Вредный миф. «Зенит» — плохой, остальные – хорошие

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сегодня, 16:00

«Соккер.ру» доказывает ошибочность популярной формулы в российском футболе, ведь она правдива наполовину.

«Зенит» полностью провалил работу с воспитанниками. Корабль в мелкой гавани давно сел на рифы и остался гнить, об этом писали десятки раз. Это говорили Боярский, Шнуров, с этим не спорят в самом клубе.

Имеем исторический факт: «Зенит» не возится с молодежью, причем даже иностранной или покупной, ведь неудачно подбирает таких игроков и зачастую плохо с ними работает. Вот только у этого мифа есть продолжение.

Якобы есть в РПЛ клубы, где с переходом из юношеского футбола во взрослую игру все хорошо, воспитанников много, востребованные в основе и приносят пользу. Буквально на днях бывший тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов использовал эту формулу.

Первая часть правдивая – «Зенит» вправду не возится с молодыми, а Мусаев и Шамкин, сыграв против «Урала», не стали игроками основы, там два тренера почему-то решили выпускать тех, кто не имел особой практики в РПЛ . Но вторая часть заявления Сабитова – что ЦСКА не «Зенит» в плане воспитания молодежи, вводит в заблуждение.

Вернее, уже ввела. Фанаты других команд часто пользуются конструкцией, издеваясь над «Зенитом». Мол, у нас есть воспитанники, а у них — нет. Но разница смешная. Во-первых, остальные клубы ставят на воспитанников, поскольку не могут себе позволить траты, как у лидера РПЛ . Во-вторых, о каком «засвечивании футболиста» во имя продажи речь?

Возьмем ЦСКА . Головина продали чудом – клуб накрыл финансовый кризис, но их не волнует судьба пушечного мяса из академии. У «Спартака» нет ставок, что принесут деньги. «Локомотив» совсем не переживает, сложится ли карьера братьев Миранчуков или Баринова. Нет целенаправленной работы на превращение любого ведущего клуба РПЛ в «Аякс», «Бенфику» или хотя бы «Лилль».

Не верьте, что якобы где-то есть сильная продуктивная школа, которая выполняет хотя бы одну из ключевых функций. Никто стабильно не поставляет ключевых игроков в основу. Никто не прокачивает молодых игроков до уровня лидеров сборной России. И никто не зарабатывает много за счет экспорта. Не надо обманывать себя и людей вокруг.

Сафонов, Сулейманов и Уткин не ключевые футболисты «Краснодара». Вратарь – основной и талантливый, но без него команда возможна, Шапи – резервист, Уткин не настолько крутой по классу. Про Игнатьева не будет, пример провала психологической работы. «Краснодару» для трофеев нужны церберы, чтобы выходили на поле убивать, но даже человек с характером, как Сулейманов, пока на задворках, ведь нестабилен.

При этом «Краснодар» — пример правильной организации работы академии. Давно обошли всех, хотя стартовали позже и не имели репутации, как школы «Зенита» или «Спартака», чтобы работать по примеру академий «Барселоны» и «Реала», куда стягивают талантов со всей Испании и не только. «Быки» — красавцы, но пока даже у них нет результата, которым можно гордиться, поскольку молодежь не показала верность клубу.

Позовите Сафонова в «Зенит» — задумается. И Сулейманов тоже подумает. Игнатьев за секунду бы согласился. А о «Спартаке» можно не начинать. Собственная школа кормит другие клубы, КПД ужасный. Максименко привезли из ростовских краев, Кутепов – воспитанник академии имени Коноплева. Рассказовым сложно гордиться, младший Бакаев уже уехал, старший раскрылся вопреки «Спартаку». Причем Зелимхану скоро двадцать четыре года, а не 19.

Аналогичная ситуация в других клубах. Даже если какой-то воспитанник, вроде Карпова, оказывается в основе, то рядом есть покупной Дивеев, что чуть старше и интереснее как футбольная ставка. Дзагоев и Акинфеев – ветераны, Чалов может отличаться от Базелюка в итоге одним удачным сезоном. ЦСКА не умеет никого воспитывать, просто у них закончились деньги. В результате Карпов и Кучаев мелькают в основе, но не ключевые футболисты. Ключевыми стали чужие Влашич и Фернандес.

Баринову еще нужно доказать стабильность. Алексея Миранчука позовут за рубеж, но оба брата многому должны обучиться, хотя не юные уже. Нет ни в одном из лидеров РПЛ этого и прошлых сезонов молодого воспитанника, который играет ключевую роль и без которого нельзя. Без Головина ЦСКА стал хуже, но с ним не обязательно претендовал на первое место. Школы не настолько крутые, в результате у всех одна ставка – на трансферную селекцию.

