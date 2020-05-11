Возвращение Бундеслиги. Как это будет?

1589216409

сегодня, 20:00

«Соккер.ру» изучает «дорожную карту» Бундеслиги, которая возьмет рестарт уже на этой неделе.

В ближайшую субботу, 16 мая, взгляды всего спортивного мира будут прикованы к немецкой Бундеслиге, которая возобновится после двухмесячного перерыва из-за коронавируса. Бундеслига возвращается в строй первой из элитных европейских лиг, немецкий опыт — передовой, наверняка его попытаются перенять и АПЛ с Ла Лигой, и Серия A, и РПЛ , если наш чемпионат тоже решат завершить.

Персонал и футболисты немецких клубов четко знают, что им предстоит на поле и за его пределами, так как в Германии разработан четкий план действий на ближайшие недели. Естественно, огромное внимание уделено безопасности. «Соккер.ру» предлагает ознакомиться с «дорожной картой» Бундеслиги, в которой учтены возможные трудности и обстоятельства.

Как команды готовились к возобновлению сезона?

Сезон в Германии решили возобновить не с бухты-барахты, и хотя долгое время ситуация была 50 на 50, большинство клубов готовились к позитивному сценарию и возобновили тренировки в середине апреля, придерживаясь 11 правил из списка, составленного Немецким футбольным союзом. Речь шла о необходимости соблюдать социальную дистанцию, свести к минимуму проводимое на тренировочных площадках время, а некоторых футболистов обязали заниматься в масках.

Например, футболисты «Баварии» тренировались небольшими группами по три-четыре человека, но даже они держали дистанцию и не контактировали. Тренерский штаб пользовался громкоговорителями, чтобы руководить процессом с безопасного расстояния. После тренировок, какими бы интенсивными они ни были, футболисты сразу отправлялись домой. Никакого душа на базе — табу. Никаких командных встреч за обеденным столом, само собой, тоже. При этом кухня «Баварии» работала, игроки могли забрать домой сбалансированный обед.

У каждого футболиста «РБ Лейпцига» на базе в Коттавеге есть отдельная комната, тренировки на первоначальном этапе проводились в разное время и на разных площадках, чтобы исключить любые пересечения, обеды доставлялись к двери номера. «Байер» на сессиях группировал игроков в зависимости от амплуа: вратари работали вместе, игроки правого фланга тренировали свои взаимосвязи, центральные защитники занимались отдельно и так далее. Все клубы использовали манекены на тренировочных площадках в огромном количестве, применялись и подвижные силуэты, имитирующие противников.

В «Хоффенхайме» большое внимание уделили тактике, тренерский штаб записал серию коротких видеороликов для обучения футболистов, а на тренировочной площадке установили 360-градусный экран, предназначенный для отрабатывания сложных ситуаций и всяких полезных игр разума. «Майнц» в необычной ситуации дал возможность игрокам и тренерам «вернуться к корням», воссоздав дух уличного футбола на своей старой арене. Тренировались маленькими группами, упор был сделан на индивидуальное мастерство и действие в ситуациях один в один.

Впрочем, не все так безоблачно. Некоторые тренеры, как Ади Хюттер из «Айнтрахта», считает, что нужно 10-14 полноценных тренировочных дней, чтобы вернуть команду в форму. Высказываются опасения относительно того, что такое возвращение соревновательного периода приведет к большому количеству травм у футболистов. Такой риск, конечно же, есть, но и времени для полноценных сборов сейчас нет, так что командам придется набирать форму через игры. Хуже всего, пожалуй, придется борющемуся за выживание «Вердеру», который дольше всех пробыл в подвешенном состоянии, которому местные власти долго не давали добро на бесконтактные тренировки в Бремене.

Насколько оправдано возвращение Бундеслиги?

Определенные риски присутствуют, но не возобновлять сезон еще опаснее. По словам генерального директора Бундеслиги Кристиана Зайферта, если не доиграть этот сезон, то 18 из 36 команд в двух верхних дивизионах Германии столкнутся с серьезнейшими финансовыми трудностями, а финансовые потери составят порядка 750 миллионов евро. А генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке добавил:

Мы потеряем Бундеслигу в ее нынешнем виде, если отменим сезон.

Таким образом, возобновление сезона для многих немецких клубов — дело жизни и смерти, и они предпочли не погибать в безопасной самоизоляции, а выйти и играть ради своего будущего. Зрителей на трибунах не будет, так что людьми никто не рискует. Откуда же тогда возьмутся деньги? От телевизионщиков. 2-го мая Немецкий футбольный союз уже обеспечил выплату клубам от вещателей в размере 254 миллионов евро, что позволило набрать в легкие воздуха. Еще два платежа впереди, если Бундеслига покажет обещанное футбольное шоу.

Какие самые большие опасения по поводу возобновления сезона?

Наибольшие опасения связаны с угрозой распространения коронавируса среди участников: кто-то из футболистов или персонала может подхватить вирус и заразить остальных. НФС подробно регламентирует дистанцирование и ограничение необязательных контактов. Кроме того, в необходимом количестве будут закупаться тесты (с ними в Германии нет никаких проблем), чтобы держать под контролем состояние здоровья непосредственных участников футбольного сезона.

Как часто игроки и персонал клубов будут проходить тестирование?

Футболисты и сотрудники будут тестироваться за день до каждого матча и еще раз в течение календарной недели. Чтобы предотвратить ложные результаты, тесты будут двойными, также будут проводить анализы на антитела. В 10 часов утра в день матча результаты должны быть на руках у главного врача команды, который выдает разрешение на участие в игре на основании результатов анализов.

