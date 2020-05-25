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Только «микрофоны». Символическая сборная кучерявых

сегодня, 22:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Витсель Аксель
Витсель Аксель
Полузащитник
Марсело
Марсело
Защитник
Виллиан
Виллиан
Полузащитник
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Понравилась команда лысых футболистов? «Соккер.ру» подобрал для Зидана и Ко достойных соперников — сборную пышноволосых!

Вратарь

Рене Игита (Колумбия)

Колумбийский вратарь, известный как исполнитель «Удара Скорпиона», пронес свои патлы через всю карьеру, да и в солидном возрасте не жаждет расставаться с шевелюрой, без которой Рене не все узнают. Правда, в прошлом году Игите пришлось подстричься, да еще и перед камерами: дело в том, что экс-вратарь проиграл спор букмекерской компании. Из стрижки Игиты сделали целое шоу с десятком камер, ведущими и массовкой. Еще бы!

Защитники

Пауль Брайтнер (Германия)

Брайтнер играл в центре полузащиты и слева в обороне, но в этой сборной Красный Пауль займет место правого защитника, чтобы не пришлось выбирать между ним и Марсело. Чемпион мира 1974 года, поигравший в «Реале» и «Баварии», во времена своего расцвета выглядел примерно так.

Только «микрофоны». Символическая сборная кучерявых

Карлес Пуйоль (Испания)

Еще один чемпион мира и Европы, на этот раз из Испании, играл в футбол в XXI веке, запомнился своим бесстрашием, профессионализмом и львиной гривой. Из-за буйной растительности на голове и особенностей строения черепа Карлеса даже называли Тарзаном. А что, похож! Лохматый Пуйоль больше десятилетия был столпом обороны «Барселоны» и сборной Испании, а для этой шутливой символической сборной такой центральный защитник — просто находка.

Давид Луис (Бразилия)

Давид Луис — обладатель одной из самых узнаваемых причесок в современном футболе, хотя в «Арсенале» со спины бразильца нередко путают с Маттео Гендузи, над которым тоже возвышается грандиозный купол из волос. Но французского хавбеку «канониров», как и чеху Алексу Кралу из «Спартака», который фотографировался с Давидом Луисом после встречи в Лиге Европы, еще рано в сборную самых известных кучеряшек. Зато позицию чемпиона Англии, Франции и Португалии, победителя Лиги чемпионов в составе «Челси» трудно оспорить.

Марсело (Бразилия)

Буйное афро — отличительный знак еще одного бразильского защитника, а по совместительству одного из лучших левых беков начала XXI века. Кудрявый Марсело является одним из символов современного «Реала», и хотя последние пару сезонов бразилец не так хорош, в серии успехов «Королевского клуба» в Лиге чемпионов он сыграл важнейшую роль.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

With new 👟 into #UCL. Listos!!! ⚽#X18 #HereToCreate #M12 @adidasfootball

Публикация от Marcelo Vieira Jr. (@marcelotwelve)

Полузащитники

Аксель Витсель (Бельгия) 

Хорошо знакомый нам «микрофон» из Бельгии несколько лет выступал в России за «Зенит», после чего уехал в Китай, а теперь защищает цвета дортмундской «Боруссии». У Акселя выдающаяся прическа, без которой Витселя практически невозможно представить.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

😁💛 @bvb09

Публикация от Axel Witsel (@axelwitsel28)

Маруан Феллаини (Бельгия)

И этот бельгийский полузащитник предпочитает носить афро на голове, хотя Маруан как-то подстригался и спутывал планы соперникам, которые мгновенно теряли его из виду. Парики в виде причесок Феллаини и Витселя разлетаются перед матчами сборной Бельгии — люди по приколу покупают себе кудри, которыми козыряют сразу два игрока «дьяволов».

Только «микрофоны». Символическая сборная кучерявых

Увидеть Феллаини и Витселя рядом, да еще и с правильного ракурса — редкое и впечатляющее зрелище.

А ведь когда Аксель и Маруан вместе начинали в «Стандарде», было так:

Руд Гуллит (Нидерланды)

У Руда Гуллита во время футбольной карьеры тоже была повышенная лохматость, и хотя знаменитый в прошлом полузащитник ПСВ, «Милана» и «Челси», чемпион Европы 1988 года обычно заплетал косички, шевелюра все равно имела выдающийся объем. Добро пожаловать в команду длинноволосых, Руд!

Карлос Вальдеррама (Колумбия)

Карлосу уже под 60, а он не собирается расставаться со своим классическим имиджем, который в конце XX века был символом всего колумбийского футбола, хотя год назад Вальдеррама подстригся из солидарности с другом Игитой, которому пришлось из-за проигранного спора. Но это — временно.

Карлос такой фанат кудряшек, что ему своих мало: у любимой жены Эльвиры похожая история на голове!

Нападающие

Виллиан (Бразилия)

Ни зной, ни стужа, ни бодрый ветер не заставят Виллиана отказаться от любимой прически. Пару раз бразилец заплетал косички, но выглядело это странно и непривычно. Виллиан — это афро. И точка.

Кевин Киган (Англия) 

Один из лучших форвардов английского футбола и двукратный обладатель «Золотого мяча» прославился с огромным таким «микрофоном» на голове. Короля Кева всегда было видно издалека!

Киган играл не только в Англии, но и в Германии, где он провел три года в составе «Гамбурга». Не удивительно, что их встреча с Паулем Брайтнером попала в объективы фотокамер. 

Тренер

Диего Форлан (Уругвай)

На тренерский мостик водрузим молодого специалиста Диего Форлана, чьи футбольные подвиги еще не забыты. Диего начал тренерскую карьеру в «Пеньяроле».

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:22
было модно до лысых)))))))))))))
DXTK
DXTK
сегодня в 22:15, ред.
на фото: Брайтнер и Киган встретились

англичанин - Пауль, ты, когда в последний раз видел своего парикхмахера?

немец - Кев, думаю, тогда же, когда и ты своего.

конечно может разговор был и другим

англичанин - Пауль, ну что по кружке пива.

немец - Кев, хорошо бы. А почему только по одной?
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 22:04
Ну и Банифации. Отрастили гриву. Гыгыгы
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