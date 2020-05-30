Погибший брат, полезная фобия и большая мечта. Взлёты и падения Стиви Джи  

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вчера, 15:01

«Соккер.ру» рассказывает интересные истории о великом капитане и нынешнем юбиляре.

Сегодня Джеррарду исполняется сорок лет. От него без ума поклонники «Ливерпуля», часто уважают как достойного бойца суппортеры других клубов, но параллельно Стивен из тех, кто подтолкнул болельщиков из АПЛ ненавидеть «красных».

Странное сочетание, но так и есть. На днях в Англии посчитали количество кричалок против соперников, и оказалось, что «Ливерпуль» — чемпион в рамках АПЛ , сразу 50 оскорбительных песен посвятили ему совершенно разные соперники. Падению Джеррарда многие радовались, но эта история объемная, а не плоская.

Англия. Можно написать научную работу, почему Лэмпард и Джеррард не добились вместе успеха, а Скоулз был в сборной не при делах. А вот Стивен сыграл 114 матчей, забил 21 мяч. Было как хорошее – дебютный точный удар в день гостевого погрома немцев 1:5, голевые передачи на Евро-2012, так и плохое – не забил пенальти португальцам, на Евро-2004 подарил мяч Анри. В целом Англия с Джеррардом завоевала себе репутацию сборной звездных неудачников.

Братья. Когда Стивен проезжает мимо мемориала с фамилиями жертв давки на «Хиллсборо», то всегда крестится, а взгляд останавливается на фамилии Гилхули. Джон-Полу было всего десять, мальчик – самая юная из жертв. И это двоюродный брат Стивена. Еще один кузен – Бобби Данкан, в 18 лет успел устроить истерику после перехода из МС в «Ливерпуль», а теперь оказался в «Фиорентине». Не худший форвард, но самомнение у Бобби зашкаливает, юный Стивен был скромнее.

Верность. Хотя в конце футбольного пути Джеррард заехал позагорать в Калифорнии, он с 1987-го по 2016-й был игроком «Ливерпуля». В европейской карьере всего один клуб, сыграл 710 матчей, больше только у двух игроков – Каллагана и Каррагера, но никто чаще не выводил «Ливерпуль» на поле в статусе капитана – 473 матча. Стивен остался верен «красным».

Грешки. Лепить ходячий идеал смешно, Джеррард – уличный парень из Мерсисайда. Конечно, таскался по пабам, разумеется, были стычки с другими пьяными. В 2008-м, обмывая с друзьями дубль и ассист, избил 34-летнего мужчину. Стивен действовал в стиле гопника из фильма «Горько» — лупил диджея за отказ поставить песню. Бил с локтя и апперкотами, явно дрался не впервые в жизни. Но адвокаты у звезды «Ливерпуля» сильные, а жертвой был агрессивный фанат МЮ , который за словом в карман не лез – Стивен отделался ночью в тюрьме.

Дети. У Джеррарда три дочери и младший сын. Причем старшей Лилли-Элле уже шестнадцать — дружит с Мией Каррагер и на фото пытается казаться взрослой. Лекси и Лурдес моложе, а самый маленький – трехлетний сын Лио, названный в честь Месси. Судя по частоте попаданий на фото с папой – любимчик:

Жена. Бывшая модель Алекс Керран родила Стивену четверых детей, как вы уже знаете, и, судя по ее комментариям, может похвастаться неплохим чувством юмора – нередко подкалывает Джеррарда. Опыт ведения колонки о моде в газете сказывается. Алекс умеет в самоиронию, ведь жаловалась, что силиконовая грудь – ошибка.

Знакомы Алекс со Стивеном давно, что ясно по возрасту старшей дочери, свадьбу сыграли уже после того, как родилась вторая дочурка, а права на съемку продали СМИ за 1.5 млн долларов. Жена, похоже, отвечает за финансы, сложно представить Стивена, который сводит дебет и кредит, или выбирает картины в новый дом в Португалии.

«Золотой мяч». В 2005-м году Стивен занял третью строчку в голосовании, а первое занять не мог, ведь приз выиграл Роналдиньо, и сравнивать трудягу Джеррарда с бразильским магом сложно, яблоко против манго. Пускай Роналдиньо не выиграл финал в Стамбуле, но даже Стивен не будет спорить – приз Дино заслужил. А вот второе место могло достаться капитану «Ливерпуля», но Лэмпард обошел коллегу на шесть очков.

Камбэк. В перерыве матча «Милана» против «Ливерпуля», по словам Джеррарда, Бенитес решил перестроить команду на «3-4-2-1» под соперника, хотя никогда так не играли. Но без гола Джеррарда ни о каком камбэке не шла речь. Великий бой в Стамбуле никогда не забудут, хотя прошло уже 15 лет. Тогда кубок над головой первым поднял именно Стивен – один из самых приятных моментов в его жизни.

«Манчестер Юнайтед». Однажды болельщик из США хотел сфотографироваться с Джеррардом, но был в футболке МЮ – Стивен не отказался, но на фото показал средний палец прямо в эмблему «дьяволов». Конечно же, для Джеррарда клуб из Манчестера – главный враг и раздражитель. Но для взрослого Стиви, ведь в детстве у него была футболка МЮ !

«Олимпиакос». Подвиг капитана. Фанатам «Ливерпуля» не нужно напоминать, что никакого стамбульского чуда в 2005-м году не увидели бы без гола Стивена на групповом этапе в ворота «Олимпиакоса». Классический Джеррард – жахнул в концовке матча и попал. Мячей Синама-Понголя и Меллора было мало, без победы 3:1 в плей-офф ЛЧ выходили греки за счет выездного гола Ривалдо.

