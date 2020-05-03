Идеальный напарник для Месси и Роналду

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сегодня, 09:45

«Соккер.ру» реагирует на заявление одного из лучших футболистов мира.

Первая мысль, промелькнувшая после новости о дисквалификации «Манчестер Сити» — отлучения на два года от еврокубков, была связана именно с кадрами. Получится ли у англичан удержать ключевых звезд с амбициями?

За «горожан» не играют из клубного патриотизма. У них нет великой истории, там не «Ювентус». Хотя даже из туринского клуба побежали многие звезды, когда их вышвырнули в Серию В после Кальчополи.

Поэтому заявление Де Брюйне, что Кевин ждет решение апелляционного спортивного суда, прежде чем принять решение о будущем, не удивляет. Бельгиец – парень прямолинейный, поэтому честно признался, что два года без ЛЧ не проведет.

Если дисквалификацию сократят на годик – может остаться в команде Гвардиолы, контракт которого истекает через сезон, а если нет – рассмотрит варианты уже сейчас. Причем проблема еще и в том, что судебные заседания по всему миру переносят и откладывают.

Не исключено, что покупатели предложат Де Брюйне рассмотреть предложения без промедления. И Кевину стоит задуматься, ведь чего еще может достичь в футболке «Манчестер Сити»? Побить заколдованный рекорд Анри по ассистам за сезон АПЛ – интересная задача, но чемпионом был, а в этом сезоне не станет.

Выиграть Лигу чемпионов? Такую задачу поставит любой клуб, что сможет позволить себе трансфер бельгийца. Так что «Манчестер Сити» не сохранит плеймейкера, если получит бан на два сезона. Даже победа «горожан» в Лиге чемпионов – надеюсь, сезон доиграют, не заставит его отказаться от мыслей о новом вызове.

В АПЛ интересно, но есть минимум три клуба из других лиг, которым без малого 29-летний хавбек нужен. Понятно, что первый в списке – «Реал». Они мучаются с подписанием Погба который год, у них есть Кроос и Модрич, однако второй заметно постарел. Вальверде – хороший футболист, перспективный, но Де Брюйне – другой уровень опыта и мастерства.

Впрочем, Перес не сможет подписать всех одновременно, обжегся на одном бельгийце – Азар пока гамбургеры уничтожает лучше, чем соперников «Реала». Да и Кевин не обязательно входит в список любимых игроков Зидана – вероятно, у Зидана другое видение построения игры. Впрочем, не забывайте, что Де Брюйне играл не один год на фланге атаки.

Если Бэйл ищет себе поле для гольфа в Калифорнии, ведь на днях хвалил Лос-Анджелес – бельгиец может занять правый фланг атаки. Но разве в Испании один клуб может быть интересен игроку такого калибра? Конечно же, дальше идет «Барселона», где есть Бускетс, есть Де Йонг, но как-то не хватает умных передач, если Месси не окапывается глубоко и не берет на себя сразу две-три роли.

Вот только Лионель, если становится фактически хавбеком, снижает оборонительные возможности своей команды – «Барселона» становится уязвимой, аргентинец не так хорош в отборе и прессинге, как хавбеки с опытом отбора мяча. Де Брюйне не главный мастер разрушения в «Манчестер Сити», но и не форвард, как Лионель. Можно представить себе тройку Бускетс – Де Йонг – Де Брюйне, и такая полузащита вполне справится с задачами нового сезона.

Кевин не заиграет в Каталонии, поскольку будет наступать Месси на пятки в зоне правого полуфланга атаки? Вряд ли, вспомните, что наличие созидательных Хави и Иньесты не мешало Лионелю спускаться в глубину и помогало чаще выигрывать ЛЧ . «Барселона» обожает перехватывать цели «Реала», так что раззадорить их аппетит может как раз интерес Переса к бельгийцу, а Кевина – к игре за «Реал». Впрочем, есть еще один человек, с которым Де Брюйне может сыграться, помимо Месси или Азара.

И что важно — про этого игрока заговорил сам Кевин. Опытный хавбек такими интервью – где рассказывает, что собрал бы рекорд по голевым передачам, адресуй мяч не Агуэро, а форварду уровня Роналду, или о том, что не будет ждать два года без ЛЧ , показывает потенциальным покупателям, что рассмотрит предложения. До появления «Ливерпуля», который смог создать унизительный отрыв в таблице АПЛ , до бана УЕФА играть за «Манчестер Сити» было легко и весело. Но теперь все иначе, поэтому Турин может стать новым домом для Де Брюйне.

