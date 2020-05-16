В воротах «Спартака». Баужа, Дарвин, Владющенков и другие

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о голкиперах московского «Спартака». На очереди целая группа голкиперов, защищавших ворота москвичей в непростые для клуба семидесятые годы.
Как и Кавазашвили, Йонас Баужа пришел в «Спартак» опытным голкипером. Семь сезонов в ЦСКА, два в «Динамо». Но в конце шестидесятых в игре Баужи наступил некоторый спад. Потерял место в основе армейского клуба, в «Динамо» не смог выиграть борьбу у стареющего Яшина. Переходом в «Спартак» Йонас Винцович хотел преодолеть наметившийся творческий кризис. А заодно и вернуться к истокам. Ведь Баужа – воспитанник «Спартака», правда, не московского, а вильнюсского. В юности Йонас выступал за сильнейшую команду Литвы, после чего отправился покорять нашу общую тогда столицу.
В семидесятом году Баужа был вторым вратарем, а в семьдесят первом он и Кавазашвили играли примерно поровну. Однако Баужа пропускал намного больше, чем его напарник, да и спартаковские болельщики его не сильно жаловали. Причин несколько: и любовь к Кавазашвили, и нелюбовь к армейско-динамовскому прошлому Баужи, а также большое количество ошибок, совершаемых вратарём. Лучшие годы Йонаса остались позади. Почти во всех кубковых встречах играл Йонас Винцович, в том числе в первом финальном матче с ростовчанами, завершившемся вничью 2:2. В переигровке ворота защищал Кавазашвили, поэтому победу в Кубке можно поставить в заслугу обоим вратарям. По окончании сезона-71 Баужа уехал в одесский «Черноморец», где провёл свой последний сезон.
В 1972 году «Спартак» полностью обновил вратарскую бригаду. Ушли Кавазашвили, Баужа и Любимов, пришли Юрий Дарвин из майкопской «Дружбы», Александр Прохоров из киевского «Динамо» и воспитанник подмосковного футбола Николай Кокорин. Пребывание Кокорина окажется недолгим. Летом 1972 года он уехал в нальчикский «Спартак», где стал многолетним стражем ворот, а затем вице-президентом и акционером сильнейшего клуба Кабардино-Балкарии. Зато Дарвин и Прохоров стали видными фигурами в московском «Спартаке».
Юрий Дарвин начинал играть в родном городе Сумгаите, в местном клубе «Полад». Главный клуб Азербайджана «Нефтчи» оставил способного вратаря без внимания, зато Дарвина позвали в майкопскую «Дружбу». В 1971 году клуб из Майкопа занял второе место в своей зоне второй лиги, а его вратарь был признан лучшим игроком команды. Слава о Дарвине докатилась и до Москвы. Зимой 1972 года Юрий Дарвин стал спартаковцем.
Шансы у Дарвина и Прохорова быть в основе были примерно равными, при том, что это были совершенно разные вратари. Рослый и длиннорукий Дарвин, а также невысокий, но очень подвижный Прохоров. Никита Симонян, работавший со «Спартаком» в 1972 году, предпочитал видеть в воротах Дарвина. Юрий Иванович отыграл неплохо, без особых провалов, но «Спартак» занял только одиннадцатое место и вообще выглядел бесцветно. Не удалось выиграть и Кубок СССР. «Спартак» дошёл до финала, где ему противостояло столичное «Торпедо». Нулевая ничья в основное и дополнительное время, и судьба хрустального трофея впервые решалась в серии пенальти. Виктор Банников позволил забить себе лишь один пенальти, а все пять ударов по воротам Дарвина достигли цели. Конечно, никто не упрекнет вратаря за мяч, пропущенный с точки, но проигрыш в финале Кубка вистов Дарвину не добавил.
В 1973 году Никиту Павловича Симоняна на посту главного тренера заменил Николай Алексееевич Гуляев. Тот в начале сезона — в кубковых и еврокубковых матчах, ставил в основу Дарвина. Юрий Иванович начал и чемпионат страны. Но «Спартак» стартовал неудачно — две ничьи в трех турах. В том сезоне ничьи были упразднены, поэтому победителя определяли послематчевые пенальти. А обе серии «Спартак» проиграл. Ноль очков после трёх туров. В четвёртом в ворота стал Прохоров, а Дарвин прочно сел на скамейку.
В 1974 году Юрий Иванович отправился за игровой практикой в клуб второй лиги из Луцка. Через год вернулся в «Спартак», но эта попытка не принесла успеха. Выиграть борьбу у Прохорова, к тому времени получившему свой первый приз «Огонька», было крайне сложно. В 1976 году из «Спартака» ушли и Гуляев, и Прохоров, но и новому руководству Дарвин оказался не нужен. Юрий Иванович уехал в грозненский «Терек», не застав таким образом вылета «красно-белых» из высшей лиги. В «Тереке» Дарвин провёл два сезона, после чего закончил выступления в 32 года.
Конечно, столь одарённый вратарь, как Юрий Дарвин, заслуживал иной судьбы. Но спортивную биографию заново не перепишешь. Юрий Иванович смог реализовать свой потенциал на тренерском поприще. Работал сначала с юными спартаковцами — воспитал Дмитрия Епифанова и Ивана Комиссарова, а в 1996 году Георгий Ярцев позвал Дарвина в тренерский штаб работать с вратарями. Уроки Дарвина очень помогли Александру Филимонову. Способный молодой голкипер за короткий срок вырос во вратаря национальной сборной. Тепло вспоминали Юрия Ивановича и другие спартаковские голкиперы.