Падения. Если думаете, что здесь будет только о знаменитом случае в матче против «Челси», то ошибаетесь. Там Джеррарду скорее не повезло, оступился – со всеми бывает, просто цена того рокового шага оставила его в истории. Но здесь также важно упомянуть специальные падения. Стивен был искусным симулянтом, хотя не имел репутации главного мастера зарабатывать левые штрафные и пенальти.

«Рейнджерс». Джеррард понимал, что сначала надо показать тренерский талант – а потом позовут в «Ливерпуль», когда Клопп устанет побеждать и сменит команду, как планирует. Юрген советует выбрать между Далглишем и Джеррардом, и понятно, что поставят на Стивена, ведь с «Рейнджерс» у юного тренера скорее получается, нежели нет – в декабре даже победил на выезде в «Олд фирм дерби».

Сон. Многие звезды футбола обожают дрыхнуть. У «Ливерпуля» был клубный ритуал – когда Стивен шел спать посреди дня на базе или в отеле накануне матча, то никто не имел права тревожить. Даже если нужно было участие Джеррарда. Например, именно так «красные» проморгали Деле Алли – юный игрок хотел познакомиться с капитаном «Ливерпуля» на просмотре в новом клубе, но ему отказали, поскольку Стивен спал.

Трансфер. Джеррарда звали в разные клубы. Например, Зидан подтвердил, что в 2004-м году предложил Пересу подписать англичанина, Флорентино согласился, но после двух запросов сам Джеррард вежливо отказал. Также точно знаем о предложении 2005-го года от «Челси», но после Стамбула у Стивена не было выбора. Хотя очень хотел выиграть АПЛ , остался верен «Ливерпулю».

Удар. Джеррард был очень результативным хавбеком. Много раз становился лучшим снайпером сезона в «Ливерпуле». На его счету есть красивые дальние удары. Спасал «красных» в финале Кубка Англии против «Вест Хэма» в 2006-м. Огорчал десятки блестящих вратарей, и по общему количеству голов уступает в «Ливерпуле» только форвардам из прошлого. 186 раз мяч оказывался за спиной голкиперов.

Фобия. У Стивена Джеррарда есть одна очень полезная и даже обязательная в наше время привычка, даже больше – мизофобия, боязнь заразиться из-за прикосновения к грязным предметам. Джеррард всю жизнь и очень часто моет руки, опасаясь микробов и вирусов. Настолько часто, что над ним раньше издевалась собственная жена. Теперь комизм ушел, а мыть руки Стивен стал лишь чаще.

Хобби. Джеррард обожает ресторанную кухню, в одно заведение даже вложил деньги. Простой английский парень Стивен любит хорошо покушать, для него нет ничего лучше, чем паста с жаренным лососем, хотя от более экзотичных блюд, приготовленных крутыми шефами, Джеррард не отказывается. Любит ходить по ресторанам, так что последние месяцы активно пользовался доставкой еды на дом.

Цитата. Слово юбиляру, которому под эту цитату логично пожелать долгих лет жизни:

Когда я буду умирать, не везите меня в больницу – отвезите на «Энфилд». Там я родился, там я и умру.

Чемпионство. У Смертина медаль есть, у Джеррарда – нет. «Золото» АПЛ настолько незакрытый гештальт, что когда появилась новость о возможном лишении «Манчестер Сити» титула после бана УЕФА , ведь нарушили не только международные правила, но и английские, Джеррард одним из первых приветствовал идею и сказал, что с радостью заберет «золото», если МС накажут. Ну, хотя бы честный – не стал врать, что не огорчен из-за неосуществленной мечты.

«Эвертон». Отец и родной брат Пол – фанаты «Ливерпуля», поэтому им удалось в итоге отговорить Стивена от идеи других родственников, которые убеждали парня выбрать «Эвертон». Хотя дяди дарили ему форму «синих» и водили в музей клуба, поэтому есть знаменитое фото, где маленький Джеррард в футболке «ирисок» рядом с кубками:

Юность. Хотя Джеррард рано попал в основу «Ливерпуля», а через год даже в сборную, в его жизни есть еще один английский клуб – «Уистон Джуниорс», ведь за эту команду белобрысый паренек (кстати, сын Лио на него тогдашнего очень похож) играл даже в 12 лет. В 1990-м году стал лучшим игроком года, а потом выиграл кубок и приз — поездку в Голландию на экскурсию.

Ярость. Шероховатости в биографии делают Стивена настоящим. Это не идеальная гламурная история о парне, чья вся семья болела за «Ливерпуль» — есть фанаты «Эвертона». Джеррард не чемпион мира и Европы, ведь не родился испанцем. А о своей ярости, когда сносило крышу, рисковал покалечить соперников, нарываясь на глупые дисквалификации и желтые карточки, сам тренер «Рейджерс» рассказывал подробно в биографии.

Джеррарда запомнят, как легенду – капитан, верный «Ливерпулю» много лет, и одновременно как участника знаменитых взлетов и падений. Но яркая и насыщенная событиями карьера игрока осталась в прошлом, а сейчас Стивен ищет собственное «я» как наставник. И мечту Джерарда прекрасно знаете – стать главным тренером «Ливерпуля». В день рождения юбиляру желаем, чтобы не просто возглавил любимый клуб, но еще и оказался сильным наставником.