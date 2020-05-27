Символическая сборная Лиги Чемпионов в 21 веке.

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27 мая 2020, 16:08

В этот раз я решил собрать символическую сборную в ЛЧ в 21 веке. Выбор игроков огромный и я постарался никого не обидеть и добавить их сюда собрав в единую сборную.

Вратарь.

Эдвин Ван Дер Сар («Манчестер Юнайтед») - голландский голкипер, который смог вернуть величие МЮ в 21 веке. В 95-ом году прошлого века он выиграл первую лигу чемпионов в составе родного клуба «Аякса», а в составе «Манчестера» в 2008-ом он повторил успех, тем самым став единственным вратарем, кто выиграл ушастый трофей с двумя разными командами. Став при этом лучшим игроком финала выиграв тогда дуэль. Первую свою ЛЧ он выиграл в возрасте 24 лет, а свою вторую, когда ему было уже 37 лет, также он еще три раза добирался до финала, один с «Аяксом» в 96, и два раза с МЮ в 2009 и 2011 году.

Защитники.

Филипп Лам («Бавария») - один из лучших правых защитников Европы, и в 21 веке в немецком футболе. Лам является воспитанником клуба «Бавария» с которым добился внушительных результатов. Если в 2012 году, как и в 2010 достался сопернику, но если тогда проиграли «Интеру» Моуриньо, то на этот раз ушастый трофей достался «Челси», проиграв серию пенальти. А успех пришел лишь в 2013 году под руководством Юппа Хайнкеса выиграли, переиграв в финал «Боруссию Дортмунд» Юргена Клоппа, и зачехлили европейский требл, первый в своей истории.

Карлес Пуйоль («Барселона») — испанский защитник он представляет собой эталон надежности и честной игры в обороне. Футболист был частью «сине-гранатовых» всегда играл до конца, его любили за 200% самоотдачу и бойцовские качества, являлся капитаном клуба, значимая фигура среди защитников в 21 веке в ЛЧ .

Серхио Рамос («Реал Мадрид») - испанский защитник является жестким, а порой и самым грубым игроком обороны в 21 веке. И это ему помогало, и не раз в главном еврокубке, забивал важные голы «Атлетико Мадриду» в 2014 выиграв тогда десиму, убирал финале Салаха в 2019, это помогло, тогда забрать третью подряд ЛЧ . И вообще один из успешных защитников клуба в истории.

Паоло Мальдини («Милан») — итальянский защитник на протяжении 25 лет защищал цвета клуба выиграв в обще сложности 5 ушастых кубков. Был игроком трех поколений «Милана» в конце 80-х прошлого века был частью дружина под руководством Ариго Сакки, в 90-х стал частью команды под руководством Фабио Капелло, в начале двух тысячных под командованием Карло Анчелотти оформив еще две, и при всех трех наставниках был главной частью обороны клуба.

Полузащитники:

Хави («Барселона») - один из лучших испанских полузащитников. Настоящий дирижер на поле, он мог любым пасом найти своего партнера на поле, и сделать это в нужный момент, будто у него была некая схема в голове и чутье, при необходимости мог забить мяч. Именно с этим футболистом связаны лучшие годы команды на европейской арене, выиграл 4 ЛЧ . Когда Хави ушел, «Барса» с тех пор больше не смогла выйти в финал главного Еврокубка.

Андреас Иньеста («Барселона») - еще один прекрасный испанский полузащитник в истории ЛЧ . В 21 веке Иньеста, вместе с Хави и Бускетсом создал лучшее три в полузащиты в 21 веке. Он тоже обладал магией паса, его видение поля, и умение создавать свободное пространство даже там, где его, казалось бы, никак не может быть. Самый его главный гол случился в 2009 году в матче с « Челси» в полуфинале ответной игры, это помогло каталонцам пробиться в финал и выиграть его., а после и собрать 6 трофеев. А в 2011 в финале все против того же МЮ выдал голевой на Месси.

Стивен Джеррард («Ливерпуль») — англичанин капитан и любимец на «энфилде». Я думаю Стивен один из лучших игроков в истории ЛЧ в 21 веке. Именно игра капитана помогла «красным» в 2005 году выиграть самую лучшую ЛЧ 21 века. Сначала в группе в игре против «Олимпиакоса» забил решающий гол, который и позволил выйти в плейофф, и в финале стал автором переломного момента в игре против «Милана», когда состоялся известный всем камбек, которому недавно исполнилось 15 лет. В 2007 году Джеррард и Ливерпуль снова вышли в финал, но в этот раз не состоялось чудо.

Нападающий

Лионель Месси («Барселона») - аргентинец, безусловно, является лучшим игроком 21 века. Я же его считают лучшим игроком в истории футбола, он давно уже обошел Марадону и Пеле, а для «Барселоны» он стоит в одном ряду с Кройфом. Месси один из главных символов впечатляющего успеха Барселоны в новой эре. Выиграл 4 ЛЧ , обладатель 6 золотых мячей, второй бомбардир в истории ЛЧ .

Дидье Дрогба («Челси») — африканец, как никто лучше всего подойдет в состав данной сборной. В 2008 году Дрогба вместе с «Челси» вышел в финал ЛЧ , но в после матчевых пенальти проиграл от МЮ , и клуб остановился в шаге от долгожданного трофея. В 2009 году клуб снова смог выступить достойно, но были остановлены в полуфинале «Барсой» Гвардиолы, казалось бы им никогда не завоевать долгожданный трофей. Однако в 2012 году «Челси» дошел снова до самого конца, попутно взяв реванш в полуфинале у «Барселоны», а в финале их ждала «Бавария», да еще игравшая на своей домашнем стадионе «Альянс Арена». Долгое время они проигрывали, однако именно на 88 минуте матча, когда баварцы были в шаге от кубка, как и в 99 году упускают эту возможность, а на этот раз их останавливает Дрогба сравняв, а после все дошло до серии пенальти, когда «синие» выиграли.

Криштиану Роналду ( МЮ , «Реал Мадрид», Юве) - португалец является лучшим бомбардиром в истории ЛЧ , выиграл пять ушастых трофеев, один еще по молодости с МЮ в 2008 году , а еще 4 вместе с «Реалом» при этом собрав три ушастых кубка подряд.

Тренер.

Карло Анчелотти («Милан», «Реал») — конечно на позицию лучшего тренера ЛЧ 21 века можно поставить и Гвардиолу с его феноменальной «Барселоной» или Зидана с тремя победами подряд у руля «Реала», однако лучшим я назову итальянца, ибо он выиграл три ЛЧ , при этом с двумя разными командами — Два ушастых с «Миланом» 2003, 2007, а также 2014 с «Реал Мадридом». Всего побывал в четырех финалах.