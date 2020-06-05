Сенсация сезона или чемпион мира? Выберите напарника лучшему беку планеты!

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вчера, 19:00

«Соккер.ру» уверен, что выдающему защитнику подыскивают идеального партнера в защиту.

Каннаваро получил «Золотой мяч 2006», но не был единственным, кто принес Италии «золото» ЧМ . Неста по плохой привычке травмировался на мундиале, а вот Марко Матерацци на том турнире сыграл важную роль. Но лучшим в мире назвали, конечно же, Ван Дейка из той команды Липпи – Фабио.

А вот Вирджилу через много лет так не повезло. Месси – легенда футбола, но осадок точно остался. Случайные люди, которые в европейском футболе не разбираются, судя по их выбору, отняли у Ван Дейка «Золотой мяч 2019» в пользу легенды с поражением на «Энфилде» со счетом 4:0. А Вирджил заслужил награду, ведь редко центральный бек настолько важен для команды.

За последние лет девять на уровне финалов ЛЧ похожий вес на коллектив был разве что у Серхио Рамоса. Даже защитники «Ювентуса» влияли меньше на структуру игры и результаты, хотя Бонуччи и Кьеллини — монстры, как были Годин или Пуйоль в Мадриде и Барселоне. Но не вкладывали в игру больше, чем машина убийства чужих атак – Ван Дейк.

Впрочем, нет предела совершенству, ведь нет его самого. Зато «Ливерпуль» может идти в правильном направлении, ведь Клопп явно не отказался от идеи заполучить идеального напарника для Вирджила. И вряд ли трансферный пыл двух соратников Юргена в вопросах покупок – Эдвардса и Гордона, сможет остудить пандемия. Но обо всем и всех – по порядку.

Вариант под рукой. Джо Гомес (Англия)

Однажды Ван Дейка спросили, кто его идеальный партнер? Он ответил – Джо. При этом Клопп, даже когда хвалил Матипа или Гомеса, не обрубал концы в разговоре о другом напарнике для голландского лидера команды. Жоэлю скоро 29 лет, немецкий камерунец рядом с Вирджилом набирал лучшую форму в жизни, но в результате травмы выпал из основы. Зато туда вернулся другой парень из лазарета – Гомес. Джо всего двадцать три года, молодой, перспективный. Но видна ли в его игре аристократичность Рио Фердинанда? Заметен ли босяцкий шарм Джона Терри? Англичане поддерживают своих, но вместе с тем их переоценивают. У Джо рядом с Ван Дейком хорошие цифры по перехватам, но это рядом с голландцем. А когда пришлось остановить «Атлетико» в ЛЧ — Гомес не справился.

Перезревший плод. Калиду Кулибали (Сенегал)

А не поздновато ли уезжает? Недавно появилась информация, что Де Лаурентис из-за финансовых потерь готов сделать «скидку» и передать контракт Кулибали другому клубу за вменяемые для рынка деньги. Надо ведь найти средства на подписание Азмуна. Вот только в новости, что «Ливерпуль» пытается подписать сенегальца за 60 млн евро, отдав в Неаполь также Ловрена, смущают две детали. Первая – Де Лаурентис может обещать скидку, но передумать, а платить под 100 млн евро за 28-летнего Калиду опасно, сделка способна разочаровать, ведь человеку в солидном возрасте надо привыкнуть к другой лиге. А вторая деталь – Калиду, как и Ван Дейк, являются левым центральным защитником. Да, у него шикарный отбор и читает игру лучше, чем Матип и Гомес, но он правша с креном налево, а переучитываться в его возрасте сложно.

Неожиданная ставка. Чаглар Союнджу (Турция)

«Лестер» выше в рейтинге лучших защитных линий сезона, чем МЮ и МС , не говоря о «шпорах», «канонирах» или «аристократах». «Лисы» Роджерса умеют держать удар, и хотя отчасти успех объяснен попыткой сыграть в стиле старой школы – как делает «Шеффилд Юнайтед», что тоже мало пропускает, в составе «Лестера» нашлась одна из сенсаций сезона в АПЛ . Речь о турецком центральном защитнике Союнджу. Парень одаренный, интересный, может взять на себя черновую работу рядом с утонченным Ван Дейком. Вспомните, что у Клоппа рядом с Хуммельсом – техничным парнем из «Баварии», прекрасно играл Суботич, которого воспитывали в футбольных школах США . И только у Юргена серб работал, как чемпион Германии. Возможно, если аналитики увидят в Чагларе нового Суботича, или хотя бы парня, который по параметру «цена-качество» подходит – увидим переезд турка в Ливерпуль. Вот только «лисы» захотят миллионов 50 евро за выкуп контракта игрока, что заставит задуматься.

