10 лет спустя. Вечер, когда Моуриньо выиграл ЛЧ с «Интером» и договорился с «Реалом»

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сегодня, 13:00

10 лет назад Моуриньо привел «Интер» к победе в Лиге чемпионов и в тот же день перешел на новую работу. «Соккер.ру» — о европейском успехе «нерадзурри» и выборе Жозе.

«Интер» и Моуриньо выиграли Лигу чемпионов в эпоху доминирования «Барселоны» Гвардиолы, становившейся сильнейшей командой Старого Света в 2009 и 2011 годах. Итальянцы под предводительством португальца и близко не считались фаворитами того розыгрыша, но в «Интере» собралась славная банда, а Моуриньо тогда еще был на 100% особенным тренером.

С «Барселоной» «Интер» столкнулся уже на групповой стадии: умудрившись сыграть со счетом 0:0 на «Джузеппе Меацца» в первом туре, «нерадзурри» проиграли 0:2 на «Камп Ноу», пропустив два мяча в первой четверти игры. На групповой стадии «Интер» вообще выиграл лишь дважды — дома у «Рубина» и в гостях у «Динамо», причем в Киеве команда Моуриньо проигрывала 0:1 (пропустили от старого знакомого по миланскому дерби Шевченко) до 86-й минуты, когда счет сравнял Милито.

Последовавший вскоре за этим точный удар Снейдера помог вырвать важнейшую победу, ведь это был уже четвертый тур, а в первых трех итальянцы довольствовались тремя ничьими. Потеряй они очки и здесь накануне выезда на «Камп Ноу», рисковали бы остаться вообще без плей-офф, а так двух побед над клубами из России и Украины хватило, чтобы занять второе место.

В 1/8 «Интер» попал на «Челси», бывший клуб Моуриньо, с которым у Жозе остались счеты. Португалец продал бы душу дьяволу (может быть, он так и сделал), чтобы взять реванш у Романа Абрамовича за еще не забытую горечь от отставки. «Интер» в обоих матчах переиграл «Челси» с разницей в один мяч. Моуриньо был горд и сдержанно высокомерен.

В четвертьфинале «Интеру» достался ЦСКА — жребий мечты при всем уважении к армейцам. Команда Моуриньо дважды со счетом 1:0 обыграла команду «русского Моуриньо», как тогда еще называли Слуцкого. А дальше был полуфинал против «Барселоны», блестящая домашняя победа 3:1 и победа духа в ответном матче, большую часть которого «нерадзурри» провели в меньшинстве после удаления Тиаго Мотты.

Именно в этой игре Серхио Бускетс сыграл роль, достойную «Оскара», и надолго закрепил за каталонцами славу безбожных симулянтов.

Sergio Busquets oscar winning peformance vs Inter, 28 April 2010 pic.twitter.com/LqWcfHONnX — Skrizovic (@Skrizovic) April 28, 2016

Впрочем, актерский талант Бускетса не помог «Барселоне»: «Интер» отчаянно сражался вдесятером и выстоял, пропустив только один гол в концовке от Пике. После финального свистка Жозе Моуриньо совершил знаменитый забег через все поле, португальца еле успокоили. До трофея оставалось сделать еще ровно один шаг: нужно было выиграть на другом великом испанском стадионе — «Сантьяго Бернабеу».

В соперниках была «Бавария», а не «Реал», хотя «Королевский клуб» тоже скоро появится в этой истории. Схватка с мюнхенцами под руководством Луи ван Гала — еще одного человека, с которым Моуриньо в свое время пересекался в «Барселоне», как и с Гвардиолой, была разыграна, как по нотам. «Интер» превзошел «Баварию» тактически, забил два мяча в выпадах малыми силами, а героем финала стал Диего Милито, который оформил дубль.

Как уже упоминалось выше, финал проходил в Мадриде, на «Сантьяго Бернабеу», а тот вечер, 22 мая 2010 года, стал особенным не только для «Интера», который выиграл третий Кубок чемпионов в истории через 45 лет после предыдущей победы. Понянчив вожделенный трофей и выкупавшись в шампанском в раздевалке, Жозе Моуриньо не остался со своей командой на всю ночь, а отправился на поздний ужин. Вы уже догадались, кто пригласил португальца?

Ночью после финала к «Сантьяго Бернабеу» подъехал автомобиль, на котором Жозе Моуриньо доставили к Флорентино Пересу. И намечались не просто дружеские посиделки. На самом деле, это был не первый контакт между португальским тренером и президентом «Реала», более того, Жозе уже перед финалом с «Баварией» имел на руках контракт с «Королевским клубом» и знал, что покинет «Интер». Но вечер после финала расставил все точки над «i», ни у кого не осталось сомнений: Моуриньо покидал Милан победителем, а Перес подписывал самого успешного тренера Европы, чтобы тот перезапустил «Реал», который годами не мог преодолеть первый раунд плей-офф в Лиге чемпионов.

Так о чем же говорили Флорентино Перес и Жозе Моуриньо ночью после победы «Интера» в Лиге чемпионов? Спустя годы содержание того разговора стало достоянием общественности, в том числе благодаря рассказам самих действующих лиц. На той встрече обсуждались футболисты, которых хочет видеть португалец в «Реале». И большая часть его запросов впоследствии была удовлетворена: на «Сантьяго Бернабеу» прибыли Анхель Ди Мария, Сами Хедира, Месут Озил и Рикардо Карвалью. Фигурировали в списке Жозе также Стивен Джеррард, Майкон и Александар Коларов, которых «Мадриду» подписать не удалось.

Ужин 22 мая 2010 года (фактически — уже 23 мая, дело было далеко за полночь) стал одним из судьбоносных в новейшей истории «Реала», той ночью Флорентино Перес убедился в правильности своего выбора и через несколько дней отправился в Милан, чтобы договориться с «Интером». В контракте Моуриньо с «нерадзурри» была «клаусула» в размере 16 миллионов евро, Перес сумел скостить ее вдвое. Жозе провел в Мадриде три сезона, выиграл чемпионат, Кубок Испании и Суперкубок, при нем «Реал» три года подряд добирался до полуфинала Лиги чемпионов. Жозе выиграл со «сливочными» не так много, но именно он вернул «Реал» в европейскую футбольную элиту и заложил фундамент последующих больших побед в Лиге чемпионов.