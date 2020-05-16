В воротах «Спартака». Баужа, Дарвин, Владющенков и другие

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сегодня, 10:50

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о голкиперах московского «Спартака». На очереди целая группа голкиперов, защищавших ворота москвичей в непростые для клуба семидесятые годы.

Как и Кавазашвили, Йонас Баужа пришел в «Спартак» опытным голкипером. Семь сезонов в ЦСКА , два в «Динамо». Но в конце шестидесятых в игре Баужи наступил некоторый спад. Потерял место в основе армейского клуба, в «Динамо» не смог выиграть борьбу у стареющего Яшина. Переходом в «Спартак» Йонас Винцович хотел преодолеть наметившийся творческий кризис. А заодно и вернуться к истокам. Ведь Баужа – воспитанник «Спартака», правда, не московского, а вильнюсского. В юности Йонас выступал за сильнейшую команду Литвы, после чего отправился покорять нашу общую тогда столицу.

В семидесятом году Баужа был вторым вратарем, а в семьдесят первом он и Кавазашвили играли примерно поровну. Однако Баужа пропускал намного больше, чем его напарник, да и спартаковские болельщики его не сильно жаловали. Причин несколько: и любовь к Кавазашвили, и нелюбовь к армейско-динамовскому прошлому Баужи, а также большое количество ошибок, совершаемых вратарём. Лучшие годы Йонаса остались позади. Почти во всех кубковых встречах играл Йонас Винцович, в том числе в первом финальном матче с ростовчанами, завершившемся вничью 2:2. В переигровке ворота защищал Кавазашвили, поэтому победу в Кубке можно поставить в заслугу обоим вратарям. По окончании сезона-71 Баужа уехал в одесский «Черноморец», где провёл свой последний сезон.

В 1972 году «Спартак» полностью обновил вратарскую бригаду. Ушли Кавазашвили, Баужа и Любимов, пришли Юрий Дарвин из майкопской «Дружбы», Александр Прохоров из киевского «Динамо» и воспитанник подмосковного футбола Николай Кокорин. Пребывание Кокорина окажется недолгим. Летом 1972 года он уехал в нальчикский «Спартак», где стал многолетним стражем ворот, а затем вице-президентом и акционером сильнейшего клуба Кабардино-Балкарии. Зато Дарвин и Прохоров стали видными фигурами в московском «Спартаке».

Юрий Дарвин начинал играть в родном городе Сумгаите, в местном клубе «Полад». Главный клуб Азербайджана «Нефтчи» оставил способного вратаря без внимания, зато Дарвина позвали в майкопскую «Дружбу». В 1971 году клуб из Майкопа занял второе место в своей зоне второй лиги, а его вратарь был признан лучшим игроком команды. Слава о Дарвине докатилась и до Москвы. Зимой 1972 года Юрий Дарвин стал спартаковцем.

Шансы у Дарвина и Прохорова быть в основе были примерно равными, при том, что это были совершенно разные вратари. Рослый и длиннорукий Дарвин, а также невысокий, но очень подвижный Прохоров. Никита Симонян, работавший со «Спартаком» в 1972 году, предпочитал видеть в воротах Дарвина. Юрий Иванович отыграл неплохо, без особых провалов, но «Спартак» занял только одиннадцатое место и вообще выглядел бесцветно. Не удалось выиграть и Кубок СССР . «Спартак» дошёл до финала, где ему противостояло столичное «Торпедо». Нулевая ничья в основное и дополнительное время, и судьба хрустального трофея впервые решалась в серии пенальти. Виктор Банников позволил забить себе лишь один пенальти, а все пять ударов по воротам Дарвина достигли цели. Конечно, никто не упрекнет вратаря за мяч, пропущенный с точки, но проигрыш в финале Кубка вистов Дарвину не добавил.

В 1973 году Никиту Павловича Симоняна на посту главного тренера заменил Николай Алексееевич Гуляев. Тот в начале сезона — в кубковых и еврокубковых матчах, ставил в основу Дарвина. Юрий Иванович начал и чемпионат страны. Но «Спартак» стартовал неудачно — две ничьи в трех турах. В том сезоне ничьи были упразднены, поэтому победителя определяли послематчевые пенальти. А обе серии «Спартак» проиграл. Ноль очков после трёх туров. В четвёртом в ворота стал Прохоров, а Дарвин прочно сел на скамейку.

В 1974 году Юрий Иванович отправился за игровой практикой в клуб второй лиги из Луцка. Через год вернулся в «Спартак», но эта попытка не принесла успеха. Выиграть борьбу у Прохорова, к тому времени получившему свой первый приз «Огонька», было крайне сложно. В 1976 году из «Спартака» ушли и Гуляев, и Прохоров, но и новому руководству Дарвин оказался не нужен. Юрий Иванович уехал в грозненский «Терек», не застав таким образом вылета «красно-белых» из высшей лиги. В «Тереке» Дарвин провёл два сезона, после чего закончил выступления в 32 года.

Конечно, столь одарённый вратарь, как Юрий Дарвин, заслуживал иной судьбы. Но спортивную биографию заново не перепишешь. Юрий Иванович смог реализовать свой потенциал на тренерском поприще. Работал сначала с юными спартаковцами — воспитал Дмитрия Епифанова и Ивана Комиссарова, а в 1996 году Георгий Ярцев позвал Дарвина в тренерский штаб работать с вратарями. Уроки Дарвина очень помогли Александру Филимонову. Способный молодой голкипер за короткий срок вырос во вратаря национальной сборной. Тепло вспоминали Юрия Ивановича и другие спартаковские голкиперы.

