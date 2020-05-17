Как молодой Юрий Сёмин «Памир» спасал...

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«Соккер.ру» вспоминает, как Юрий Павлович вытащил «Памир» из пропасти.

Душанбинский «Памир» не был первым клубом в тренерской карьере Юрия Сёмина. Дебют вчерашнего выпускника Высшей школы тренеров состоялся в 1982 году. Сёмин принял по ходу чемпионата краснодарскую «Кубань» и не смог спасти её от вылета из высшей лиги.

Первый блин комом

Почему так вышло — предмет особого разговора. В 1982 году кубанцы очень резво стартовали в чемпионате. Даже лидерами становились. Да и состав у команды Владимира Белоусова был неплох. В воротах Владимир Пильгуй, в обороне Владимир Бутурлакин, Сергей Горюнов и Владимир Комаров; Владимир Лагойда, Игорь Калешин и Николай Колесов в средней линии, Александр Плошник, Рушан Хасанов и Владимир Кобзев в атаке. С такой компанией не гоже вылетать. Но летом угодил в поле зрения правоохранительных органов главный покровитель «Кубани», руководитель Краснодарского края Сергей Медунов. Никакие обвинения в коррупции не подтвердились. Но Сергей Фёдорович лишился поста, а «Кубань» без него осиротела и лишилась поддержки. Команда начала хромать, потом валиться. Белоусов покинул свой пост, а молодого Сёмина бросили в самое пекло. Во втором круге «Кубань» была подобна расстроенному пианино. Спасти её от вылета 35-летний Сёмин не смог. Более того, он оказался крайним. За вылет «Кубани» Юрия Павловича сняли с должности. Но уже через полгода Сёмина позвали в Душанбе — спасать местный «Памир».

Статус крепкого коллектива первой лиги «Памир» обрёл ещё в конце семидесятых. В составе душанбинцев то и дело появлялись сильные игроки. Некоторые потом оказывались в высшей лиге — Эдгар Гесс, Александр Погорелов, Нуритдин Амриев, Валерий Сарычев. Другие могли бы украсить команды элитного дивизиона — Валерий Турсунов, Геннадий Черевченко, Вазген Манасян, Александр Азимов, но оставались верны «Памиру». Подрастала и толковая смена — Владимир Ермолаев, Игорь Витютнёв, Алексей Чередник, Сергей Манаков, Рашид Рахимов.

«Памир» почти не виден

В 1982 году «Памир» не боролся за путёвку в высшую лигу, но стабильно шёл в верхней части таблицы. Финишировал девятым. Командой уже не первый год руководил тренер Владимир Гулямхайдаров. В 1983 году от команды ждали борьбы за путёвку в высшую лигу. Чем «Памир» был хуже тех же «Жальгириса» или «Нистру», сорвавших банк осенью восемьдесят второго? Да ничем.

Зимой решил уйти в «Днепр» Алексей Чередник. Переход вышел скандальным. Полузащитника дисквалифицировали, поэтому весь 1983 год будущий олимпийский чемпион не мог играть в официальных матчах, поэтому не остался без золотой медали. Но «Памир», как и любой сильный коллектив первой лиги, регулярно платил дань элите. И уход одного игрока, пусть даже и сильного, не должен был сломать команду.

В стартовом матче чемпионата 1983 года «Памир» благодаря голу Вазгена Манасяна обыграл дома «Факел» — одного из лидеров прошлого сезона. Но уже в следующей игре с кировским "Динамо» обычно сильные на своём поле душанбинцы довольствовались нулевой ничьёй.

Первый выезд — в Кемерово обернулся проигрышем 1:2. Проиграл «Памир» и в Москве, единственному представителю столицы в первой лиге «Локомотиву» 0:2. После двух неудач «Памир» опустился на 16-е место. При 22 участниках. Этот старт не мог порадовать Гулямхайдарова. Но пока что ситуация не выглядела какой-то угрожающей. Стартовые проблемы — явление распространённое.

Два нуля в домашней игре с хабаровским СКА , конечно, огорчили. Со спустившимся из высшей лиги «Кайратом» душанбинцы выглядели живее. Даже вели в счёте после гола Манасяна. Но Курбан Бердыев счёт сравнял, а потом некстати получил вторую жёлтую карточку Валерий Турсунов. «Кайрат» тоже не досчитался защитника Александра Куклева. Но в формате 10 на 10 команды сыграли вничью, которая больше удовлетворила гостей из столицы Советского Казахстана. «Кайрат» делил с «Зарёй» первое и второе места. А «Памир», чья безвыигрышная серия составила пять встреч, пребывал на непривычной для себя семнадцатой позиции. Чёрная полоса? Нет, это была полоса белая.

