«Бавария» — «Фортуна»: прогноз и котировки БК Pinnacle

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29 мая 2020, 08:58

В 29 туре чемпионата Германии «Бавария» в Мюнхене примет «Фортуну». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч, который состоится 30 мая 2020 года.

«Бавария»

Среди недели «Бавария» с минимальным счетом обыграла в гостях «Боруссию» и увеличила отрыв от главного конкурента до семи очков.

Таким образом, «Красная машина» приблизилась к очередной салатнице немецкой Бундеслиги, ведь растерять такое преимущество за шесть туров до конца чемпионата команда Флика вряд ли сможет. Победная серия мюнхенского гранда насчитывает уже семь поединков кряду в немецком первенстве.

«Фортуна»

Команда из Дюссельдорфа пока находится в зоне переходных матчей, но ближайшему сопернику и лице «Майнца» уступает только одно очко.

«Фортуна» не проигрывала в пяти последних турах, но слишком зачастила с ничейными результатами. Добыть долгожданную победу удалось в последнем матче, когда команда на своем поле обыграла «Шальке» (2:1).

Статистика

«Бавария» разгромила «Фортуну» в гостях в первом матче текущего сезона (4:0).

Мюнхенский клуб выиграл три последних домашних матча в Бундеслиге с общим счетом 10:4.

«Фортуна» не проигрывала в четырех предыдущих гостевых матчах Бундеслиги.

Прогноз

Самый важный матч сезона в Бундеслиге «Бавария» сыграла в минувший вторник и добилась положительного результата. Теперь действующий чемпион может спокойно доигрывать чемпионат, набирая очки во встречах с середняками и аутсайдерами.

«Фортуна» наверняка сыграет от глухой обороны, а хозяева, не исключено, что дадут отдых лидерам. Предлагаем сыграть ставку на ТМ(4,5) с коэффициентом 1.675 в БК Pinnacle.