РФС поздравил Гинера с днем рождения

РФС поздравил президента ЦСКА Евгения Гинера с днем рождения.
Напомним, что сегодня руководителю исполняется 60 лет.
РФС пожелал Гинеру крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений.
РФС поздравил президента ЦСКА Евгения Гинера с днем рождения.
Напомним, что сегодня руководителю исполняется 60 лет.
РФС пожелал Гинеру крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений.
2.60 лет
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УРАААА;
2.60 лет
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УРАААА;
Он наверно хитро подмигнул, какого подарка он ждёт).
Он наверно хитро подмигнул, какого подарка он ждёт).