Пожалуй, из всех вариантов этот – самый крутой. Смешно даже начинать объяснять, почему один из лучших диспетчеров планеты сыграется с одним из лучших нападающих, ведь рядом с Роналду даже не самый старательный и темповой Озил радовал статистикой голевых передач в «Реале». У Криштиану есть вкус на игроков, поэтому когда увидел интервью Де Брюйне, где тот нахваливает таланты португальца, то сразу написал руководству «Ювентуса» и Сарри: «Он нам нужен».

Причем туринцам буквально нужен плеймейкер с передачами. От дефицита последних пасов страдают результаты – играют со скрипом, Роналду весной пытался спасать, но получалось не всегда, например, «Лиону» в Лиге чемпионов на выезде уступили. Нехватка правильных последних пасов также влияет на стиль команды. Если «Ювентус» имени Пирло был рациональным, скучноватым, но умел развернуть красивую атаку, то у Сарри не получается его именной футбол как раз потому, что не хватает метких мастеров паса.

Вариантов достаточно. Самый простой – подписать Жоржиньо, знакомого с методами и требованиями главного тренера. Самый спорный – вернуть Погба в надежде, что тот осилит объем последних пасов, поскольку соберется в Турине и включится на максимум. Но рядом появляется элегантный выбор в пользу Де Брюйне. Во-первых, в Серии А можно успешно играть даже в 35 лет, возраст и возможная потеря Кевином интенсивности не должны волновать туринский клуб. Во-вторых, контракт бельгийца с МС до 2023 года, не на пять лет, то есть ценник может быть более-менее адекватным.

В-третьих, Роналду нуждается в напарнике его уровня мышления. При всем уважении к Бентанкуру, Матюиди, Бернардески и даже Пьяничу, в этом списке нет плеймейкера с показателями Де Брюйне. Кевина в этом сезоне хвалили и выделяли не раз, ведь даже в неудачливом «Манчестер Сити», просевшем в защите, он создает моменты за двоих. Но какие тут нужны аргументы для интереса «Ювентуса», если у бельгийца 16 ассистов в АПЛ , а лучший плеймейкер «бьянконери» отдал 6 пасов в Серии А, и это молодой Бентантур?

Для Де Брюйне и Роналду совместная работа будет крайне ценной, поскольку могут идеально дополнить друг друга. И трансфер реален. Пожалуй, в переход Кевина в «Барселону» верится слабо – Месси и сам занимает зону на правом полуфланге, могут быть конфликты за пространство, а футбол это игра о времени и месте. Да и деньги каталонцы скорее потратят на Лаутаро и Неймара. И трансфер Кевина в «Реал» могут сорвать планы Зидана по Погба. А вот для «Ювентуса» переход Де Брюйне может получится таким же искусным, как подписанием Пирло, только на сто миллионов евро дороже.

Но туринцам нужен футбол иного качества, у них есть игроки, с которыми можно расстаться, аккумулировав деньги, а если «Манчестер Сити» вышвырнут из Лиги чемпионов именно на два сезона – уже этим летом есть смысл сменить клуб, ведь Де Брюйне не просто так публично похвалил Роналду, когда никто не заставлял. И не просто так заявил, что два года ждать без еврокубков в Манчестере не планирует. Кевин, судя по отзывам о его персоне, человек непростой – не сближается с тренерами, может быть высокомерным, но речь о парне с гениальными передачами.

И навесы великолепные – только Жезус и Агуэро не умеют так прыгать за мячом, как Роналду, и разрезающие передачи за спины защитникам идеальные. У «Ювентуса» у Дибалы рекорд по передачам под удары, но у бедняги Пауло, который полтора месяца ждет негативные тесты на коронавирус – хотя не болеет, тренируется, столько же ассистов, как у Игуаина. Проще говоря, пока нестабилен. У «Ювентуса» точно нет нового Пирло ни в опорной зоне, ни под нападающими, такой игрок невероятно нужен.

Причем в ставке именно на Кевина есть еще один смысл. Роналду явно просматривался к смене клуба в этом году – не все его в «Ювентусе» устраивает. И хотя скорее пугал, чем принял решение, приезд человека, который за матч создает по 5-6 моментов, может изменить мнение Криштиану о перспективах туринского клуба. Недведу, Паратичи и Аньелли – а они башковитые менеджеры, нельзя тратить ни секунды, давно пора уговаривать Де Брюйне. Впрочем, тут может получится, как с Де Лигтом, которого пригласил в клуб лично Роналду: если Криштиану позвонит Кевину и предложит переход, то какой смысл отказываться?