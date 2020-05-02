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сегодня, 21:23

«Соккер.ру» рассказывает, как «Суонси» стремительно ворвался в элиту английского футбола.

«Суонси Сити» — одновременно и валлийский, и английский клуб. Этот дуализм особенно ярко проявлялся до учреждения в 1992 Лиги Уэльса. Ведущие валлийские клубы — «Кардифф Сити», «Суонси», «Рексэм» участвовали, как в английских турнирах, так и в розыгрыше Кубка Уэльса. И представляли эту небольшую часть Великобритании в Кубке кубков. Ни в Кубке чемпионов, ни в Кубке УЕФА посланцев Уэльса не было.

В 1992 году Уэльс стал проводить собственный чемпионат, и клубам предложили определиться, кто они — валлийцы или англичане. Самым сильным — «Кардиффу», «Суонси», «Рексэму», «Ньюпорту» эта идея не понравилась, новообразованный чемпионат показался им чересчур игрушечным. Даже перспектива регулярно представлять Уэльс в Лиге чемпионов и других турнирах их не прельщала.

Это была присказка. Речь же пойдёт о том, как «Суонси», чьё название переводится, как «лебединое озеро», в 1981 году вышел в первый дивизион Англии и что из этого получилось. Взлёт «лебедей» начался после того, как их состав пополнил нападающий «Ливерпуля» Джон Тошак.

В семидесятые рослый валлиец Тошак был видной фигурой в «Ливерпуле». Немало забивал сам, был полезен в подыгрыше. Связка Тошака с Кевином Киганом была сильнейшей в Англии. Но в 1977 году Кевина продали в «Гамбург», а без него как-то Джон приуныл. Тошак стал паковать чемоданы и готовиться к переходу в «Андерлехт». Но вдруг ему позвонил председатель правления «Суонси» Малкольм Струэлл и предложил трёхкратному чемпиону Англии и двукратному победителю Кубка УЕФА перейти в клуб четвёртого дивизиона. При этом 29-летнему Джону была предложена должность играющего тренера. И надо же, он согласился, оказавшись самым молодым тренером Англии. Тошак хотел приобрести навыки и со временем вернуться на «Энфилд» уже шефом «Ливерпуля».

В первом же сезоне «лебеди» под руководством молодого тренера заняли третье место и поднялись в третий дивизион. Там «Суонси» тоже пребывал один год и поднялся дивизионом выше. Двенадцатое место во втором дивизионе тоже можно было считать успехом. Но Тошак не собирался останавливаться на достигнутом. «Лебеди» выиграли Кубок Уэльса и получили путёвку в Кубок кубков. Но главным успехом стало ещё одно повышение в классе. Впервые в истории «Суонси» поднялся в первый дивизион. Помогли Джону его товарищи по «Ливерпулю», усилившие валлийский клуб — Йан Каллаган (чемпион мира-1966), Томми Смит и Фил Бурсма. Правда, к 1981 году они уже покинули клуб. Зато пришёл трёхкратный победитель Кубка чемпионов Рэй Кеннеди. Также был куплен у «Эвертона» опытный нападающий Боб Лэтчфорд.

Теперь о составе, с которым «Суонси» должен был вступить в исторический сезон 1981-82. Ворота защищал Дэй Дэвис, известный по выступлениям за «Эвертон». Дэвис к тому же был основным вратарём сборной Уэльса, — соперника советской команды по отборочному турниру чемпионата мира. Линию обороны составляли два югослава — Анте Райкович, Джемалетдин «Корба» Хаджиабдич и два англичанина Макс Петтерсон и Колин Ирвин. На правом фланге полузащиты Лейтон Джеймс, на левом — пришедший уже после старта чемпионата Рэй Кеннеди. В центре полузащиты Робби Джеймс и Нил Робинсон. Основная пара нападающих Алан Кёртис, ранее игравший за «Лидс», и Боб Лэтчфорд. Запасные вратарь Крис Сандер, защитники Найджел Стивенс, Дадли Льюис, игроки середины поля Джон Мэхони, Гари Стэнли, Крис Марустик и Брайан Этли, нападающие Джереми Чарльз, Йан Уолш и сам Джон Тошак.

