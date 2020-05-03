От Чулкова до Шунина. Сметанин, Клеймёнов, Тяпушкин и другие вратари девяностых

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сегодня, 12:27

«Соккер.ру» продолжает вспоминать вратарей московского «Динамо». На очереди Андрей Сметанин, Владимир Клеймёнов, Дмитрий Тяпушкин и их коллеги, защищавшие ворота 11-кратных чемпионов в первых постсоветских чемпионатах.

В конце восьмидесятых «Динамо» решило укрепить позицию номер один за счет молодого голкипера, воспитанника пермской «Звезды» Андрея Сметанина. Пермяк долго играл за дубль, пока выступали Харин с Уваровым и дождался своего часа. В свою очередь талантливый воспитанник динамовского клуба Сергей Овчинников покинул команду, приняв приглашение поиграть в команде первой лиги сухумском «Динамо». Через год он окажется в московском «Локомотиве», где станет одним из лучших вратарей в истории клуба. В родном «Динамо» Сергей провёл лишь последний сезон в своей карьере.

Андрей Сметанин заявил о себе еще в пермской «Звезде», хоть и не был там основным голкипером. Позиции Сергея Оборина были довольно прочны. Тем не менее, претендентов на Сметанина было немало. «Динамо» сумело опередить ЦСКА на несколько дней. Когда Андрей уже отправился к «бело-голубым», к нему на пермскую квартиру приехали представители армейцев. Но было поздно. Сметанину суждено было стать динамовцем.

Огромный блондин Андрей Сметанин в опытных руках Николая Гонтаря довольно быстро превратился из просто одаренного парня в очень сильного вратаря. Хорошая реакция позволяла пермяку хорошо играть на линии, а мощные габариты и длинные руки позволяли прилично играть на выходах. Но Андрея подводила нестабильность. Отличные матчи чередовались со слабыми, а то и провальными. Чего стоит встреча со «Спартаком», в которой Андрей пропустил семь мячей. Или с «Айнтрахтом», когда в воротах Сметанина побывало шесть голов. Но хорошего было многократно больше, нежели негатива. К тому же свой последний на данный момент трофей (Кубок России) «Динамо» взяло, когда ворота 11-кратных чемпионов страны защищал Андрей Русланович. Более того, Андрей стал одним из героев финального матча с «Ротором», парировав в серии пенальти удар Игоря Корнийца. А еще со Сметаниным динамовцы взяли четыре комплекта медалей — серебряные и три раза бронзовые.

Динамовские болельщики всегда тепло относились к Андрею Руслановичу, даже когда он после одиннадцати лет служения «бело-голубым» перешел в стан московского «Спартака». Тем более, не секрет, что динамовский вратарь на заре своей карьеры получил серьёзную травму спины — многие матчи проводил на уколах. Равно как и то, что из «Динамо» голкипера, отдавшего клубу десять лет, просто ушли. О своем переходе в «Спартак» Андрей узнал как о свершившемся факте.

В «Спартаке» Андрей был дублером Александра Филимонова. Если было надо, то успешно подменял основного голкипера. А в 2000 году Сметанин уехал в саратовский «Сокол». Причина — элементарна. Хотелось играть, а не сидеть. В «Соколе» Сметанин начал очень сильно, да и волжане прекрасно стартовали в чемпионате страны. Но потом у клуба кончились деньги. И начались скитания Сметанина по клубам первой и второй лиг — «Волгарь», «Урал», «Титан», «Газовик-Газпром», «Лобня-Алла». И всюду Сметанин оставил о себе добрую память.

Валерий Клеймёнов, известный по выступлениям за «Искру» и «Ротор», пробовал свои силы в московском «Спартаке», но после первых предсезонных сборов понял, что при Станиславе Черчесове ему светит скамейка. Валерий Семёнович остался в «Роторе», помог тому завоевать путёвку в союзную высшую лигу, которая волгоградцам так и не понадобилась, ведь СССР распался, а в первый чемпионат страны «Ротор» попал автоматически. В 1992 году Валерий дал согласие на переход в «Динамо».

