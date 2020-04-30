«Зенит» снова чемпион, а «Ахмат» не вылетает?

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вчера, 17:30

«Соккер.ру» реагирует на информацию о нежелании большинства клубов играть в футбол.

Почему минимум 10-12 участников РПЛ не хотят доигрывать сезон, и эту информацию подтверждает не только Нобель Арустамян? Ответ прост – не работают ради результатов, не бьют по мячу ради болельщиков.

На трибуны приходят «важные люди», строго для них команды и выходят на поле. Не принципиален счет, ведь никто не трогал ленивых детей лимита, не интересен конечный результат – футболистов ни разу не наказывали за провалы.

Влетай киприотам на здоровье. Про провинциальные клубы, сосущие местные бюджеты, можно не начинать – не бизнес и не для людей. А раз важные дяди на трибуны в оставшихся турах не попадут, какой смысл играть?

Организовывать сложные мероприятия с риском попасть во все мировые новости, если допустят очаг заражения, следовать жестким инструкциям, как какие-то немцы, в РПЛ не хотят. И легионеры не желают играть, ведь в случае осложнений попадут в российскую больницу.

Им лучше дома отсидеться. Уже нет даже финансового смысла. Другой инсайдер – Конов, не видит поддержки идеи показать РПЛ по федеральным каналам, поэтому все идет к досрочному завершению сезона. Значит, нужно понять, какой будет структура нового розыгрыша и как определят победителей?

Чемпионство «Зенита» никто не оспорит – им вручат «золото», как ПСЖ во Франции. Дюков сделает все, чтобы не было обнуления. Оно нелогично, учитывая отрыв в таблице, а также лидерство по всей дистанции – после пятого, десятого, пятнадцатого и двадцатого туров. Тренер Семак – двукратный чемпион России.

Одной проблемой меньше, ведь в той же Испании вряд ли «Реал» согласится отдать чемпионство «Барселоне» на основании отрыва в два пункта – особенно с учетом результата Эль Класико, да и в Италии вот так просто отдать «золото» текущему лидеру нельзя – отрыв меньше, настоящая борьба впереди.

Клубы РПЛ , за вычетом «Зенита», ЦСКА , «Краснодара» и «Ростова», если верить инсайдерам, не хотят бороться за победы на поле. Возможно, еще готовы сыграть в футбол игроки «Сочи» Федотова, но это не точно. В любом случае, смелые команды в меньшинстве. А у остальных есть мотивация не играть.

«Крылья Советов» и «Ахмат» замыкают таблицу и лоббируют завершение сезона, чтобы сохранить прописку. Плюс протащат идею с 18 клубами. И хотя это финансово невыгодно – экономисты просчитывали эффект и пришли к выводу, что идея глупая и опасная, под коронавирус можно продавить любую ересь.

Кто ж ее сможет оспорить? На важные темы, вроде пенсий или финансовой помощи во время карантина, высказываются в стране вратари – Беленов и Фролов. Но даже вратарей чиновники отругали, ведь боятся, что важные дяди обрубят финансирование «Уфе» и «Крыльям Советов» за такую роскошь, как свобода слова.

Еще одно право, гарантированное Конституцией – на труд, не спешат использовать в этом сезоне сами футболисты. Игроки в России не относятся к трудолюбивым – профессионализма для успешной десятилетней карьеры в топ-5 ни у кого нет. Но при этом многие считают, что «всего добились сами» и «заслуживают каждую копейку».

Тугарев из «Локомотива» на днях высмеял претензии врачей из-за нищенских окладов во время пандемии – использовал фразу «каждый получает, что заслуживает, кто на что научился», которую еще любят бандиты и казнокрады упоминать для аргументации «заслуженности». Конечно же, Романа заставили извиниться, но осадок остался.

Подобное отношение футболистов к окружающим «плебеям» без миллионной зарплаты объясняет, почему большинство отказывается играть. Зарплата, пускай и обрезанная, придет на счет. Игроки готовы завершить сезон и начать с первого тура следующего. Похоже, дело уже решенное, даже если в РФС другого мнения, клубы нельзя заставить.

Странно, что в случае с 8 турами и турниром, где всего 16 участников, не рассматривают очевидный вариант – сыграть на нейтральных полях в сжатые сроки, пользуясь разработанными в Бундеслиге правилами безопасности. Странно, но ожидаемо. Вряд ли «Зенит» и «Краснодар» продавят идею продолжения, особенно если правительство не пустит в Россию в ближайшие недели легионеров.

