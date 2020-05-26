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«Это Гинер всё купил», — Ганчаренко и футболисты ЦСКА поздравили Евгения

сегодня, 09:59

Пресс-служба ЦСКА показала видео, где футболисты и тренерский штаб оригинально поздравили Евгения Гинера с юбилеем. Сегодня покровителю московского клуба исполняется 60 лет

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:55
🥫🍾.... 🍌🌽❤️.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:54
Это хорошо!так держать!))))
makkie
makkie
сегодня в 10:32
Да ладно, кони, не палитесь так сильно :)
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
сегодня в 10:29
С юбилеем Евгений Леннорович!!!
oFANATo
oFANATo ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 10:26
Ахаха....ЦСКА трешку Реалу отгрузил - это Гинер все купил))
Аpбитр
Аpбитр ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 10:17
p
LOpp
LOpp
сегодня в 10:16
Это Гинер все купил... Заряд коней, конечно)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:15
Присоединяемся к поздравлениям!
Legend 6
Legend 6
сегодня в 10:13
Фёдор Чалов не забил - Это Гинер не купил!
Игорь снова пропустил - Это Гинер не купил!
Лудогорец 5 забил - Это Гинер не купил!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:13
Молодцы дружно и с душой поздравили Евгения Ленноровича с юбилеем 👊🔴🔵
Columb
Columb
сегодня в 10:06, ред.
Гинер не только чемпионства умудрился купить, но и депутатов Госдумы на деньги воровской малины.
oFANATo
oFANATo ответ Судья Иванов (раскрыть)
сегодня в 10:04
Мы уже спрашивали у Гинера про Уткина и он все уже рассказал!))
Судья Иванов
Судья Иванов
сегодня в 10:01
Спросите у Уткина, он все про Гинера скажет.
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