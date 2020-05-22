В воротах «Спартака». Вхождение в чёрную полосу

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сегодня, 17:04

Очередная серия материалов о спартаковских вратарях. На очереди Максим Левицкий, Максим Кабанов и Дмитрий Гончаров.

Крымчанина Максима Левицкого, как и в свое время Руслана Нигматуллина, взяли «по пожеланиям трудящихся». Этот прыгучий, подвижный вратарь прекрасно защищал ворота «Таврии», потом «Черноморца». В Новороссийске Максим выдал сухую серию, да и вообще впечатлил свой игрой, — смелой и уверенной. Уехал во французский «Сент-Этьен», где угодил за решётку из-за фальшивого греческого паспорта. Вот тут-то и подсуетился «Спартак», вернувший Левицкого в Россию зимой 2000/01. Максим покинул Францию, стал свободным агентом и подписал контракт с чемпионами России.

Приход Левицкого означал уход или отход на вторые роли Александра Филимонова. Так оно и произошло – нестарый еще Филимонов был списан. Не сразу, весенние матчи Лиги чемпионов и образованной в ту пору российской Премьер-Лиги отыграл Александр. «Спартак» отправил шестикратного чемпиона в киевское «Динамо». Первый номер переходил к Максиму Левицкому.

Но тут выяснилось, что у Максима и здоровье не очень, и с психологией проблема. Очень горячий, заряженный на игру Левицкий перегорал от волнения и грешил ошибками. Если от Филимонова исходило ледяное спокойствие, то из Максима эмоции били через край. Перед каждой игрой он собирал вокруг себя партнеров, размахивал руками, настраиваясь на каждый матч, как на бой. И наверняка перегорал. Накануне матчей Лиги чемпионов вратарь сборной Украины получил травму, и «Спартак» остался с необстрелянным Максимом Кабановым. В срочном порядке из бывшей Югославии привезли Предрага Ристовича и Аднана Гушо, но эти персонажи так и не осчастливили «красно-белых» своей игрой. Кабанов был брошен в пекло Лиги чемпионов, сначала на «Фейеноорд», потом на «Баварию». Дров молодой страж ворот не наломал, и на том спасибо. Левицкий выздоровел, помог выиграть чемпионат, но при всем уважении к Максиму, заменить Филимонова, он не смог. Не в самое хорошее время пришёл Максим в «Спартак». Смена поколений, накопившаяся усталость Олега Романцева, не всегда грамотный менеджмент и усиление конкуренции в российском футболе привели к тому, что «Спартак» стал сдавать свои позиции. Левицкий же старался предотвратить сползание «Спартака» с вершины, но волшебником он не был.

Весной 2002 года Олег Романцев удивил трижды. Пригласил в «Спартак» бывшего армейского вратаря Дмитрия Гончарова, поставил его в ворота и пригласил в сборную России. Вызова в сборную Дмитрий был удостоен за удачные матчи с «Ротором» и «Торпедо». Но после встреч с «Ураланом», где «Спартаку» забили дважды из-за штрафной, с ЦСКА – 0:3 и ни единого удара по армейским воротам и «Аланией» (поражение 3:4), вся влюблённость Олега Ивановича в Гончарова сошла на нет. На чемпионат мира новичок «красно-белых» не поехал. Второй круг Дмитрий уже проводил в «Алании». А в «Спартак» пятый раз пришёл Станислав Черчесов.

39-летний Станислав Саламович и старательный, но нестабильный Максим Левицкий сменяли друг друга всю вторую половину сезона. Бронзу обескровленный травмами Егора Титова и Дмитрия Парфёнова, а также скандальным уходом Дмитрия Сычёва «Спартак» все же взял, вышел в весеннюю стадию Кубка России, но в Лиге чемпионов провалился – проиграл все шесть встреч с разницей мячей 1:18. Вряд ли вратари сильно провинились. Если б не Черчесов, в Ливерпуле могло быть не 0:5, а много хуже. Но по окончании сезона оба голкипера оставили «Спартак». Черчесов завершил карьеру, а с Левицким не стали продлевать контракт и отпустили на все четыре стороны. «Красно-белые» остались с 22-летним Алексеем Зуевым и 19-летним Антоном Алексеевым. На счету обоих – ноль матчей за основу.

Наверное, в «Спартаке» поспешили расстаться с Левицким. Всё-таки Максим — сильный вратарь, и мог бы принести «Спартаку» пользу. Да и Романцев не хотел, чтобы Левицкий уходил. Ему нравилось работать с Максимом, и уже в «Динамо» тренер позвал хорошо знакомого ему вратаря. Однако свои лучшие матчи Максим сыграл в «Черноморце», а после ухода из «Спартака» его карьера и вовсе пошла по нисходящей. Максим вернулся в Новороссийск, но уже играл без прежнего блеска, а «Черноморец» не смог удержаться в Премьер-Лиге. Затем было недолгое пребывание в «Динамо», выступления в «Сибири», «Тереке», «Ростове». Ниже определённой планки Левицкий не опускался, как правило, показывал хорошую игру. Но в сборную Украины его не звали, в «Спартаке» вспоминали все реже. Просто Максиму повезло меньше, чем Нигматуллину, нашедшему свою команду. В последний раз он выходил на поле в 2009 году в матчах за «Торпедо- ЗИЛ ». Максим Анатольевич вернулся в Крым, где работал с командой «Крымтеплица».

Воспитанник «Спартака» Максим Кабанов нежданно-негаданно дебютировал в матчах за основу осенью 2001 года. Сыграл неплохо для своих восемнадцати лет, но пропустил довольно много. Останься Максим в «Спартаке», глядишь и сделали бы из него сильного голкипера. Но Кабанов хотел играть и отправился за практикой, сначала в «Факел», потом «Торпедо». Он сменил немало клубов первой лиги. Затем выступал в астраханском «Волгаре-Газпроме», а заканчивал играть уже в хабаровском СКА в 31 год. При своих данных — рослый, подвижный Максим заслуживал лучшей доли, но он попал в «Спартак» не в самое хорошее время.

Дмитрий Гончаров после ухода из «Спартака» отыграл полтора года во Владикавказе. Потом были краснодарская «Кубань» и грозненский «Терек». Но хроническая травма спины заставила Дмитрия Сергеевича досрочно завершить карьеру. Сейчас он успешный бизнесмен.

Три вратаря. Два вполне состоявшихся и один перспективный. Но в «Спартаке» они промелькнули, не сумев реализовать свой бесспорный потенциал. Как было сказано выше, все они попали в клуб в тяжёлые времена. Правда, очень скоро тёмная полоса в истории клуба стала ещё темнее.