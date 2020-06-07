Несломленный. Как вера помогла Акинфееву пережить два разрыва «крестов»

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вчера, 12:10

«Соккер.ру» продолжает рассказ о роли веры в Бога в жизни профессиональных футболистов.

Разрыв «крестов» (крестообразных связок колена) — одна из самых страшных травм для футболиста. Когда-то она означала безоговорочный конец карьеры. И хорошо еще, если не инвалидное кресло на всю жизнь. Теперь существует отработанная методика оперативного и послеоперационного лечения, но все равно – полная реабилитация занимает, как правило, от шести до девяти месяцев (то есть практически полный футбольный сезон), а главное – вернуться на прежний уровень игры удается далеко не всем. Игорь Акинфеев пережил этот кошмар дважды. Знаменитый отечественный вратарь Сергей Овчинников, которого Игорь сменил на посту №1 в сборной России, высказался по поводу случившегося с Акинфеевым так:

Я не люблю называть людей героями. Герои были во время Великой Отечественной войны. Но Игорь – мужественный человек, с двумя такими травмами. Достаточно одной такой травмы – и люди не играют. Он не только не уронил свой уровень, он его только поднял. И продолжает уже больше десяти лет играть на высочайшем уровне. Не только в ЦСКА , но и в сборной. Поэтому о нем можно говорить, что человек очень мужественный, пример для подражания для мальчишек.

Первый раз беда настигла в тот момент, когда спортивный путь только распахнулся перед Акинфеевым во всей своей перспективе. Он еще совсем молод, а есть уже и признание, и победы, и абсолютное доверие тренеров и товарищей. Через год – чемпионат Европы, на котором, если команда туда попадет, Акинфеев дебютирует в роли основного вратаря сборной на турнире столь высокого ранга. В матче чемпионата страны против ростовской команды 6 мая 2007 года Игорь, пытаясь в высоком прыжке завладеть посланным в штрафную площадь мячом, неудачно приземляется… Приговор врачей – возвращение в спорт в лучшем случае в следующем сезоне. На протяжении полугода газеты и телевидение сообщают, с какой страстью и энтузиазмом талантливый пациент выполняет все предписания врачей, которые, в свою очередь, не могут нахвалиться пациентом с потрясающей силой воли. Спустя ровно шесть месяцев — самый минимально возможный срок для выздоровления после такой травмы, Акинфеев снова на поле. А в 2008-м вместе со сборной завоевывает бронзу чемпионата Европы.

В 2011 году после важного юбилейного достижения – 50-го матча за сборную России, Игорь в поединке 28 августа против «Спартака» в столкновении с иностранным форвардом красно-белых Веллитоном во второй раз рвет «кресты» на том же левом колене. Врачи диагностируют также разрыв внутреннего мениска и эдему кости. Ярость и отчаяние Акинфеева, свидетелями которого становятся сотни тысяч зрителей и телезрителей, неописуемы. Неужели на этом конец? И все начинается сначала – филигранная операция, процедуры, строгое соблюдение всех рекомендаций, самоотречение в борьбе за право продолжить свою жизнь в любимом футболе. На этот раз сам Акинфеев не стремился форсировать события – выйти повторно после такого увечья на поле надо было только при полной уверенности в успехе. Выход состоялся спустя 217 дней (предыдущее лечение длилось 184 дня) – 1 апреля 2012 года. Летом Игорь вновь в составе сборной на чемпионате Европы. Правда, на этот раз тренеры решили Игоря поберечь, поэтому на поле он не выходил. Но уже в сентябре новый личный рекорд – 100-й «сухой» (то есть – без пропущенных голов) матч в рамках чемпионата России.

Еще после первого возвращения Игорь сделает признание: когда заново переживал все этапы восстановления после разрыва крестообразной связки, не удержался от слез. Разумеется, другим человеком после травмы я не стал, говорит он. И жизнь у меня сейчас такая же, как и прежде, и слава Богу, одно из главных мест в ней по-прежнему занимает профессиональный футбол, но теперь за плечами есть период, который в корне отличается от остальных. Полгода все его мысли были заняты только одним – необходимо сделать все и даже больше, чтобы как можно скорее вернуться на поле.

За это время как никогда остро ощущаешь, какое это огромное счастье – быть здоровым и играть в футбол. И теперь я не забываю об этом ни на секунду. Как мне сейчас кажется, это было испытание, через которое я должен был пройти. Если тебе дается вратарский дар, это не значит, что ты сможешь тысячу матчей сыграть на ноль, не получив ни единой царапины. Такое испытание – проверка на прочность и твоей психики, и организма, и тех людей, которые тебя окружают. У меня до травмы было много друзей. Но когда моя карьера оказалась под вопросом, половина из них отсеялась.

