало бы место в ЛЕ в случае шестой строчки и победы «Зенита» в Кубке России. А если турнир отменят, то пострадать может и «Спартак» — минус шанс на трофей, и «Динамо».

Вообще, Чеферину пора вмешиваться. Пока рулить процессом желает популист Макрон – президент Франции, который уже который месяц залазит языком во все конфликты на планете, чтобы наговорить на Нобелевскую премию мира. Вот и здесь политик будет рассказывать о «здоровье спортсменов» во время матчей, призывая завершить все турниры топ-5, хотя обычный гражданин может заразиться по дороге на работу или при походе в магазин.

Плюс игроков перед новым сезоном, даже если нынешний отменят, погонят на сборы с тем же риском заболеть. Чем тренировки в Москве, Грозном или Самаре, если потом все разъезжаются по домам, безопаснее для здоровья, чем турнир на нейтральных полях без зрителей и с проживанием в отелях? Но сборы летом точно будут, а футбол вам не покажут, если судить по информации этого дня.

А все потому, что бюджетные деньги капнут, даже если не играть. Голландцы закруглились, поскольку им заплатило телевиденье. Французы – поскольку у них очень трусливые политики. В России же не хотят играть сами клубы, даже шанс на трофей не служит мотивацией. «Зенит» явно голосует за игру – хочет «золотой дубль», а вот «Спартак» в числе тех, кто скорее откажется от борьбы.

Похоже, трофей их не волнует, хотя завоевать его можно с помощью двух побед — над «Зенитом» и в финале над «Химками» или победителем пары «Шинник» — «Урал». Кстати, команды второй лиги тоже проголосовали за прекращение борьбы, лишь три клуба против. Впрочем, в случае с ФНЛ и ПФЛ отмену можно понять – слишком сложная логистика, много матчей, а денег нет. Но они даже от плей-офф за право выйти в РПЛ отказались – лень.

И куда грустнее, что даже в РПЛ лишь 4-5 клубов интересуются футболом. Никто не утверждает, что точно будет возможность безопасно продолжить сезон в июне. Вот только на дворе последний день апреля, а хотят поставить точку и не работать как можно дольше прямо сейчас.

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NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответ Заполярный (раскрыть)
сегодня в 10:29
Заметил, что Зенит против завершения чемпионата, а спартак согласен на завершение?
Чего боится федун? В случае продолжения сезона все ещё есть вариант с стыками и прямым вылетом вместе с тереком
112910415
112910415
сегодня в 08:18
неприятная история ... но некоторые шансы за законный ход событий ещё остаются
Заполярный
Заполярный
сегодня в 02:01
ДОИГРАЛИСЬ. ЧЕМПИОНОВ ТЕПЕРЬ НАЗНАЧАЮТ ЗА ВОСЕМЬ ТУРОВ ДО ОКОНЧАНИЯ.
ИЛИ ОБНУЛЯТЬ ЧЕМПИОНАТ ИЛИ ДОИГРЫВАТЬ. ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
сегодня в 00:07
А интересно кто сильнее Лудогорец, или Минское Динамо? Про Насиональ, Осер Бенфику ( 0:3) не вспоминаем Это все же гранды. И про стадион за 1 руб тоже не вспоминаем, зачем? Какие мелочи. 1 млрд евро на халяву распилили все честно?
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:33
Руководство российского футбола огласило три сценария завершения сезона – два очень похожих оптимистических и один пессимистический. Если коротко, то в лучшем случае футбол вернется в страну ближе к концу июня – доиграют этот сезон и в конце августа начнут новый, а в худшем – сезон так и останется недоигранным. "МК-Спорт" внимательно изучил эти сценарии и обратил внимание на некоторые странности.

Искусственный чемпион

Болельщики и без того регулярно жалуются, что у «зенита» слишком много привилегий: судьи ошибаются в пользу питерцев чаще обычного, бюджетом клуб осчастливили огромным, да еще и в лиге выступают несколько клубов, настолько тесно связанных с владельцами "зенита", что их все время подозревают в нехорошем. Но теперь эти жалобы зазвучат с новой силой. Все из-за странного решения лиги.

В случае, если чемпионат так и не будет доигран на фоне пандемии, карантина и режима самоизоляции, лига планирует распределить места в еврокубках автоматически – по позициям, которые клубы занимают на данный момент. «зенит» же собираются назвать чемпионом, хотя до конца чемпионата остается аж восемь туров – больше четверти.

И это изумляет. Например, в Нидерландах, где на днях тоже приняли решение завершить сезон досрочно, – клубам раздали еврокубковые места, но лидирующий в таблице «Аякс» чемпионом не назвали – сезон остался без победителя.

Поклонники "зенита" ссылаются на другой пример – Бельгию: там первыми досрочно завершили сезон, но чемпиона все же назвали – «Брюгге». Но в стране пивоваров немного другая ситуация. Регулярный сезон в Бельгии почти успели доиграть – провели 29 туров из 30. С чемпионством «Брюгге» никто не спорил, потому что клуб лидировал с 15-очковым отрывом за тур до финиша регулярки. После этого клубам предстоял еще отдельный турнир плей-офф, но без него ведь можно обойтись, правда? Все и так уже сыграли со всеми по два раза.

