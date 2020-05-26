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Газзаев: «Гинер внёс большой вклад в развитие российского футбола»

сегодня, 11:54

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев поздравил с 60-летием президента клуба Евгения Гинера.

Хочу поздравить Евгения Ленноровича с 60-летием, с юбилеем. Желаю ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и, абсолютно уверен, новых успехов футбольного клуба ЦСКА.

То, что Евгений Леннорович внес большой вклад в развитие российского футбола, — очевидно. За почти 20 лет, что он руководит клубом, ЦСКА завоевал очень много трофеев и на протяжении всего этого времени является одним из флагманов отечественного футбола. Что касается совместной работы, это были образцовые отношения тренера и президента. За семь лет совместной работы мы трижды выиграли чемпионат, трижды становились серебряными призерами, выиграли четыре Кубка России, два Суперкубка России и впервые в истории советского и российского футбола завоевали Кубок УЕФА; худшим выступлением за это время была бронза чемпионата России.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 12:28
Спартак всегда завидовал Гинеру!!!!!
На посошок
На посошок
сегодня в 12:09
Внес он только чемоданчики, чем составил конкуренцию Зениту и Спартаку, ахаха)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:08
Ленноровича с юбилеем!!! Здоровья и терпения!!!Удачи и в футболе, и в повседневной жизни!!!
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 12:03
Мавр сделал своё дело, мавр может уходить.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:02
Вклад Гинера в российский футбол неоценим ближе к нему только Галицкий.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 12:01
И в благосостояние Валерия Георгиевича Пса, тоже внес не мало...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:55
Спорить с этим глупо)))
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