«Это Гинер всё купил», — Ганчаренко и футболисты ЦСКА поздравили Евгения

Пресс-служба ЦСКА показала видео, где футболисты и тренерский штаб оригинально поздравили Евгения Гинера с юбилеем. Сегодня покровителю московского клуба исполняется 60 лет.
#ЦСКА дружно и с душой поздравляет Евгения Ленноровича с юбилеем 👊🔴🔵— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 26, 2020
В честь этого мы переписали знаменитый заряд нашего 12-го игрока «Это Гинер всё купил!» pic.twitter.com/o06EZyqZd6
Игорь снова пропустил - Это Гинер не купил!
Лудогорец 5 забил - Это Гинер не купил!
Игорь снова пропустил - Это Гинер не купил!
Лудогорец 5 забил - Это Гинер не купил!