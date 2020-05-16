Десятка с плюсом. Восточная Европа. Восьмидесятые

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сегодня, 15:02

Продолжаем рассказ в лучших вратарях восьмидесятых. Эта серия посвящена голкиперам из Восточной Европы.

Бурные политические процессы конца десятилетия привели к тому, что страны Восточной Европы перестали быть социалистическими. Как это отразилось на жизни населения стран — вопрос не для обсуждения на «Соккер.ру». Но клубный футбол в странах СЭВ пришёл в упадок. Но на большей части декады клубы из соцстран представляли серьёзную силу в еврокубках. И в их воротах играли мастера своего дела.

Юзеф Млынарчик (1953). Польша. «Видзев» 1980-84, «Бастия» 1984-86, «Порту» 1986-80

У знаменитого польского вратаря Яна Томашевского было несколько сильных преемников, но самым успешным оказался Юзеф Млынарчик, которому были доверены ворота «бяло-червоних» на чемпионате мира 1982 года. Старший тренер Антоний Пехничек долго думал, кому доверить пост номер один — Млынарчику или Петру Мовлику из «Леха». Выбрал голкипера «Видзева» и не ошибся. Сборная Польши заняла третье место на Мундиале, а это серебряные медали, Юзеф сыграл на ноль в четырёх встречах из семи. В том числе и в игре со сборной СССР . Через год Юзеф был признан игроком года в Польше, но его сборная не прошла сито отборочного турнира Евро-84. Млынарчик защищал ворота «бяло-черновних» на не самом удачном для них ЧМ -86. Уже в зрелом возрасте Юзеф пришёл в «Порту», где добился наивысшего успеха в клубной карьере — выиграл с «драконами» Кубок чемпионов, а потом и Суперкубок Европы.

Пётр Мовлик (1951). Польша. «Лех». 1977-83

Сильный вратарь, боровшийся с Млынарчиком за место в воротах сборной. Более того, большинство обозревателей сулили свитер с первым номером именно Петру. Но пан Пехничек решил иначе. Мовлик получил номер 22. Серебряную медаль Мовлику тоже вручили, но вся слава досталась Млынарчику. Через год после чемпионата мира Пётр уехал в США , где успешно играл в мини-футбол.

Яцек Казимерский (1959). Польша. «Легия» 1978-87, «Олимпиакос» 1987-88, «Гент» 1988-91

Наши любители футбола познакомились с Яцеком Казимерским ещё до серебряного для поляков чемпионата мира. Весной 1982 года Яцек в составе «Легии» противостоял тбилисскому «Динамо» в четвертьфинале Кубка кубков. Оба раза пропустил по мячу, а его команда дважды уступила. Но молодой поляк произвёл хорошее впечатление. Казимерский был дублёром Млынарчика через четыре года в Мексике. Однако в сборной Польши он сыграл меньше, чем бы мог.

Юзеф Вандзик (1963). Польша. «Рух» 1982-84, «Гурник» 1984-90

Именно этому гиганту суждено было стать наследником своего тёзки Млынарчика. Вандзик провёл немало встреч за польскую молодёжку, а после чемпионата мира 1986 года обошёл на повороте Казимерского. Правда, Юзефу довелось защищать ворота своей команды не в самые лучшие для неё годы.

Бодо Рудваляйт (1957). ГДР . «Динамо» (Берлин). 1977-90

Про этого голкипера, чей рост составлял 202 сантиметра, вы могли прочитать в главе, посвящённой предыдущему десятилетию. Но расцвет Бодо пришёлся на восьмидесятые, когда он выиграл девять из десяти титулов чемпиона Восточной Германии.

Рене Мюллер (1959) ГДР . «Локомотив» (Лейпциг) 1976-90

Если когда-нибудь появится символическая сборная Мюллеров, то её ворота будут отданы в распоряжение Рене. Который превосходно защищал ворота сборной ГДР и лейпцигского «Локомотива», дважды признавался футболистом года в Восточной Германии и не потерялся в объединённом чемпионате. Мюллер дебютировал в 15 лет, через пару сезонов был первым номером, а в 25 вытеснил из сборной великана Рудваляйта.

