Газзаев: «Гинер внёс большой вклад в развитие российского футбола»

Бывший наставник ЦСКА поздравил с 60-летием президента клуба Евгения Гинера.

Хочу поздравить Евгения Ленноровича с 60-летием, с юбилеем. Желаю ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и, абсолютно уверен, новых успехов футбольного клуба ЦСКА .