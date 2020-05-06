Без пробега в Европе. Голевая машина по объявлению

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сегодня, 09:55

О футболисте, что может сыграть в ЛЧ за российский клуб – на «Соккер.ру».

Бразильцы давно ценятся российскими командами. Не удивят, если 19-летний нападающий юношеской сборной и воспитанник «Фламенго» приедет в РПЛ . Информация о переговорах уже всплыла, агент Линкольна Корреа дос Сантоса – так зовут мальчишку, подтвердил интерес со стороны «Локомотива». Российский клуб решил отшутиться, вспомнив одноименный с форвардом автомобиль:

«Локомотиву» нужны перемены в атаке?

В прошлом сезоне финишировали на втором месте, забив на двенадцать голов меньше, чем «Зенит». Тогда одиннадцать мячей лучшего снайпера команды Антона Миранчука позволили оторваться от «Оренбурга» и «Арсенала» по голам, но «железнодорожники» не диктовали моду в атаке.

В этом сезоне, уже зная о проблеме, Семин просил нападающих. Ему привезли Джорджевича, что получил сложную травму – присоединился к перуанцу Фарфану, который тоже давно вылетел. Остались Эдер и Смолов, но их игра открыла путь к голам не команды, а Крыховяка – польский хавбек вынужден замещать вакантную должность снайпера.

Результативные нападающие «Локомотиву» нужны. Смолов не просто улетел в Испанию, а успел заявить, что хотел бы и следующий сезон провести в Ла Лиге. Эдер легко может не вписаться в планы следующего тренера команды – если Семина все-таки сменят на более молодого наставника летом.

Независимо от имени тренера, глупо надеяться на хавбеков в качестве лучших снайперов. Эдер не умеет открываться, не умеет завершать атаки низкого качества голами, следовательно, даже наличие двух Миранчуков, Жемалетдинова, Мариу, Игнатьева и Крыховяка, что могут создать моменты, не приводит к завидной результативности.

По голам в текущем сезоне «Локомотив» идет на четвертом месте, заметно уступая лидеру «Зениту». Пропустили вперед «Ростов» и «Краснодар», причем могли быть ниже, но Крыховяк подтянул команду в первую пятерку по голам в РПЛ . Но без правильного форварда в ЛЧ делать нечего.

Линкольн достаточно хорош для РПЛ ?

Вряд ли именно 19-летний бразилец окажется новым основным нападающим «Локомотива». Но раз интерес подтвердили, причем о парне говорили и раньше, то давайте разбираться в логике скаутов «железнодорожников». Эдер и Смолов приехали в команду зрелыми мастерами, как и тот, кто прибыл раньше – второй форвард Фарфан.

Очевидно, что даже Семин с его опытом переиначить любого из названных нападающих не сможет. А вот если главному тренеру «Локомотива» в руки достанется 19-летний талантливый бразилец, воспитанный в школе лучшей команды Южной Америки, то можно ставить на новизну и прогресс.

Но есть сомнения, что москвичи выиграют борьбу за Линкольна. Понятно, что если откажутся от выкупа контракта Жоау Мариу, но получат финансирование в полном объеме от РЖД , то денег на покупку нового нападающего хватит – особенно если договорятся с «Сельтой» о судьбе Смолова.

Но даже если «Локомотив» предложит условия, что устроят «Фламенго», зачем Линкольну начинать свой путь в Европе в России? Зимой говорили о «Реале», а тут клуб РПЛ . Когда в 2018 году к бразильцу присматривался ЦСКА , то такая ставка была понятной – пытались перехватить совсем юного игрока за копейки.

Сегодня о Линкольне наслышаны скауты, что смотрели его матчи в различных сборных Бразилии – там парень под «9» номером неплохо работал, причем играл глубоко, замечая напарников. Вот только у толкового наставника Жорже Жезуша молодой парень играл уже в центре атаки, более эгоистично и прямолинейно.

И хотя пока выходил в основном на замену, за 390 минут на поле создал 3 гола и 1 ассист в прошлогодней Серии А. Для сравнения – у Эдера всего 5 голов за более чем 1 100 минут, у Смолова было 3 мяча и 3 ассиста после десяти полных матчей по времени.

Почему юный чемпион Бразилии в основном выходил на замену? Вытеснить Габигола на скамейку невозможно – Барбоза наколотил 25 голов в Серии А, добавив 8 ассистов в прошлом победном для «Фламенго» сезоне. Теперь соревнования не начали из-за пандемии, а Линкольн может задуматься о будущем.

Кто идеально подойдет москвичам?

