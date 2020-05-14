В воротах «Спартака». Вторая молодость Анзора Кавазашвили

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14 мая 2020, 14:01

Продолжаем рассказ о спартаковских вратарях. На очереди Анзор Кавазашвили, который принёс «красно-белым» золото в сезоне 1969.

Вы уже читали про зенитовский период карьеры Анзора Кавазашвили и обязательно прочитаете про его блестящую игру в воротах «Торпедо». Мы же коснёмся спартаковского периода биографии Анзора Амберковича.

В «Спартак» Анзор Кавазашвили пришёл из «Торпедо» зимой 1969 года. Зрелый, состоявшийся вратарь. Чемпион СССР 1965 года, обладатель Кубка 1968 года, бронзовый призёр чемпионата мира 1966-го, где был дублёром Льва Яшина, а с недавних пор и основной голкипер сборной.

Анзор с детства болел за «Спартак», и когда ему не было ещё 17 лет, он предпринял первую попытку попасть в команду своей мечты. После возвращения из зарубежной поездки в составе юношеской сборной СССР Кавазашвили отправился в Тарасовку.

Приехал, смотрю, двухэтажный деревянный дом стоит, а возле него увидел немолодого человека. Подошёл, сказал, что хочу поговорить с кем-нибудь из руководства «Спартака». Он спрашивает: «Ты кто?» Я отвечаю, что из Тбилиси, из сборной Грузии, вратарь. А ростом-то я был маленький. Этот человек, которого я в лицо не знал, снова спрашивает: «И чего же ты хочешь?» Отвечаю: «В „Спартаке“ играть». Он как-то так по-доброму улыбнулся и говорит: «Ты молодой ещё». Как это – молодой! Я по характеру горячий был, мне обидно стало, тем более что не знаю, с кем разговариваю. «Рано тебе, сынок, в „Спартаке“ играть, – продолжает он, – вот когда подрастёшь, тогда ещё раз приходи к нам». Ну я совсем завелся: «Кто ты такой?» – спрашиваю, причём не на «вы», а на «ты». А он отвечает: «Старостин Николай Петрович, начальник команды». И я ему сказал: «Будешь просить – больше не приду!» Этот случай я и по сей день помню, потому что никому больше никогда своих услуг не предлагал!

Но когда «Спартак» позвал, то Анзор Амберкович дал согласие. В конце сезона-68 Кавазашвили решил покинуть московское «Торпедо», где провёл семь славных сезонов. Но в какой-то момент вратарь покинул некую усталость. Активно звали в тбилисское «Динамо», и Кавазашвили почти согласился.

Однажды закадычный друг Метревели (я в «Торпедо» тогда играл) позвонил: «Новый тренер у нас – Гиви Чохели. Может, вернёшься?» Я поупирался немного и капитулировал – заявление написал. Пришёл к Валентину Иванову (он к тому времени старшим тренером стал), тот к Вольскому отправил. Уговорили, в общем, остаться. Звонки, правда, продолжались. А тут ещё с женой поругался... Опять заявление принёс, и терпение у партийного босса кончилось: «Ну и пускай катится». Позвонил Чохели, слышу в трубке: «Прекрасно, прилетай». И вдруг, словно шилом в бок: «Я первым номером буду?». «Не гарантирую. У нас еще Урушадзе в составе. Кто лучше себя проявит, тот и займёт место в воротах». Меня, как ножом по сердцу. «Тогда пусть Рамаз и играет. Прощай. Больше не звоните.

Пришёл домой, опять телефон затрещал: „Коршунов Анатолий из „Спартака“. Старостин тебя к нам зовёт“. „Стоять буду?“. „Не беспокойся“. Так и оказался у красно-белых. Всех в 69-м громили. И я Мунтяна опережал, когда по итогам сезона журналисты лучшего футболиста страны определяли. Оставалось лишь Грузии проголосовать. А она мне измены не простила».

Конечно, были опасения, сможет ли Кавазашвили адаптироваться в новой команде, но очень скоро выяснилось, что тревоги напрасны. В «Спартаке» к Анзору пришла вторая молодость. Благоприятно подействовала смена обстановки. Кроме того, в «Спартаке» были собраны в основном молодые игроки, и 29-летний Кавазашвили стал таким дядькой-наставником, непререкаемым авторитетом. Кроме того, «Спартак» в ту пору возглавлял Никита Симонян, и тренировки под его руководством доставляли Анзору огромное удовольствие. Всё это довольно быстро принесло свои плоды. Кавазашвили превосходно провёл чемпионат 1969 года, пропустив в 32 матчах всего 15 мячей. Особенно удались Анзору матчи с прямыми конкурентами за чемпионский титул – киевскими и тбилисскими динамовцами. Матч в Киеве осенью 1969 года, в котором фактически решилась судьба чемпионского титула, вообще считается образцовым в части вратарского искусства. Спартаковский вратарь отразил несколько ударов в упор, вытащил мячи, летевшие в девятки после ударов Виталия Серебряникова со штрафных. «Спартак» стал чемпионом, а Кавазашвили – одним из героев чемпионата. Многие спартаковские болельщики до сих пор считают Анзора Амберковича сильнейшим вратарём, игравшим за «Спартак».

