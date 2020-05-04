Буффон, Ибра, Роналдо и другие неудачники Лиги чемпионов

1588607735

сегодня, 18:55

Каррагер составил символическую сборную победителей Лиги чемпионов, а «Соккер.ру» отвечает куда более любопытной командой — тех, кто остался без «ушастого» трофея.

Составлять сборную из победителей Лиги чемпионов — немного странная затея, особенно с нетривиальным ограничением: каждую страну может представлять только один футболист. Претендовать на какой-то смысл, кроме выражения личного вкуса, такая команда не может. У Каррагера, например, не нашлось места в составе пятикратному победителю и лучшему бомбардиру турнира, да и других странностей хватает. А вот собрать команду из статусных футболистов, которым Лига чемпионов так и не покорилась, гораздо интереснее. Как эти крутые дядьки вообще посмели остаться без такого трофея?!

Вратарь

Джанлуиджи Буффон (Италия)

А Джиджи ведь до сих пор не сдается! В 25-летней карьере Буффона есть еврокубок, но всего лишь Кубок УЕФА , завоеванный с «Пармой», а вот Лигу чемпионов итальянский мастодонт покорить не смог. Вернее, пока не смог, ведь Джанлуиджи собирается продлить контакт с «Юве» и на следующий сезон. Чемпион мира и обладатель целой россыпи «Скудетто» трижды заходил со «Старой Синьорой» в финалы ЛЧ и трижды останавливался в шаге от трофея.

Защитники

Лилиан Тюрам (Франция)

Лилиан стал чемпионом мира еще в 1998-м, а пару лет спустя выиграл Евро в составе сборной Франции, а вот клубные карьеры Тюрама и Буффона некоторое время двигались синхронно: действующий и будущий чемпионы мира перебрались из «Пармы» в «Ювентус» в 2001 году. Правда, француз продержался до «Кальчополи», после чего отправился в «Барселону», за которую провел два сезона, уместившиеся между победами в Лиге чемпионов Райкарда и Гвардиолы.

Джорджо Кьеллини (Италия)

Не выигрывал Лигу чемпионов и партнер Тюрама по феноменальной сборной Франции Лоран Блан, однако в центр обороны поставим Кьеллини, который за 15 лет в «Ювентусе» выиграл кучу итальянских титулов и дважды доходил с «бьянконери» до финалов Лиги чемпионов, где «Юве» в XXI веке обречен на муки и страдания.

Фабио Каннаваро (Италия)

Так уж вышло, что многие в этой символической сборной связаны с «Ювентусом», но это объяснимо. Большой клуб, за который играли всегда играли звездные футболисты, да еще и фактор близости трофея: трижды за последние 20 лет туринцы проигрывали в финалах. Впрочем, Каннаваро он ведь не только «Ювентусе»: и с «Интером» ничего не добился, и в «Реал» пришел в неудачное время. А ведь Фабио не только чемпион мира, но и обладатель «Золотого мяча».

Джанлука Дзамбротта (Италия)

Еще один чемпион мира без Кубка чемпионов. Дзамбротта вместе с Буффоном, Тюрамом и Трезеге проиграл в манчестерском финале 2003 года «Милану». И больше никогда не был так же близок к успеху. После «Кальчополи» вместе с Тюрамом переехал в «Барселону», но лишь для того, чтобы перед началом эры Гвардиолы уйти в «Милан», который за предыдущие пять лет дважды выиграл Лигу чемпионов, а с Джанлукой за четыре года не одержал ни одной победы.

Полузащитники

Патрик Виейра (Франция)

От некоторых футболистов Кубок чемпионов будто бы специально бегает. В 2005-м, после девяти лет в «Арсенале», Патрик покинул Лондон и перебрался в «Ювентус». Надо же такому случиться, что в конце сезона 2005/06 «канониры» играли в финале Лиги чемпионов против «Барселоны», и там команда Венгера могла победить, будь Виейра на поле. Между тем, новый клуб француза лишился места в Серии A, и Патрик перебрался в «Интер», из которого ушел в январе 2010-го за игровой практикой в «Манчестер Сити». Через несколько месяцев Моуриньо привел «нерадзурри» к большой победе.

Лотар Маттеус (Германия)

Обладатель «Золотого мяча» за 1990 год много лет играл на топ-уровне за «Баварию» и «Интер», но Лигу чемпионов так и не выиграл. В 1999-м был в паре минут от победы, шикарно играл против «Манчестер Юнайтед», однако на 80-й минуте Хитцфельд зачем-то поменял Маттеуса и положил начало чудесному камбэку «красных дьяволов». В итоге, Лотар видел со скамейки, как его партнеры упускают верную, казалось бы, победу, но ничего не мог с этим поделать.

Диего Марадона (Аргентина)

У Марадоны не такой большой стаж в Кубке чемпионов, собственно, Диего Армандо лишь дважды заглядывал в престижнейший клубный турнир Старого Света с «Наполи»: в первом случае проиграл «Реалу», во втором — московскому «Спартаку». Так что пусть Месси и не выигрывал чемпионат мира, но Марадона даже не нюхал аромат успеха Лиги чемпионов, которую Лео брал четырежды.

Нападающие

Роберто Баджо (Италия)

«Божественный хвостик» — возможно, наименее титулованный из великих футболистов. У Баджо пару «Скудетто», Кубок Италии да Кубок УЕФА — вот и весь небогатый улов уникального футболиста, который по таланту занимает место в одном ряду с Марадоной, Платини и Кройфом. Из «Ювентуса» Роберто ушел после чемпионства 1994/95 и не дождался европейской победы, одержанной на следующий год, а с «Миланом» и «Интером» Баджо далеко по турнирной сетке не забирался, а ярчайшим воспоминанием о Лиге чемпионов останется поздний дубль в ворота «Реала» после выхода на замену.

Роналдо (Бразилия)

Трудно в это поверить, но поигравший за «Барселону» и «Реал», «Интер» и «Милан» Эль Феномено так и не выиграл Лигу чемпионов. Шуткой судьбы стал переход из «Реала» в «Милан» в начале 2007 года. По тогдашним правилам футболист не мог быть заявлен за два клуба в рамках одного розыгрыша Лиги чемпионов, поэтому Роналдо увидел победу новых партнеров в ЛЧ с трибун, но сам никоим образом не был причастен к триумфу.

Златан Ибрагимович (Швеция)

От Ибрагимовича победа в Лиге чемпионов бегала самым наглым образом. В 2009-м Златан перешел в стан действующего чемпиона Европы среди клубов «Барселоны» из «Интера», который после ухода шведа обыграл каталонцев в полуфинале и выиграл главный трофей клубного сезона. Ибра разочаровался в «Барсе» и решил вернуться в Италию, теперь и этот его бывший клуб выиграл Лигу чемпионов в первом же сезоне после ухода Златана. Злой троллинг.

Тренерский совет

Арсен Венгер (Франция), Эктор Купер (Аргентина), Диего Симеоне (Аргентина), Массимилиано Аллегри (Италия)

Арсен Венгер познакомился с Кубком чемпионов еще в конце 1980-х, когда сделал чемпионом «Монако» и сходу добрался в турнире для сильнейших клубов Старого Света до четвертьфинала. Потом были бесконечные штурмы высоты с «Арсеналом» — безуспешно, хотя был даже финал. Да что там финал? Купер, Симеоне и Аллегри могут вам рассказать о финалах: за последние 20 лет каждый из них проиграл в решающих схватках по два раза. До недавнего времени в этой компании был и Клопп, но Юрген обнулил неудачи победой в прошлом году.