Юрий Дарвин готовил вратарей по голландской методике, по той самой, что использовали в «Аяксе» при тренировках Эдвина ван дер Сара. Возможно, не всем пришлось по душе такое заимствование, но прогресс Филимонова доказал правоту Дарвина. Да и уход Юрия Ивановича из тренерского штаба «Спартака» в итоге сказался на игре спартаковских вратарей последнего десятилетия. Юрий Иванович работал в «Сатурне» с Валерием Чижовым и Антонином Кински, после чего вернулся в «Спартак», где тренировал мальчишек.
Вспомним тех, кто входил в состав вратарских бригад «Спартака» в середине семидесятых годов. Тем более что почти все они – личности легендарные. Пусть не для «Спартака», а для своих клубов. Воспитанник клуба Сергей Гришин так и не дождался дебюта в основном составе. Уехал в костромской «Спартак», потом долго играл за калининскую «Волгу» и «Красную Пресню», фактически фарм-клуб «Спартака». Вместе с пресненцами едва не выиграл путевку в первую лигу. Был резервным вратарем, а основным у начинающего тренера Олега Романцева играл Валерий Фурцев. Любопытный факт. В 1982 году в матче между «Пресней» и «Волгой» голкипер москвичей Фурцев ударом из штрафной поразил ворота своего будущего сменщика. Но вернемся к Гришину. Заканчивал карьеру он в Костроме, а потом долгое время Сергей Владимирович трудился на административной должности в столичном «Локомотиве».
Пребывание Бориса Русанова в «Спартаке» было недолгим, несколько месяцев. Зато в родном Кемерово Борис Иванович считается одним из лучших вратарей в истории «Кузбасса». Легендой калужского футбола по праву считается Егор Медников, дублёр Прохорова в серебряном сезоне-74. Если Русанов всю карьеру, не считая кратковременной стажировки в «Спартаке», провел в Кузбассе, то Егор Егорович изрядно поколесил по Союзу – Кишинёв, Симферополь, Целиноград, Алма-Ата, Кзыл-Орда. Завершив выступления в 42 года, Медников вернулся в родную Калугу, где долго выходил на поле в матчах ветеранов. И в свои шестьдесят с лишним играл вполне прилично. То же самое можно сказать о Русанове. Бывало, что в матчах ветеранских команд Борис Иванович отбивал по два пенальти.
В том же 1974 году в составе «Спартака» провёл несколько тренировок совсем юный паренёк из Луховиц. Произвёл хорошее впечатление, но в команде не остался. Не задержался он и в московском «Динамо». Александр Кулаков нашел применение своим силам и таланту в «Даугаве», — помог рижанам вернуться в первую лигу, закрепиться в ней и бороться за повышение в классе. Выйти «Даугаве» в высшую лигу в 1985 году помешало изменение формата, — сокращение числа участников с 18 до 16. Две сильнейшие команды первой лиги – «Даугава» и ЦСКА играли в переходном турнире с 15-м и 16-м клубами элитного дивизиона – «Черноморцем» и «Нефтчи». Успел Кулаков сыграть и в сборной Латвии. Правда, всего один матч, карьера Александра к тому времени приближалась к завершению. Долгое время Александр Кулаков работал с вратарями рижского «Сконто».
Виктор Владющенков вошел в историю «Спартака» как основной голкипер в чёрном 1976 году. Владющенков защищал ворота «красно-белых» в весеннем чемпионате, когда спартаковцы заняли четырнадцатое место, а также в половине встреч осеннего первенства. Сыграл он прямо скажем не очень здорово, но вряд ли у кого-то повернется язык назвать Владющенкова плохим вратарем. До прихода в «Спартак» Виктор Михайлович довольно долго играл в родном Горьком за «Волгу», потом отработал сезон во Владимире. В «Спартак» 25-летний Владющенков пришёл опытным вратарем, получившим хорошую закалку во второй лиге. Но не всем дано заиграть с ходу, тем более в «Спартаке».
После возвращения Прохорова из Киева Владющенков стал вторым голкипером. В первой лиге он почти не играл. В 1978 году пути «Спартака» и Виктора Михайловича разошлись. Владющенков вернулся в Горький, а потом перебрался в Волгоград, где еще долго играл за местный «Ротор». Именно с Владющенковым в воротах «Ротор» вернулся и закрепился в первой лиге. Пропускал Владющенков немало, во Львове местный «СКА Карпаты» один раз забил ему восемь штук, но спасал он куда больше. Во многом благодаря ему «Ротор» стал одним из самых крепких коллективов первого дивизиона. В 1987 году 36-летний Владющенков завершил выступления в большом футболе. Но это был не конец карьеры, а переход на иной уровень. Виктор Михайлович перешёл в мини-футбол. Играл до сорока с лишним лет, провел несколько матчей в сборной СССР, а после стал одним из самых авторитетных тренеров в нашем мини-футболе.
Дублёром у Владющенкова в «Спартаке» был Олег Чечётин, пришедший из второй лиги. За спиной у 26-летнего Чечётина были девять сезонов в ижевском «Зените». Но в «Спартаке» он сыграл лишь однажды – против «Черноморца», остался одним из сухих вратарей. У Олега Александровича просто не было времени пропустить – он заменил Владющенкова за минуту до финального свистка. После вылета «Спартака» Чечётин уехал в Узбекистан, где отыграл два сезона за «Пахтакор» – помог ташкентцам вернуться в высшую лигу, а потом за «Бустон» – «Звезду» из Джизака. Затем Олег Александрович работал в родном Ижевске. Готовил вратарей. Наиболее известный из его учеников – Алексей Степанов, выступавший за «Амкар» и «Кубань», а потом защищавший ворота «Луча».