«Локомотив» ждут перемены. Дело не только в Семине, а и в нападающих. Уткин прав, если менять любимца публики, то именно в дни, когда фанатов на арену не пустят, а у нового наставника осенью будет время себя показать и стартовать с побед, но ведь рядом с тренером под вопросом будущее Смолова, Миранчуков и Мариу.

Если за португальца Жоау надо отдать «Интеру» 15 млн евро, а потом выдавать дикую зарплату, то не логичнее ли поставить на 19-летнего парня с похожим ценником, но из центра атаки? Линкольн может оказаться дороговатым для «Локомотива», и конкуренты появятся обязательно, но мальчишка интересный.

Вспомните, каких смешных нападающий предлагали друг другу Кикнадзе и Семин зимой – ни один в итоге не подошел двум сторонам сложных переговоров, а «Локомотив» остался без крутого центрального форварда. А тут юный, не эгоист – иногда Линкольн даже слишком часто смотрит на напарников, пытаясь создать момент, а не завершить.

Также Линкольн может буквально расти вверх, ведь неплохо играет головой, возможно, выше 175 сантиметров, указанных в досье. Такое ощущение, что в составе сборной Бразилии ему проще и комфортнее играть, чем в клубе, однако речь о камне, из которого можно вытесать нужную «Локомотиву» живую статую сильного нападающего.

Линкольн сильнее похож по подходу на Вагнера Лава, чем на Эдера или Павлюченко, однако уход в сторону от ставки на нападающих, которым не хватает подвижности – как и Смолову, к слову, может быть правильным. Плохо лишь, что переговоры по бразильцу будут вести без спортивного директора, как и все последние сделки.

Во-первых, могут переплатить «Фламенго». Во-вторых, агент форварда может использовать российский клуб для рекламы клиента и перевести Линкольна в состав команды из топ-5. Скорее всего, так и произойдет. А вот если столь талантливый, судя по отзывам бразильцев, нападающий начнет карьеру в Москве, то возникнет две коварные мысли.

Первая – есть скрытый минус, о котором не говорят, и который не позволил драться за него грандам из Западной Европы. Вторая мысль – не исключено, что Линкольн решит набирать медленно. В девятнадцать лет лучше работать в лиге, где давление не такое большое, а прав на ошибку – больше.

Это интересный форвард, хорошо читает игру, неплохо выдает разрезающие передачи, прячется за спинами защитников, может забить и ногой, и головой. Интересный материал, но не факт, что «Локомотив» подходит на роль кузницы талантов. Если будет новый тренер, то нужно показать результат.

Если будут кадровые потери – даже уход одного Алексея Миранчука может сильно повлиять на команду, то заиграть станет сложнее. Линкольна будут заманивать возможным местом в группе Лиги чемпионов в девятнадцать лет и деньгами, конечно же. «Локомотиву» придется щедро заплатить юному пареньку, чтобы выбрал именно Москву.

Зато слежение за Линкольном подсказывает, что все-таки пытаются закрыть кадровую дыру. Не исключено, что команде не подходят на будущее ни Фарфан, ни Джорджевич, ни Смолов, ни Эдер – по разным причинам, но не нужны. Тогда ставка на парня, что играет разнообразно и на пик не вышел, будет жизненно важной.

Проблема лишь в том, что Линкольн не из тех, кто проводит по тридцать полных матчей за сезон – у парня считанные минуты во взрослом футболе, а до прошлого сезона даже голов в Серии А не было. «Локомотив» пытается сыграть на опережение, хотя они не ЦСКА по умению найти молодого бразильца, который позже заиграет.

Скорее всего, умнее ставка на опытного нападающего с практикой в Европе. И мудро не делать трансферы без согласия тренера будущего сезона. Сам по себе Линкольн – интересный малый, разноплановый, но «Локомотиву» нужен готовый лидер, коим был в лучшие времена Фарфан, что вынужденно добавлял голов и играл на острие.

Но перуанец вряд ли вернется на прежний уровень, да и лет ему немало. Поэтому москвичам точно нужен форвард. Однако ни зимой, ни сейчас идеального кандидата руководители клуба не подобрали. Теперь хотят вырвать у «Фламенго» таланта, но опрометчиво переплачивать, если нет уверенности в имени главного тренера.

«Локомотив» сам себе усложняет жизнь весь сезон, и хотя 19-летний Линкольн – один из самых талантливых бразильских игроков атаки, если окажется в Москве, то это будет риск для клуба и футболиста. С другой стороны, дефицит голов очевиден, новый нападающий может стать важным, независимо от его фамилии.