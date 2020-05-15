В воротах «Спартака». Обладатель двух «Огоньков»

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сегодня, 17:02

Новая серия рассказов о спартаковских вратарях будет посвящена Александру Прохорову.

Позволю немножко отклониться от хронологии и отложить рассказы об Йонасе Бауже и Юрии Дарвине. Сначала — Александр Прохоров, яркая и противоречивая фигура в рядах «красно-белых». Дважды признанный журналом «Огонёк» лучшим вратарём страны, поигравший за киевлян и москвичей. С Прохоровым «Спартак» покинул высшую лигу, с ним же он и вернулся.

Александр Прохоров не отличался внушительными габаритами – рост 176 сантиметров, что вовсе не мешало ему быть одним из самых ярких вратарей семидесятых. Очень подвижный и прыгучий, умеющий быстро подняться на ноги и отразить удар в упор. Реакция у него была фантастической. Что неудивительно, ведь Александр Владимирович пришёл в футбол из … настольного тенниса. Занимался в родном Бресте под руководством отца, подавал большие надежды. Но футбол всё же пересилил.

Александра пригласили в минское «Динамо» из студенческой команды. И тут же отправили набираться опыта в гродненский «Неман». У минчан тогда играли опытные вратари, прошедшие школу московского «Торпедо» – Альберт Денисенко и Анатолий Глухотко. Прохорову пришлось было долго ждать своего часа. Поэтому «ссылка» в клуб класса Б оказалась кстати.

В «Немане» восемнадцатилетний Прохоров стал лучшим игроком гродненской команды. Про подвиги юноши узнали в главной команде республики, и Александра решили вернуть в Минск. А ему не хотелось возвращаться. В Гродно – он безоговорочный первый номер, а в Минске полная неопределённость.

Но пришлось вернуться и довольствоваться скромной ролью третьего вратаря. Иногда Александр Александрович Севидов подпускал Прохорова к основе, но тому хотелось играть. Поэтому Александр и решился на отъезд в запорожский «Металлург». В клубе первой лиги он мог играть, а не полировать лавочку. Минчане возмутились, пытались вернуть беглеца, требовали дисквалификации. Но Прохорову разрешили играть за «Металлург». За два года, проведённых в Запорожье, способный вратарь вырос в опытного, закалённого спортсмена.

На Прохорова обратил внимание Валерий Лобановский, тогда ещё не мэтр, а начинающий тренер, работавший с «Днепром». Александр дал согласие на переход, но оказался не в Днепропетровске, а в Киеве. Прохоров попал под призыв в армию. Предстоял выбор – отправляться в воинскую часть или служить в киевском «Динамо».

В киевском «Динамо» тогда играли Виктор Банников, Евгений Рудаков и голкипер олимпийской сборной Василий Кириченко. Шансы пробиться в основу близки к нулю. Но Виктор Александрович Маслов верил в Прохорова и постепенно готовил его к роли основного. Однако Маслова заменил Севидов, с которым отношения не сложились ещё с минских времён. А тут и приглашение «Спартака» подоспело.

Конечно, решиться на переход из киевского «Динамо» в «Спартак» было очень непросто. Уходил Прохоров тяжело, опять под угрозой дисквалификации. Но в 1972 году Александр Владимирович стал спартаковцем.

Первый спартаковский сезон вышел неудачным. Сыграв несколько встреч, Прохоров сел на лавку, уступив место в воротах Юрию Дарвину. Да и с Никитой Симоняном отношения складывались непросто. Александр стал сомневаться в правильности принятого решения.

Но в 1973 году «Спартак» неудачно стартовал, Дарвин не выручал, и Николай Гуляев поставил в ворота Прохорова. И не пожалел. Александр поймал кураж. Выручал и в игре, и в послематчевых пенальти, которых пробивали при ничейных исходах. «Спартак» поднялся с одиннадцатого места на четвертое, а Прохоров стал одним из кандидатов в сборную СССР .

В семьдесят четвёртом году «Спартак» уже серебряный призёр, а Александр Прохоров признан «Огоньком» лучшим вратарём страны. Через год Прохоров снова стал лауреатом «Огонька», правда, уже на другом фоне, – «Спартак» рухнул на десятое место. Неудача стала поводом для оргвыводов – сняли и Николая Старостина, и Николая Гуляева. Первого на посту начальника команды сменил Иван Варламов, а новым тренером «красно-белых» стал Анатолий Крутиков.

И на фоне этой смуты в «Спартаке» поступило предложение вернуться в Киев. Валерий Лобановский не забывал об Александре. Не получилось поработать в Днепропетровске, так может в Киеве удастся. А там ещё перспектива сыграть в сборной на Олимпиаде в Монреале, куда киевское «Динамо» отправлялось в полном составе. Ради подготовки к Играм, из одного чемпионата сделали два – весенний и осенний. Весной «Динамо» могло играть дублем.

И снова тяжёлый переход. И напрасный. Кроме упрёков в предательстве и потерянного времени возвращение в Киев ничего Прохорову не дало. В «Динамо» сыграть не удалось, в сборной тоже. Внутри самой киевской команды начались непонятные процессы. Прохоров решил снова уйти в «Спартак», тем более «красно-белые» медленно, но верно опускались на дно.

Возвращение Прохорова не спасло «Спартак» от вылета в первую лигу. Зато помогло вернуться в элиту через год. Двукратный обладатель приза «Огонька», наверное, мог устроиться и в высшей лиге, но предпочёл помочь спартаковцам выкарабкаться из той ямы, куда они угодили.

Прохоров ушёл из «Спартака» неожиданно. Весной 1978 года вернувшийся в элиту московский клуб неудачно стартовал. Кроме того, обострились отношения между двумя самыми именитыми футболистами клуба – Евгением Ловчевым и Александром Прохоровым. Ловчев очень мучительно переживал, что лишился капитанской повязки – она перешла к вратарю. Евгений Серафимович нередко упрекал голкипера в уходе в киевское «Динамо». Команда могла расколоться на две группировки, что могло погубить «Спартак» в столь тяжёлом сезоне.

Сначала ушёл Ловчев. А потом и Прохоров. В игре опытного голкипера появилась некая неуверенность, которую заметил опытный глаз Константина Бескова. В Ворошиловграде в матче против «Зари» в воротах «Спартака» неожиданно для всех появился двадцатилетний Ринат Дасаев. Прохоров остался в запасе. Не попал в основу Александр Владимирович и в следующих матчах. А потом перестал попадать в заявку. На матч в Ташкент против «Пахтакора» москвичи отправились без Прохорова. Тридцать два года – критический возраст для спартаковских вратарей.

У Прохорова были варианты для трудоустройства. Активно звали в «Кубань», которая собиралась в высшую лигу. Но что-то не срослось. Александр Владимирович закончил выступления. Потом тренировал клубы в Казахстане, играл за ветеранов и даже становился чемпионом мира в своей возрастной категории, занимал административные должности. Умер знаменитый вратарь, не дожив и до шестидесяти лет.

Источник: footballhd.ru