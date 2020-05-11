В Беларуси перенесли матч из-за подозрения на коронавирус у игроков

Бюро исполкома АБФФ приняло решение о переносе поединка 9-го тура чемпионата Беларуси «Минск» – «Неман».
Игра должна была пройти на стадионе «Трактор» в Минске 15-го мая. Причина переноса — у футболистов «Минска» подозрение на наличие вируса COVID-19.
Недавно украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский высказал мнение о ситуации с пандемией коронавируса в Беларуси.
А вот докапываться до футбола, когда школы и садики работают - это какой-то сюрреализм !
А вот докапываться до футбола, когда школы и садики работают - это какой-то сюрреализм !
Вы со своей (властей) логикой определитесь для начала, что для вас приоритетнее крестик снять или трусы надеть ? А то такая логика мне сильно напоминает пресловутую "женскую логику"
Вы со своей (властей) логикой определитесь для начала, что для вас приоритетнее крестик снять или трусы надеть ? А то такая логика мне сильно напоминает пресловутую "женскую логику"
Если вдруг не понятно, то смысл сказанного был такой:
Если уж парад не отменён, то матч вообще грех отменять
Если вдруг не понятно, то смысл сказанного был такой:
Если уж парад не отменён, то матч вообще грех отменять