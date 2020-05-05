Мелкадзе вернётся в «Спартак»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о будущем форварда московского «Спартака» , который выступает за клуб на правах аренды.

«Тамбов» не собирается выкупать Мелкадзе. У нас нет такой финансовой возможности. Во-вторых, у нас нет возможности платить зарплату, которую «Спартак» платит Георгию. После аренды Мелкадзе вернётся в московский клуб.