С выезда в Ростов-на-Дону и Ланчхути «Памир» вернулся ни с чем — 0:1 и 0:2. Да ещё и основной вратарь Владимир Тростенюк получил травму. По дороге в Душанбе команда Гулямхайдарова заехала в соседний Узбекистан, а именно в Джизак. Армейский коллектив ТуркВО, скрывавшийся под вывеской «Звезда» не отказал себе в удовольствии разгромить душанбинцев 4:0. Неважным выдался дебют в воротах у 18-летнего Андрея Мананникова. Три поражения отбросили клуб из Душанбе на самое дно — 22 место.

Попытки преодолеть череду неудач в домашних играх с «Зарёй» и «Ротором» оказались тщетными. Напротив, «Памир» проиграл и обе домашних встречи — 0:2 и 1:2. Не долечившийся Тростенюк получил рецидив травмы в игре с «Зарёй». Место в воротах занял 20-летний Марат Гиниятуллин. Молодой вратарь волновался, ошибался, а его команда продолжала увязать на самом дне.

Поездка на Украину пополнила список поражений. Запорожскому «Металлургу» душанбинцы проиграли скромно — 0:1. Но в Никополе «Памир» был растерзан местным «Колосом» 1:5. Семь поражений подряд, последнее место. Четыре очка отставания от шедшего предпоследним ивановского «Текстильщика». Пять очков до спасительного 19 места. А на дворе уже начало июня, позади 13 туров — почти треть чемпионата. Команда выглядела обречённо.

Для «Памира» вылет из первой лиги стал бы трагедией. Пересидеть годик во второй лиге и вернуться не получилось бы, учитывая структуру третьего по силам дивизиона. Вторая лига делилась на девять зон. И только победители могли прентендовать, подчёркиваю, могли претендовать на повышение в классе. Потому что осенью девять победителей зон разыгрывали три путёвки в дополнительных мини-турнирах. Вот такое игольное ушко оберегало первую лигу от случайных выскочек.

Но у такой системы были и свои изъяны. Многие зоны формировались по республиканскому принципу. Или почти по республиканскому. Например, в восьмой зоне играли клубы из Казахстана и киргизская «Алга». В седьмой зоне компанию узбекским клубам составляли два представителя Советского Таджикистана — команды из Ленинабада и Курган-Тюбе. Узбекская ССР, представленная в высшей лиге «Пахтакором» и «Звездой» в первом дивизионе, естественно хотела увеличить своё представительство в первой лиге. Крепкие команды из Ферганы, Намангана, Самарканда вели отчаянную борьбу за победу в зональном турнире. Но чемпион седьмой зоны никак не мог преодолеть барьер в виде финальной пульки. Разумеется, появлению ещё одного соперника, да ещё из другой республики, лидеры узбекской зоны были бы не рады. Но ещё тяжелее бы пришлось «Памиру». Неизбежно вступали бы в силу закулисные игры. Одни и те же клубы могли с удвоенной энергией биться с «Памиром» и не особо упираться в игре против других претендентов на победу. Душанбинцам бы просто не дали бы выиграть зону. Поэтому вылет во вторую лигу мог бы надолго удержать «Памир» на отшибе. А это бы привело к оттоку игроков из республики.

Поэтому спасать нужно было не только «Памир», а весь футбол в Таджикской ССР. Но как это сделать? Даже такой авторитетный специалист, как Владимир Гулямхайдаров оказался бессилен. И тут выбор пал на Юрия Сёмина, ранее не имевшего никакого отношения к «Памиру».

Из болота за волосы

Юрий Павлович прибыл в Душанбе в первой декаде июня. И первым соперником Сёмина стала его бывшая команда — «Кубань», ещё полгода назад игравшая в высшей лиге. Новый тренер доверил ворота Мананникову. На этот раз Андрей справился с волнением. Один мяч пропустил, но выдержал. А дубль Турсунова обеспечил такую нужную победу. «Памир» остался в хвосте, но уже не выглядел столь унылым и беспомощным.

