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РФС поздравил Гинера с днем рождения

сегодня, 11:37

РФС поздравил президента ЦСКА Евгения Гинера с днем рождения.

Напомним, что сегодня руководителю исполняется 60 лет

РФС пожелал Гинеру крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:14
С ЮБИЛЕЕМ ЕЛГ !!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:48
1.95лет
2.60 лет
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УРАААА;
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:44, ред.
Ёпрст...тоже юбилей)).
Он наверно хитро подмигнул, какого подарка он ждёт).
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:38
Ещё бы не поздравил
shlomo
shlomo
сегодня в 11:38
Здоровья и удачи клубу!
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