И началось традиционное для «Динамо» сотрудничество двух вратарей. Пильгуй – Гонтарь, Прудников – Уваров, Уваров – Харин, теперь Сметанин – Клеймёнов. В первом чемпионате России Андрей и Валерий провели равное количество встреч – по 14. Начинал сезон Сметанин, заканчивал Клеймёнов. В 1993 году к Сметанину и Клейменову добавился воспитанник бакинского футбола Дмитрий Крамаренко, сын известного голкипера «Нефтчи» Сергея Крамаренко. Но составить конкуренцию Андрею и Валерию он пока не мог. Чаще играл Клеймёнов, но в злополучном матче Кубка УЕФА с «Айнтрахтом» Валерий Газзаев доверил ворота Сметанину и просчитался. Москвичи пропустили дома шесть безответных мячей, а Газзаев после подобного конфуза подал в отставку. Бронзовые награды динамовцы взяли уже под руководством Адамаса Соломоновича Голодца и с Клейменовым в воротах.

Пришедший в 1994 году Константин Бесков предпочитал Сметанина. Клеймёнов и Крамаренко появлялись в серебряном сезоне-94 нечасто. В следующем сезоне «бело-голубые» остались без наград чемпионата, но Сметанин отработал безупречно и вошел в список 33-х лучших. Дмитрий Крамаренко затем ушёл вслед за Валерием Газзаевым и обосновался в «Алании».

Валерий Клеймёнов ненадолго отправился в Израиль, поиграл за «Маккаби» из Герцлии. Потом вернулся, но играл не так часто, как ему бы хотелось. Адамас Голодец, руководивший динамовцами в 1996 году, оставил Сметанина основным, и Андрей снова был хорош – вошел в список 33-х под номером два. Валерий Клеймёнов после этого сезона уехал в Китай, где отыграл полтора года за «Шанхай Шеньхуа». Вернувшись в Россию, Валерий выступал за «Сатурн» и «Шинник», а завершал карьеру там, где и начинал — в тульском «Арсенале». После завершения карьеры Валерий Семенович стал тренером вратарей — трудился в молодежной сборной России, «Локомотиве», а потом помогал Валерию Карпину тренировать «Спартак» — работал с голкиперами.

Константин Бесков привёл в «Динамо» хорошо знакомого ему по «Асмаралу» Алексея Шиянова. В первом российском чемпионате 19-летний голкипер стал одним из открытий, настолько уверенно защищал ворота самого таинственного клуба столицы. Пресса сравнивала Шиянова с Дасаевым, действительно они были чем-то похожи и сложением, и манерой игры. Но второго Дасаева из Шиянова не вышло. После ухода Бескова из «Асмарала» молодой вратарь перестал прогрессировать. Попытки реанимировать карьеру Шиянова в «Динамо» успеха не принесли. В составе «бело-голубых» он так и не сыграл ни одного официального матча.

Но после ухода Клейменова потерял место в основе и его соперник, даром что Андрей Сметанин начал чемпионат 1997 года в ранге капитана. И потеснил его опытный Дмитрий Тяпушкин, поигравший и в «Спартаке», и в ЦСКА . На момент распада Союза Дмитрий выступал на Украине, так сибиряк оказался гражданином Украины и вратарем ее национальной сборной. Молодость Тяпушкина прошла в украинских командах – черниговской «Десне» и тернопольской «Ниве». В 1992 году был образован чемпионат Украины — «Нива» из второй союзной лиги угодила в высшую украинскую. Там Дмитрий дослужился до голкипера сборной Украины. В 1994 году тридцатилетний Тяпушкин перешел в московский «Спартак», где провёл два сезона. Потом отыграл сезон в ЦСКА , где когда-то играл в дубле. Но после неразберих в армейском клубе Дмитрий Альбертович сменил армейскую прописку на динамовскую.

Очень мощный, фактурный, длиннорукий вратарь с хорошей реакцией. Был хорош при пенальти — почти всегда угадывал направление удара. Но в игре Тяпушкина присутствовал один недостаток, который время от времени давал о себе знать. Он не всегда чётко фиксировал мяч, а тот отлетал от рук вратаря метра на два-три — как раз то расстояние, с которого форварды и добивали его в сетку. Впрочем, и в «Спартаке», и ЦСКА , и в «Динамо», и в саратовском «Соколе» Дмитрий пропускал мало – меньше мяча за игру. Но однажды уже в бытность динамовцем Дмитрий Альбертович пропустил семь штук от киевских одноклубников, но это было в товарищеской встрече.

В сезоне 1997 года динамовцы заняли третье место, а 33-летний Тяпушкин был признан журналом «Огонёк» лучшим вратарем страны. Было за что. Дмитрий великолепно провел второй круг, взял несколько пенальти и во многом помог «бело-голубым» взять бронзу.