Йорг Вайсфлог (1956). ГДР . «Висмут» 1976-96

Сложно было пробиться в сборную ГДР во время Рудваляйта и Мюллера. Но Флогге смог 13 раз сыграть за национальную команду, заслужив это право блестящими выступлениями за «Висмут». Как в Оберлиге, так и в еврокубках, где однажды жребий свёл команду из Ауэ с «Днепром».

Петер Дистль (1960). Венгрия. «Видеотон» 1980-87, «Гонвед» 1987-90

Нашим болельщикам Петер запомнился как смешной, бородатый толстяк, пропустивший шесть мячей от сборной СССР в знаменитом матче в мексиканском Ирапуато. Но давайте не будем забывать, что годом ранее Дистль дошёл со своим «Видетоном» до финала Кубка УЕФА . Там венгры уступили «Реалу», но Петер отразил пенальти в исполнении Хорхе Вальдано. Петер неспроста оказался первым номером венгров на чемпионате мира 1986 года.

Жолт Петри (1965). Венгрия. МТК 1985-87, «Видеотон» 1987-90

Петри был сложным вратарём для советской команды. И в отборочном цикле чемпионата Европы 1992 года, и в финале юношеского чемпионата Европы 1984-го, когда он вытащил серию пенальти и не позволил нашим ребятам выиграть домашний турнир. В Мексику Жолт не поехал из-за юного возраста. Но потом он на протяжении восьми лет оставался первым номером венгерской сборной и успешно играл в бельгийском «Генте». Но перед отъездом за рубеж Петри был удостоен звания лучшего футболиста Венгрии.

Габор Жибораш (1957-1993). Венгрия. «Ференцварош» 1977-89, МТК 1989-93

Ещё один обладатель окладистой бороды прекрасно защищал ворота самого популярного клуба страны — «Ференцвароша», а уже в зрелом возрасте перешёл в другой будапештский гранд — МТК . Признавался лучшим вратарём Венгрии, но в сборную Жига вызывался нерегулярно. Не попал ни на чемпионат мира 1982 года, ни на первенство мира в Мексике. Однако свой жизненный путь Габор закончил именно в сборной страны. Накануне отборочного матча ЧМ -94 Жибораш скоропостижно скончался от сердечного приступа.

Станислав Земан (1952). Чехословакия. «Локомотив» (Кошице) 1974-84, «Неа Саламис» 1984-87

В 1980 году Земан выиграл бронзу чемпионата Европы и золото московской Олимпиады, вскоре стал основным вратарём сборной Чехословакии. И на чемпионат мира словак отправился первым номером своей команды. Однако в Испании он сыграл лишь однажды, и то неполный матч. Мало того что дважды ошибся в игре с англичанами — пропустил мяч после несогласованных действий с собственным защитником Йозефом Бармошем, затем промахнулся на выходе, так ещё и получил травму. В сборную Станислава больше не вызывали, но он оставался одним из самых авторитетных вратарей чемпионата Чехословакии.

Зденек Грушка (1954). Чехословакия, «Богемианс» 1976-85 и 1988-89, «Славия» 1985-87, «Верия» 1987-88, «Ваккер» 1989-90

В начале восьмидесятых Грушка вёл борьбу с Земаном за право быть первым номером сборной страны. Чех играл реже, однако и он приложил усилия к завоеванию путёвки в Испанию. В финальной части он сыграл лишь раз — с командой Кувейта. Пропустил один мяч после дальнего удара, из-за чего чехословацкая сборная упустила победу. Потом Грушка сосредоточился на играх за «Богемианс» и другие клубы. Регулярно выступал в еврокубках, где подчас доставлял немало проблем соперникам.

Карел Стромшик (1958). Чехословакия. «Дукла» 1978-86, «Слован» 1986-89, «Селангор» 1989-92

В 1982 году «Дукла» выиграла чемпионат Чехословакии, и вполне логично, что Стромшик оказался в заявке. Карел отправился в Испанию в качестве третьего голкипера, но сыграл там больше Земана и Грушки. Два матча, один из которых неполный. Но смотрелся убедительнее коллег. Правда, дальнейшего развития роман со сборной не получил, и Стромшик сосредоточился на клубной карьере.

Людек Миклошко (1961). Чехословакия. «Руда Гвезда» 1980-82, «Баник» 1982-89, «Вест Хэм» 1989-98

Высокий и плечистый вратарь молодёжной сборной в 1982 году перекочевал в первую сборную и долгое время был её первым номером. Однако сборная с Людо в воротах никак не могла преодолеть отборочный барьер. В 1990 году чехи и словаки смогли пробиться на чемпионат мира. Людо вошёл в заявку, однако на итальянских полях не выступал. В 1989-м Миклошко подписал контракт с лондонским «Вест Хэмом» и стал первым чехом в английском футболе.

Ян Стейскал (1962). Чехословакия. «Зброёвка» 1980-81 и 1983, «Руда Гвезда» 1981-82, «Спарта» 1984-90

Ян постепенно обжился в воротах «Спарты», затем получил приглашение в сборную. Сначала был дублёром Миклошко, но в конце 80-х выиграл у Людо борьбу за первый номер. На чемпионате мира 1990 года спокойный и рассудительный Стейскал был основным вратарём. Оставался таковым и после отъезда в Лондон, где защищал ворота «Куинз Парк Рейнджерс».

Хельмут Дукадам (1959). Румыния. УТА 1978-82, «Стяуа» 1982-86

«Соккер.ру» уже рассказывал о драматической судьбе румынского немца. В финале Кубка чемпионов 1986 года Дукадам не позволил «Барселоне» забить ни одного послематчевого пенальти, чем обеспечил «Стяуа» сенсационную победу в главном клубном турнире Европы. Но после триумфа в Севилье Хельмут едва не лишился руки, — сказалась запущенная болезнь сосудов. Однако всё обошлось. Руку удалось спасти, но вернуться в ворота не получилось. Зато впоследствии легендарный вратарь стал президентом «Стяуа».

Думитру Морару (1956). Румыния. «Спортул» 1978-81, «Динамо» (Бухарест) 1981-89, «Виктория» 1989, «Старт» 1990-91

Думитру уже проявил себя в семидесятые, когда защищал ворота «Стяуа». В восьмидесятые Морару защищал ворота главных соперников «звезды» — «красных волков», как ещё называют «Динамо». Защищал ворота сборной, но потом уступил их Сильвиу Лунгу. На первой для румын чемпионат Европы Думитру отправился в качестве второго голкипера. Потом он и вовсе отошёл от национальной команды, но долго служил «Динамо».

Сильвиу Лунг (1956). Румыния. «Университатя» (Крайова) 1974-88, «Стяуа» 1988-90

Лунг по-немецки — длинный. Сильвиу с его метр девяносто четыре полностью соответствовал своей фамилии. Ему и прыгать особо не приходилось. Шаг — и мяч сам находил перчатки вратаря. Сильвиу долгое время служил «студентам» из Крайовы, и только в 32 года согласился перейти в «Стяуа». И сразу дошел со «звездой» до финала Кубка чемпионов. Там чемпион Румынии был бит «Миланом» 0:4. Лунг защищал ворота румынской сборной на чемпионате мира 1990 года, где его команда вышла из группы. Всего на счету Сильвиу-старшего — 77 матчей в составе сборной страны. Дело Лунга продолжили его сыновья — Тибериу и Сильвиу-младший. Которые не достигли уровня отца, но в сборной страны тоже были замечены.

