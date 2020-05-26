Газзаев: «Гинер внёс большой вклад в развитие российского футбола»

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев поздравил с 60-летием президента клуба Евгения Гинера.
Хочу поздравить Евгения Ленноровича с 60-летием, с юбилеем. Желаю ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и, абсолютно уверен, новых успехов футбольного клуба ЦСКА.
То, что Евгений Леннорович внес большой вклад в развитие российского футбола, — очевидно. За почти 20 лет, что он руководит клубом, ЦСКА завоевал очень много трофеев и на протяжении всего этого времени является одним из флагманов отечественного футбола. Что касается совместной работы, это были образцовые отношения тренера и президента. За семь лет совместной работы мы трижды выиграли чемпионат, трижды становились серебряными призерами, выиграли четыре Кубка России, два Суперкубка России и впервые в истории советского и российского футбола завоевали Кубок УЕФА; худшим выступлением за это время была бронза чемпионата России.