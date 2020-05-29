«Бавария» — «Фортуна»: прогноз и котировки БК Pinnacle

В 29 туре чемпионата Германии «Бавария» в Мюнхене примет «Фортуну». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч, который состоится 30 мая 2020 года.
«Бавария»
Среди недели «Бавария» с минимальным счетом обыграла в гостях «Боруссию» и увеличила отрыв от главного конкурента до семи очков.
Таким образом, «Красная машина» приблизилась к очередной салатнице немецкой Бундеслиги, ведь растерять такое преимущество за шесть туров до конца чемпионата команда Флика вряд ли сможет. Победная серия мюнхенского гранда насчитывает уже семь поединков кряду в немецком первенстве.
«Фортуна»
Команда из Дюссельдорфа пока находится в зоне переходных матчей, но ближайшему сопернику и лице «Майнца» уступает только одно очко.
«Фортуна» не проигрывала в пяти последних турах, но слишком зачастила с ничейными результатами. Добыть долгожданную победу удалось в последнем матче, когда команда на своем поле обыграла «Шальке» (2:1).
Статистика
- «Бавария» разгромила «Фортуну» в гостях в первом матче текущего сезона (4:0).
- Мюнхенский клуб выиграл три последних домашних матча в Бундеслиге с общим счетом 10:4.
- «Фортуна» не проигрывала в четырех предыдущих гостевых матчах Бундеслиги.
Прогноз
Самый важный матч сезона в Бундеслиге «Бавария» сыграла в минувший вторник и добилась положительного результата. Теперь действующий чемпион может спокойно доигрывать чемпионат, набирая очки во встречах с середняками и аутсайдерами.
«Фортуна» наверняка сыграет от глухой обороны, а хозяева, не исключено, что дадут отдых лидерам. Предлагаем сыграть ставку на ТМ(4,5) с коэффициентом 1.675 в БК Pinnacle.