Юрий Дарвин готовил вратарей по голландской методике, по той самой, что использовали в «Аяксе» при тренировках Эдвина ван дер Сара. Возможно, не всем пришлось по душе такое заимствование, но прогресс Филимонова доказал правоту Дарвина. Да и уход Юрия Ивановича из тренерского штаба «Спартака» в итоге сказался на игре спартаковских вратарей последнего десятилетия. Юрий Иванович работал в «Сатурне» с Валерием Чижовым и Антонином Кински, после чего вернулся в «Спартак», где тренировал мальчишек.

Вспомним тех, кто входил в состав вратарских бригад «Спартака» в середине семидесятых годов. Тем более что почти все они – личности легендарные. Пусть не для «Спартака», а для своих клубов. Воспитанник клуба Сергей Гришин так и не дождался дебюта в основном составе. Уехал в костромской «Спартак», потом долго играл за калининскую «Волгу» и «Красную Пресню», фактически фарм-клуб «Спартака». Вместе с пресненцами едва не выиграл путевку в первую лигу. Был резервным вратарем, а основным у начинающего тренера Олега Романцева играл Валерий Фурцев. Любопытный факт. В 1982 году в матче между «Пресней» и «Волгой» голкипер москвичей Фурцев ударом из штрафной поразил ворота своего будущего сменщика. Но вернемся к Гришину. Заканчивал карьеру он в Костроме, а потом долгое время Сергей Владимирович трудился на административной должности в столичном «Локомотиве».

Пребывание Бориса Русанова в «Спартаке» было недолгим, несколько месяцев. Зато в родном Кемерово Борис Иванович считается одним из лучших вратарей в истории «Кузбасса». Легендой калужского футбола по праву считается Егор Медников, дублёр Прохорова в серебряном сезоне-74. Если Русанов всю карьеру, не считая кратковременной стажировки в «Спартаке», провел в Кузбассе, то Егор Егорович изрядно поколесил по Союзу – Кишинёв, Симферополь, Целиноград, Алма-Ата, Кзыл-Орда. Завершив выступления в 42 года, Медников вернулся в родную Калугу, где долго выходил на поле в матчах ветеранов. И в свои шестьдесят с лишним играл вполне прилично. То же самое можно сказать о Русанове. Бывало, что в матчах ветеранских команд Борис Иванович отбивал по два пенальти.

В том же 1974 году в составе «Спартака» провёл несколько тренировок совсем юный паренёк из Луховиц. Произвёл хорошее впечатление, но в команде не остался. Не задержался он и в московском «Динамо». Александр Кулаков нашел применение своим силам и таланту в «Даугаве», — помог рижанам вернуться в первую лигу, закрепиться в ней и бороться за повышение в классе. Выйти «Даугаве» в высшую лигу в 1985 году помешало изменение формата, — сокращение числа участников с 18 до 16. Две сильнейшие команды первой лиги – «Даугава» и ЦСКА играли в переходном турнире с 15-м и 16-м клубами элитного дивизиона – «Черноморцем» и «Нефтчи». Успел Кулаков сыграть и в сборной Латвии. Правда, всего один матч, карьера Александра к тому времени приближалась к завершению. Долгое время Александр Кулаков работал с вратарями рижского «Сконто».

Виктор Владющенков вошел в историю «Спартака» как основной голкипер в чёрном 1976 году. Владющенков защищал ворота «красно-белых» в весеннем чемпионате, когда спартаковцы заняли четырнадцатое место, а также в половине встреч осеннего первенства. Сыграл он прямо скажем не очень здорово, но вряд ли у кого-то повернется язык назвать Владющенкова плохим вратарем. До прихода в «Спартак» Виктор Михайлович довольно долго играл в родном Горьком за «Волгу», потом отработал сезон во Владимире. В «Спартак» 25-летний Владющенков пришёл опытным вратарем, получившим хорошую закалку во второй лиге. Но не всем дано заиграть с ходу, тем более в «Спартаке».

После возвращения Прохорова из Киева Владющенков стал вторым голкипером. В первой лиге он почти не играл. В 1978 году пути «Спартака» и Виктора Михайловича разошлись. Владющенков вернулся в Горький, а потом перебрался в Волгоград, где еще долго играл за местный «Ротор». Именно с Владющенковым в воротах «Ротор» вернулся и закрепился в первой лиге. Пропускал Владющенков немало, во Львове местный « СКА Карпаты» один раз забил ему восемь штук, но спасал он куда больше. Во многом благодаря ему «Ротор» стал одним из самых крепких коллективов первого дивизиона. В 1987 году 36-летний Владющенков завершил выступления в большом футболе. Но это был не конец карьеры, а переход на иной уровень. Виктор Михайлович перешёл в мини-футбол. Играл до сорока с лишним лет, провел несколько матчей в сборной СССР , а после стал одним из самых авторитетных тренеров в нашем мини-футболе.

Дублёром у Владющенкова в «Спартаке» был Олег Чечётин, пришедший из второй лиги. За спиной у 26-летнего Чечётина были девять сезонов в ижевском «Зените». Но в «Спартаке» он сыграл лишь однажды – против «Черноморца», остался одним из сухих вратарей. У Олега Александровича просто не было времени пропустить – он заменил Владющенкова за минуту до финального свистка. После вылета «Спартака» Чечётин уехал в Узбекистан, где отыграл два сезона за «Пахтакор» – помог ташкентцам вернуться в высшую лигу, а потом за «Бустон» – «Звезду» из Джизака. Затем Олег Александрович работал в родном Ижевске. Готовил вратарей. Наиболее известный из его учеников – Алексей Степанов, выступавший за «Амкар» и «Кубань», а потом защищавший ворота «Луча».