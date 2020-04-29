Как делить места? Французская проблема

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вчера, 22:35

Решение о досрочном завершении чемпионата Франции принято. Осталось поделить места. «Соккер.ру» — о существующих вариантах решения острой проблемы.

Стало меньше национальных чемпионатов, которые находятся в подвешенном состоянии. Во Франции, как известно, принято решение не доигрывать сезон. Там теперь «подвешенность» другого рода – как формировать итоговую таблицу. Пока остальные колеблются и ищут варианты решения вопроса, для французов все прояснилось. Прояснили – сверху. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что ни один чемпионат сезона-2019/20 в профессиональном спорте в стране не будет завершен. Отдельно он подчеркнул, что это касается и футбола. Так что если и были во Франции желавшие поспорить, они обречены на поражение. Хотя неугомонный президент «Лиона» Жан-Мишель Ола продолжает биться, как обычно, отдельно от всех:

Я внимательно читал послание УЕФА , который хочет, чтобы мы доиграли чемпионат, даже если нам придется играть в сокращенном формате в августе. Я думаю, что есть еще альтернативный способ завершить сезон. Он может заключаться в замене концовки чемпионата серией плей-офф для верхней и нижней частей таблицы. Возможно, это прошло бы в июле без зрителей. Не стоит торопиться. Есть возможность завершить чемпионат.

Волнение Ола вполне объяснимо, потому что его «Лион» оказывается в весьма щекотливом положении, поскольку прервался чемпионат на том моменте, когда команда Ола занимала седьмое место в Лиге 1. У руководства лиги появилась новая головная боль – как придумать такую формулу окончательного распределения мест, чтобы не осталось претензий ни у кого из участников. Можно заранее предвидеть, что такого универсального решения не существует. Но во Франции говорят о трех возможных вариантах.

Первый вариант – расчет индекса эффективности, то есть соотношения между сыгранными матчами и набранными очками.

Второй – сохранение турнирной таблицы в том виде, какой она приняла после 27-го тура – именно столько игр провели все команды Лиги 1, но большинство успели провести 28 матчей. Таким образом, 28-ю игру предлагается «забыть».

Третий – сформировать окончательную таблицу, исходя из результатов первого круга. То есть сыгранных после 19 туров встреч словно и не было. Тогда не будет вопросов о том, что нельзя вести расчет из-за несбалансированного числа встреч между всеми командами. Кто-то с ПСЖ сыграл дважды, а кто-то – один раз, условно говоря. Кто-то с «Тулузой» сыграл два раза, а кто-то – один. Но и там найдутся противники. Во-первых, слишком много игр в таком случае «забываются» и идут в мусорную корзину. Во-вторых, все равно фактор дисбаланса будет присутствовать. Да, в таком случае каждый с каждым сыграет по одному разу. Но кто-то с кем-то играл дома, кто-то – на выезде.

Французская пресса уже посчитала, как распределятся места при всех вариантах. Разброс на самом деле со стороны не кажется таким большим. Хотя есть нюансы.

Если рассчитывать индекс эффективности, то чемпионом станет ПСЖ (кто бы сомневался), также в Лигу чемпионов отправятся «Марсель» и «Ренн» со второго и третьего мест соответственно. А в Лигу Европы попадут «Лилль», «Реймс» и «Ницца». Громадный прорыв для «Реймса», конечно. В стыковых матчах за выживание должен будет сыграть «Ним», а «Амьен» и «Тулуза» сразу вылетят в Лигу 2.

При втором варианте с сохранением позиций по 27-му туру в нижней части таблицы ничего не поменяется – те же три команды в том же порядке останутся. В Лиге чемпионов тоже распределение не изменится. А вот в Лигу Европы вместе с «Лиллем» отправятся уже «Лион» и «Монпелье».

Можно было ожидать, что третий вариант внесет большое разнообразие. Но нет. Участники Лиги чемпионов будут теми же, в Лигу Европы снова отправится «Лилль», но с собой захватит на сей раз «Нант» и «Реймс». Достаточно экзотично. Напрямую вылетят тогда «Ним» и «Тулуза», а «Амьен» сыграет в стыковых матчах за выживание. Тоже вопрос, как их проводить и проводить ли вообще. Это вроде как продолжение прошлого сезона.

Как видим, основные различия касаются участников Лиги Европы от Франции при использовании одной из трех опций. Отметим, что к каждому из вариантов можно придраться, указывая на все тот же дисбаланс. Для избавления от дисбаланса авторитетное издание L’Equipe предлагает лиге усложнить формулу, применив самый справедливый расчет из возможных. Выглядит он достаточно любопытно. Предлагается для каждого из клубов посчитать соотношение количества набранных очков к количеству сыгранных матчей с каждым соперником, а потом сложить 19 полученных коэффициентов, чтобы получить общее количество очков. Например, команда, которая дважды обыграла другой клуб, получит 3 очка (6 очков делить на 2 матча), победа и ничья дадут 2 очка (4 очка делить на 2 матча), победа и поражение – 1,5 очка (3 делить на 2), ничья и поражение – 0,5 очка (1 очко делить на 2), а два поражения – 0, соответственно. Такая формула позволяет уравновешивать результаты, делая их более справедливыми, насколько это возможно при данных обстоятельствах.

При использовании данной формулы есть парочка интересных перемещений. Например, «Ренн» поднимется на второе место, а «Марсель» опустится на третье. Разница важна, потому что третья команда идет в Лигу чемпионов через квалификацию, а вторая – напрямую. Очень важный финансовый и спортивный аспект. Четвертое место и путевка в Лигу Европы «Лилля» останется незыблемым при любой формуле. Как и чемпионство ПСЖ , и последнее место «Тулузы». Останется неизменным и пятое место «Реймса» с путевкой в Лигу Европы. Интересное происходит чуть дальше. Наибольший выигрыш получит «Нант», который после 28 туров занимает 13-е место и больше всех может сетовать на невезение. «Канарейки» сыграли по два раза со всеми четырьмя лидерами: ПСЖ , «Марселем», «Ренном» и «Лиллем». Поэтому если провести эти балансирующие расчеты, предложенные L’Equipe, то «Нант» окажется сразу на шестом месте и попадет в Лигу Европы – вот насколько важен вес матчей с разными соперниками.

Последняя тройка команд при таком раскладе останется неизменной. Девять клубов сохранят свои позиции, а остальные перемещения будут не такими большими. Хотя тот же «Лион», который дважды никого из первой десятки не обыгрывал, плюхнется в таком случае на 11-е место (с седьмого), а «Ницца» — на 13-е (с шестого).

В любом случае за французским прецедентом будут очень пристально следить во всех странах, потому что есть вероятность, что по пути Лиги 1 предстоит пойти и остальным.