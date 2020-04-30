«Зенит» снова чемпион, а «Ахмат» не вылетает?

«Соккер.ру» реагирует на информацию о нежелании большинства клубов играть в футбол.
Почему минимум 10-12 участников РПЛ не хотят доигрывать сезон, и эту информацию подтверждает не только Нобель Арустамян? Ответ прост – не работают ради результатов, не бьют по мячу ради болельщиков.
На трибуны приходят «важные люди», строго для них команды и выходят на поле. Не принципиален счет, ведь никто не трогал ленивых детей лимита, не интересен конечный результат – футболистов ни разу не наказывали за провалы.
Влетай киприотам на здоровье. Про провинциальные клубы, сосущие местные бюджеты, можно не начинать – не бизнес и не для людей. А раз важные дяди на трибуны в оставшихся турах не попадут, какой смысл играть?
Организовывать сложные мероприятия с риском попасть во все мировые новости, если допустят очаг заражения, следовать жестким инструкциям, как какие-то немцы, в РПЛ не хотят. И легионеры не желают играть, ведь в случае осложнений попадут в российскую больницу.
Им лучше дома отсидеться. Уже нет даже финансового смысла. Другой инсайдер – Конов, не видит поддержки идеи показать РПЛ по федеральным каналам, поэтому все идет к досрочному завершению сезона. Значит, нужно понять, какой будет структура нового розыгрыша и как определят победителей?
Чемпионство «Зенита» никто не оспорит – им вручат «золото», как ПСЖ во Франции. Дюков сделает все, чтобы не было обнуления. Оно нелогично, учитывая отрыв в таблице, а также лидерство по всей дистанции – после пятого, десятого, пятнадцатого и двадцатого туров. Тренер Семак – двукратный чемпион России.
Одной проблемой меньше, ведь в той же Испании вряд ли «Реал» согласится отдать чемпионство «Барселоне» на основании отрыва в два пункта – особенно с учетом результата Эль Класико, да и в Италии вот так просто отдать «золото» текущему лидеру нельзя – отрыв меньше, настоящая борьба впереди.
Клубы РПЛ, за вычетом «Зенита», ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова», если верить инсайдерам, не хотят бороться за победы на поле. Возможно, еще готовы сыграть в футбол игроки «Сочи» Федотова, но это не точно. В любом случае, смелые команды в меньшинстве. А у остальных есть мотивация не играть.
«Крылья Советов» и «Ахмат» замыкают таблицу и лоббируют завершение сезона, чтобы сохранить прописку. Плюс протащат идею с 18 клубами. И хотя это финансово невыгодно – экономисты просчитывали эффект и пришли к выводу, что идея глупая и опасная, под коронавирус можно продавить любую ересь.
Кто ж ее сможет оспорить? На важные темы, вроде пенсий или финансовой помощи во время карантина, высказываются в стране вратари – Беленов и Фролов. Но даже вратарей чиновники отругали, ведь боятся, что важные дяди обрубят финансирование «Уфе» и «Крыльям Советов» за такую роскошь, как свобода слова.
Еще одно право, гарантированное Конституцией – на труд, не спешат использовать в этом сезоне сами футболисты. Игроки в России не относятся к трудолюбивым – профессионализма для успешной десятилетней карьеры в топ-5 ни у кого нет. Но при этом многие считают, что «всего добились сами» и «заслуживают каждую копейку».
Тугарев из «Локомотива» на днях высмеял претензии врачей из-за нищенских окладов во время пандемии – использовал фразу «каждый получает, что заслуживает, кто на что научился», которую еще любят бандиты и казнокрады упоминать для аргументации «заслуженности». Конечно же, Романа заставили извиниться, но осадок остался.
Подобное отношение футболистов к окружающим «плебеям» без миллионной зарплаты объясняет, почему большинство отказывается играть. Зарплата, пускай и обрезанная, придет на счет. Игроки готовы завершить сезон и начать с первого тура следующего. Похоже, дело уже решенное, даже если в РФС другого мнения, клубы нельзя заставить.
Странно, что в случае с 8 турами и турниром, где всего 16 участников, не рассматривают очевидный вариант – сыграть на нейтральных полях в сжатые сроки, пользуясь разработанными в Бундеслиге правилами безопасности. Странно, но ожидаемо. Вряд ли «Зенит» и «Краснодар» продавят идею продолжения, особенно если правительство не пустит в Россию в ближайшие недели легионеров.
Одним словом, какие футболисты с клубами – такие и решения сложнейших вопросов. Не хотят бороться, но хотят сохранить прописку в высшей лиге. Готовы посадить на шею государственному бюджету «Химки» и «Ротор» — расширить дивизион минимум на сезон. И не допускают, что «Зенит» в оставшихся турах может посыпаться – на нейтральном поле без зрителей сюрпризы были бы неизбежными.
Пока же неизбежным кажется завершение РПЛ. При этом клубы в конце мая или в начале июня соберутся ради тренировок и сборов, то есть риск заражения будет равным тому, что в матчах. Но показать людям футбол не сильно хотят. Вернее, две трети участников отказываются. Зачем бороться, если речь и так о бюджетных клубах в большинстве случаев?
