По волчьему следу

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сегодня, 11:00

«Соккер.ру» — о положении дел в одном из старейших клубов мира.

Немало любителей английского футбола хотят, чтобы в Премьер-Лигу вернулись «Лидс» и «Ноттингем Форест». Неизвестно произойдёт ли долгожданное восхождение в этом году, с учетом нынешних реалий. Но до вынужденного перерыва оба славных английских клуба претендовали на повышение в классе.

О современном «Лидсе» расскажем как-нибудь в другой раз, а сегодня заглянем в Ноттингем, — город, где базируются сразу два коллектива. Старейший из существующих клубов — «Ноттс Каунти», ведущий свою историю с 1862 года, и основанный двумя годами позже «Ноттингем Форест». И если «сороки» сейчас играют в Лиге II (четвёртый по силам дивизион), то «красные» были застигнуты карантином на четвёртом месте в Чемпионшипе. Был, а может быть, и остаётся шанс вернуться в элиту, где «лесники» отсутствуют с 1999 года. Во всяком случае, именно такая задача была поставлена перед командой её владельцем Эвангелосом Маринакисом. Предком которого по материнской линии был русский генерал и один из освободителей Греции от турецкого владычества Александр Константинович Ипсиланти.

У греческого бизнесмена имеются сразу два клуба. Первый — это флагман греческого футбола «Олимпиакос». А в 2017 году Маринакис приобрёл у кувейтской семьи Эль-Хасави контрольный пакет акций двукратного обладателя Кубка чемпионов «Ноттингема». Две первых попытки обернулись неудачами. «Красные» приходили на финиш семнадцатыми и девятыми. Но прошлым летом Маринакис существенно обновил и тренерский штаб, и состав команды.

Новым тренером стал французский специалист Сабри Лямуши, в прошлом известный полузащитник сборной Франции, «Осера» и ещё нескольких клубов. «Осер» выделен особо, потому что именно в команде Ги Ру прошли лучшие годы Лямуши-футболиста. В качестве тренера Сабри работал со сборной Кот-д’Ивуара, катарским «Эль-Джаишем» и «Ренном». В первом сезоне Лямуши вытащил «красно-чёрных» в Лигу Европы, а во втором его уволили за неважные результаты.

Казалось бы, что за приходом французского специалиста должна была последовать высадка французского десанта. Десант высадился, но не французский. Защитники Юри Рибейру, Тобиаш Фигейреду, игроки средней линии Тиагу Силва, Жоау Карвалью, Алфа Семеду, нападающий Нуну да Кошта. Двое последних — представители бывших португальских колоний — Гвинеи-Бисау и Кабо-Верде. Остальные — португальцы. Молодые, некоторые среднего возраста, малоизвестные у себя на родине, а за её пределами — тем более. Никого не напоминает? Да, нечто подобное проделал «Вулверхэмптон», который с помощью молодых португальцев смог вернуться в Премьер-Лигу. Потом в компанию к безвестным землякам подтянулись чемпионы Европы Руй Патрисиу и Жоау Моутинью, да Рубен Невеш с Диогу Жотой тоже раскрутились до уровня кандидатов в сборную. Означает ли это, что «лесники» решили пойти по «волчьему» следу? Однако в «Вулверхэмптоне» и тренер португальский — Нуну Эшпириту Санту, которому было легче найти подход к молодым соотечественникам. Получится ли у Лямуши, — время покажет. Но по ходу текущего чемпионата 48-летний специалист дважды признавался лучшим тренером месяца.

Конечно, в «Ноттингеме» играют не только португальцы. Французы и франкоязычные игроки тоже имеются. Например, вратарь Брис Самба, в прошлом дублёр Стива Манданда в «Марселе» и основной страж ворот «Кана».Француз конголезского происхождения, а Брис дал согласие играть за сборную Конго (не ДР Конго, а просто Конго), уже успел стать любимцем ноттингемской публики. В ноябре его признали лучшим футболистом лиги.

Один из игроков ноттингемского клуба неплохо знаком нашим любителям футбола. Особенно болельщикам «Динамо». Малиец Самба Соу отработал два сезона в составе «бело-голубых», а теперь подался в Англию. В «Ноттингеме» борется за место в основном составе.

Есть ли в составе «красных» англичане? А как же. Например, вернулся в родной клуб Майкл Доусон, известный по выступлениям за «Тоттенхэм» и «Халл Сити». Но 36-летний ветеран чаще начинает встречи на скамейке запасных. Пару Фигейреду в центре обороны составляет 23-летний Джо Уоррелл, которым интересуется ряд клубов Премьер-Лиги. Как и 22-летним правым защитником Мэтти Кэшем. Капитан «лесников» 34-летний опорник Бен Уотсон немало поиграл за «Кристал Пэлас», «Уиган» и «Уотфорд».

На флангах играют также два быстроногих английских футболиста. Слева бегает воспитанник «Ньюкасла» Сэмми Амеоби, младший из трёх братьев. Самый известный из которых Шола был весьма заметной фигурой в рядах «сорок». Правая бровка находится в распоряжении Джо Лолли. И наконечник атак, лучший бомбардир «красных» Льюис Граббан, который к своим 32 годам много где выступал. Например, в «Борнмуте» и «Норвиче».

Пока Лямуши только строит новую команду из интернациональной бригады. Но первые результаты обнадёживают. После слабого старта «красные» пришли в себя и довольно быстро поднялись из подвала таблицы поближе к верхам. Второе место, дающее право на прямой выход в Премьер-Лигу, они занимали недолго — лишь неделю. Но в шестёрке идут стабильно, стало быть есть шанс сорвать банк в дополнительном турнире. Однако в феврале в игре «Ноттингема» наметился заметный спад. Команда явно устала и нуждалась в перерыве. Но не в таком, какой выдался. Зараза не обошла клуб. Эвангелос Маринакис подхватил всем известный вирус, предположительно во время матчей Лиги Европы «Арсенала» с «Олимпиакосом». К счастью, владелец клуба отделался лёгким испугом. Но команда была вынуждена сесть на карантин.

Если сезон в Англии всё будет доигран, то финиш Чемпионшипа будет горячим. И вполне возможно, что «Ноттингем» прервёт паузу, тянущуюся ещё с прошлого века. Пора возвращаться.