Mes que un club, You'll Never Walk Alone и другие. Девизы футбольных клубов

«Соккер.ру» знакомится с выражениями, которые являются символами футбольных клубов наравне с цветами и эмблемой.

«Реал Мадрид»

Девиз: ¡HalaMadrid!

Перевод: Да здравствует Мадрид!

Это и приветствие, и пароль, и отзыв. Достаточно произнести: «Ала Мадрид!», — и в любой точке планеты догадаются о ваших футбольных предпочтениях. Кстати слово «Hala» имеет арабское происхождение (в испанской культуре и языке осталась масса напоминаний о нашествии мавров) и дословно переводится как «хвала». Хвалу Мадриду воздают в гимне клуба, а звездные новички обязательно произносят ее на презентации.

«Барселона»

Девиз: Mes que un club.

Перевод: Больше, чем клуб.

У «Барселоны» тоже есть простенькая приветственная фраза: «Visca el Barca y visca Catalunya». Да здравствует «Барселона» и да здравствует Каталония. Но слоганом с мировой известностью является фраза «Больше, чем клуб». Этот девиз в полной мере отражает значение «Барселоны» для Каталонии и каталонцев: «Барса» — это дух свободы, единства, это гордость для каталонцев и апологет их общества. Романтично? Да черт возьми!

«Арсенал»

Девиз: Victoria Concordia Crescit.

Перевод: Победа рождается из гармонии.

Девиз «Арсенала» записан латиницей и имеет глубокий философский подтекст, который нынешним боссам лондонского клуба, увы, не расшифровать: злая ирония в том, что гармонии «канонирам» как раз и не хватает. Может быть, не нужно было минимизировать эмблему и убирать девиз, державшийся непосредственно на логотипе более полувека?

«Бавария»

Девиз: Mia san Mia.

Перевод: Мы — это мы.

Иными словами: «Мы те, кто мы есть». Фразой на баварском диалекте мюнхенский клуб и его поклонники как бы подчеркивают, что не собираются извиняться ни за свои успехи, ни за регулярное присваивание себе «сливок» — лучших футболистов соперников по Бундеслиге. Понятно, что дополнительные смыслы появились позже, но выражение оказалось достаточно емким, чтобы вместить их все.

«Ливерпуль»

Девиз: You'll Never Walk Alone.

Перевод: Ты никогда не будешь один.

Не только болельщики «Ливерпуля» поют эту песню, да и само выражение не является официальным девизом мерсисайдского клуба, но в то же время нет фразы, которая сильнее ассоциировалась бы с «красными», чем эта. You'll Never Walk Alone — это то, что объединяет команду и болельщиков, а каждый раз вызывающая мурашки даже у нейтральных зрителей песня исполняется вне зависимости от погоды, настроения и счета на табло.

«Манчестер Сити»

Девиз: Superbia in Proelio.

Перевод: Гордость в битве.

Как и у «Арсенала», лозунг «Манчестер Сити», помещенный под воротник каждой игровой футболки, написан на латыни. Как и у «Арсенала», с современного логотипа он исчез. «Горожане» настаивают, что гордиться стоит не только победами, но и самими сражениями. На протяжении своей истории «Сити» действительно неоднократно приходилось сохранять гордость в битвах, которые иногда вели «горожан» к вылету из высшей лиги.

The last day for this badge, Superbia in Proelio. pic.twitter.com/mEodQopwjD