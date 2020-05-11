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В Беларуси перенесли матч из-за подозрения на коронавирус у игроков

сегодня, 18:30
МинскЛоготип футбольный клуб Минск-:-Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман15.05.2020 в 18:00 Матч перенесен

Бюро исполкома АБФФ приняло решение о переносе поединка 9-го тура чемпионата Беларуси «Минск» – «Неман».

Игра должна была пройти на стадионе «Трактор» в Минске 15-го мая. Причина переноса — у футболистов «Минска» подозрение на наличие вируса COVID-19.

Недавно украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский высказал мнение о ситуации с пандемией коронавируса в Беларуси.

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-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
сегодня в 19:28
Насчёт парада не спорю, мало того считаю, что и наши должны были его проводить.

А вот докапываться до футбола, когда школы и садики работают - это какой-то сюрреализм !
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ -CaНиTaр_Лeсa-_5 (раскрыть)
сегодня в 19:21
Мне совершенно все равно на то,что там Вам напоминает...по делу,не проводить парад было нельзя,от слова совсем,а этот матч по сути на фик никому не нужен,проведен он или нет никому не интересно
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
сегодня в 19:01, ред.
Значит глобальное мероприятие, на котором тысячи людей потенциально имеют возможность заразиться, не отменяется, а (с) "НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМ даже для одного дня событием" власти ВДРУГ сильно обеспокоились ?

Вы со своей (властей) логикой определитесь для начала, что для вас приоритетнее крестик снять или трусы надеть ? А то такая логика мне сильно напоминает пресловутую "женскую логику"
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:54
Доигрались!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:51
Без батьки решили он им бошку снесёт.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
сегодня в 18:47
Лишь только матч перенесли, а не тур.
shlomo
shlomo
сегодня в 18:46
Опаньки по 63ньки....доигрались...
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ -CaНиTaр_Лeсa-_5 (раскрыть)
сегодня в 18:38
Я о своей как раз забочусь,а Вы о свой не очень видимо.Я смысл вашего комментария понял,и мой ответ и сама ситуация вполне логична.А если Вам это не понятно,вопросы к Вам,а не к чемпионату Беларуси
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
сегодня в 18:36
Вы бы о своей так беспокоились.
Если вдруг не понятно, то смысл сказанного был такой:
Если уж парад не отменён, то матч вообще грех отменять
dimagas2
dimagas2
сегодня в 18:34
Доигрались.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ -CaНиTaр_Лeсa-_5 (раскрыть)
сегодня в 18:34
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    сегодня в 18:31
    Парад не перенесли, а матча испугались
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