В РПЛ 2020/21 будет 18 клубов, а спортивный принцип никого не волнует. Поскольку идея зафиксировать результаты по первому кругу бредовая – после этого сыграли семь туров, то скорее финишным станет 22-й. Да, несправедливо, ведь у каждого клуба разный календарь и уровень будущих соперников различается, но скорее увидим именно такое решение.
Никто не вылетает, а финальная таблица уже есть. И хотя в регламенте, конечно же, нет ничего о такой развязке, ее могут принять на исполкоме РФС. Тогда «Зенит» — чемпион, «Локомотив» в третий раз напрямую попадает в ЛЧ, а «Краснодар» снова попробует свои силы в квалификации. Справедливо ли это? Нет, конечно.
По регламенту выше должна быть команда, которая опережает конкурента при равенстве очков по личным встречам, то «железнодорожники» и «быки» обменялись ничьими со счетом 1:1. Дальше идет общее количество побед, вот только на него логично смотреть, если каждый сыграл с каждым. Календари у команд Семина и Мусаева разные, но на это закроют глаза.
Правда никто не сможет объяснить, что мешает провести плей-офф за право сыграть в группе Лиги чемпионов между «быками» и «железнодорожниками»? Так хотя бы спортивный принцип частично вернут. Но нет, скорее примут решение в пользу москвичей. «Ростов» и ЦСКА отправятся в Лигу Европы, а вот «Динамо» может выиграть от отмены Кубка России.
Но тут есть нюансы. УЕФА уже раздумывает лишить Нидерланды пятой путевки, ведь не провели финал Кубка, а собираются отдать место в ЛЕ участнику чемпионата – плюют на права финалиста «Утрехта», что мог выиграть трофеи и получить путевку в еврокубки. Так что «Динамо» получало бы место в ЛЕ в случае шестой строчки и победы «Зенита» в Кубке России. А если турнир отменят, то пострадать может и «Спартак» — минус шанс на трофей, и «Динамо».
Вообще, Чеферину пора вмешиваться. Пока рулить процессом желает популист Макрон – президент Франции, который уже который месяц залазит языком во все конфликты на планете, чтобы наговорить на Нобелевскую премию мира. Вот и здесь политик будет рассказывать о «здоровье спортсменов» во время матчей, призывая завершить все турниры топ-5, хотя обычный гражданин может заразиться по дороге на работу или при походе в магазин.
Плюс игроков перед новым сезоном, даже если нынешний отменят, погонят на сборы с тем же риском заболеть. Чем тренировки в Москве, Грозном или Самаре, если потом все разъезжаются по домам, безопаснее для здоровья, чем турнир на нейтральных полях без зрителей и с проживанием в отелях? Но сборы летом точно будут, а футбол вам не покажут, если судить по информации этого дня.
А все потому, что бюджетные деньги капнут, даже если не играть. Голландцы закруглились, поскольку им заплатило телевиденье. Французы – поскольку у них очень трусливые политики. В России же не хотят играть сами клубы, даже шанс на трофей не служит мотивацией. «Зенит» явно голосует за игру – хочет «золотой дубль», а вот «Спартак» в числе тех, кто скорее откажется от борьбы.
Похоже, трофей их не волнует, хотя завоевать его можно с помощью двух побед — над «Зенитом» и в финале над «Химками» или победителем пары «Шинник» — «Урал». Кстати, команды второй лиги тоже проголосовали за прекращение борьбы, лишь три клуба против. Впрочем, в случае с ФНЛ и ПФЛ отмену можно понять – слишком сложная логистика, много матчей, а денег нет. Но они даже от плей-офф за право выйти в РПЛ отказались – лень.
И куда грустнее, что даже в РПЛ лишь 4-5 клубов интересуются футболом. Никто не утверждает, что точно будет возможность безопасно продолжить сезон в июне. Вот только на дворе последний день апреля, а хотят поставить точку и не работать как можно дольше прямо сейчас.
Чего боится федун? В случае продолжения сезона все ещё есть вариант с стыками и прямым вылетом вместе с тереком
Чего боится федун? В случае продолжения сезона все ещё есть вариант с стыками и прямым вылетом вместе с тереком
ИЛИ ОБНУЛЯТЬ ЧЕМПИОНАТ ИЛИ ДОИГРЫВАТЬ. ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО.
ИЛИ ОБНУЛЯТЬ ЧЕМПИОНАТ ИЛИ ДОИГРЫВАТЬ. ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО.
Искусственный чемпион
Болельщики и без того регулярно жалуются, что у «зенита» слишком много привилегий: судьи ошибаются в пользу питерцев чаще обычного, бюджетом клуб осчастливили огромным, да еще и в лиге выступают несколько клубов, настолько тесно связанных с владельцами "зенита", что их все время подозревают в нехорошем. Но теперь эти жалобы зазвучат с новой силой. Все из-за странного решения лиги.
