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Данни: «Надеюсь, однажды внесу ещё больший вклад в историю „Зенита“»

сегодня, 03:36

Экс-полузащитник «Зенита» Данни поздравил петербургский клуб с 95-летием.

Поздравляю, «Зенит»! С днём рождения. Крепко обнимаю! Будь счастлив, долгих тебе лет, побед, успеха, трофеев. Я благодарен судьбе, что был частью этого великого клуба и его истории, и надеюсь, что внесу ещё больший вклад однажды в будущем. Надеюсь всегда быть рядом с вами и видеть, как вам покоряются новые титулы. Счастья и всего самого лучшего в мире для этой великой футбольной семьи — «Зенита».

Напомним, 9 мая Данни поздравил россиян с Днём Победы.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:39
Уже приличый внес...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:39
Так и норовят все вернуться к большим деньгам!!!
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