ГлавнаяНовости

Тебас: «Игры Примеры будут проводиться ежедневно в течение 35 дней»

сегодня, 17:27

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, как будут проходить игры после возобновления чемпионата:

Матчи Ла Лиги будут проводиться ежедневно в течение 35 дней. Футболистов будут тестировать на коронавирус за 24 часа до начала встречи.

Во время игр будет самый низкий риск заражения. Чтобы заболевших стало меньше, я попрошу соблюдать все правила безопасности. Мы контролируем футболистов полностью. Попросим, чтобы они и дома следовали протоколу.

Таким образом, каждой команде придется провести по 11 игр в течение 5 недель. Дата возобновления сезона пока что не определена. Ранее стало известно, что до конца чемпионата команды смогут проводить по 5 замен за матч.

Все новости
Официально«Лион» опроверг информацию об утверждённой дате матча с «Ювентусом»
Вчера, 17:35 Комментарии4
СлухиПервая и Вторая Футбольные Лиги Англии будут завершены досрочно
09 мая Комментарии6
ОфициальноМатч «Гомель» — «Арсенал» перенесен из-за коронавируса
09 мая Комментарии8
Тренер «Леганеса» сообщил, что сезон в Примере должен возобновиться 20 июня
08 мая Комментарии3
ОфициальноБундеслига возобновится 16 мая
07 мая Комментарии18
ОфициальноБолгария возобновит сезон 5 июня
07 мая Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:56
звучит неплохо)
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 17:28
Посмотрим, что из этого получится....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:28
Оригинальная система придумана...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100