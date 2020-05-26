ГлавнаяНовости

«Арсенал» поздравил Лодыгина с днем рождения

сегодня, 10:35

Пресс-служба тульского «Арсенала» поздравляет Юрия Лодыгина с днем рождения.

Сегодня голкиперу тульского клуба исполняется 30 лет. 

Напомним, что сегодня юбилей также празднует президент ЦСКА Евгений Гинер.

Все новости
ЦСКА поздравил Гинера с 60-летием
Сегодня, 09:08 Комментарии11
«12 лет назад». Роналду вспомнил победу МЮ в московском финале ЛЧ
21 мая ФотоКомментарии9
Канделаки: «„Локомотив“ — это Сёмин. С днём рождения, Юрий Палыч!»
11 мая Комментарии10
«Зенит» — ветеранам: «Благодаря вам мы можем жить в лучшем городе мира»
09 мая Комментарии12
Майкл Кокорин прочитал стихотворение, посвящённое Дню Победы
09 мая ВидеоКомментарии11
РФС поздравил россиян с 75-летием Победы в ВОВ
09 мая Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 11:04, ред.
Лодыгин открыл глаза - перед ним стояли Микел Артета, Месут Озил, Обамеянг и Петр Чех.

С Днём Рождения, Юра, - прозвучало на чистом русском. - Сегодня тренировки не будет, отдыхай и набирайся сил. Завтра важная игра с Ливерпулем, - произнёс главный тренер "Арсенала".
Спасибо, парни, тронут - ответил Лодыгин. И на минутку закрыл глаза...

Лодыгин проснулся от сильных толчков, хохота и громких криков. Открыл глаза в панике - перед ним стояли Игорь Черевченко, Анри Хагуш и Кирилл Комбаров. В руках был маленький торт.
- Ишь, разлёгся, мячелов. Давай вставай, задувай свечи и дуй на тренировку. И маску не забудь. А то опять получишь как в тот раз на посвящении. С Днюхой, Юрец!

Грустный Лодыгин поплёлся на завтрак, почёсывая бедро, которое до сих пор болело после посвящения.
Лондонский "Арсенал" остался во сне... начались суровые тульские будни в условиях карантина.
G12ridul
G12ridul
сегодня в 10:53
С днем рождения!
shlomo
shlomo
сегодня в 10:37
Присоединяюсь..... всего хорошего
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100