«Суонси» удивил тем, что в первом же матче расправился с «Лидсом» 5:1. Лэтчфорд принялся отрабатывать затраты на своё приобретение и сотворил хет-трик. Затем «лебеди» победили в гостях «Брайтон» и оказались на первом месте. Проигрыш «Вест Бромвичу» 1:4 несколько отрезвил дебютанта. Но вскоре был обыгран старейший клуб Англии «Ноттс Каунти» 3:2.

Дебют в Кубке кубков получился неважным. Валлийцы дважды проиграли лейпцигскому «Локомотиву» 0:1 и 1:2, после чего сошли с дистанции уже в одной шестнадцатой финала. В промежутке «лебеди» уступили «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» 0:1. Но в следующих пяти встречах были одержаны четыре победы. Единственная ничья пришлась на игру с «Ливерпулем». Обладатель Кубка чемпионов с трудом спасся на «Энфилде», проигрывая 0:2. Среди поверженных оказались два лондонских клуба «Тоттенхэм» и «Арсенал». Так команда Тошака снова возглавила гонку.

Усталость и неопытность большинства игроков всё же дали о себе знать. «Суонси» чередовал успешные матчи с неудачными, победы с поражениями, Однако «лебеди» продолжали держаться в четвёрке, а после 19 тура снова поднялись на первую строку. Выиграть первый круг помешал «Саутгемптон», нанесший валлийцам поражение 3:1. И сразу «Лидс» взял частичный реванш за августовские 1:5, победив 2:0.

Но Джон Тошак вновь завёл команду. «Суонси» выиграл шесть встреч из восьми. И снова под раздачу угодил «Арсенал», был положен на лопатки «Манчестер Юнайтед». Даже «Ливерпулю» досталось — он уступил на «Велч Филд» 0:2. После тридцати туров новички шли вторыми, уступая три очка лидеру — «Ипсвичу». Из английских кубков «лебеди» были выбиты, но продолжали борьбу за Кубок Уэльса.

Но в конце апреля «Суонси» выдохся. На финише валлийцы проиграли пять встреч из шести. Со второго места пришлось уйти. В итоге только шестое. Хотя на старте чемпионата Тошак мог только мечтать о «только шестом». Зато был выигран Кубок Уэльса. Финал состоял из двух встреч. Матч в столице против родного клуба Тошака «Кардифф Сити» завершился нулевой ничьёй. В Суонси дубль Лэтчфорда перевесил гол Гари Беннетта. Джон Тошак очень радовался выигранному трофею. Даром что он сам уроженец Кардиффа и воспитанник «Кардифф Сити», который «Суонси» отнюдь не товарищ.

Несмотря на смазанный финиш, дебют «Суонси» в элите оказался более, чем успешным. Скромный по составу валлийский клуб доказал, что способен играть на равных с сильнейшими клубами Англии, среди которых были и «Ливерпуль», и победитель Кубка УЕФА «Ипсвич», и «Астон Вилла», взявшая той весной Кубок чемпионов. Сам Джон Тошак проявил себя грамотным тренером. Правда, уже не играющим.

Но сказка про лебединое озеро оказалась короткой. Падение оказалось столь же стремительным, как и восхождение. Через год «Суонси» занял последнее место и рухнул во второй дивизион. А ещё через год в третий, где пробыл два года и опустился в четвёртый. В Европе «лебеди» тоже мало чего добились. Лучший результат — выход в 1/8 финала Кубка кубков сезона 1982-83.

Джон Тошак в 1984 году уехал в лиссабонский «Спортинг». Потом в его богатой тренерской биографии было много страниц, как хороших, так и не очень. С «Ливерпулем» дороги не пересеклись, но были два захода в мадридский «Реал». Но репутацию сильного тренера валлиец заработал прежде всего стремительным взлётом «лебедей».