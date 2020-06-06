«Лучший наш вратарь московский — это Вова Астаповский». Обладатель олимпийской бронзы в воротах ЦСКА

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06 июня 2020, 11:21

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о вратарях ЦСКА . На очереди лучший футболист СССР 1976 года Владимир Астаповский.

«Лучший наш вратарь московский — это Вова Астаповский», — одна из первых кричалок отечественного фан-движения, зародившегося в семидесятые годы. Действительно, вратарь ЦСКА и сборной СССР , лучший футболист страны 1976 года, Владимир Астаповский был очень популярен в среде армейских болельщиков. Да и потом поклонники ЦСКА долго сравнивали вратарей своего клуба с Астаповским. Пока не появился Игорь Акинфеев.

Уроженец Брянска Владимир Астаповский мечтал быть моряком, а потом — футболистом. И в итоге сумел осуществить обе мечты. Владимир начинал в родном городе, в футбольной школе «Динамо». Сосед увидел, как парень играет во дворе, а затем отвёл чуть ли не за руку на стадион. Но как вратарь сформировался он уже в Баку, куда он перебрался в семнадцать лет, — поступил в мореходное училище. Способного юношу пригласили в сильнейший клуб Азербайджана – «Нефтяник». Но поиграть не довелось, — призвали во флот. Так что стать бронзовым призёром чемпионата СССР в составе бакинцев Астаповскому не довелось. Ворота «Нефтяника» защищал другой молодой вратарь Сергей Крамаренко.

Тем временем, матрос Черноморского флота Астаповский нёс службу на торпедном катере. О футболе не забывал, но на палубе особо не поиграешь. Но Владимиру повезло, нужно было участвовать в первенстве Черноморского флота, и его временно перевели на берег. Тут матрос Астаповский и был замечен Владимиром Никаноровым. Легендарный вратарь послевоенного ЦДКА в то время руководил севастопольским СКЧФ, выступавшим во втором эшелоне советского футбола. И дальше — по восходящей, — Владимира пригласили в главный армейский коллектив страны – ЦСКА . К тому времени Владимир Александрович уже был лейтенантом ВМФ. Верность морской форме он сохранил на протяжении всей службы. Когда футболистам ЦСКА приходилось надевать военную амуницию, Астаповский выделялся на фоне товарищей. Все в зелёной армейской экипировке, но только один Владимир то в белом, то в чёрном. Некоторых армейских начальников это раздражало: «А что это за морячок тут у вас затесался?» Но менять морскую тужурку на китель защитного цвета вратарь ЦСКА не стал.

Астаповский пришёл в ЦСКА на должность третьего вратаря. Бесспорным первым номером был голкипер сборной СССР Юрий Пшеничников. Вторым считался молодой и очень талантливый Леонид Шмуц. Поэтому для Астаповского, в его двадцать четыре года, даже посидеть на лавочке было удачей. В шестьдесят девятом году Всеволод Бобров ни разу не включил Владимира в заявку на матч, а вот сменивший Боброва Валентин Николаев стал подпускать его к основе в чемпионском для армейцев сезоне-70. И не просто подпускать. Астаповский мог сыграть в золотом матче, проходившем в Ташкенте. После того как счёт в игре с «Динамо» стал 1:3, Николаев решил заменить Пшеничникова. Но Астаповский отказался выходить на поле, посчитав для себя неэтичным заменять основного вратаря, да ещё в родном для него городе.

Вообще-то я человек дисциплинированный, но иногда случалось. С тем же Николаевым, например, во время второго «золотого» матча с «Динамо» в Ташкенте в 1970-м. После того как Пшеничников пропустил подряд три гола, Валентин Александрович мне говорит: «Раздевайся, пойдешь в ворота». А я ему: «Не пойду». Он: «Ты в своём уме? Как это не пойдешь?» — «Не пойду и все, хоть выгоняйте». Да кто я был такой, чтобы самого Пшеничникова менять? Пацан, дублёр — а он один из лучших вратарей Союза, человек в силе, в авторитете. Тут свои нюансы, мне ведь с ним и с другими ребятами еще жить предстояло.

Золотую медаль чемпиона СССР Астаповский так и не получил, не сыграл достаточного количества матчей. Отношения с Валентином Николаевым на какое-то время разладились. Но вот Пшеничников покинул команду, Шмуц допустил нелепейшую ошибку в игре с «Араратом», сломался психологически. Вот так и выдвинулся Астаповский в первые номера армейцев. Возможно, он не обладал реакцией и пластикой Шмуца, но умел выручать команду в самых непростых ситуациях. Очень часто соперники, имея множество вариантов для завершения атак, били прямо во вратаря. Случайность? Везение? Вряд ли. Астаповский обладал даром выбирать позицию так, что мяч летел именно в него.

