Сёмина упрекнули за недоверие молодым. А это важно?

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сегодня, 17:30

Принципиальный вопрос для всей РПЛ — «Соккер.ру» смотрит шире на заочную перепалку.

Директор «Локомотива» Кикнадзе заявил, что не мог затащить Сёмина на матчи «Казанки» и молодежного состава. Теперь рассказывает, что москвичи будут использовать больше молодых футболистов. Строят «Аякс», все дела.

А Юрий Павлович, который может возглавить тульский «Арсенал», уже ответил: якобы у него молодых играло больше всех в лиге. Конечно же, Сёмин заблуждается – у «Локомотива» один из самых старых составов РПЛ . Но куда важнее поставить глобальный вопрос.

А что предметного дает команде молодой состав? Есть ли корреляция между возрастом и результатами в футболе? Такие вопросы важны для всех команд и их фанатов, ведь спекуляции на тему «даешь молодежь» встречаются часто.

Какой возраст у чемпионских составов?

Чемпионский «Лестер» был самой старой командой АПЛ . «Ювентус» — команда старых сеньоров. «Ливерпуль» не юный, как и «Реал» с успехами в ЛЧ . В России – та же история. «Зенит» в прошлом сезоне выиграл чемпионат, будучи шестой командой лиги по старшинству, из лидеров рядом видели только вице-чемпиона «Локомотив».

Чемпионский коллектив Сёмина был самым возрастным коллективом того сезона. «Спартак» Карреры – первое исключение? Да, и «Зенит», и «Локомотив», и даже ЦСКА в 2017-м по среднему возрасту опережали «красно-белых». Но «красно-белые» самыми молодыми не были, треть «золотого» состава составляли ветераны.

ЦСКА Слуцкого? Снова видим на первом месте в российском чемпионате возрастную команду. «Армейцы» были четвертыми в списке главных ветеранов. Как легко догадаться, «Зенит» Виллаш-Боаша тоже не был юным, хотя за счет резервистов «молодились». Банда с Халком шла примерно на уровне со «Спартаком» Карреры по возрасту.

Обычно в РПЛ побеждает клуб, где есть баланс между опытными и возрастными. Или порой самый старый коллектив, как «Локомотив» Сёмина. А можно ли найти пример победы молодежи? Сложно, ЦСКА Слуцкого в 2014-м и 2013-м годах, «Зенит» Спаллетти в 2012-м и 2010-м, как и «Рубин» Бердыева два года подряд – в 2008-м и 2009-м, не были юными.

Чтобы найти реально молодых чемпионов, нужно возвращаться во времена Газзаева и Адвоката – побед ЦСКА и «Зенита», но то были исключения. С 2008 года, когда Бердыев переиграл всех с опытным составом, вернулись к традиции ставить на проверенных, а победы «Локомотива» и «Зенита» лишь утвердили вектор.

А поскольку в таблице лидирует снова Семак с командой, где средний возраст высокий – 28.33 года, то вывод напрашивается. В РПЛ «золото» почти всегда забирают опытные. Что Кикнадзе пытался доказать, упрекая Сёмина в недоверии молодым, и зачем Юрий Павлович реагировал – непонятно.

Если «Локомотив» не будет больше связываться с возрастными игроками, как сказал их директор, то это значит, что у клуба закончились деньги. А вот с чемпионством юный возраст состава не связан более десяти лет, но и те ЦСКА с «Зенитом» были командами-исключениями. Те времена давно прошли.

Самые молодые в РПЛ выступают успешно?

Между молодым возрастом и результатами никогда не было прямой связи. Средний возраст клубов, которые попадали в ЛЧ и ЛЕ от России, за последние пятнадцать лет немножко подрос, но 23 года и 25 лет – крайние значения, а чаще речь о командах с 24-летними игроками.

Вот здесь уместно добавить, что средний возраст футболистов в европейском профессиональном спорте составляет в этом сезоне 26.07 лет, но чаще всего встречаются именно 24-летние – их количественно больше всех. Также любопытно, что с 2009 года, когда средний возраст европейского футболиста составлял 25.9 лет, он практически не изменился.

На серьезном уровне как доверяли тем, кто уже имеет определенный опыт – так и продолжают на них ставить. Стоит ли искать успешную молодежь в таком случае в РПЛ ? Если говорим об этом сезоне, то самая молодая команда – ЦСКА . И они недовольны текущим положением. А рядом есть «Спартак», у которого тоже не все замечательно.

А в прошлом сезоне самыми молодыми были те же московские клубы, но в Лиге чемпионов играли другие – более опытные. В 2018-м старики Сёмина всех переиграли, а молодые составы – «Ахмата» и «Зенита», заняли 9-е и 5-е места, хвастаться нечем, так что далеко не всегда омоложение ведет к успехам.