Душанбинцы активно провели матч с «Таврией», но опытный вратарь крымчан Виктор Юрковский свёл на нет все их усилия. Ничья 0:0. А после поездки в Ригу, где «Памир» проиграл 1:2, оптимизму убавилось. Сёмин — не волшебник, а молодой и ещё неопытный тренер. Битва за жизнь обещала быть очень непростой. Но и остальные участники гонки за выживание теряли очки, что давало «Памиру» некоторый шанс в этом споре. К тому же восстановился Тростенюк.

Владимир отлично отработал в хорошо знакомом ему Львове. Мощная атака СКА «Карпат» ограничилась лишь голом Богдана Бандуры. Но молодой Абдулгапор Юлдашев, заменивший в стартовом составе Манасяна, сравнял счёт. «Памир» взял первое очко в гостях.

Красивая победа над могилёвским «Днепром» 3:1 помогла «Памиру» догнать «Текстильщик» и уйти с последнего места. Валерий Турсунов забил два и мог сделать хет-трик, если бы не вратарь гостей Борис Белошапка, отразивший пенальти. Это уже был не тот весенний «Памир», робкий и неуверенный. Сёмину удалось за считанные недели преобразовать команду. А потом дубль Турсунова обеспечил выигрыш у «Искры». Душанбинцы уже двадцать первые. Ещё немножко, и зона вылета будет позади.

Но первый круг завершал непростой выезд в Иваново и Ярославль. «Текстильщик» тоже не хотел вылетать и дал бой южанам. Витютнёв сравнял счёт на 86-й минуте. А ещё через две минуты Тростенюк отбил пенальти. Ничья 2:2, которая принесла больше пользы гостям. «Текстильщик» остался последним. «Памир» снова предпоследний. И первый круг он завершил предпоследним, сыграв в ничью с «Шинником».

Душанбинские болельщики ждали, что их команда начнёт второй круг с победы над «Кузбассом». Но им пришлось покинуть стадион имени Фрунзе огорчёнными. Не помогла и сорокоградусная жара. 38-летний Виталий Раздаев забил два мяча и принёс сибирякам победу. Ещё и Александр Азимов пенальти не забил при счёте 1:1. С «Локомотивом» пришлось дважды отыгрываться. Но последнее слово в игре сказал Турсунов — 3:2. «Памир» двадцатый. Ещё зона вылета. Но затем последовал спад. В следующих четырех встречах команда Сёмина взяла два очка. Особенно обидным был домашний проигрыш «Гурии» 2:3.

Но эта чёрная полоска оказалась не столь продолжительной, как в первом круге. За ней последовала серия из пяти побед. «Памир» наконец-то выиграл на выезде. И в Ворошиловграде, и в Волгограде. Рассчитались со «Звездой» и «Колосом» за весенние разгромы. После выигрыша в Краснодаре «Памир» уже двенадцатый. Угроза вылета миновала. Оставалось не провалиться на финише и избежать эйфории. А некоторые признаки оной проявились в Симферополе. За девять минут до конца встречи Манасян вывел гостей вперёд 3:2, но в оставшееся время «Памир» умудрился пропустить три мяча и проиграть 3:5.

В октябре команда Сёмина немножко притормозила, проиграв в Могилёве и Смоленске. Однако Юрий Павлович крепко сжимал штурвал в руках. «Памир» завершил сезон победой в Кирове и занял итоговое двенадцатое место. Три шага назад по сравнению с прошлым годом. Но это лишь статистика. На самом деле это был год стоивший трёх. «Памир» выжил в первой лиге, проявил себя вполне состоятельным и перспективным коллективом. Влились в состав молодые Юрий Батуренко, Олег Малюков, Анатолий Воловоденко, Рашид Рахимов, всё чаще подменял Владимира Тростенюка Андрей Мананников. В ноябре сборная Таджикистана, составленная из игроков второй лиги и КФК , выиграла традиционный турнир «Переправа». В главную команду республики влились несколько игроков, в том числе полузащитник Олег Ширинбеков.

Но главным итогом этого чемпионата стало становление Юрия Сёмина. Юрий Павлович проявил себя и тактиком, и сильным тренером, где надо жёстким, где надо гибким. За год он приобрёл колоссальный опыт. Молодой тренер рискнул и принял казавшуюся безнадёжной команду. Он не стал менять состав команды, а стал искать скрытые резервы у имевшихся игроков. И осторожно вводить в состав молодых. Подобно барону Мюнхгаузену Сёмин вытащил за волосы из трясины и себя, и поверившую в него команду. И именно тем жарким душанбинским летом сформировался один из сильнейших тренеров в истории нашего футбола.