В 1975 году футбольный ЦСКА возглавил знаменитый хоккейный тренер Анатолий Владимирович Тарасов. Который при первом же знакомстве с Астаповским напрямую сказал тому – «Володя, ты не вратарь». Иной был бы морально раздавлен подобным «комплиментом», но Владимир отыграл тот сезон так, что стал основным голкипером сборной Союза, а Анатолий Владимирович признал, что ошибался. «Приезжает он на базу в Архангельское — и ко мне: „Прости, Володя“. — „Да за что, Анатолий Владимирович?“ — „Не дали тебе лучшего вратаря, прости, не отстоял я тебя“. — „Господь с вами, за что же вам извиняться-то?“ И тут он взорвался: „Да ты сам-то понимаешь, что ты лучший? Лучший, ясно?“»

Сам Владимир Александрович считал сезон-75, проведенный под руководством Тарасова, лучшим в своей карьере. В 1976 году Астаповский выиграл бронзовые медали Олимпиады в Монреале, был признан еженедельником «Футбол-Хоккей» лучшим футболистом страны. Свой лучший матч в биографии, по мнению самого Владимира Александровича, Астаповский сыграл в 1975 году против киевлян. Пропустил он в той игре три безответных мяча, однако столько же раз выручил. «Три гола я, конечно, пропустил (из них два Колотов забил мне с пенальти), но если бы не я, там было бы еще штук пять. Меня потом сами киевляне с поля на руках вынесли, а одна газета вышла с заголовком: „Астаповский против киевского „Динамо““. Между прочим, того самого, которое две недели спустя выиграло Кубок кубков».



Накануне Олимпиады считалось, что основным стражем ворот будет киевский динамовец Евгений Рудаков, годом ранее выигрывавший Кубок Кубков и Суперкубок. Но Валерий Лобановский сделал несколько неожиданный выбор, доверив ворота советской сборной не своему динамовцу Рудакову, а армейцу Астаповскому.

Вызвал меня Лобановский: «В Монреаль поедете так: ты первый, Прохоров второй». Я ему: «Валерий Васильевич, а Женька-то как же? Нет, я так не согласен». Рудаков был Рудаков. И представить себе не мог: как это — я и вместо него? Лобановский: «Повторяю: ты первый, Прохоров второй». — «Да, но Женька...» — «Ты что, не понял? Еще повторить?» Осталось только руками развести и отправляться на Олимпиаду. В Монреале постоянно играл в основе и в итоге получил приз лучшего игрока турнира. Потом подошел к Рудакову, извинился, что тот не поехал в Канаду, на что Женя сказал: «Все верно — ты был лучшим». Наверное, моя игра на Олимпиаде и сказалась в тот момент, когда меня выбирали лучшим игроком СССР .

Но на Играх сборная СССР заняла третье место. После полуфинала, в котором советские футболисты уступили команде ГДР , от Лобановского досталось всем. В том числе и вратарю, хотя Астаповский пропустил решающий гол с пенальти. Может быть, поэтому Владимира вскоре перестали приглашать в сборную.

В ЦСКА же позиции Остапа, как называли вратаря армейские болельщики, долгое время были незыблемы. Ни чемпион Европы среди юниоров Виктор Радаев, ни чемпион мира среди юношей Александр Новиков, ни кубанский самородок Владимир Таран не могли его потеснить. Пока из «Локомотива» не пришёл молодой Валерий Новиков, который играл всё чаще и чаще.

А в 1980 году чемпион Европы среди молодёжных сборных Новиков и вовсе вытеснил ветерана из ворот. ЦСКА неудачно начал чемпионат, Астаповский пропустил 10 мячей в пяти матчах, что не понравилось новому тренеру армейцев Олегу Базилевичу, не особо жаловавшему Владимира ещё со времен сборной. Мнительному Базилевичу всё время казалось, что ветераны клуба не воспринимают его, плетут какие-то интриги. Поэтому и решил избавляться от самых авторитетных. Хотя у Астаповского и мысли не было сплавлять тренера. Но весной 1980 года Владимир покинул ЦСКА навсегда.

Кумир армейских болельщиков отбыл в Хабаровск, где провел несколько сезонов, после чего завершил карьеру футболиста, но никак не карьеру офицера. Капитан Советской Армии Астаповский служил несколько лет командиром роты, потом уволился в запас.

Тренерская карьера Владимира Александровича сложилась не слишком успешной . Работал некоторое время в Мозамбике, да пожалуй и все. Был водителем, охранником. Потом все же был востребован футболом и готовил юных вратарей в спартаковской школе.

Последнее время Владимир Александрович тяжело болел. 12 апреля 2012 года его не стало. Было ему всего 66 лет.

В материале использованы фрагменты интервью Владимира Астаповского газете «Спорт-Экспресс».