Десятка с плюсом. Девяностые. Англия

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вчера, 17:06

«Соккер.ру» начинает рассказывать о сильнейших вратарях 90-х. Две первые серии посвящены тем, кто защищал ворота английских клубов.

Девяностые годы — очень интересная пора для родины футбола. Во-первых, был снят запрет на участие английских клубов в еврокубках. Во-вторых, в 1992 году была образована Премьер-Лига. В-третьих, в Англию потянулись легионеры. Закончилась эра «Ливерпуля», потускнел «Эвертон», иссох «Ноттингем Форест». Зато выделился новый лидер — «Манчестер Юнайтед», на монополию которого покушались то «Блэкберн», то «Ньюкасл», то «Арсенал».

Интересные дела происходили с вратарским корпусом. Некоторые зубры былых времён — Рэй Клеменс, Пат Дженнингс, Пол Купер, Гари Бэйли, Фил Паркс закончили выступления, отошёл в сторону знаменитый Питер Шилтон, несколько поблёк Дэйв Бизент. Вернувшийся из Шотландии Крис Вудс, как-то не сразу нашёл себя на родине. Разве, что Невил Саутхолл и Стив Огризович с возрастом становились всё сильнее. Появилось немало легионеров. Причём не абы каких, а очень квалифицированных.

Список будет большим, и я решил разделить его на две примерно равные части. В первую войдут англичане, шотландцы, валлийцы и ирландцы (северные и республиканцы). Вторая будет посвящена легионерам. На этом вводная часть закончена. В путь.

Дэвид Симэн (1963). «Арсенал» 1990-2003

Летом 1990 года Дэвид Симэн перешёл из «Куинз Парк Рейнджерс» в «Арсенал» за рекордную сумму в миллион триста тысяч фунтов, что сделало его самым дорогим вратарём Англии. На долгие тринадцать лет Дэвид обосновался в воротах «канониров». И, говоря словами Редьярда Киплинга, была славная охота. Полный набор домашних трофеев — три чемпионства, четыре Кубка Англии, Кубок лиги и три Черити Шилд. А ещё Кубок Кубков, завоёванный в 1994-м. Дэвид не сразу обосновался в воротах сборной Англии, защищал её ворота на двух чемпионатах Европы и на двух чемпионатах мира. Возможно, к его игре возникали вопросы, но согласитесь, вратарём Симэн был ярким, незаурядным, а главное — сильным.

Невилл Саутхолл (1958). «Эвертон» 1981-98. «Саутенд» 1997-98, «Сток Сити» 1998, «Торки» 1998-2000

«Эвертон» в девяностые был не тот, что в середине восьмидесятых. «Ириски» чаще думали, как бы удержаться в компании сильнейших, нежели о чём-то большем. Но один Кубок Англии (а потом и Черити Шилд) клуб из Ливерпуля взял. И сделал это благодаря бесподобной игре своего вратаря в финале против мощного «Манчестер Юнайтед». Большой Нев стал ещё массивнее и всё сильнее соответствовал прозвищу «мешок». Но лишний вес не мешал мастерству валлийца. Бывало, что «Эвертон» удерживался от расставания с Премьер-Лигой благодаря Невиллу.

Джон (Йован) Лукич (1960). «Лидс» 1990-96, «Арсенал» 1996-2000

После прихода в «Арсенал» Симэна, давний знакомый Дэвида собрал вещички и вернулся в «Лидс». Там Джон отыграл шесть сезонов хороших и разных. В составе «белых» Лукич выиграл последний чемпионат Англии в старом формате, благодаря чему вошёл в историю. В тридцать шесть лет Джон было собрался на пенсию, но потом передумал и снова оказался в «Арсенале», правда, уже в роли второго вратаря. И в этом качестве приезжал в морозную Москву в ноябре 2000 года.

Стивен Огризович (1957). «Ковентри». 1984-2000.

Ещё один реликт предыдущего десятилетия. В 90-е Стив не выигрывал трофеев — ни домашних, ни международных, не вызывался в сборную. Он просто нёс свою вахту в воротах довольно слабенькой команды и не позволял ей выпасть из элиты. Стоило Оргизовичу уйти на покой в 43 года, как «Ковентри» покинул Премьер-Лигу и забыл в неё дорогу.