«Ростов» может погореть в борьбе за высокие места, поскольку нет школы – а в провинции у всех, кроме «быков», ее нет. О чем говорить, если Кудряшов и Жирков – левые защитники сборной России? На всю страну, хотя делали вид, что лимит ради развития молодых игроков, не нашлось ни одного нового интересного левого защитника высокого уровня. У «Зенита» и «Спартака» по бразильцу слева. У ЦСКА и «Локомотива» — проблемная позиция.

Школа «Динамо» выдала парочку футболистов разных позиций, но самый сильный игрок из списка – Зобнин, давно выступает за «красно-белых». А про «Чертаново» можно не начинать. Там еще надо разобраться, как тратят деньги. Кроме того, в их случае никто не держит игрока до зрелости – расстаются, как только появляется первое дельное предложение. А если возвращаемся к лидерам дивизиона, то буквально не можем найти ни одного, кто существенно отличается от «Зенита».

Нет решения ни одной из задач: усиления своего состава, сборной или продажи с выгодой. И это большая проблема, поскольку содержание пусть не такой современной, как у «Краснодара», но достойной школы не обходится невероятно дорого, если верить и Дюкову, и Федуну. Выходит, у ведущих клубов за время трех-четырех серьезных финансовых кризисов было достаточно средств, чтобы перестраховаться, но никто воспитанием серьезно не занимался.

В результате «Краснодар», стартовавший позже, добился уже больших результатов. У Игнатьева проблема с отношением, но игрок перспективный. Сафонова, Сулейманов, Уткина и еще парочку человек из второго состава можно довести до уровня солидных игроков РПЛ . А «Зениту» нужен плеймейкер и центрбек из своей школы – нет таких, хотя ищут таких людей годами. «Локомотиву» не помешает левый защитник и форвард – снова не за кого зацепиться.

Хорошо, хоть хавбеки в оборону и атаку у Семина свои появились. «Спартак» так и не воспитал сильного опорника и правого бека, да и нападающих давно не дарил. Павлюченко – не воспитанник, Дзюбу не прокачали, а нынешние форварды – покупные. ЦСКА пригодится левый латераль, опорник и еще один форвард, но вряд ли их школа настолько крутая, скорее обстоятельства заставили поставить на юного Карпова раньше, чем нужно было, и на Чалова, который выстрелил и отказывается попадать в цель сейчас.

Цельной картины нет нигде. «Ростов» не радует местными ребятами в основе. «Ахмат» не поставил сборной России футболистов из своей школы. У «Рубина» с этим тоже всегда были проблемы. Нынешний молодой состав не из воспитанников набрали. Есть более успешные примеры, когда из второго состава приглашают в основу, но даже у «Динамо», где школа есть, Живоглядов, Катрич и Ташаев не играют. Видим единичные успешные случаи, но даже у «Локомотива» Алексей Миранчук – случайная удача, да и выходил на пик формы не один год, давно в основе.

Так что если в очередной раз кто-то использует формулу, что «Зенит» не умеет воспитывать игроков, но продолжит якобы успешным примером ЦСКА , «Спартака» или любым другим, то знайте – вас отвлекают от общей проблемы. Нет никаких гарантий, когда ставишь на воспитанников. «Барселона» может ждать очередное талантливое поколение десять лет. У «Аякса» тоже не всегда косяками идут ребята уровня Де Йонга и Де Лигта, и даже у «Бенфики» не постоянно появляются достойные выпускники академии.

Но сам процесс налажен так, как в «Краснодаре» — продуктивность на юге уже высокая, хотя не было традиций, как в Амстердаме или Лиссабоне. Поэтому плохо, что ведущие клубы плюют на воспитанников, но еще хуже причина, почему так происходит – с футболистами в России категорически не умеют работать. Давайте возьмем основу сборной в отборе к Евро. Гильерме, Черышева и Фернандеса не назвать воспитанниками великой школы успешного лимита в РПЛ , Ахметов – из Бишкека, да и воспитал его не «Рубин», а академия имени Коноплева, которая в плачевном состоянии.

Кудряшов вырос не благодаря «Спартаку», Жиркова в качестве современного примера не привести – он воспитанник древнего ЦСКА . Петрова и Кузяева в люди вывели не в «Зените», как и Ионова. Оздоеву «Локомотив» многое дал, но явно не все необходимое для стабильной карьеры. Зобнина неплохо в «Динамо» подготовили, как и Миранчуков в «Локомотиве», но это единичные случаи. В целом сборная как Дзюба. Не может быть благодарен первому клубу «Спартаку» за то, что его отфутболивали годами и не верили в прогресс. Всему научился за пределами родной академии.

С молодыми будет так же. Или поедут за рубеж, как Головин, или разочаруют родные клубы, как Игнатьев, но потом все-таки выстрелят, как Ионов, играющий у Черчесова в отборе. Нет никакой разницы между всеми школами ведущих клубов РПЛ , кроме школы «Краснодара», хотя и тут пока вопросов больше, чем ответов из-за фактора времени. Но что все умные «профессионалы» провалились – факт. Нормально, если воспитанник не заиграл, если раскрылся в другой команде.