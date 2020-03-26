Контрастный «Ростов». Перенастройка на карантине

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сегодня, 20:00

Путевка в Лигу чемпионов сама себя не завоюет.

После возобновления сезона в РПЛ «Ростов» успел собрать фулл-хаус результатов: ничья, победа и поражение. Команда Карпина продолжит борьбу за попадание в Лигу чемпионов, если сезон будет продолжен, но без работы над ошибками не обойтись, ведь в игре «желто-синих» есть и шикарные отрезки, и непростительная беспечность. Что поможет исправить пауза в РПЛ ?

Выздоровеет основной вратарь Бабурин

Хорошо играющий ногами старый знакомый Валерия Карпина Сергей Песьяков верой и правдой защищал ворота «Ростова» в прошлом сезоне и начинал в стартовом составе нынешний чемпионат. За каменной оградой из пяти защитников Песьяков чувствовал себя неплохо, но когда «Ростов» склонился к авантюрам, и вратарской работы прибавилось, Сергей не справился с ролью спасителя и уступил пост №1 Бабурину.

Егор шансом воспользовался и усадил опытного конкурента в запас, однако на предсезонном турнире в Катаре получил травму, из-за которой «Ростову» пришлось возобновлять РПЛ с Песьяковым в рамке. Сергею нужно поклониться в ножки за отраженный удар Чалова с пенальти, но в следующем матче с «Локомотивом» Песьяков уже был далеко не так хорош, хотя говорят, что играл с температурой. В любом случае, под нынешний стиль игры и темперамент «Ростова» лучше подходит Бабурин, чье возвращение в строй придаст обороне уверенности.

Добиться «химии» между центральными защитниками

Шесть пропущенных мячей в трех весенних матчах — это катастрофа, и не надо пенять на вратарей, коли у защитников ноги кривы. Но и это не столько вина, сколько беда «Ростова», ведь основную связку в первых трех весенних турах установить не удалось. Против «Ахмата» пару в центре обороны составили Хаджикадунич и новичок Осипенко, в матче с ЦСКА швед не играл из-за дисквалификации, а связка Осипенко — Чистяков просуществовала около 10 минут: Максим шипами рассек Дмитрию кожу на голове. Не сработались. Пришлось перемещать в центр правого защитника Козлова. Против «Локомотива» снова сыграли Осипенко и Хаджикадунич. Итог — три пропущенных мяча.

Карпину повезло, у него есть надежный каркас защиты, который образуют Чернов и Козлов с флангов, но центральную зону нужно наигрывать, потому что готовой связки нет: чемпионат начинала пара Чистяков — Сигурдссон, когда исландец взгрустнул, стал играть Хаджикадунич, но в компании с Чистяковым у него не намного больше матчей, чем вместе с Осипенко. А у двух россиян — 10 совместных минут в официальной игре. И да, чудеса случаются, но не такие грандиозные: Хаджикадуничу 21 год, а Осипенко и Чистяков еще год назад играли в ФНЛ . То есть не стоит надеяться на индивидуальный класс, которым можно компенсировать дефицит сыгранности, тут нужна кропотливая работа: притирка, подгонка, шлифовка. К возобновлению футбола «Ростову» нужен сыгранный центр обороны.

Будет время прокачать «физику»

От «химии» защитников — к командной «физике». У Карпина еще со времен «Спартака» повелась слабая физическая готовность команды в начале календарного года. «Ростов» не хватило на концовки матчей с «Ахматом» и «Локомотивом», а в поединке с ЦСКА игравшие вдевятером армейцы чуть не выдрали ничью у полносоставных «желто-синих», выигрывавших в два мяча. Ущипните себя, если вам кажется, что «Ростов» в марте был на функциональной высоте. Весенний финиш сезона в РПЛ — слишком краткосрочный турнир, чтобы рассчитывать на обретение кондиций по ходу матчей. Сразу нужно быть во всеоружии. Не сомневаюсь, что ко второму перезапуску «желто-синие» будут уже в полном порядке.

Внедрение Мамаева — важнейшая задача

Павел Мамаев — вот та самая дикая карта, которая должна помочь «Ростову» в борьбе за путевку в Лигу чемпионов, но мы пока даже не видели полузащитника в стартовом составе, был только выход на замену с голом в матче с ЦСКА . Очевидно, что мастерство Мамаева нужно в стартовом составе, и тут уже Карпин должен принять непростое решение, чтобы высвободить место в основе для человека, способного и организовывать, и завершать.

Не вижу причин разбивать связку центральных хавбеков Норманн — Попов — Еременко, в этом треугольнике удалось добиться баланса, даже своенравный Ивелин с лицом самоотверженного токаря пашет в опорной зоне, когда это требуется. Место Мамаева — ближе к атаке, так он играл в «Краснодаре», когда Федор Смолов становился лучшим бомбардиром РПЛ . Шомуродов тоже так хочет.

Элдор перестал забивать в том числе потому, что ему не хватает умных передач от партнеров по линии атаки, если отрезаны «мозги» центральных полузащитников. Ионов — упорный, но прямолинейный, Байрамян — суетливый и по-спортивному злой, но его кудрявая голова часто опущена вниз. С Мамаевым вместо одного из них «Ростов» может зацвести новыми красками в атаке. А может и старыми — если к Шомуродову вернется голевое чутье. Так тоже неплохо.

«Ростов» после паузы продолжит борьбу за Лигу чемпионов...

- если сформирует пару центральных защитников, которые будут дополнять друг друга, смогут комфортно действовать в высокой линии и не станут допускать грубых ошибок и травмировать друг друга;

- если встречные атаки соперников перестанут шокировать «Ростов» и разрывать склейку между обороной и опорной зоной. Вспоминаем матч с «Локомотивом», который железнодорожники выиграли, эффективно атакуя из окопов;

- если добавит в функциональной готовности и увеличит эффективность контрпрессинга. «Ростов» играет в стиле, который предполагает, что оборона начинается с атаки. Пропущенные голы от ЦСКА и «Локомотива» стали следствием неправильных действий после потерь мяча, а на это может влиять недостаточно хорошая физическая готовность, требующаяся для энергозатратного футбола с обилием прессинга;

- если Карпин позволит Мамаеву вернуть Шомуродову голы. В целом нужно говорить о необходимости повышать реализацию в атаках, в частности же настаиваю на том, что без голов Элдора «Ростову» будет трудно подняться выше четвертого места. У «желто-синих» есть страсть, есть напор, есть рвение и нацеленность на ворота, но часто не хватает непредсказуемости в последней даже не трети, а четверти поля. Внедрение Мамаева в атакующую тройку видится логичным решением и мостиком к новой голевой серии Шомуродова.