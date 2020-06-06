Пенальтист, суперрекордсмен и обидчик «Спартака». Сильнейшие вратари Бельгии 90-х

1591463147

06 июня 2020, 20:05

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о голкиперах конца прошлого века. На очереди богатая на вратарские таланты Бельгия.

Жан-Мари Пфафф остался в восьмидесятых. Но помимо Арлекино было столько замечательных вратарей, которые продолжали играть и выигрывать трофеи. В том числе и награду лучшему голкиперу Жюпилер-лиги. В те годы приз вручала одна компания, производившая бритвы. Не буду называть её, чтобы не рекламировать. Трофей же был выполнен в виде большого лезвия.

Мишель Прюдомм (1959). «Мехелен» 1986-94, «Бенфика» 1994-99.

Очень сильный во всех отношениях вратарь. Игра Мишеля была сбалансированной. Он одинаково хорошо действовал на линии и был безупречен на выходах. Никакой вычурности, игры на публику, но в то же время наблюдать за его работой было наслаждением для футбольных гурманов. Уже не молодой Мишель тащил на себе угасающий «Мехелен» и потускневшую сборную Бельгии. В 1994 году он был признан лучшим вратарём чемпионата мира, а потом и всего года. В 35 лет, когда многие отправляются на тренерскую работу или начинают диктовать мемуары, Прюдомм совершил смелый шаг — принял предложение «Бенфики». Об этом периоде биографии знаменитого вратаря вы прочитаете в главе, посвящённой португальским и другим клубам.

Жильбер Бодар (1962) «Стандард» 1981-96 и 1998-98, «Брешиа» 1999-2000.

Этот вратарь пребывал в тени великого Прюдомма, хотя и сам был фигурой самодостаточной. Сидел на лавочке в «Стандарде», а после ухода Мишеля в «Мехелен» надолго воцарился в воротах «красных». Выручал, немало забивал с пенальти. Четыре раза признавался лучшим вратарём чемпионата Бельгии, причём трижды во времена Прюдомма. В сборную тоже привлекался, но шансов получал немного. Как и Прюдомм, в зрелые годы Бодар отважился поиграть за границей, но обе командировки оказались не столь успешны. Завершив карьеру, Жильбер стал тренером. Побывал за решёткой за сомнительные махинации и был лишён права работать в футболе. Не так давно бывший вратарь поведал душещипательную историю, как замышлял убийство капитана «Стандарда» Эрика Геретса, который отбил у него девушку. К счастью, Бодар отказался от своих планов и встретил новую любовь. Сын Жильбера (Арно Бодар) продолжает вратарскую династию и играет за «Стандард». Под руководством Мишеля Прюдомма.

Дани Верлинден (1963). «Брюгге» 1988-2003.

Большинство сильнейших бельгийских вратарей были валлонами, то есть франкоязычными. Но и среди фламандцев можно найти незаурядных мастеров. Одним из таких был Дани Верлинден. Невысокий для современного футбола (метр семьдесят пять сантиметров). Он на протяжении полутора десятка лет отменно играл в воротах «Брюгге». Пять чемпионских титулов, столь же Кубков, две личные награды. Но главное достижение Дани — сухая серия в 1390 минут. Европейский рекорд, превзойти который будет крайне сложно. Тридцать лет как держится.

Филипп ван де Валле (1961). Бельгия. «Брюгге» 1980-90 и 1999, «Беерсхот» 1990-97, «Лирс» 1997-98, «Алст» 1998-99.

Уроженец Брюгге сменил в воротах «сине-чёрных» вечного Биргира Йенсена, выиграл Кубок Бельгии, потом чемпионат. Получил приз лучшему вратарю страны. Но проиграл спор приглашённому из «Лирса» Верлиндену и был вынужден уйти. Но в «Беерсхоте» бритоголовый голкипер не затерялся, более того - стал привлекаться в сборную. Даже на чемпионате мира разок сыграл. Как и Бодар, ван де Валле баловался ударами с точки и забил десятка с два мячей. Завершил карьеру Филипп там же, где и начинал. Сейчас работает в тренерском штабе Прюдомма в «Стандарде» (фламандец в традиционно валлонском клубе) и тренирует Бодара-младшего.

Филипп Де Вильде (1964). «Андерлехт» 1984-97 и 1999-2003, «Спортинг» (Лиссабон) 1997-99.

Филипп начинал в «Беверене» и застал там Жана-Мари Пфаффа, выиграл там свой первый Кубок и первый чемпионский титул, но лучшие годы провёл в столичном «Андерлехте». Там собрал множество трофеев — 6 побед в чемпионате, три Кубка, кучу Суперкубков, две личные награды. Взять европейский трофей не получилось, но в финале Кубка кубков Де Вильде один раз сыграл. В сборной Филипп выглядел не столь убедительно. На ЧМ -98 он сыграл две встречи, а в третьей уступил ворота тёзке (ван де Валле). Неважно смотрелся Де Вильде на домашнем Евро-2000. Запомнился в основном тем, что раздавал команды защитникам на разных языках.