В год чемпионства среднеспелого «Спартака» сине-зеленая от бедности «Томь» представила самый молодой состав, заняв с ним последнее место в таблице – 3 победы в 30 турах, 14 набранных пунктов. За год до этого у «Динамо» был молодой состав – вылетели в ФНЛ . И только в 2015 году молодые составы ЦСКА и «Рубина» были в первой пятерке.

Вот только там дело было не в буквальной юности, а в молодости по меркам старой РПЛ . Редкие исключения есть, а никакого правила нет и не было. Например, молодость и звездность ЦСКА и «Зенита» никак не помешали более возрастному «Рубину» дважды оставить эти клубы без титулов, Бердыева не испугали более свежие соперники.

И наоборот – старые составы клубов из Санкт-Петербурга и Москвы могли провалиться в сезоне, а чуть более молодые – выигрывали. Но вот какой вывод можно сделать точно: очень юные в РПЛ намного чаще проваливаются, а старые – чаще побеждают.

Стоит всегда находить «золотую середину»?

Получается, что в новых реалиях – конкуренции, лимита, финансовой ситуации, в РПЛ чаще побеждают не то чтобы старые, но немолодые коллективы. Причем чемпионский возраст обычно ниже среднего значения для всех клубов по Европе. Но тут важно замечание: считают возраст для всего состава, а основа часто старше.

На самом деле чемпионы еще опытнее, как раз в районе среднего европейского значения в 26 лет. «Золотая середина» не всегда срабатывает, но юность точно не помогает. А когда Сёмина пытаются на дорожку упрекнуть, что не доверял в этом сезоне молодым, то забывают, что почти полтора десятилетия молодые чемпионы в РПЛ не водятся.

У Спаллетти средний возраст стартового состава «Зенита» в матчах чемпионского сезона мог подбираться к 30 годам. У ЦСКА Слуцкого показатели были ниже, но выше 29 лет в отдельных поединках. И эти команды никто не смог обыграть. Как сейчас отпустили в отрыв состав Семака, где средний возраст состава – 28.38 лет.

А на втором месте в таблице старый «Локомотив» — второй из опытных лидеров, у них на поле народ со средним показателем 28.18. Одновременно важно отметить, что у молодых коллективов есть стратегическая фора. Например, в концовке этого чемпионата, если все-таки сыграют, у ЦСКА , «Спартака» и «Краснодара» может быть козырь.

Они моложе, чем «Локомотив» и «Зенит», возможно, смогут скорее набрать форму и быть резче под нагрузками. Но значит ли это, что у стариков из составов Николича и Семака отберут прямые путевки в Лигу чемпионов? Нет, конечно, ведь даже «Краснодар» — третий претендент на такое счастье, не является юной командой.

У «быков» есть молодежь, но рядом с опытными, средний возраст состава даже выше среднеевропейского. Миф, что надо слепо поддерживать местных игроков как раз и привел к старению лиги – лимит зарубил конкуренцию. Затем вместе с кризисом 2014-го пришли к естественному омоложению и новому лимиту, который позволяет ряд маневров.

Нужно стесняться солидного возраста в футболе?

Если в 2020 году вам говорят, что надо слепо ставить молодых россиян в основу, поскольку это якобы круто, а кто так не делает – болван, то вам заговаривают зубы. РПЛ – лига стариков, им тут место. Дело строго в качестве и отдаче. Например, чтобы превратить «Краснодар» в чемпионов, им нужны свои Крыховяки и Классоны рядом с молодежью.

Ганчаренко прямо сказал – не хватает того, что есть у «Локомотива», где относительно молодые рядом с опытными игроками. Тедеско подпишется – с радостью встретил бы шикарную игру парочки зубастых ветеранов. Футбол – игра о времени и пространстве, но параллельно – об идеальном балансе во всех фазах игры и за пределами поля.

Сбалансированными для лучшего выступления на протяжении тридцати туров оказываются опытные коллективы. Так происходит без малого полтора десятилетия, и если вам закидывают удочку, что якобы надо доверять строго молодым россиянам и получите «Аякс», знайте – авторы таких пассажей не разбираются в предмете.

У Сёмина были точечные вкрапления молодежи, баланс. Но Юрию Павловичу не стоит стесняться возраста игроков, ведь опыт не помешал «Локомотиву» выиграть сезон 2018-го, позже обыграть «Зенит» в Суперкубке 2019, брать кубки, выйти дважды подряд в группу ЛЧ – были круче многих и молодых, и старых.

Важно уметь вовремя понять, когда возраст начинает работать против опытной команды, но это уже другая, стратегическая задача. А в этом споре можно поставить точку – в российском футболе чемпионами чаще всего становятся опытные составы, а молодые порой даже вылетали в ФНЛ , или болтаются в середине таблицы.