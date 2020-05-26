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«Наполи» не включил Игуаина в сборную из аргентинских игроков клуба

сегодня, 07:20

Официальный твиттер «Наполи» составил символическую сборную из аргентинских игроков, когда-либо выступавших за клуб. Стоит отметить, что в список из 11 футболистов не попал нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, забивший 71 гол в составе неаполитанского клуба.

В символическую сборную аргентинских игроков «Наполи» вошли: Мариано Андухар, Уго Кампаньяро, Федерико Фернандес, Маурисио Пинеда, Роберто Айяла, Даниэль Бертони, Хосе Соса, Хесус Датоло, Диего Марадона, Роберто Соса, Эсекьэль Лавесси.

Напомним, недавно сообщалось о том, что в услугах Игуаина заинтересованы 2 клуба АПЛ.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:12
Не помрёт)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:03
Игуаин не сильно расстроится.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:03
Чудаки, как можно забыть футболиста такого калибра.
На посошок
На посошок
сегодня в 07:58
неблагодарные
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:55
Судя по названию статьи рассматривали не ИгуаИна, а Игуана...
Исправьте.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ dadrail (раскрыть)
сегодня в 07:37
Ювентуснтус
dadrail
dadrail
сегодня в 07:21
Непонятно....чем то не угодил
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