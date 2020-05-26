Рахимич: «Гинер человек жесткий, но справедливый»

Бывший полузащитник ЦСКА поздравил с днем рождения президента клуба Евгения Гинера.

Евгений Леннорович для нас как отец и для меня лично. Могу сказать, что у меня отношение как к родному отцу, так и к Гинеру одинаковое. Он для нас всех сделал столько, что могу только благодарить его всю жизнь. Человек он не жесткий, но справедливый. Желаю ему крепкого-крепкого здоровья, всей его семье и его близким, это самое главное сейчас. Время трудное. Также желаю успехов во всем. Все мы надеемся, что ЦСКА при нем еще много-много раз станет чемпионом.

Тяжело вспомнить самый памятный разговор с ним. Но он всегда приезжал на базу, часто рассказывал про свою жизнь, как она складывалась. Всегда интересно с ним беседовать. Евгений Леннорович всегда мог помочь советом, подсказать, подобрать правильные слова в нужное время. При этом он всегда открыт, любит и защищает своих. Это самое главное. Любой совет, который он давал, всегда попадал в точку.