Одним словом, какие футболисты с клубами – такие и решения сложнейших вопросов. Не хотят бороться, но хотят сохранить прописку в высшей лиге. Готовы посадить на шею государственному бюджету «Химки» и «Ротор» — расширить дивизион минимум на сезон. И не допускают, что «Зенит» в оставшихся турах может посыпаться – на нейтральном поле без зрителей сюрпризы были бы неизбежными.

Пока же неизбежным кажется завершение РПЛ . При этом клубы в конце мая или в начале июня соберутся ради тренировок и сборов, то есть риск заражения будет равным тому, что в матчах. Но показать людям футбол не сильно хотят. Вернее, две трети участников отказываются. Зачем бороться, если речь и так о бюджетных клубах в большинстве случаев?

В РПЛ 2020/21 будет 18 клубов, а спортивный принцип никого не волнует. Поскольку идея зафиксировать результаты по первому кругу бредовая – после этого сыграли семь туров, то скорее финишным станет 22-й. Да, несправедливо, ведь у каждого клуба разный календарь и уровень будущих соперников различается, но скорее увидим именно такое решение.

Никто не вылетает, а финальная таблица уже есть. И хотя в регламенте, конечно же, нет ничего о такой развязке, ее могут принять на исполкоме РФС . Тогда «Зенит» — чемпион, «Локомотив» в третий раз напрямую попадает в ЛЧ , а «Краснодар» снова попробует свои силы в квалификации. Справедливо ли это? Нет, конечно.

По регламенту выше должна быть команда, которая опережает конкурента при равенстве очков по личным встречам, то «железнодорожники» и «быки» обменялись ничьими со счетом 1:1. Дальше идет общее количество побед, вот только на него логично смотреть, если каждый сыграл с каждым. Календари у команд Семина и Мусаева разные, но на это закроют глаза.

Правда никто не сможет объяснить, что мешает провести плей-офф за право сыграть в группе Лиги чемпионов между «быками» и «железнодорожниками»? Так хотя бы спортивный принцип частично вернут. Но нет, скорее примут решение в пользу москвичей. «Ростов» и ЦСКА отправятся в Лигу Европы, а вот «Динамо» может выиграть от отмены Кубка России.

Но тут есть нюансы. УЕФА уже раздумывает лишить Нидерланды пятой путевки, ведь не провели финал Кубка, а собираются отдать место в ЛЕ участнику чемпионата – плюют на права финалиста «Утрехта», что мог выиграть трофеи и получить путевку в еврокубки. Так что «Динамо» получало бы место в ЛЕ в случае шестой строчки и победы «Зенита» в Кубке России. А если турнир отменят, то пострадать может и «Спартак» — минус шанс на трофей, и «Динамо».

Вообще, Чеферину пора вмешиваться. Пока рулить процессом желает популист Макрон – президент Франции, который уже который месяц залазит языком во все конфликты на планете, чтобы наговорить на Нобелевскую премию мира. Вот и здесь политик будет рассказывать о «здоровье спортсменов» во время матчей, призывая завершить все турниры топ-5, хотя обычный гражданин может заразиться по дороге на работу или при походе в магазин.

Плюс игроков перед новым сезоном, даже если нынешний отменят, погонят на сборы с тем же риском заболеть. Чем тренировки в Москве, Грозном или Самаре, если потом все разъезжаются по домам, безопаснее для здоровья, чем турнир на нейтральных полях без зрителей и с проживанием в отелях? Но сборы летом точно будут, а футбол вам не покажут, если судить по информации этого дня.

А все потому, что бюджетные деньги капнут, даже если не играть. Голландцы закруглились, поскольку им заплатило телевиденье. Французы – поскольку у них очень трусливые политики. В России же не хотят играть сами клубы, даже шанс на трофей не служит мотивацией. «Зенит» явно голосует за игру – хочет «золотой дубль», а вот «Спартак» в числе тех, кто скорее откажется от борьбы.

Похоже, трофей их не волнует, хотя завоевать его можно с помощью двух побед — над «Зенитом» и в финале над «Химками» или победителем пары «Шинник» — «Урал». Кстати, команды второй лиги тоже проголосовали за прекращение борьбы, лишь три клуба против. Впрочем, в случае с ФНЛ и ПФЛ отмену можно понять – слишком сложная логистика, много матчей, а денег нет. Но они даже от плей-офф за право выйти в РПЛ отказались – лень.