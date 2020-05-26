«Арсенал» поздравил Лодыгина с днем рождения

Пресс-служба тульского «Арсенала» поздравляет Юрия Лодыгина с днем рождения.
Сегодня голкиперу тульского клуба исполняется 30 лет.
👍🏻🎁🎁Поздравляем Юрия Лодыгина!— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) May 26, 2020
26 мая вратарю «Арсенала» исполняется 30 лет.
Именитый голкипер пополнил тульских оружейников минувшей зимой.
Поздравляем Юрия Лодыгина с круглой датой и желаем здоровья, счастья и новых успехов в карьере! pic.twitter.com/f93IJvgBXt
Напомним, что сегодня юбилей также празднует президент ЦСКА Евгений Гинер.
С Днём Рождения, Юра, - прозвучало на чистом русском. - Сегодня тренировки не будет, отдыхай и набирайся сил. Завтра важная игра с Ливерпулем, - произнёс главный тренер "Арсенала".
Спасибо, парни, тронут - ответил Лодыгин. И на минутку закрыл глаза...
Лодыгин проснулся от сильных толчков, хохота и громких криков. Открыл глаза в панике - перед ним стояли Игорь Черевченко, Анри Хагуш и Кирилл Комбаров. В руках был маленький торт.
- Ишь, разлёгся, мячелов. Давай вставай, задувай свечи и дуй на тренировку. И маску не забудь. А то опять получишь как в тот раз на посвящении. С Днюхой, Юрец!
Грустный Лодыгин поплёлся на завтрак, почёсывая бедро, которое до сих пор болело после посвящения.
Лондонский "Арсенал" остался во сне... начались суровые тульские будни в условиях карантина.
С Днём Рождения, Юра, - прозвучало на чистом русском. - Сегодня тренировки не будет, отдыхай и набирайся сил. Завтра важная игра с Ливерпулем, - произнёс главный тренер "Арсенала".
Спасибо, парни, тронут - ответил Лодыгин. И на минутку закрыл глаза...
Лодыгин проснулся от сильных толчков, хохота и громких криков. Открыл глаза в панике - перед ним стояли Игорь Черевченко, Анри Хагуш и Кирилл Комбаров. В руках был маленький торт.
- Ишь, разлёгся, мячелов. Давай вставай, задувай свечи и дуй на тренировку. И маску не забудь. А то опять получишь как в тот раз на посвящении. С Днюхой, Юрец!
Грустный Лодыгин поплёлся на завтрак, почёсывая бедро, которое до сих пор болело после посвящения.
Лондонский "Арсенал" остался во сне... начались суровые тульские будни в условиях карантина.