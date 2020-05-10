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«Лион» опроверг информацию об утверждённой дате матча с «Ювентусом»

сегодня, 17:35

Пресс-служба «Лиона» на официальном сайте сообщает, что информация об утвержденной дате ответного матча с «Ювентусом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов не соответствует действительности.

Ранее президент «Лиона» сообщил, что матч против «Юве» состоится 7 августа в Турине без участия зрителей.

В клубе отмечают, что дата проведения матча будет установлена в рамках графика Лиги чемпионов, который объявит УЕФА в ближайшее время.

В первом матче «Лиона» и «Ювентуса» победу одержала французская команда со счетом 1:0. Ответная встреча была отменена из-за пандемии коронавируса.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:37
Да не хотят лни играть...
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