Лучшие вратари Франции 80-х. Первая жертва Зидана и Дядюшка Жо

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15 мая 2020, 19:32

Продолжаем вспоминать сильнейших вратарей восьмидесятых. На очереди голкиперы чемпионата Франции.

Восьмидесятые годы — славная пора французского футбола. Сборная Франции дважды становилась призёром чемпионатов мира и выиграла первенство Европы. На середину декады пришёлся расцвет «Бордо», а во второй половине десятилетия черты суперклуба стал обретать «Олимпик» из Марселя. Естественно, в те годы играли приличные вратари, без которых победы были бы невозможны. Опять же, никаких рейтингов. Но начнём с чемпионов Европы.

Жоэль Батс (1957). «Осер» 1980-85, «Пари Сен-Жермен» 1985-92

Чемпион Европы и серебряный (не бронзовый, как пишет Википедия) призёр чемпионата мира. Человек, который навёл порядок на последнем рубеже «les blues», да и в обороне французской сборной вообще. Невысокий обладатель пышной шевелюры превосходно вписался в ту блестящую команду времён Мишеля Платини и помог ей выиграть золото домашнего чемпионата. Правда, в полуфинале чемпионата мира-86 Жоэль оплошал, и французы снова уступили немцам. Жоэль заявил о себе в «Сошо», раскрылся в «Осере», а в ПСЖ к нему пришла футбольная зрелость. Батс помог парижанам впервые стать чемпионами страны. А ещё он писал стихи.

Проигран матч.

Усталость, ночь.

И я один, и каплет дождь.

Друзья зовут, и ты со мной,

Но я хочу быть сам с собой.

Уйти, забыться. Но опять

В мой створ ворот летит коварно

Не отражённый мною мяч —

И свист трибун неблагодарных.

А ещё Жоэль — отличный тренер вратарей. Это может подтвердить его лучший ученик Антони Лопеш.

Филипп Бержеро (1954). «Лилль» 1978-83, «Тулуза» 1983-88

Видный вратарь. Ещё в 70-е играл в «Бордо», потом перешёл в «Лилль». Нашим болельщикам он запомнился по матчам «Спартака» и «Тулузы» в Кубке УЕФА осенью 1986 года. Бержеро отличался тем, что мог выручить команду в сложнейшей ситуации. Но если уж пропускал, то пропускал.

Среди низкорослых и лёгких по большей части французских вратарей Бержеро выделялся своими габаритами. Рост за метр девяносто, вес за восемьдесят. Хорошо играл на выходе, что немудрено. Но на линии не всегда мог сгруппироваться, поэтому не очень уверенно чувствовал себя в ближнем бою.

Альбер Рюст (1953). «Сошо» 1972-87, «Монпелье» 1987-90

Этнический немец Рюст выжил Батса из «Сошо», но проиграл Жоэлю борьбу за место в сборной. Весь чемпионат Европы-84 Альбер просидел в запасе. На чемпионате мира-86 Рюст получил шанс в матче за третье место и помог французам взять серебро в игре с бельгийцами. Зато олимпийский турнир в Лос-Анджелесе Рюст отыграл полностью. Две золотых медали — чемпионата Европы и Олимпиады, согласитесь, неплохо. Кстати, Альбер стал единственным, кому удалось выиграть оба турнира 1984 года.

Жан-Люк Эттори (1955). «Монако» 1975-94

Вратарь «Монако» в последний момент попал в заявку французов на чемпионат мира 1982, — Мишель Идальго заменил приболевшего Пьеррика Яра. Жан-Люк поехал в Испании третьим голкипером, но стал основным и сыграл шесть встреч из семи. После первой игры с англичанами, проигранной с результатом 1:3, на Эттори вылился поток критики. Но Идальго продолжал доверять Жану-Люку. В дальнейшем к нему претензий не было. Даже после полуфинала, где французы уступили немцам в серии пенальти. Однако после чемпионата мира Эттори сосредоточился на играх за свой единственный клуб.

Жан Кастанеда (1957). «Сент-Этьен» 1978-89, «Марсель» 1989-90

Рослый сын испанских иммигрантов успешно заменил Ивана Чурковича в воротах «Сент-Этьена». Защищал ворота «стефануа» и занимал с ними первое, второе и третье места. Помог французской сборной отобраться на чемпионат мира в Испании. Но на своей исторической родине Кастанеда сыграл лишь однажды и то неудачно. В матче за третье место с поляками, который команда Мишеля Идальго проиграла 2:3. Потом стал желтеть, как осенний лист, зелёный «Сент-Этьен». Блестящая команда разбежалась, и Кастанеда оставался одним из последних её могикан.

Доминик Барателли (1947). «Пари Сен-Жермен» 1978-85

Барателли начинал десятилетие первым номером сборной Франции. На чемпионат мира 1982 года ветеран также отправился под первым номером. Но в Испании Доминик оказался единственным из 22 футболистов, так и не появившимся на поле. Больше Мишель Идальго к нему не обращался. Но в ПСЖ Барателли оставался вратарём номер один вплоть до приглашения Жоэля Батса.

Драган Пантелич (1951). «Раднички» 1971-81, «Бордо» 1981-83, «Тимок» 1973-84, «Раднички» 1984-85

Вы уже могли прочитать про вратаря-бомбардира в серии, посвящённой вратарям Восточной Европы семидесятых. Отказав всем югославским грандам, Драган в 30 лет уехал в «Бордо», где провёл потрясающий сезон. Французы сожалели, что серб приехал слишком поздно. Но Пантелича во многом надломил чемпионат мира-82, где югославов откровенно засудили. После этого первенства Драган стал раздражительным и нестабильным. Побил судью, получил длительную дисквалификацию, доиграл сезон и вернулся домой.

Жан-Поль Бертран-Деман (1952). «Нант» 1969-87

С Бертраном-Деманом вы встречались в одной из предыдущих глав. В 80-е Жан-Поль уже не привлекался в сборную Франции, но надежно защищал ворота «Нанта», выиграл чемпионский титул и считался одним из лучших голкиперов Д-1.

Доминик Дропси (1951-2015). «Страсбур» 1973-84, «Бордо» 1984-90

Ещё один участник чемпионата мира 1978 собрался было на пенсию, но последовало предложение из «Бордо». В составе команды Эме Жаке Доминик пережил вторую молодость, выиграл два чемпионата Франции и блистал в воротах аквитанцев в еврокубках.

Жан-Пьер Темпе (1954). «Лаваль» 1978-83, «Ланс» 1983-84, «Мюлуз» 1984-87, «Валансьен» 1987-90

Бывший дублёр Бертрана-Демана в «Нанте», сделал хорошую карьеру в других клубах. Привлекался в сборную Франции и даже сыграл в товарищеском матче против сборной СССР . Более того, Мишель Идальго рассматривал кандидатуру Темпе как основного на чемпионате Европы. Но потом оказался от этой идеи и сделал выбор в пользу Жоэля Батса. Но при этом Жан-Пьер остаётся видным представителем французского вратарского корпуса тех лет.

Жозеф-Антуан Белл (1954). «Африка Спорт» 1980-81, «Аль-Мокавлун» 1981-83, «Марсель» 1985-88, «Тулон» 1988-89, «Бордо» 1989-91

Один из двух великих камерунских вратарей приехал во Францию, когда ему было за тридцать. Но возраст не помеха. Дядюшка Жо помог становлению «Марселя» и помог в трудный период «Бордо». Белл всю жизнь вёл спор — то очный, то заочный с Тома Н’Коно, и во второй половине 80-х вырвался вперёд. Однако на чемпионате мира 1990 Валерий Непомнящий отдал предпочтение Тома. Что не умаляет величия Жозефа-Антуана.

Гаэтан Юар (1962). «Ланс» 1980-88, «Марсель» 1988-91

Длинноволосый вратарь выдал свою рекордную сухую серию 1 176 минут в девяностые. Но Гаэтан громко заявил о себе ещё в восьмидесятые, когда трудился в воротах «Ланса». Затем Юар помог «Марселю» дважды стать чемпионом Франции и был одним из важнейших элементов команды Бернара Тапи.

Давид Марро (1965). «Виши» 1983-85, «Нант» 1985-96

Марро безболезненно сменил в воротах «Нанта» казалось бы вечного Бертрана-Демана. На протяжении многих лет он был первым номером «канареек». В сборную он не приглашался, но был вполне добротным, надёжным вратарём. А ещё Давид оказался первым голкипером, пострадавшим от Зинедина Зидана. Правда, это было уже в следующем десятилетии. Равно как и матчи с нашими командами в Кубке УЕФА .

Паскаль Ольмета (1961). «Бастия» 1981-84, «Тулон» 1984--86, «Расинг» 1986-90

Корсиканец вытеснил Пьерика Яра из ворот «Бастии», потом играл за «Тулон». А во второй половине декады Паскаль стал частью амбициозного проекта «Матра-Расинг». Но второй парижский клуб лопнул, как мыльный пузырь. Все сильные игроки, а в их числе были Луи Фернандес, Пьер Литтбарски, Энцо Франческоли, покинул «Расинг», но Ольмета оставался верен тонущему клубу на протяжении четырёх лет. Только в 1990-м Паскаль переехал в Марсель.

Паскаль играл довольно рискованно. Нередко выходил за пределы штрафной площадки, хорошо действовал ногами. При этом Ольмета обладал взрывным характером, и его эмоциональность иной раз была излишней. Порою Паскалю не хватало хладнокровия, и это сказывалось на игре.

Брюно Мартини (1962). «Невер». 1978-81. «Осер» 1981-95, «Нанси» 1983-85

Дублёр, а потом преемник Жоэля Батса. Сначала в «Осере», где Брюно набирался опыта и мастерства рядом с Жоэлем. Когда Батс перешёл в «Пари Сен-Жермен», Мартини унаследовал ворота бургундцев. Во второй половине восьмидесятых голкипера «Осера» стали привлекать в национальную команду. Со временем Брюно и там стал основным.

Спокойный, рациональный, игравший неброско, но надёжно Мартини, долго служил команде Ги Ру. Брюно умело руководил обороной, которая часто менялась. Однако со всеми футболистами он умел налаживать полный контакт.

Бернар Лама (1963). «Лилль». 1981-89, «Метц» 1989-90, «Безансон» 1983-84

Уроженец Гвианы довольно долго ждал свой очереди в «Лилле», прежде чем стал основным вратарём «догов». Бернар стал основным уже после ухода Филиппа Бержеро в «Тулузу». Болельщикам полюбилась зрелищная игра темнокожего вратаря, вот только стабильности Лама не хватало. Она пришла с возрастом. А вместе с ней и приглашение в ПСЖ . И вызов в сборную Франции. Про это вы прочитаете в главе, посвящённой девяностым. А в восьмидесятые Бернар только создавал репутацию одного из сильнейших вратарей Д-1. В своём последнем матче за «Лилль» Лама не просто сыграл на ноль, но и реализовал пенальти, назначенный в ворота «Лаваля».

Приличный список получился, не правда ли. И всего два легионера, но каких. Один легенда югославского футбола, второй — лучший вратарь Африки всех времён. Тренерам сборной Франции тоже было из кого выбирать. Правда, выбирали они обычно Батса. И Мишель Идальго, и Анри Мишель, и Мишель Платини.

В следующей главе вас ждут сильнейшие вратари Восточной Европы. Опять же восьмидесятых годов прошлого столетия.