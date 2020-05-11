В Беларуси перенесли матч из-за подозрения на коронавирус у игроков

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сегодня, 18:30

Бюро исполкома АБФФ приняло решение о переносе поединка 9-го тура чемпионата Беларуси «Минск» – «Неман».

Игра должна была пройти на стадионе «Трактор» в Минске 15-го мая. Причина переноса — у футболистов «Минска» подозрение на наличие вируса COVID-19.

Недавно украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский высказал мнение о ситуации с пандемией коронавируса в Беларуси.