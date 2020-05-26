Данни: «Надеюсь, однажды внесу ещё больший вклад в историю „Зенита“»

Экс-полузащитник «Зенита» Данни поздравил петербургский клуб с 95-летием.

Поздравляю, «Зенит»! С днём рождения. Крепко обнимаю! Будь счастлив, долгих тебе лет, побед, успеха, трофеев. Я благодарен судьбе, что был частью этого великого клуба и его истории, и надеюсь, что внесу ещё больший вклад однажды в будущем. Надеюсь всегда быть рядом с вами и видеть, как вам покоряются новые титулы. Счастья и всего самого лучшего в мире для этой великой футбольной семьи — «Зенита».