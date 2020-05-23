Репетиция чемпионского матча в Германии

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вчера, 23:32

Дортмундская «Боруссия» побеждает сдержанно, а «Бавария» снова не испытала проблем. «Соккер.ру» — о разных победах лидеров, которым скоро предстоит очная встреча.

Соскучившиеся по футболу жадно впитывают все матчи, которые порционно дарит чемпионат Германии, первым из больших футбольных турниров проснувшийся и восставший против коронавируса. Уже второй «посткоронавирусный» тур Бундеслиги вовсю идет, постепенно люди привыкают к пустым трибунам, к хорошей слышимости на поле, к пяти заменам, к странно сидящим вдалеке друг от друга запасным и прочим атрибутам новой футбольной эпохи.

И теперь автоматически все ключевые противостояния в Германии становятся ключевыми и для всей Европы, поскольку другого футбола в ней нет. Ну, кроме белорусского – помним-помним, конечно. Следующий же тур обещает стать особенно интересным, потому что в нем сойдутся «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Два лидера чемпионата Германии. Именно поэтому за их матчами все следили с особым вниманием – важно было понять, в каком состоянии соперники придут к очной встрече, а главное, насколько живой будет чемпионская интрига до нее и после.

«Бавария»

Нужно сразу отметить, что мюнхенцы во второй части сезона выглядели просто неудержимыми. Мучения и страдания первой половины остались позади после смены главного тренера, вся неразбериха с лидерами, которая вроде как радовала любителей интриг чехардой, тоже улетучилась, когда «Бавария» перестала спотыкаться и начала подъем, закрепившись во главе турнирной таблицы. Последние неудачи баварцы терпели на границе ноября и декабря, проиграв подряд «Байеру» и менхенгладбахской «Боруссии».

Сейчас кажется, что это было где-то в прошлой жизни. Потому что после тех проигрышей «Бавария» выиграла в 16 матчах во всех турнирах. Из 17. Всего один раз оступилась, сыграв вничью с «Лейпцигом» — 0:0. Причем темп и уверенность выноса соперников только нарастали. Например, в пяти матчах подряд перед встречей с «Айнтрахтом» «Бавария» не пропустила ни одного мяча. Так что надежд у франкфуртцев было мало.

Еще в первом тайме Леон Горецка и Томас Мюллер сделали для мюнхенцев комфортный отрыв – 2:0. Сразу после перерыва Роберт Левандовски довел дело до разгрома. Очевидно, что простота, с которой «Бавария» добыла весомое преимущество, команду расслабила. Потому что буквально за три минуты «Айнтрахт» отыграл два мяча – отличился Мартин Хинтерэггер.

Но интриги не получилось. Баварцы тоже забили еще дважды, причем один из мячей в свои ворота отправил все тот же Хинтерэггер. Особенно, конечно, стоит отметить форму Мюллера и Левандовски, которые устраивают статистические гонки, пока остальные чемпионаты спят. В эпизоде с голом Горецки результативный пас отдал Мюллер. Для него он стал 17-м голевым. И это лучший показатель не только в Бундеслиге, но и в топ-пяти национальных чемпионатах.

Что касается Левандовски, то поляк снова отметился голом – в пятом матче подряд, словно и не было никакого двухмесячного перерыва. Таким образом, Левандовски теперь с 27 голами делит статус лучшего бомбардира топ-пяти чемпионатов с Чиро Иммобиле из «Лацио». В сумме же в нынешнем сезоне поляк забил 41 мяч. Получается, что отметку в 40 голов Роберт в составе «Баварии» преодолевает уже в пятом сезоне кряду – сумасшедшая стабильность, которая еще показывает и степень доминирования, а также уверенности «Баварии» на длинной дистанции.

Левандовски мог сегодня и больше забить, но угодил в каркас чужих ворот в дебюте встречи, всего же он нанес по воротам «Айнтрахта» четыре удара. А «Бавария» в целом стреляла по воротам 23 раза против 12 у соперника. Мячом, конечно, тоже владела гораздо больше – 66 процентов игрового времени. Но тренер баварцев Ханс-Дитер Флик считает, что не все гладко:

Меня очень устроил первый тайм. Мы стремились доминировать над противником,нам это удавалось. А при счете 3:0 уже расслабились. Причем не очень хорошо смотрелись при розыгрышах стандартов. Хочется в следующем матче в Дортмунде сыграть без пропущенных мячей.

«Боруссия» (Дортмунд)

Если «Бавария» после выхода из паузы сыграла сдержанно с «Унионом» (2:0), а потом разнесла «Айнтрахт» (5:2), то «Боруссия» поступила наоборот. Сначала она в Рурском дерби разорвала «Шальке» (4:0), а вот в нынешнем туре более сдержанно справилась с «Вольфсбургом» — 2:0. Причем даже сдержанным это не назовешь. Кто-то скажет, что со скрипом. Сравните статистику с баварским матчем – «Боруссия» нанесла по воротам «Вольфсбурга» всего шесть ударов. Впрочем, и «волки» пробили всего семь раз.

Матч получился гораздо более тугим, и все решили голы крайних защитников-полузащитников «Боруссии» — Ашрафа Хакими и Рафаэла Геррейру. Последний, к слову, дубль оформил в игре с «Шальке» и сейчас может считаться едва ли не лучшим в «Боруссии». И нас ждет увлекательная проверка стойкости и лидерских качеств. Мы видим, что «Бавария» на хорошем ходу.

Она всех выносит, ее лидеры в прекрасной форме после паузы. Но и «Боруссия» вышла с перерыва отменно. Пусть не так блистателен Джейдон Санчо, который начинал обе игры в запасе, пусть не забил в игре с «Вольфсбургом» Эрлинг Холанд, но в невероятной форме Геррейру, Хакими, хорош Торган Азар. Подпортит картину, вероятно, травма Матса Хуммельса, которого пришлось заменить.

Но в целом «Бавария» и дортмундская «Боруссия» подходят к очной встрече 26 мая в отменном состоянии. И эта встреча может решить чемпионскую судьбу. Точнее, если «Бавария» победит, то она оторвется от «Боруссии» на семь очков. И это по нынешней форме мюнхенцев можно считать почти стопроцентным титулом, а вот если выиграет «Боруссия», то сократит отставание от «Баварии» до одного очка. Да, она останется все еще позади, но уже на хорошей дистанции психологического давления.