«Наполи» не включил Игуаина в сборную из аргентинских игроков клуба

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сегодня, 07:20

Официальный твиттер «Наполи» составил символическую сборную из аргентинских игроков, когда-либо выступавших за клуб. Стоит отметить, что в список из 11 футболистов не попал нападающий «Ювентуса» , забивший 71 гол в составе неаполитанского клуба.

В символическую сборную аргентинских игроков «Наполи» вошли: Мариано Андухар, Уго Кампаньяро, Федерико Фернандес, Маурисио Пинеда, Роберто Айяла, Даниэль Бертони, Хосе Соса, Хесус Датоло, Диего Марадона, Роберто Соса, Эсекьэль Лавесси.

¡Con este equipo salimos a ganar en cualquier cancha! 🇦🇷



¡Feliz Día de la Patria para todos los argentinos! #25DeMayo #ForzaNapoliSempre 💙 pic.twitter.com/kUeFckvTNq — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) 25 мая 2020 г.