От унылых нулей до чуда в Стамбуле. Рейтинг финалов Лиги чемпионов

1591100550

сегодня, 15:22

«Соккер.ру» расставил все 27 финалов Лиги чемпионов в порядке от худшего к лучшему. А какой ваш любимый?

27 место. 2003 — «Ювентус» — «Милан» — 0:0 (2:3 по пенальти)

Куда еще, как не на последнее место поставить единственный безголевой финал Лиги чемпионов? Вспоминаются какие-то обособленные моменты вроде ударов Пирло и Конте по штангам и ошибочно отмененный гол Андрея Шевченко, но со второго тайма игра на «Олд Траффорд» стала настоящим испытанием на выносливость для зрителей.

26 место. 2004 — «Монако» — «Порту» — 0:3

На следующий год голы были, но футбольного драйва не прибавилось, хотя для России это особенный финал, ведь один из голов забил Дмитрий Аленичев. Моуриньо выиграл в своем стиле: «Порту» владел мячом меньше 50%, голы забивались во встречных атаках. Учитывая необычный состав участников, это еще и финал с самым низким ТВ-рейтингом.

25 место. 2010 — «Бавария» — «Интер» — 0:2

В первом финале ЛЧ , который состоялся в субботу, а не в среду, как прежде, снова играла команда Моуриньо. «Интер» тактически превзошел «Баварию», это было красиво по-шахматному, Диего Милито стал героем с двумя голами, а вечер стал знаковым не только для Жозе и «Интера». Но само футбольное действо в лучшем случае из категории «сойдет под пиво».

In 2009/10, Diego Milito scored the goal that won the Coppa Italia, the goal that won Serie A, and the goal(s) that won the Champions League.



❍ UCL final Man of the Match

❍ UEFA Footballer of the Year

❍ Serie A Football of the Year



The man that made Inter's historic treble. pic.twitter.com/j9AcErFw5Q — Squawka Football (@Squawka) May 22, 2020

24 место. 1993 — «Марсель» — «Милан» — 1:0

В УЕФА , наверное, хотели бы забыть о первом победителе Лиги чемпионов, ведь «Марсель» пришел к титулу на фоне обвинений президента клуба Бернара Тапи в коррупции, подкупе судей и соперников. Бартез, Десайи, Дешам, Феллер и Ко сдержали звездный «Милан» с Мальдини, Барези, ван Бастеном, единственный гол незадолго до перерыва забил Базиль Боли. На следующий еврокубковый сезон действующий победитель Лиги чемпионов был дисквалифицирован.

23 место. 2019 — «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 0:2

Ранний гол может и вскрыть игру, и испортить. Прошлогодний финал пострадал от гола Салаха в самом дебюте, да и «Тоттенхэм» с растренированным Кейном в атаке оказался не ровней «Ливерпулю». Кульминацией прошлого розыгрыша стали великолепные по своему драматизму полуфиналы. После пиршества вкуса в битвах «Тоттенхэма» и «Аякса», «Ливерпуля» и «Барселоны», встреча английских клубов в Мадриде напоминала заветрившийся бутерброд.

22 место. 1996 — «Аякс» — «Ювентус» — 1:1 (2:4 по пенальти)

Много славных имен, переполненный «Олимпико», однако сумма футбольных удовольствий сильно не дотянула до уровня ожиданий. Забивавшим с игры Раванелли и Литманен помогли ошибки вратарей, а в серии пенальти Эдгар Давидс сразу дал фору своему будущему клубу.

21 место. 2000 — «Реал» — «Валенсия» — 3:0

Впервые в истории Кубка/Лиги чемпионов в финале сошлись команды из одной страны. В Ла Лиге в тот год «Реал» финишировал на пятом месте, в то время как «Валенсия» была третьей, однако над «Стад де Франс» после финального свистка реял белоснежный флаг. Интриги не получилось, хотя выстрел Стива Макманамана был очень хорош.

Happy Birthday Steve McManaman



Remember this goal in the 2000 Champions League Final?pic.twitter.com/HR2if3vB9m — Classic Football Shirts (@classicshirts) February 11, 2019

20 место. 2007 — «Милан» — «Ливерпуль» — 2:1

Через два года после Стамбула «Милан» и «Ливерпуль» встретились снова в Афинах. На этот раз «россонери» одержали скромную победу, причем Дирк Кюйт ответил на дубль Пиппо Индзаги в самой концовке. Спастись «красные» уже не успели.

19 место. 2009 — «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» — 2:0

С этим финалом случилось проклятие раннего гола (Самуэль Это`О забил уже на 10-й минуте), а МЮ ничего не смог противопоставить блестящей «Барселоне», нанеся всего лишь по одному удару в створ в каждом из таймов. Мог оказаться и ниже в рейтинге, но гол Лионеля Месси головой — слишком редкое явление, чтобы отправлять его совсем уж на задворки.

18 место. 1998 — «Ювентус» — «Реал» — 0:1

Об этом финале интересно рассказал Роберто Карлос, а болельщики «Реала» и «Ювентуса» до сих пор спорят, справедливо ли был засчитан гол Предрага Миятовича. В Амстердаме состоялась довольно типичная для финала игра, но стоит учесть контекст: в тот вечер завершилось 32-летнее ожидание нового Кубка чемпионов самым титулованным клубом в истории турнира.

17 место. 2017 — «Ювентус» — «Реал» — 1:4

19 лет спустя они встретились снова, и на этот раз получилось очень весело, правда в одну калитку. Но 5 забитых мячей — большая редкость для финалов, да и Марио Манджукич забил один из трех величайших голов решающих схваток Лиги чемпионов.

Mario Mandzukic's goal in the Champions League final against Real Madrid is one of the most underrated goals.



Insane technique! 😮🔥



🎥 @ChampionsLeaguepic.twitter.com/XRtPtKyEuS — FootballFunnys (@FootballFunnnys) May 16, 2020

16 место. 2001 — «Бавария» — «Валенсия» — 1:1 (5:4 по пенальти)

Год спустя «Валенсии» с блестящим неудачником Купером вновь суждено было проиграть в финале. Это был матч пенальти и вратарской славы — в общей сложности зрители увидели 17 одиннадцатиметровых (3 по ходу матча и 14 в серии), 6 из которых оказались не реализованы. В памяти навсегда останется эпизод с участием двух вратарей: суровый Оливер Кан, которого признают лучшим игроком встречи, отстраняясь ликующих партнеров, идет утешать коллегу Каньисареса, который тоже провел выдающийся матч.

15 место. 2016 — «Реал» — «Атлетико» — 1:1 (5:3 по пенальти)

Это была титаническая драка, великое дерби с обилием ударов, нарушений правил и тренерских ходов от Зинедина Зидана и Диего Симеоне. Финал, который держал в напряжении два с половиной часа. Эстетики хотелось бы больше, но не всегда можно получить все и сразу.

14 место. 1995 - «Аякс» — «Милан» — 1:0

Великие команды 90-х встретились в своем абсолютном состоянии: ван дер Сар, Блинд, Райкард, Давидс, братья де Бур, Овермарс, Литманен, Кану и Клюйверт против Пануччи, Мальдини, Костакурты, Барези, Донадони, Десайи, Массаро, Бобана и Лентини. Ван Гал против Капелло. Игра была увлекательной, а вот гол только один — от Патрика Клюйверта в концовке.

13 место. 2015 — «Ювентус» — «Барселона» — 1:3

Луис Энрике назвал победу над «Ювентусом» впечатляющей, и хотя историю пишут победители, это слишком смелое определение. Лучшая атака Европы превзошла лучшую защиту континента, а Мората даже поддержал интригу. Интересно и с голами.

12 место. 2011 — «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» — 3:1

Победа над МЮ четырьмя годами раньше была добыта каталонцами по тому же сценарию: «Барселона» открыла счет, получила в ответ, а потом дважды наказала соперника. Симпатичный результат при достаточно насыщенной игре на «Уэмбли».

11 место. 2018 — «Реал» — «Ливерпуль» — 3:1

Неоднозначный матч, по ходу которого можно было пожалеть о травме Салаха и посочувствовать Кариусу, но из песни слов не выкинешь. Да и разве не впечатлил всех дубль вышедшего на замену Бэйла, особенно его гол бисиклетой, ставший победным?

10 место. 2012 — «Бавария» — «Челси» — 1:1 (3:4 по пенальти)

Возможно, самый нелогичный финал в истории Лиги чемпионов. «Бавария» уничтожала «Челси» на протяжении всего матча, но Чех люто тащил, а Дрогба забил гол после единственного углового у ворот мюнхенцев, хотя «Бавария» подала 20 корнеров. В начале овертайма тот же Дрогба привез пенальти, но Роббен промахнулся, а серию выиграл «Челси», хотя началось все с ошибки Маты.

9 место. 2002 — «Байер» — «Реал» — 1:2

Мало кто ставил на «Байер», но немцы внесли свой весомый вклад в шоу. В концовке матча взошла звезда Касильяса, который заменил в середине второго тайма травмированного Сезара Санчеса. Икеру пришлось совершить ряд впечатляющих сэйвов, чтобы сохранить победный счет на табло. Ну, а главное событие произошло перед перерывом, когда Зинедин Зидан прикинулся циркулем:

8 место. 2006 — «Барселона» — «Арсенал» — 2:1

«Арсенал» уже на 18-й минуте остался без вратаря Йенса Леманна, который получил прямую красную карточку за фол последней надежды, но незадолго до перерыва Сол Кэмпбелл вывел «канониров» вперед. Оставалась четверть часа до конца основного времени, а «Арсенал» все еще вел в счете, но потом вышедший на замену Хенрик Ларссон дважды проявил себя в неожиданной роли ассистента, и «Барселона» выиграла первый Кубок чемпионов в XXI веке.

7 место. 2013 — «Боруссия Дортмунд» — «Бавария» — 1:2

Две лучшие немецкие команды красиво играли на «Уэмбли», обменялись голами в середине второго тайма, а на 89-й минуте Арьен Роббен принес «Баварии» титул, к которому она шла так долго. Заодно и сам голландец взял реванш за памятные промахи в финалах Лиги чемпионов и чемпионата мира. Юпп Хайнкес выиграл ЛЧ во второй раз, а Юрген Клопп проиграл свой первый финал.

6 место. 2008 — «Манчестер Юнайтед» — «Челси» — 1:1 (6:5 по пенальти)

В Москве Роналду забил свой первый гол в финалах Лиги чемпионов и впервые выиграл престижный турнир, а Джон Терри роковым образом поскользнулся во время исполнения решающего пенальти в серии. Вопреки ожиданиям, английские команды не были уставшими или зажатыми, они спокойно обменивались ударами в стиле двух тяжеловесов. Нокаутом никому выиграть не удалось, но МЮ взял победу «по очкам».

5 место. 1994 — «Милан» — «Барселона» — 4:0

Сенсацией стала победа «Милана» сама по себе, а крупный счет вообще разорвал все шаблоны. Каталонская «дрим-тим» Йохана Кройфа считалась явным фаворитом, сам голландец был весьма самонадеян накануне встречи, как и его команда. В свою очередь, Фабио Капелло сыграл на гордости своих футболистов, показав им газетные вырезки с шапкозакидательскими репликами каталонцев. Обескровленный «Милан» (не могли играть Барези, Костакурта, Брайан Лаудруп и Папен) разорвал зазнавшуюся «Барселону» в пух и прах. Это было нечто!

4 место. 2014 — «Реал» — «Атлетико» — 4:1 (после дополнительного времени)

«Реал» 8 лет ждал «Десиму», а «Атлетико» был близок к тому, чтобы продлить ожидание соседей и взять свой первый трофей в истории. Еще в первом тайме Диего Годин вывел «матрасников» вперед после ошибки Икера Касильяса, после чего команда Диего Симеоне стояла не на жизнь, а на смерть. Не достояли совсем немного: Серхио Рамос на третьей добавленной ко второму тайму минуте, а на овертайм у «Атлетико» не осталось ни физических, ни моральных сил. В результате, «Реал» забил трижды за полчаса и одержал крупную победу, хотя по ходу вечера был в секундах от окончательного поражения.

Cristiano Ronaldo vs. Atletico Madrid.



Appearances: 29

Goals: 22

Assists: 8.



Cristiano has defeated Atletico Madrid 4 times in the Champions League. pic.twitter.com/nypzhvu0aD — TeamCRonaldo (@TeamCRonaldo) February 20, 2019

3 место. «Боруссия Дортмунд» — «Ювентус» — 3:1

Исторически недооцененный финал заслуживает столь высокой позиции по ряду причин: обилие голов, плотный сюжет игры без явных провалов и большой сюрприз от «Боруссии», которой прочили роль жертвы в схватке со звездным «Ювентусом». Однако Дешам, Зидан, Вьери и Дель Пьеро вынуждены были капитулировать перед натиском не признающих авторитеты «шмелей».

2 место. 1999 — «Манчестер Юнайтед» — «Бавария» — 2:1

Если бы не грандиозные полторы минуты в самой концовке, во время которых Шерингем и Сульшер забили по голу и перевернули ход битвы с «Баварией», этот финал оказался бы в третьем десятке, но «красные дьяволы», сыгравшие главный Ферги-тайм в истории, сотворили Легенду, которой самое место на пьедестале.

1 место. 2005 — «Милан» — «Ливерпуль» — 3:3 (2:3 по пенальти)

Финал, по ходу которого одна команда вела со счетом 3:0 и уверовала в свой успех, а вторая не сдалась и вытащила «мертвый» матч. Величайший финал Лиги чемпионов в истории на днях отметил 15-ю годовщину, и мы подсветили судьбы героев.