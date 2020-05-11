Тебас: «Игры Примеры будут проводиться ежедневно в течение 35 дней»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, как будут проходить игры после возобновления чемпионата:

Матчи Ла Лиги будут проводиться ежедневно в течение 35 дней. Футболистов будут тестировать на коронавирус за 24 часа до начала встречи.

Во время игр будет самый низкий риск заражения. Чтобы заболевших стало меньше, я попрошу соблюдать все правила безопасности. Мы контролируем футболистов полностью. Попросим, чтобы они и дома следовали протоколу.