Лес Сили (1957-2001). «Манчестер Юнайтед» 1991-93 и 1993-94, «Астон Вилла» 1992-93, «Ковентри» 1992, «Бирмингем Сити» 1992, «Блэкпул» 1994, «Вест Хэм» 1994-86 и 1996-2001, «Лейтон Ориент» 1996, «Бёри» 1998

Вечный странник. Мистер Зло. Резкий, импульсивный вратарь. При этом Сили по большей части был запасным. Однако не окажись Лес в команде Алекса Фергюсона в 1990 году, не было бы и великого «Манчестер Юнайтед». Ведь благодаря Мистеру Зло будущий сэр Алекс выиграл с «Манчестер Юнайтед» свой первый Кубок Англии. Доверил в переигровке финала ворота Сили, а не давнему знакомцу Джиму Лейтону. И не прогадал. Через год Лес принёс МЮ Кубок кубков. Он же добровольно уступил ворота датчанину Петеру Шмейхелю, а сам отправился путешествовать по английским клубам. Лес играл до сорока четырёх лет и умер играющим тренером вратарей «Вест Хэма».

Крис Вудс (1959). «Рейнджерс» 1987-91, «Шеффилд Уэнсдэй» 1991-96, «Рединг» 1996, «Колорадо Рэпидз» 1996, «Саутгемптон» 1996, «Сандерленд» 1997, «Бёрнли» 1997-98

Обладатель самой длинной сухой серии вернулся из Шотландии в начале девяностых. «Шеффилд Уэнсдей» заплатил за вратаря сборной Англии чуть меньше, чем «Арсенал» за Симэна. С Вудсом «совы» дошли до двух финалов — сначала Кубка Лиги, потом Кубка Англии. Но обе встречи «Шеффилд» проиграл «Арсеналу». Как раз в это время Дэвид потеснил Криса из ворот сборной Англии. Потом Вудс стал всё реже появляться в воротах «сов». Побывал в арендах, потом уехал в новорождённую МЛС , провёл там год. Вернулся, снова побродил и перешёл на тренерскую работу.

Брайан Ганн (1963). «Норвич» 1986-98, «Хиберниан» 1998-99

В середине восьмидесятых бритоголовый шотландец сменил Криса Вудса в «Норвиче». И очень удачно. Ганн на долгие двенадцать лет обосновался в воротах «канареек», делил со своей командой и радости, — третье место в первом сезоне Премьер-Лиги, и горе — вылет через два года. Ганн помог «Норвичу» обыграть «Баварию» в Кубке УЕФА . Вызывался Брайан и в сборную Шотландии, где пытался потеснить Джима Лейтона и Энди Горама. Сейчас вратарскую династию продолжает в «Саутгемптоне» сын Брайана Ангус Ганн. Обладатель шотландского имени сделал выбор в пользу Англии.

Найджел Мартин (1965) «Кристал Пэлас» 1986-96, «Лидс» 1996-2003.

Найджел громко заявил о себе в воротах лондонских «орлов». Дошёл с ними до финала Кубка Англии, занимал третье место в чемпионате, дебютировал в сборной Англии и вскоре стал там запасным вратарём. Вылетел вместе с «Пэласом». Там же заработал и хроническую травму левого колена, отчего потом слегка прихрамывал. Мартин отклонил несколько предложений клубов Премьер-Лиги, но в 1996 году согласился стать игроком «Лидса». Там прошли лучшие годы вратаря. Да, «Лидс» Дэвида О'Лири был хорош, пока его не съели финансовые проблемы. Основным в сборной Найджел так и не стал, остался дублёром Дэвида Симэна.

Дэвид Джеймс (1970). «Уотфорд» 1988-92, «Ливерпуль» 1992-99, «Астон Вилла» 1999-2001

Мощный и подвижный, но крайне нестабильный вратарь, получивший прозвище «Стихийное бедствие». И если в «Уотфорде» запоминались в первую очередь подвиги Джеймса, то в «Ливерпуле», где он сменил Брюса Гроббелара, стали заметны ошибки, ставшие причиной появления клички. Однако все эти изъяны не помешали Дэвиду на протяжении двух десятков лет входить в число сильнейших вратарей Англии и сыграть в сорок лет на чемпионате мира. Дэвид вёл спор с Шакой Хислопом за право быть первым темнокожим голкипером сборной Англии и в итоге выиграл его.

Шака Хислоп (1969). «Рединг» 1992-95, «Ньюкасл» 1995-98, «Вест Хэм» 1998-2002

Нил Хислоп мог стать первым британским космонавтом. Ради этого выходец из Тринидада и Тобаго учился в престижном американском университете, потом проходил практику на космодроме на мысе Канаверал. Но молодой инженер по космическим технологиям вдруг сделал резкий поворот в своей биографии. Такой вираж, что едва не стал первым темнокожим вратарём сборной Англии. Всё же обошёл его на повороте Джеймс. Однако Шака (будучи футболистом Нил использовал своё второе, индийское имя) был очень важной фигурой и в «Рединге», и в «Ньюкасле», когда тот бился с «Манчестер Юнайтед» за чемпионство, и в воротах «Вест Хэма». Его обожали болельщики. Но будучи человеком добрым, Шака безропотно проигрывал конкуренцию — Шею Гивену в «Ньюкасле», Джеймсу в сборной и в «Вест Хэме». За сборную Хислоп всё же сыграл. Но не за английскую, а за национальную команду Тринидада и Тобаго. Уже в новом столетии.