Что насчет семей игроков?

Немецкий футбольный союз установил список рекомендаций и требований для футболистов, если они возвращаются домой между матчами. Все домашние должны проходить обязательное тестирование на COVID-19, запрещены любые контакты с друзьями, соседями и вообще кем бы то ни было. Игрокам запрещено пользоваться общественным транспортом, также они должны вести учет людей, с которыми контактируют. Учитывая, что требования достаточно жесткие, многие футболисты временно переедут на клубные базы, чтобы не втягивать своих близких.

Будет ли карантин футболистов перед стартом сезона?

Да, перед возобновлением Бундеслиги все участники соревнований неделю проведут на карантине. Вернее, это будут тренировочные лагеря с 8-го по 16-е мая. В эти сроки команды вернутся к полноконтактным тренировкам и будут регулярно проходить тестирование.

Что произойдет, если у кого-то из футболистов будет обнаружен COVID-19?

Такая ситуация прописана в официальном протоколе:

В случае положительных результатов тестов на коронавирус решение о необходимых мерах принимается местными органами здравоохранения.

Лига и клубы тщательно работают над минимизацией распространения вируса, но если враг все-таки прорвется в футбольный мирок, то главными тут же становятся медики — иных вариантов не дано. Врач команды после получения положительного теста должен незамедлительно изолировать игрока/сотрудника, проинформировать местные органы здравоохранения и Немецкий футбольный союз.

Какие требования к официальным лицам матчей?

Около сотни судей и их помощников сдадут тесты на коронавирус непосредственно перед возобновлением сезона и дальше будут тестироваться по тому же алгоритму, что и футболисты. Требования относительно поведения в быту к арбитрам предъявляются аналогичные.

Сколько человек будет на стадионах в день матча?

Максимум 322 человека может находиться в чаше стадиона во время игры. Это игроки, тренеры, судьи, операторы, фотографы, антидопинговые чиновники, охрана, стюарды, специалисты по газону, специалисты VAR , мальчики, подающие мячи (есть строгий лимит для каждой категории лиц). Между ними будет соблюдаться шестиметровая социальная дистанция, по прибытии на стадион за несколько часов до игры каждому проверят температуру. Малейшее сомнение — домой.

Как будут проходить матчи?

В протоколе четко прописано, кто и в какое время прибывает на место проведения матча. Первыми приезжают специалисты по газону — за семь с половиной часов до стартового свистка, последними — команды, их ждут за 90 минут до игры. Футболистов и персонал должны доставить на стадион на нескольких автобусах (маски, социальная дистанция, предварительная дезинфекция салонов), в домашних играх разрешение приезд на личном автотранспорте.

В каждом используемом в день матча помещении на стадионе будут расположены станции для дезинфекции рук, для раздевалок настоятельно рекомендуется использование разного и как можно большего количества помещений, общее время, проведенное в помещениях, не должно превышать 30-40 минут. Команды выходят на поле не одновременно, не задерживаются в тоннеле, раздевалки после их ухода дезинфицируются. Никаких предматчевых церемоний — командных снимков и прочего. Грубо говоря, нарушать социальную дистанцию можно только после стартового свистка.

Болельщиков на трибунах не будет, но они могут разместить на трибуне баннеры с поддержкой не позднее, чем за сутки до начала матча. Клубам не рекомендовано использовать звуковые системы, искусственно создающие шум толпы. Некоторые клубы предлагают своим фанатам заполнить пустоту на трибунах, приобретя картонный силуэт. Например, гладбахская «Боруссия» продает такие по 20 евро, вырученные деньги пойдут на благотворительность.

Удастся ли удержать фанатов вдали от стадионов?

Массовые собрания в Германии запрещены до 31 августа, но мы видели, как фанаты собирались у стадионов во время закрытых матчей Лиги чемпионов «Валенсия» — «Аталанта» и ПСЖ — «Боруссия». Полиция будет готова разогнать подобные сборища, а руководство Бундеслиги угрожает техническими поражениями командам, чьи фанаты наплюют на требование. Если очень хочется навредить своей команде — тогда, конечно, нужно идти на стадион, где полицейские обязательно помнут ребра дубинками.

Будут ли игроки носить маски во время самой игры?

Такая инициатива выдвигалась, но была признана нецелесообразной. Футболисты будут играть без масок, однако остальные официальные лица, в том числе тренеры, обязаны пользоваться средствами защиты. Есть даже пометка: тренерам разрешается приспускать маски, чтобы выкрикнуть инструкции, при этом надо позаботиться, чтобы рядом никого в этот момент не было. И это продумали!

А что еще нельзя делать футболистам?

Нельзя собираться вместе для празднования голов, нельзя отбивать «пятерки» и обниматься, для выражения чувств и дружелюбия разрешены короткие контакты локтями или ногами. Плеваться футболистов просят с умом и без фанатизма.

Что происходит после матча?

Никакого душа на стадионе — все свое футболисты должны везти домой или в отель. Также рекомендуется, что свою форму и бутсы каждый будет стирать/очищать сам. Естественно, никаких интервью в смешанной зоне, зато появится пресс-конференции посредством видеосвязи. Через 90 минут после финального свистка большинство футболистов должны покинуть стадион, исключения составляют только выбранные для допинг-тестирования.

Это будет непросто, но мы желаем смелой Бундеслиге удачи и только отрицательных анализов на COVID-19!