Борислав Михайлов (1963). Болгария. «Левски» 1981-89, «Белененсиш» 1989-91

Ещё один представитель вратарской династии — сын Бисера Михайлова, отец Николая Михайлова и сам, возможно, сильнейший голкипер Болгарии. «Соккер.ру» также посвящал Бориславу отдельный материал. Михайлов довольно быстро освоился и в воротах «Левски», и в сборной страны. Но после массового побоища в финале кубка с армейцами Борислав оказался в группе пожизненно дисквалифицированных футболистов. К счастью, его, а также Христо Стоичкова, потом помиловали. Иначе блестящего выступления болгар на ЧМ -94 могло бы и не быть.

Александар Стоянович (1954). Югославия. «Црвена Звезда» 1976-83, «Эгалео» 1983-86, «Диагорас» 1986, «Войводина» 1987

Александар Стоянович или Дика, как называли его болельщики «Црвены Звезды», увы, был забыт при составлении списка семидесятых. Исправляю этот пробел, тем более что в начале восьмидесятых Дика продолжал достойно служить своему клубу. Однажды Стоянович даже аплодировал голу в свои ворота, — настолько шикарен был удар Диего Марадоны. Финалист Кубка УЕФА 1979 года в начале нового десятилетия сначала присел на лавочку после прихода Томислава Ивковича. Но когда Томислав получил травму, ветеран Дика вернулся и продолжил радовать болельщиков своего клуба. Завершив карьеру футболиста, Александар стал тренером вратарей. Входил в штаб Славолюба Муслина, когда тот трудился в «Локомотиве» и «Краснодаре». В сборной страны Дика почти не играл, но это были времена Драгана Пантелича.

Томислав Ивкович (1960). Югославия. «Црвена Звезда» 1980-85, «Сваровски Ваккер» 1985-88, «Винер» 1988, «Генк» 1989, «Спортинг» (Лиссабон) 1989-93

Хорват по происхождению заслужил любовь болельщиков «Црвены Звезды», когда сменил Дику. В Югославии середины восьмидесятых все народы жили дружно. Томислав оказался преемником покинувшего сборную страны Драгана Пантелича. На чемпионате Европы 1984 года он сыграл один матч из трёх, причём неудачно, - пропустил пять мячей от бельгийцев. Но Ивкович справился с этой неудачей и в восьмидесятые чаще других защищал последний рубеж югославской команды. Был основным стражем ворот на ЧМ -90, где отразил пенальти в исполнении Диего Марадоны.

Горан Симович (1954). «Хайдук» 1980-84, «Галатасарай» 1984-90

Ещё один пример дружбы народов. Черногорец Симович прекрасно защищал ворота «Хайдука» и пользовался большой любовью болельщиков, по большей части хорватов. Выиграв Кубок страны, Симович поехал на чемпионат Европы-84 в качестве основного вратаря. Сыграл там не лучше Ивковича, однако после турнира получил предложение «Галатасарая», где провёл блестящий отрезок своей карьеры.

Фахрудин Омерович (1961). Югославия. «Слобода» 1980-94, «Партизан» 1984-90

Фахрудин заслужил вызов в сборную своей самоотверженной игрой за «Партизан». Помог «гробарям» выиграть два чемпионата и два Кубка. В 1990 году Омерович был дублёром Ивковича, но на первенство континента 1992 года должен был отправиться первым номером. В Швецию югославов не пустили по политическим причинам. Потом Фахрудин уехал в Турцию, где получил гражданство и даже сменил имя на Фахретдин Омери.

Стеван Стоянович (1964). «Црвена Звезда» 1982-91

Начинал как третий вратарь «Звезды». Но после ухода однофамильца, затем и Ивковича, стал первым номером, а потом и капитаном команды. Мали Дика (надо ли переводить это прозвище) трижды выигрывал чемпионат страны, но венцом его карьеры стала победа в Кубке чемпионов 1990-91. Так что будет повод поговорить о Стеване Стояновиче в следующей главе. В сборной Югославии Мали Дика не играл, что не умаляет его достоинств.

Ратко Свилар будет представлен в главе «Остальная Европа». Там же мы встретимся ещё раз с Гораном Симовичем, трижды признававшимся лучшим футболистом Турции.