Тим Флауэрс (1965). «Саутгемптон» 1986-1993, «Блэкберн» 1993-99, «Лестер» 1999-2003

Потомственный вратарь, был дублёром Питера Шилтона в «Саутгемптоне», а потом сумел выдвинуться на первые роли. Ещё будучи стражем ворот «святых» стал привлекаться в сборную Англии. Был куплен «Блэкберном» за рекордную для голкиперов сумму в 2,4 миллиона фунтов. Именно на «Ивуд Парк» и прошли лучшие годы Тима, да и сам «Блэкберн» с Флауэрсом бился с командой Фергюсона, стал чемпионом Англии и выступал, правда неважно, в Лиге чемпионов. Но роза Ланкастеров на гербе «Роверз» увяла после ухода Алана Ширера. Тим помогал держать клуб на плаву, но и он был не всесилен. «Блэкберн» выбыл из Премьер-Лиги. Тим перешёл в «Лестер», но в сборную уже не привлекался.

Марк Кроссли (1969). «Ноттингем Форест» 1989-2000

Марку выпала нелёгкая доля — защищать ворота засыхавшего «Ноттингем Форест». Двукратный обладатель Кубка чемпионов превращался даже не в середняка. Но в финале Кубка лиги «красные» играли и третье место в Премьер-Лиге занимали. А ворота «лесников» защищал тяжелый на вид, но весьма пластичный Кроссли. Пропускал немало. Но в Ноттингеме Марка обожали. За самоотверженность и верность команде. В юности Кроссли защищал ворота английской молодёжки, но потом решил принять предложение сборной Уэльса. Но основным голкипером «драконов» он так и не стал.

Дэйв Бизент (1959). «Челси» 1989-93, «Гримсби» 1992, «Вулверхэмптон» 1993, «Саутгемптон» 1993-97, «Ноттингем Форест» 1997-2001

Покинув «Уимблдон», Дэйв долго искал свою команду и, видимо, так и не нашёл. Играл не плохо, но и не хорошо. Особенно в свете блестящей работы в «банде психов». Однако ни у кого, даже у тренеров «Челси» не повернётся язык сказать, что халтурил в воротах. Играл на советь, но больше полагался на себя, нежели регулировал работу обороны. Поэтому и пропускал немало.

Тони Робертс (1969). «Куинз Парк Рейнджерс» 1987-98. «Миллуолл» 1998

Валлиец начинал в КПР , как дублёр Симэна. Затем был готов подменить Яна Стейскала, а со временем вытеснил чеха из ворот «хупс». Был весьма важной фигурой в лондонском клубе середины девяностых. Аккуратный, спокойный, без изысков и без срывов. Из таких получаются хорошие тренеры вратарей. Вот и Робертс стал весьма уважаемым специалистом.

Нил Салливан (1970) «Уимблдон» 1989-2000

Рослый голкипер вытеснил из ворот «Донз» голландца Ханса Зегерса и стал легендой клуба. Не такой, как Дэйв Бизент, но всё же целое поколение болельщиков тепло вспоминает Нила. В середине девяностых в «Уимбдлоне» образовалось некое подобие прежней «банды психов», которой командовал своеобразный тренер Джо Киннейр. Который запрещал защитникам переходить центральную линию поля. Однако это не мешало Салливану нестись вперёд от своего рабочего места, если возникала такая необходимость. И если такой необходимости не было тоже. Дэвид Бекхэм отправил пару-тройку мячей за шиворот Нилу. И не только он один. Однако Салливан был хорош и на линии, что весьма важно на перехватах. В 27 лет Нил решил стать шотландцем, благо что у него имелась подходящая бабушка. Как раз заканчивали играть Джим Лейтон и Брайан Ганн, а Энди Гораму требовалась срочная наркологическая помощь. После 30 лет жизнь Салливана наполнилась новыми красками, но это уже следующее десятилетие.

Тони Котон (1961). «Манчестер Сити» 1990-96, «Манчестер Юнайтед» 1996-97, «Сандерленд» 1997-98

Про Котона вы читали в главе, посвящённой 80-м годам. В 1990-м он уступил место в воротах «Уотфорда» Дэвиду Джеймсу, а сам перебрался в «Манчестер Сити» и тащил на себе «горожан». Состав «Сити» не отличался стабильностью, тренеры менялись, поэтому роль вратаря была весьма высока. Но в «Сити» не знали пословицу «от добра — добра не ищут». В 1995 году на «Мэйн Роад» появился именитый немец Айке Иммель. С ним МС и покинул Премьер-Лигу. А Котон перешел в «Юнайтед» и целый год был спарринг-партнёром Петера Шмейхеля на тренировках.

