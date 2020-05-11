Лига 1 совершила ошибку

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сегодня, 11:22

Все больше сомнений одолевают французов. Верно ли поступили, завершив чемпионат досрочно? «Соккер.ру» ознакомился с мнениями сомневающихся.

Французские власти действовали быстро и решительно. Но верно ли? Все чаще звучат голоса сомнений. Масла в огонь подливают действия властей в других странах. Мы подробно рассказывали о том, какие действия предпринимаются в Англии, Италии, Испании и Германии, чтобы вернуть большой футбол, спасти клубы от банкротств, телевизионщиков – от необходимости разрывать контракты, а болельщиков – от скучного пребывания в изоляции без своего главного зрелища. Французская лига выделилась среди коллег, мы не будем говорить сейчас с лучшей или худшей стороны. Но скажем, что выделилась своей пассивностью.

Она поторопилась принять под козырек, как только премьер-министр заикнулся о том, что нужно бы завершить все спортивные соревнования. В Германии после аналогичного заявления правительства Бундеслига смогла договориться об исключении и условиях, на которых оно будет реализовано. То есть принимавшим решение во Франции уже будет как-то стыдно показывать пальцем на Германию. И больше некуда показывать, на самом деле.

Потому что в других странах футбольные лиги пытаются найти компромисс и сработать на благо именно футбола. Во Франции и не попытались. Что очень злит многих. Причем не только президента «Лиона» Жана-Мишеля Ола, чье сердце всегда неспокойно. Его можно понять – убытки будут колоссальными. Поэтому он уже подал две апелляции, а в прессе появились слухи о том, что «Лион», оставшийся впервые за 13 лет без еврокубков, может продать своих лидеров – Дембеле, Депая и Ауара. Ола все еще надеется на пересмотр решения и активно ведет консультации с другими президентами, которые все же остаются непреклонными и пытаются выслужиться перед лигой своей лояльностью. Впрочем, все больше сторонников Ола получает со стороны.

Сеск Фабрегас (полузащитник «Монако»):

Было принято серьезное решение, и я могу понять, почему его приняли. Но, возможно, это было сделано слишком рано, учитывая, что многие другие лиги пытаются возобновить сезон. Я понимаю смысл решения, и оно принято для обеспечения безопасности, потому что самое важное – это семьи и безопасность каждого. В этом плане я согласен на сто процентов. Но, вероятно, следовало рассмотреть возможность индивидуальных тренировок, во время которых контакты минимальны. Вы практически не рискуете. Посмотрите, весь мир все ближе к возвращению футбола. Но мы должны делать то, что нам говорят. Это в любом случае сложное решение. Это трудный момент в профессиональной и личной жизни, нам нужно просто держаться. Все будет хорошо.

Паоло Мальдини (бывший защитник «Милана»):

Итальянские футболисты должны попытаться выйти на поле, в ином случае это будет катастрофа для всех. Прежде всего с экономической точки зрения. Франция, я думаю, совершила ошибку. Но мы примем любой вердикт правительства.

Андер Эррера (полузащитник ПСЖ ):

Мне нравится побеждать на поле. Поэтому такая победа даже огорчает. В вопросе судьбы чемпионата я согласен с президентом «Лиона». Мы поспешили.

В поисках сторонников в любом виде Ола нашел-таки поддержку в лице руководителей «Тулузы» и «Амьена», чьи клубы вылетели по итогам этого досрочного финала. И если «Тулуза» сопротивляется более-менее вяло, поскольку сильно отставала от спасительной зоны, то для «Амьена» борьба актуальна. Клуб небогатый, в принципе он не был безнадежен, там в относительно плотной борьбе разыгрывалось предпоследнее место. То есть спастись он имел все шансы. Поэтому «Амьен» уже пошел в суд, а главное, начал мощную общественную кампанию, проводит прямые трансляции в соцсетях со знаменитостями, создает волну недовольства решением лиги. И к «Амьену» сочувствия в обществе даже больше, чем к Ола и суете «Лиона». Все же у лионцев хватает не только сторонников, но и противников, Ола тоже за годы своей активности нажил себе массу неприятелей. Да и мотивация «Лиона» не очень ясна – он выступает за разные форматы доигрывания, во что уже почти никто не верит. А вот у скромного «Амьена» сторонников среди нейтральных лиц гораздо больше, ему больше сочувствуют, к тому же у его проблемы есть простое очевидное решение, которое не потребует отмены завершения чемпионата и доигрывания его. Это проведение следующего сезона в расширенном составе, с учетом поднявшихся в Лигу 1 «Лорьяна» и «Ланса», но без вылета из элиты.

Антуан Комбуарэ (бывший главный тренер ПСЖ ):

Это приведет к большим проблемам. Игроки не получат контрактов, будут увольнения среди административного персонала. Даже на любительском уровне это болезненно. То, что кто-то закончит карьеру таким образом, ужасно несправедливо. И я всегда ненавидел это. Несправедливость. Нам нужно быть едиными во время этого кризиса. А мы не показываем этого. Это меня раздражает. Для борьбы с этой глубокой несправедливостью я призываю к радикальному шагу – к забастовке игроков и тренеров в начале следующего сезона. Но я не ставлю под вопрос прекращение чемпионата, потому что мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, что выходит за рамки футбола.

Жерар Улье (советник президента «Лиона»):

Моей первой реакцией была мысль, что все сделано в спешке. Мы приняли решение, когда могли подождать еще. То, что кажется логичным сейчас, может не быть таким через две-три недели. Мы могли бы подождать до конца мая с таким решением. Я считаю несправедливым то, что чемпионат не завершится. Была возможность найти другой способ. Было бы лучше, например, никого не опускать в Лигу 2, а провести следующий сезон в Лиге 1 с 22 клубами. Лига поторопилась. Посмотрим, что будет в других странах, но там лиги хотят доиграть чемпионаты. Мы тоже могли бы это сделать, не принимая такого поспешного и политического решения. Поскольку президенты клубов не смогли договориться, глава Федерации Ле Грэт решил сам поставить точку. Но мы могли закончить сезон. А если бы не получилось, то проявили бы ум и спокойствие, завершая его досрочно, оставляя, например, 22 клуба. Это вопрос солидарности и справедливости. Это позволило бы клубам спастись. Мы забываем об экономических трудностях некоторых клубов. Это же исключительный момент.

Жан-Пьер Перно (известный телеведущий):

Лига должна учитывать нынешние исключительные обстоятельства. Никакого понижения в классе – это наказание после столь короткого сезона. Это несправедливо. И было бы нечестно не поощрить «Лорьян» и «Ланс». Так что давайте сыграем в следующем сезоне в 22 клуба.

Стоит отметить, что все больше сторонников у этой идеи с сезоном в 22 клуба. Подключился и Лоран Блан, например. Ола тоже оседлал эту волну. Понятно, что «Лиону» от этого ни холодно, ни жарко, но сам факт массового недовольства должен пошатнуть позиции лиги, указать, что она поторопилась и ошиблась. Важно раскачать эту ситуацию.