А в России все по-другому – «зенит» оторвался от преследователей всего на девять очков, но питерцам еще предстоит сыграть с ЦСКА в ближайшем матче и с «Краснодаром» через пару туров. Так что, называть чемпиона в России, кажется, все же преждевременно.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 22:48
Обьявят Зенит чемпионом. Резиновый чемпион, это называется. Опять смотрим на Запад, туда, куда солнце садится, где день начинается позже).
Про 18 команд вообще .опа. И, это в условиях карантина и ее последствиях, во всех сферах жизни. Про халявщиков сохранить прописку понятно. С неба неожиданно упало спасение).
Думайте господа-товарищи. У вас головы больше надеюсь).
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
вчера в 21:22
Вот интересно, во Франции и Голландии, где чемпионаты решено прекратить, а победителями объявить лидеров, такая же истерика, как у нас ? Почему - то сомневаюсь в этом.
Свинолет
Свинолет
вчера в 20:49
Пока только слухи.
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 20:46
Зенит только за доигровку. Это свиньям терять нечего и Ахмату. Вот они все за остановку чемпионата. Да парочка коней хотят закончить чемпионат, чтобы элементарно троллить Зенит, наплевав на свои результаты. Гыгыгы
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
вчера в 20:29
ЦСКА не плевать на болельщиков и на владельцев абонементов. ЦСКА выступает за продолжение чемпионата. И естественно голосует за завершение чемпионата по спортивному принципу, а не как привыкли бомжи все решать в кабинетах. То Дюкова питерского протащят в президенты РФС, то фарм клубы организуют, то судей прикормленных подтянут, а потом в еврокубках Минское Динамо, с Лейпцигом унижает.
Сп62
Сп62 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:21
Этим "здоровьем" уже задолбали. Показательные футбольные матчи проводили даже во время войны. А истерику поднимают не заботой о народе, а личной политической выгодой!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответ Красно Синий воин (раскрыть)
вчера в 20:01
Зениту не плевать на болельщиков и владельцев абонементов, поэтому клуб выступает за возобновление чемпионата. И не болеле педальных кричать о кабинетах, всем давно известно, что судьям друзья 75ра заносят от 50 килобаксов за лояльное отношение. Но команде рекордсменов и наркоманов это не помогает и Лудогорец грузит пятерку.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:49
Можно долго рассуждать на тему "продолжать - не продолжать" наш чемпионат ( в Европе пусть сами разбираются ), но надо "зрить в корень", как говаривал незабвенный " Козьма Прутков" ( обозначил кавычками, так как это псевдоним четырех известных авторов ). Корень в том, что какое бы решение не принял Российский футбольный союз, будут недовольные - владельцы команд, спонсоры, болельщики, в конце концов сами футболисты. Решение в этом случае со стороны РФС должно быть волевым и окончательным, а именно: чемпионат не возобновлять, расположение команд в турнирной таблице - согласно заработанным очкам, лигу расширить до 18 команд за счет двух лидирующих коллективов из ФНЛ (чтобы соблюсти спортивный принцип ), представительство в еврокубках по положению команд в турнирной таблице. Погундосят-погундосят недовольные, а затем привыкнут, примут к сведению и будут готовиться к следующему сезону. В противном случае команды не выберутся из дебрей противоречий. Выгода от такого решения одна - здоровье всех участников футбольного действа, которые спокойно переждут вынужденную паузу.
Leningrad 84
Leningrad 84
вчера в 19:43
Зачем обсасывать слухи от всяких Арустамянов...
Никаких решений никто пока не принимал...
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
вчера в 19:40
Как можно присвоить чемпионство в недоигранном турнире? Это противоречит сути турнирного соревнования.

Если чемпионат не будет доигран (надеюсь, будет), его следует признать несостоявшимся. Как в Нидерландах . А в еврокубки отправлять согласно инструкции УЕФА.
Но что то мне подсказывает, что бомжам плевать на спортивный принцип. Они привыкли пользоваться админресурс, и проплаченными судьями.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 19:27
Странно, что больше всего бомбит от возможного присуждения Зениту чемпионского титула у конявых)
У 75ра деньги на подкуп судей закончились, теперь конюшня будет болтаться за пределами призовой тройки.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 19:16, ред.
Чемпионат надо доиграть.
Хоть в сентябре.
А сделать Зенит чемпионом по не спортивному принципу ляжет позорным пятном пожизненно на клуб из Питера.
Тiпа Тралi-Валi
Тiпа Тралi-Валi
вчера в 19:08
Ещё пара месяцев вперед, чтобы доиграть всего 8 туров. Зенит чемпион.
andreika20133
andreika20133
вчера в 19:03
Я тоже удивляюсь. Легко могли бы доиграть за месяц на нейтральны полях. Снять все вопросы о чемпионе (чтобы истерички не скулили)И расставить все команды ---кому на вылет кому в еврокубки.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 18:50
Путин простит также как прощает все банковские долги страны ,коих триллионы.
Не было в России менеджмента и не будет.
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:04
Ахахаха....Дюков все сделает что бы зенит объявили кабинетным чемпионом!!!
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