Иан Уокер (1971). «Тоттенхэм» 1989-2000

Сын известного тренера Майка Уокера начинал как дублёр Эрика Торстведта. Но норвежец часто лечился, и Иан получил шанс проявить себя. Со временем он стал основным голкипером «шпор» и третьим вратарём сборной Англии. Уокер обладал приличной реакцией, столь же прилично прыгал, но его игре не хватало стабильности. Бывало, что в ворота Иана влетало всё, что в них летело. Поэтому он остался в сборной только третьим, а в «Тоттенхэме» уступил место своему ровеснику Нилу Салливану.

Шей Гивен (1976). «Селтик». 1993-94, «Блэкберн» 1994-97, «Суиндон» 1996, «Сандерленд» 1997, «Ньюкасл» 1997-2011

Молодой ирландец не хотел ждать своего часа на скамейке. Сунулся в один клуб, в другой, пока не нашёл свой клуб в лице «Ньюкасла». Юноша был очень хорош, и ради такого таланта Кенни Далглиш принёс в жертву Шаку Хислопа. Гивен обосновался в воротах «сорок» на 14 лет, в сборной Ирландии он играл все двадцать. Но на беду Шея «Ньюкасл» больше не претендовал на чемпионство. Два раза доходил до финала Кубка и оставался ни с чем. Конечно, такой вратарь был достоин большего. И в девяностые, и в следующем десятилетии.

Пол Джонс (1967). «Киддиерминстер» 1986-91, «Вулверхэмптон» 1991-96, «Стокпорт Каунти» 1996-97, «Саутгемптон» 1997-2004

Здоровенный валлиец дебютировал в Премьер-Лиге в тридцать лет. Тренер Дэйв Джонс искал замену Брюсу Гроббелару и Дэйву Бизенту, вот и пригласил своего однофамильца. Пол играл просто, как правило надёжно. Пропускал немало, но и оборона у «святых» была не самой прочной. Бывало, что ловил кураж, и ворота становились заколдованными. Да и именно Пол стал преемником Нила Саутхолла в воротах сборной Уэльса.

Кевин Прессмен (1967). «Шеффилд Уэнсдей» 1992-2004

Почти всё, что было сказано про Джонса, подходит и к Прессмену. Иногда это была скала, о которую разбивались атаки соперников. Иногда Кевин пропускал много, даже очень. Как от «Ньюкасла» в 1999 году — восемь штук и пять лично от Алана Ширера. Но Прессмен выиграл конкуренцию у ещё не старого вратаря сборной Англии Криса Вудса, а это дорогого стоит.

(1973). «Ротерхэм» 1992-96, «Шеффилд Уэнсдей» 1996-99, «Брэдфорд» 1999-2001

Мэтт довольно долго шёл в Премьер-Лигу. В «Шеффилде» он сидел на лавочке за широкой спиной Прессмена. Вскоре он получил шанс в «Брэдфорде», который в кои-то веки поднялся столь высоко. И хотя «петухи» продержались в элите лишь два года и пропускали при этом немало, высокий и мощный Кларк запомнился. На него претендовали сразу «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Арсен Венгер искал преемника стареющему Дэвиду Симэну, а Алекс Фергюсон считал, что Мэтт способен навести порядок на последнем рубеже чемпионов. Но Кларк порвал кресты. После этой травмы он толком не восстановился и после нескольких неудачных попыток завершил карьеру в 30 лет.

Ричард Райт (1977). «Ипсвич» 1995-2001

Карьера этого вратаря обещала быть блестящей. В 1995 году он дебютировал в воротах «трактористов». И хотя его команда вскоре покинула Премьер-Лигу, Ричард вскоре стал основным голкипером «Ипсвича». Он помог клубу из Восточной Англии выбраться на поверхность. Ещё в первом дивизионе Ричард приобрёл статус восходящий звезды и стал объектом охоты элитных клубов. Но Райт оставался верен родном коллективу. И не зря. Стоило ему перейти в «Арсенал», как один из главных талантов Англии превратился в большого неудачника.

На сегодня всё. Не вошли в список Алан Келли, Алек Чемберлен, Пол Джеррард, Йан Беннетт и ещё несколько сильных вратарей. Завтра вас ждёт рассказ о большой группе легионеров старого первого дивизиона и Премьер-Лиги.