В случае, если чемпионат так и не будет доигран на фоне пандемии, карантина и режима самоизоляции, лига планирует распределить места в еврокубках автоматически – по позициям, которые клубы занимают на данный момент. «зенит» же собираются назвать чемпионом, хотя до конца чемпионата остается аж восемь туров – больше четверти.
И это изумляет. Например, в Нидерландах, где на днях тоже приняли решение завершить сезон досрочно, – клубам раздали еврокубковые места, но лидирующий в таблице «Аякс» чемпионом не назвали – сезон остался без победителя.
Поклонники "зенита" ссылаются на другой пример – Бельгию: там первыми досрочно завершили сезон, но чемпиона все же назвали – «Брюгге». Но в стране пивоваров немного другая ситуация. Регулярный сезон в Бельгии почти успели доиграть – провели 29 туров из 30. С чемпионством «Брюгге» никто не спорил, потому что клуб лидировал с 15-очковым отрывом за тур до финиша регулярки. После этого клубам предстоял еще отдельный турнир плей-офф, но без него ведь можно обойтись, правда? Все и так уже сыграли со всеми по два раза.
А в России все по-другому – «зенит» оторвался от преследователей всего на девять очков, но питерцам еще предстоит сыграть с ЦСКА в ближайшем матче и с «Краснодаром» через пару туров. Так что, называть чемпиона в России, кажется, все же преждевременно.
Искусственный чемпион
Болельщики и без того регулярно жалуются, что у «зенита» слишком много привилегий: судьи ошибаются в пользу питерцев чаще обычного, бюджетом клуб осчастливили огромным, да еще и в лиге выступают несколько клубов, настолько тесно связанных с владельцами "зенита", что их все время подозревают в нехорошем. Но теперь эти жалобы зазвучат с новой силой. Все из-за странного решения лиги.
В случае, если чемпионат так и не будет доигран на фоне пандемии, карантина и режима самоизоляции, лига планирует распределить места в еврокубках автоматически – по позициям, которые клубы занимают на данный момент. «зенит» же собираются назвать чемпионом, хотя до конца чемпионата остается аж восемь туров – больше четверти.
И это изумляет. Например, в Нидерландах, где на днях тоже приняли решение завершить сезон досрочно, – клубам раздали еврокубковые места, но лидирующий в таблице «Аякс» чемпионом не назвали – сезон остался без победителя.
Поклонники "зенита" ссылаются на другой пример – Бельгию: там первыми досрочно завершили сезон, но чемпиона все же назвали – «Брюгге». Но в стране пивоваров немного другая ситуация. Регулярный сезон в Бельгии почти успели доиграть – провели 29 туров из 30. С чемпионством «Брюгге» никто не спорил, потому что клуб лидировал с 15-очковым отрывом за тур до финиша регулярки. После этого клубам предстоял еще отдельный турнир плей-офф, но без него ведь можно обойтись, правда? Все и так уже сыграли со всеми по два раза.
А в России все по-другому – «зенит» оторвался от преследователей всего на девять очков, но питерцам еще предстоит сыграть с ЦСКА в ближайшем матче и с «Краснодаром» через пару туров. Так что, называть чемпиона в России, кажется, все же преждевременно.
Про 18 команд вообще .опа. И, это в условиях карантина и ее последствиях, во всех сферах жизни. Про халявщиков сохранить прописку понятно. С неба неожиданно упало спасение).
Думайте господа-товарищи. У вас головы больше надеюсь).
Про 18 команд вообще .опа. И, это в условиях карантина и ее последствиях, во всех сферах жизни. Про халявщиков сохранить прописку понятно. С неба неожиданно упало спасение).
Думайте господа-товарищи. У вас головы больше надеюсь).
Никаких решений никто пока не принимал...
Никаких решений никто пока не принимал...
Если чемпионат не будет доигран (надеюсь, будет), его следует признать несостоявшимся. Как в Нидерландах . А в еврокубки отправлять согласно инструкции УЕФА.
Но что то мне подсказывает, что бомжам плевать на спортивный принцип. Они привыкли пользоваться админресурс, и проплаченными судьями.
Если чемпионат не будет доигран (надеюсь, будет), его следует признать несостоявшимся. Как в Нидерландах . А в еврокубки отправлять согласно инструкции УЕФА.
Но что то мне подсказывает, что бомжам плевать на спортивный принцип. Они привыкли пользоваться админресурс, и проплаченными судьями.
У 75ра деньги на подкуп судей закончились, теперь конюшня будет болтаться за пределами призовой тройки.
У 75ра деньги на подкуп судей закончились, теперь конюшня будет болтаться за пределами призовой тройки.
Хоть в сентябре.
А сделать Зенит чемпионом по не спортивному принципу ляжет позорным пятном пожизненно на клуб из Питера.
Хоть в сентябре.
А сделать Зенит чемпионом по не спортивному принципу ляжет позорным пятном пожизненно на клуб из Питера.
Не было в России менеджмента и не будет.
Не было в России менеджмента и не будет.