В 1970 году Анзор защищал ворота сборной СССР на чемпионате мира. В четвертьфинале сборная СССР вела тяжёлую борьбу с уругвайцами. Дополнительное время близилось к концу. И тут случилась драма, которая помешала советской команде выйти в полуфинал. Впрочем, послушаем самого Анзора Амберковича.

В 70-м в Мексике на чемпионате мира всё шло к тому, чтобы признать меня лучшим вратарём мира. Уже все брали у меня интервью. И вдруг… Четвертьфинал с Уругваем, 118-я минута матча… Жуткая жара. Кубила просто замотал нашего защитника Афонина. И вот за три минуты до конца матча Афонин замахнулся, а мяч ушёл за линию ворот. Капличный и Шестернёв поднимают руку, и я тоже. Счёт 0:0. А может, мы ещё успеем забить? Я быстренько на два шага из ворот вышел, пошёл за мячом. Вдруг Кубила затаскивает мяч опять в поле и подаёт его верхом. Я поворачиваюсь к судье, кричу: «Что он делает?!» Судья: «Играй!» И вот – секундное замешательство… Бегу к воротам, лечу за мячом и – уже не достаю. Мы рванули к судье, чтобы его за шкирку схватить. А он, когда увидел, что мы галопом летим за ним, так рванул от нас! Мы уже очухались, когда полполя пробежали. Я вернулся в ворота, продолжаем играть. И был момент, когда мы могли забить гол, но не забили. Итог 0:1. И тут же наше руководство спорта и государства, спасибо им большое, всю команду посадили в самолёт и отослали в Нью-Йорк. Наказали, значит. Помню, кое-кто просто плакал: «Сволочи! Почему же они нас выгнали?»

Никто и не думал обвинять нашего вратаря в пропущенном мяче, не в первый и не в последний раз наша сборная пострадала от судей. И в том, что в рядах уругвайцев не оказалось своего Нетто, вины Кавазашвили нет. Но лучшим голкипером первенства его не признали, да и в сборной Анзор больше не играл.

В «Спартаке» Кавазашвили провёл сезон 1970 года в качестве основного, а в 1971 году уже делил ворота с Йонасом Баужей. А потом ушёл из «Спартака», не дожидаясь, пока исполнятся пресловутые 32 года, выиграв на прощание Кубок СССР . Незадолго до финала Анзор повредил палец и не смог играть. Ворота защищал Йонас Баужа. Тот матч с ростовским СКА завершился вничью 2:2. Но в переигровке место в воротах было доверено Кавазашвили. Анзор Амберкович играл на уколах, практически не чувствуя повреждённый палец. Но отыграл на ноль и помог спартаковцам овладеть хрустальным трофеем.

Свой тридцать второй день рождения Анзор Амберкович встретил в Кутаиси. Знаменитый голкипер пытался помочь торпедовцам вернуться в высшую лигу. Сначала, как главный тренер, потом, как голкипер. Не получилось по не зависевшим от Кавазашвили причинам. Молодой тренер, засучив рукава, взялся за дело, пригласил сильных игроков, навёл порядок в не самой дисциплинированной команде. И «Торпедо» стало выигрывать матч за матчем. Тем удивительнее была замена Кавазашвили на Всеволода Блинкова в разгар сезона. Анзор, испытывавший огромное уважение к Всеволоду Константиновичу, остался в команде и вернулся в ворота. Но потом Кавазашвили увидел, как рушится то, что он создавал с таким трудом. Поэтому решил уйти. Вернуться в «Спартак» не получилось. Выдающийся вратарь завершил карьеру.

В 1974 году Кавазашвили возглавил костромской «Спартак», где работал очень успешно. Костромичи были близки к выходу в первую лигу, но не попали туда из-за закулисных игр. Затем Анзор Амберкович трудился в Африке – в Гвинее и Чаде. Вернувшись в Союз, Кавазашвили тренировал сборную России на Спартакиаде народов СССР в 1983 году. Команда, все 20 игроков, которую представляли разные клубы, заняла второе место.

Анзор Амберкович не только нашёл себя в бизнесе, он ещё занялся общественной деятельностью. В 1992 году возглавил Всероссийскую федерацию футбола и долго руководил ей. Долгое время Кавазашвили трудился в комитете по этике РФС . Анзор Амберкович возглавлял комиссию по борьбе с договорняками. В свои семьдесят девять лет Анзор Кавазашвили остаётся молодым и энергичным. В настоящее время он руководит общественной организацией «Всероссийская федерация футбола».

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