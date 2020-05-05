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Мелкадзе вернётся в «Спартак»

сегодня, 18:21

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о будущем форварда московского «Спартака» Георгия Мелкадзе, который выступает за клуб на правах аренды.

«Тамбов» не собирается выкупать Мелкадзе. У нас нет такой финансовой возможности. Во-вторых, у нас нет возможности платить зарплату, которую «Спартак» платит Георгию. После аренды Мелкадзе вернётся в московский клуб.

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Все комментарии
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
сегодня в 18:55
Спартаку точно не помешает,
Pevandr
Pevandr ответ Газпром Арена (раскрыть)
сегодня в 18:51, ред.
Намного дороже, в мечтах тарасовских.
Газпром Арена
Газпром Арена
сегодня в 18:43, ред.
Мелкадзе перейдет в Барселону за 130 миллионов евро
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 18:42, ред.
Что за звезда такая выкупать не чем, платить не чем??? Ахренели все уже на этом футболе бабло делать если Мелкадзе платить не чем...). Он и в Спартаке не нужен. Даром бы отдали да может толк бы был от него в Тамбове.
particular
particular
сегодня в 18:42
Редкая новость, которая проста как 3 копейки и очевидна как восход Солнца..:))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:29
Как то так получается, что воспитанники Спартака расцветают только после ухода из клуба в аренду или полностью. При возвращении опять происходит спад и по новой.
Какое то проклятие лежит на воспитанниках школы Спартака в Спартаке. Может не в том месте школа или сам Спартак базируется?
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 18:27
паредас и молло в зенит точно!!! ахахахах
post-navigator
post-navigator
сегодня в 18:26
Мелкадзе надо переходить к Кикнадзе.
До кучи можно прихватить Ананизде!
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 18:21
В родные пенаты
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