Прожектор для величия. Рафаэль Варан (Франция)

Что Рафа умеет? Делать защитников, которые рядом с ним, центром внимания. Умтити на чемпионате мира в России – как пример, а в «Барселоне» француз скатился. Теперь сам Варан, хотя рядом много лет блистает Рамос, в этом сезоне смотрелся круто, успехи Куртуа в собирании «сухарей» связаны, в том числе, с игрой Рафаэля. Любопытно, что статус капитана «Реала» может помочь клубам АПЛ заполучить француза. Много лет говорят, что Варан не всем в Мадриде доволен, что готов переехать в Англию, ведь другого варианта развития карьеры у него нет. А ранее Рафаэля связывали с «Манчестер Юнайтед», но какой смысл перебираться в эту команду, если рядом есть без пяти минут чемпионы из Ливерпуля? Пара Варана и Ван Дейка будет смотреться круто. Причем учтите, что хотя Рафаэль уже девять лет имеет отношение к первой команде «Реала», ему всего двадцать семь лет, что для защитника – не возраст. Год для переезда сложный, но если «Ливерпуль» пойдет за Кулибали, могут позвонить и агенту Варана.

Знакомый напарник. Матийс Де Лигт (Нидерланды)

Говорят, что в начале прошлого года Клопп попросил руководство «Ливерпуля» подписать Де Лигта – такой трансфер был бы закономерным, однако Матийс с помощью Райолы оказался в «Ювентусе», где у него не все получается. Вот только не похож этот парень на того, кто легко сдается, поэтому сомневаюсь, что летом туринцы, имея в заявке ветеранов Кьеллини и Бонуччи, так легко отдадут юного голландца «Барселоне», «Манчестер Сити» или «Ливерпулю». С другой стороны, Де Лигт подходит как напарник именно Ван Дейку – вместе в сборной Нидерландов играют, и хотя не идеально, поскольку молодой человек ошибается, Вирджил точно одобрил бы такой трансфер. Но с учетом агента игрока, рыночной стоимости, а также желания Матийса доказать, что может быть успешным в «Ювентусе», вероятность сделки пока невысокая. С другой стороны, Яп Стам как-то говорил, что Де Лигт подходит «Ливерпулю» по стилю, и вряд ли ошибался. В Серии А голландцу сложно, а в АПЛ может быть проще. Если за Кулибали запросят от 80 до 100 млн евро, то почему не отдать такие деньги за куда более молодого и перспективного Де Лигта?

Сенсация этого сезона. Диего Карлос (Бразилия)

У всех, представленных выше, кусается цена. А вот Диего Карлос, которого Мончи взял у «Нанта» за 15 млн евро, вряд ли продадут дороже пятидесяти, начав торги с 75 миллионов. Учитывая, как сложно выманить Де Лигта, Кулибали или Варана, ставка на парня из «Севильи» может быть грамотной. Во-первых, уже не мальчик – 27 лет, может показать тот же прогресс, что Матип рядом с Ван Дейком. Во-вторых, Диего очень крепкий, но при этом достаточно ловкий, есть ряд преимуществ по сравнению с Жоэлем. В-третьих, речь о бразильце, а взаимопонимание между вратарем и обороной важно. Ван Дейк понимает Алиссона, но Гомес вряд ли так легко выполняет приказы Бекера, как может его соотечественник. Плюс уровень мотивации у Диего Карлоса будет запредельным – за календарный год из «Нанта» может попасть в «Ливерпуль». Интересная ставка, хотя в классе футболиста сомнений больше, чем в предыдущих случаях.

А какой напарник для Ван Дейка кажется идеальным именно вам? Очевидно ведь, что «Ливерпуль» должен действовать на опережение – искать центрального защитника, еще одного хавбека и даже нападающих, чтобы в момент, когда закончатся батарейки привычного состава, не развалиться. Вернера может перехватить «Челси». Хаверц может оказаться слишком дорогой ставкой под нападающими, да и не хавбек Кай, может застрять на лавке, не найдя путь в тройку атаки.

Но центрального защитника можно подписать дешевле сотни миллионов евро. «Ливерпулю» пора сделать выбор, ведь Матип и Гомес не самые стабильные и порой травмируются, а Ловрена несолидно упоминать. В истории футбола было много великих пар центральных защитников, и если Ван Дейк точно претендует на статус легенды в будущем, то его нынешние напарники – нет. Следовательно, нужно продолжать поиски и выбрать кандидата в чемпионы. Или же убедить чемпиона – Рафаэля Варана.