Mes que un club, You'll Never Walk Alone и другие. Девизы футбольных клубов

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сегодня, 22:00

«Соккер.ру» знакомится с выражениями, которые являются символами футбольных клубов наравне с цветами и эмблемой.

«Реал Мадрид»

Девиз: ¡HalaMadrid!

Перевод: Да здравствует Мадрид!

Это и приветствие, и пароль, и отзыв. Достаточно произнести: «Ала Мадрид!», — и в любой точке планеты догадаются о ваших футбольных предпочтениях. Кстати слово «Hala» имеет арабское происхождение (в испанской культуре и языке осталась масса напоминаний о нашествии мавров) и дословно переводится как «хвала». Хвалу Мадриду воздают в гимне клуба, а звездные новички обязательно произносят ее на презентации.

«Барселона»

Девиз: Mes que un club.

Перевод: Больше, чем клуб.

У «Барселоны» тоже есть простенькая приветственная фраза: «Visca el Barca y visca Catalunya». Да здравствует «Барселона» и да здравствует Каталония. Но слоганом с мировой известностью является фраза «Больше, чем клуб». Этот девиз в полной мере отражает значение «Барселоны» для Каталонии и каталонцев: «Барса» — это дух свободы, единства, это гордость для каталонцев и апологет их общества. Романтично? Да черт возьми!

Mes que un club!! 🏟🤩



El Camp Nou tendrá un patrocinador por primera vez, el Barça ha decidido que los ingresos por esta acción serán destinados para combatir al Covid-19. pic.twitter.com/M61x3SL1vN — ZEL (@Mariazelzel) April 21, 2020

«Арсенал»

Девиз: Victoria Concordia Crescit.

Перевод: Победа рождается из гармонии.

Девиз «Арсенала» записан латиницей и имеет глубокий философский подтекст, который нынешним боссам лондонского клуба, увы, не расшифровать: злая ирония в том, что гармонии «канонирам» как раз и не хватает. Может быть, не нужно было минимизировать эмблему и убирать девиз, державшийся непосредственно на логотипе более полувека?

«Бавария»

Девиз: Mia san Mia.

Перевод: Мы — это мы.

Иными словами: «Мы те, кто мы есть». Фразой на баварском диалекте мюнхенский клуб и его поклонники как бы подчеркивают, что не собираются извиняться ни за свои успехи, ни за регулярное присваивание себе «сливок» — лучших футболистов соперников по Бундеслиге. Понятно, что дополнительные смыслы появились позже, но выражение оказалось достаточно емким, чтобы вместить их все.

«Ливерпуль»

Девиз: You'll Never Walk Alone.

Перевод: Ты никогда не будешь один.

Не только болельщики «Ливерпуля» поют эту песню, да и само выражение не является официальным девизом мерсисайдского клуба, но в то же время нет фразы, которая сильнее ассоциировалась бы с «красными», чем эта. You'll Never Walk Alone — это то, что объединяет команду и болельщиков, а каждый раз вызывающая мурашки даже у нейтральных зрителей песня исполняется вне зависимости от погоды, настроения и счета на табло.

«Манчестер Сити»

Девиз: Superbia in Proelio.

Перевод: Гордость в битве.

Как и у «Арсенала», лозунг «Манчестер Сити», помещенный под воротник каждой игровой футболки, написан на латыни. Как и у «Арсенала», с современного логотипа он исчез. «Горожане» настаивают, что гордиться стоит не только победами, но и самими сражениями. На протяжении своей истории «Сити» действительно неоднократно приходилось сохранять гордость в битвах, которые иногда вели «горожан» к вылету из высшей лиги.

The last day for this badge, Superbia in Proelio. pic.twitter.com/mEodQopwjD — City Xtra Photos (@CXPhotos) May 15, 2016

«Марсель»

Девиз: Droit au but.

Перевод: Прямо к цели.

Удивительно, как иногда девизы перекликаются с судьбой клубов. Девиз «Марселя» «Прямо к цели» можно понимать в значении «Победа любой ценой». Почему-то на ум сразу приходит Бернар Тапи, который в начале 1990-х максимально спрямил путь «Марселя» к цели. Спрямил настолько, что впоследствии «Олимпик» пришлось лишать титула.

L'Olympique de Marseille fête aujourd'hui des 1️⃣2️⃣0️⃣ ans ! 🎉



Quelle est la première chose à laquelle vous pensez en voyant ce logo ? ✨ pic.twitter.com/ZREsqEvbDj — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) August 2, 2019

«Бенфика»

Девиз: E Pluribus Unum.

Перевод: Из многих — единое.

Девиз «Бенфики» повторяет надпись на гербе США , где «Из многих — единое» особенно актуально, учитывая, что нация сложилась из представителей множества национальностей, прибывших со всех концов света. «Бенфика» тоже всегда была интернациональной командой, а единение и пропитка общим командным духом еще никому не вредили. Примечательная надпись присутствует на эмблеме клуба со дня основания 116 лет назад и по сей день.

Parabéns ao Maior Clube do Mundo! 110 anos a conhecer o sabor da vitória! «E Pluribus Unum» Benfica 1904-2014 pic.twitter.com/NZUFvs70Js — Rui Correia (@Rui_JTC) February 28, 2014

«Ювентус»

Девиз: Fino Alla Fine.

Перевод: До конца.

Выражение «Fino Alla Fine» пришло с трибун, которые гнали свою команду вперед и требовали биться до конца, но в последние годы эта фраза стала догмой клубном философии и даже была размещена на футболках «Ювентуса».

«Бока Хуниорс»

Девиз: La mitad mas uno.

Перевод: Половина плюс один.

«Бока Хуниорс» своим лозунгом подчеркивает свою огромную популярность в Аргентине, где за «генуэзцев», как считается, болеет больше половины всего населения страны. Как минимум, половина всех аргентинцев плюс один — болельщики «Боки Хуниорс». В Аргентине часто шутят, когда вратарь соперников «сине-золотых» пропускает дешевый гол, или футболист не забивает пенальти в ворота «Боки». Говорят, это был тот самый «плюс один», потому что болельщики «Боки» повсюду.