Ронни Гасперчич (1969). «Генк» 1988-96, «Харелбеке» 1996-98, «Эстремадура» 1998-2001.

Ронни Гасперчич — не фламандец и не валлон, он хорват. Точнее сын югославских мигрантов. Что не помешало ему играть в сборной Бельгии. Правда, на крупных турнирах ему побывать не довелось. Может, и напрасно. Очень приличный, мало пропускавший вратарь. Лучший отрезок карьеры Ронни пришёлся на два года выступлений за «Харелбеке». Там он получил приз лучшему вратарю в виде огромного лезвия для бритвы. Но затем Гасперчич поспешил уехать в Испанию и выпал из поля зрения тренеров бельгийской сборной.

Стеван Стоянович (1964). «Црвена Звезда» 1982-91, «Антверпен» 1991-95, «Клоппенбург» 1995-99, «Этникос» 1999-2000.

Вы уже читали, как Стеван защищал ворота «Црвены Звезды», как получил прозвище «Мали Дика». Просто Дика — его однофамилец и предшественник Александар Стоянович. В начале девяностых Стефан оказался причастен к самой великой победе белградского клуба — выигрышу Кубка чемпионов. Испив шампанского из заветного сосуда, Мали Дика подписал контракт с «Антверпеном», где потеснил из ворот старшего соотечественника (Ратко Свилара). Пригубил шипящего напитка уже из кубка Бельгии, а потом добрался до финала Кубка Кубков. Португальский судья Корраду, конечно, мерзавец, засудил «Спартак» во втором полуфинале турнира. Но и вратарь «Антверпена» был хорош. Только дважды позволил спартаковцам забить себе (по голу в Москве и Антверпене). Однако в финальной встрече с «Пармой» Мали Дика капитулировал трижды, и Кубок уехал в Италию.

Ведран Рунье (1976). «Хайдук» 1996-98, «Стандард» 1998-2001.

Молодой хорват пришёл в «Стандард» и вытеснил стареющего Бодара. Так что в своём дебютном сезоне получил ту самую огромную бритву — приз лучшему вратарю. Через два года длинноволосый брюнет повторил свой успех. Бельгийцы звали Рунье в сборную, особенно после неудачной игры Де Вильде на чемпионате Европы. Но Ведран остался верен своей родине. В следующем десятилетии Рунье останется заметной фигурой, и в Бельгии, и во Франции, да и в сборной тоже поиграл. Поэтому мы с ним ещё встретимся.

Иштван Брокхаузер (1964). «Уйпешт» 1988-92, «Гонвед» 1992-95, «Дьор» 1995-96, «Генк» 1996-2002.

Иштван немало поиграл у себя в Венгрии, но венцом его карьеры стало выступление за «Генк». Брокки, как называли его местные болельщики, стал не просто двукратным чемпионом и обладателем двух Кубков, но и превратился в культовую фигуру для «Генка». Это ведь при нём клуб впервые стал чемпионом, а потом и повторил свой триумф. Тысячи фанатов пытались навестить Брокхаузера, когда тот сломал ногу в игре с «Бевереном». После той травмы венгр так и не сумел толком восстановиться. Пришлось завершить карьеру. Но на домашних матчах «Генка» до сих пор звучит песенка «Брокки, Брокки, Брокки».

Стэнли Менцо (1963). «Аякс» 1983-94 и 1999-2000, ПСВ 1994-96, «Лирс» 1996-99, «Бордо» 1997.

Знаменитый «чёрный кот» переживал сложный период своей карьеры. Списали на сушу из «Аякса», сказали «прощай» в сборной Голландии, отвергли в ПСВ . Стареющий голландец приехал в «Лирс» доигрывать. Во всяком случае, так думали обозреватели летом девяносто шестого. Но скромный клуб взял, да выиграл чемпионат Бельгии после 37-летнего перерыва. Как говорил один из игроков чемпионского состава «Лирса» Дмитрий Клюев, именно голландский вратарь привил команде психологию победителей, заставил поверить, что невозможное возможно. Сам Стэнли играл как в лучшие годы в «Аяксе» и получил то самое заветное лезвие. На радостях Менцо покинул чемпионов и перешёл в «Бордо». Но через полгода попросился назад. Он ещё успел привезти в город Лир Кубок Бельгии, после чего вернулся в «Аякс», чтобы завершить славную, но противоречивую карьеру.

Что касается Фредерика Херпула и Гирта Де Влигера, то с ними вы встретитесь в рассказе о голкиперах следующего десятилетия. Так же как и с не состоявшимся спартаковцем Сильвио Прото.