«В церкви я ощущаю приток сил»

Свой внутренний духовный мир, свою личную территорию Игорь Акинфеев охраняет не менее надежно, чем ворота любимого клуба. Поэтому откровенничать, например, на тему веры в Бога он не любит. Верный признак того, что вера для него не следование моде, не способ показать себя лучше, чем есть на самом деле, а глубокое убеждение. На вопросы о своей религиозности он отвечает, что есть очень много людей, умеющих рассуждать об этом гораздо лучше и глубже, чем может он.

Я крещеный, православный человек. Конечно, в процессе взросления мое восприятие таинств менялось. Понятно ведь, что ребенком ты просто не способен понять каких-то вещей, например, церковных ритуалов или священных текстов. Но что всегда оставалось для меня неизменным – это вера в Господа.

Православные традиции старается соблюдать не один Игорь, но и его супруга Екатерина. К этому же, надеются они, придут и дети, которых пока двое – сын Даниил, родившийся в 2014 году, и дочь Евангелина, которая на год младше.

Акинфеев признается, что посещает храмы хоть и довольно регулярно, но не так часто, как это, по его представлениям, следовало бы. Отговорки по поводу серьезной занятости на тренировках и соревнованиях, частых разъездов отметает, считая, что они не должны служить оправданием. Знает все дни церковных православных праздников, в которые непременно старается побывать в церкви. Имеет представление о том, какому святому и в каких случаях ставится свеча.

Каждого человека приводит в церковь что-то свое, но все мы равны перед Богом. Здесь вся твоя мирская жизнь отходит на второй план, а мысли концентрируются на чем-то действительно важном. Именно в храме осознаешь, что можешь прожить свою жизнь правильнее, чем живешь, просишь у Господа прощения за свои грехи. И понимаешь, что незнакомые люди, которые стоят рядом с тобой, тоже находятся здесь не просто так.

Входя в храм, Акинфеев, как он говорит, попадает туда, где ему действительно хорошо. Здесь недопустимы и неуместны многие вещи, к которым люди вольно или невольно привыкли в миру, но которые в этих стенах сразу обретают свою очевидную цену, не имеющую ничего общего с ценностями истинными. Без посещения этих целительных для души мест Игорь Владимирович уже просто не представляет своего существования. Здесь, проникаясь окружающей атмосферой, соприкасаясь с иконами, он, по его словам, испытывает непередаваемые ощущения, благодаря которым хочется жить. Он буквально чувствует, что наполняется новыми духовными силами, в окружении намоленных образов, таких икон, на которые люди молились в течение не одного столетия. Один из самых любимых его храмов в этом отношении — подмосковный Свято-Никольский Угрешский монастырь, поставленный князем Дмитрием Донским в честь победы на Куликовом поле.

Посещение таких храмов – важная часть и моей личной, и моей профессиональной жизни. На меня смотрит много людей, а так как каждый человек – в какой-то мере энергетический вампир, то от этого устаешь. В церкви же я ощущаю приток сил. Я прихожу туда не для того, чтобы попросить у Господа: дай, мол, мне побольше денег или чего-то еще. Я иду в церковь, чтобы помолиться за моих родных и близких, и мне там хорошо…

Как и многие его коллеги не только из ЦСКА , но и других команд, Акинфеев с готовностью отзывается на участие в каких-либо акциях, которые часто именуют благотворительными, но порой это определение кажется мало подходящим названием для простого проявления человеческого сострадания к ближнему. Особенно когда речь идет о детях. Запомнился Игорю визит, который они с друзьями по команде совершили в больницу для детей с тяжелой формой ракового заболевания.

Один мальчик подарил мне маленького крокодильчика, сделанного из бусинок. Было видно, что ребенок очень старался, и игрушка действительно получилась красивая. Конечно, особую ценность ей придает не это… Очень трудно передать чувства, которые испытываешь, когда получаешь такой подарок.

Попытка сделать что-то хорошее для ближнего, пожалеть того, кто нуждается в сочувствии, постараться по мере сил помочь тому, кому очень нужна помощь, – все это и есть в понимании Игоря Акинфеева следование законам Божьим, вера в Господа. Во всем, что ты делаешь, руководствоваться чистыми помыслами, убежден он, и тогда вера поможет справиться с любыми трудностями. Те, кто открыто проповедует неверие, вызывают у Игоря искреннее недоумение: