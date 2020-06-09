Расизм в футболе существует. Но там, где его редко замечают

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вчера, 19:57

«Соккер.ру» отмечает, что в одной футбольной профессии до сих пор есть расовая предвзятость.

События последних недель привели к разговору о расизме в совершенно разных сферах. Например, в футболе. Бытовой расизм в нашем спорте точно есть, его часто фиксировали и наказывали виновных. Но уханье с трибун на совести невоспитанных фанатов, что не умеют вести себя в приличном обществе.

Одновременно оскорбления не являются дискриминацией. Хотя являются расизмом, если темнокожего игрока сравнивают с обезьяной и провоцируют. Впрочем, темнокожие люди без проблем становятся звездами футбола. На поле все честно. Надо быть балбесом, как Балотелли, чтобы не добиться успеха, имея талант.

Но есть один футбольный аспект, который сложно объяснить совпадением. Речь об отсутствии темнокожих тренеров на разных уровнях, начиная с самого низкого. Их несоразмерно мало, если сравнивать с количеством темнокожих игроков. Например, в Бразилии, где половина населения – темнокожие, сложно найти небелого наставника.

Есть один в «Байе», но пропорция так себе – один против сотен белых наставников в Серии А за многие годы. Был второй, но уже уволили. Конечно же, 388 лет рабства породили в Бразилии предубеждения белых к темнокожим людям. Причем важно понимать, в чем суть дискриминации. В футболе мало темнокожих наставников, поскольку их даже не отбирают в тренерские школы. Например, наставник «Байи» Рожер Машаду говорит:

Меня не волнуют личные расовые оскорбления. Но чувствую неравенство, когда иду в ресторан, а там я единственный черный человек. В университете, в котором учился, я был единственным чернокожим. Люди говорят, что мое появление в Серии А — доказательство, что расизма в бразильском футболе не существует. Нет. Доказательством расизма является то, что только я здесь чернокожий.

И речь не об Испании или Италии, где темнокожих просто количественно не так много, чтобы нехватка тренеров определенной расы была статистически обоснованной, а о Бразилии, где 50 на 50. Впрочем, в США та же история. Примерно два года назад рассказали историю родом из футбольной академии для старшеклассниц в Нью-Йорке. Там на работу спокойно берут тренеров из Европы, хватает диплома «физрука», но отказывают темнокожим педагогам.

В глаза никто не признает, но за спинами шепчутся: боятся, чтобы родители богатых белых девочек не снизили уровень пожертвований. Некоторые мамочки, услышав, что тренером может стать темнокожий молодой парень, грозились в личных беседах забрать дочек из команды – намекали на педофилию. Хотя это дичайший расизм – считать, что раз тренер афроамериканец, то начнет приставать к детям.

Если на уровне женского юношеского футбола такое недоверие, то стоит ли удивляться, что темнокожих наставников в клубах, где на кону миллиарды, днем с огнем не найти? Это не значит, что нужно что-то гарантировать в условиях реальной конкуренции – не нужно, но Инфантино и Чеферин должны обратить внимание на несоответствие. В футболе много великих темнокожих игроков, но затруднен доступ к работе для темнокожих тренеров.

Даже во Франции или Англии их молча игнорируют. Йорк говорит, что руководство «Астон Виллы» — за которую Дуайт играл девять сезонов, даже после звонка Фергюсона не встретилось с бывшим форвардом МЮ , который мечтал работать тренером в Бирмингеме. При этом если бы сэр Алекс посоветовал условного Скоулза, то шансы на собеседование выросли бы. Он ведь просил о встрече, не более.

Но кто владеет клубами? Старые белые миллиардеры, часто британские, итальянские или американские, а они те еще консерваторы. И шейхов с китайцами в качестве контраргументов не упоминайте. Не представляете, какими расистами по отношению к темнокожим могут быть отдельные азиаты или аравийцы. Многие делят людей на бедных и богатых, на популярных и нет, на привлекательных и не очень, а не на хороших или плохих.

Разделять ведь выгодно. Да, полное равенство невозможно – утопия, его нет нигде, но нельзя игнорировать статистическую аномалию. В футболе не доверяют темнокожим наставникам, причем всюду. У африканских сборных часто тренерами были белые, и назначили их темнокожие чиновники. Так что первое, что может сделать ФИФА и УЕФА в рамках реальной кампании за равенство – обеспечить талантам доступ к лучшим тренерским школам.

Пусть получают дипломы в Германии, а не в Англии, где великих местных тренеров не было десятилетиями (Фергюсон, Венгер, Клопп, Гвардиола и Моуриньо так себе англичане), пусть будет выбор. А пока предубеждение есть, хотя его не может не быть. В странах Европы высокий процент тех, кто в опросе заявляет, что ему будет некомфортно, если у дочери или сына появится темнокожий парень или девушка. Если спросить фанатов, хотят ли они видеть тренером любимого клуба темнокожего наставника, результаты будут показательными.

Налицо как минимум явное предубеждение по расе, ведь не уточнялось, хорошим ли будет наставник, или ужасным? У белых людей нет сомнений, что темнокожие – великие атлеты. Однако если доходит до аналитического труда тренеров – работает стоп-кран. Даже великие игроки, вроде Зеедорфа, получают шанс только в добитых проектах, вроде «Милана» или «Депортиво». Виейра начал в США , теперь работает в «Ницце». А при Райкаарде был опытный белый помощник, «Барселона» одному Франку не доверяла.

Недоверие к темнокожим наставникам существует. Отдельные персоны сами заслуживают негативных оценок – есть сомнения, что Инс или Анри станут сильными тренерами, но не из-за цвета кожи. То, что Адамс или Невилл – бездарные тренеры, мы убедились, а вот многие темнокожие игроки даже не начинают карьеру наставника, ведь видят, что при прочих равных поставят на белого парня.

Справедливо ли это? Точно нет. В самом подходе – аргументировать недоверие к темнокожим наставникам провалами других, вроде Анри, Гуллита или Зеедорфа, есть изъян. Это как взять Шалимова, Аленичева и Давыдова, и на основании их поражений больше никогда не доверять российским тренерам в РПЛ . Или вспомнить тренерскую карьеру Бубнова и заявить, что россияне не созданы, чтобы быть главными тренерами. Бред, но с небелыми тренерами «логика» работает.

А сильные темнокожие наставники нужны футболу, ведь Стерлинг подметил принципиальную деталь – темнокожих игроков полно, и не всегда белый наставник находит к ним поход. Пеп ведь не понимает, как это быть ямайским ребенком в школе, где тебя травят. Или как быть парнем, у которого отца убили в уличной перестрелке – так было с папой Рахима. Или как это стать успешным атлетом, которого в Англии клевали за покупку дома матери, хотя если Руни купил маме особняк – это не новость.

Неодинаковое отношение к тренерам точно есть, ценимые наставники – белые. Понятно, что для понимания жизни темнокожих ребят можно быть белым, например, Фергюсона или Венгера ни один игрок никогда не обвинял в расизме, наоборот называли учителями и вторыми отцами. Но футболистов выбирают тренеры, которые не являются расистами, а вот самих наставников назначают чаще старые белые мужики с деньгами.

И тогда включается классический сюжет – белые родители встречают жениха любимой дочери, а тот темнокожий. Нравы, конечно, меняются, но медленно. Быть может, Компани станет великим наставником, ведь у него есть лидерские качества, харизма, предпринимательская хватка и щедрость? Венсан недавно подарил «Андерлехту» 3 млн евро, чтобы клуб выжил в непростое время.

Также легенда АПЛ отказался идти в штаб Гвардиолы, поскольку мечтает быть главным – или руководителем клуба, или наставником. Важна популяризация профессии среди темнокожих ребят, причем независимо от того, они бывшие игроки или нет. Пока доступ осложнен финансово – темнокожие даже в развитых странах Европы в целом беднее, а обучение стоит немалых денег. Нет средств – нет образования, нет образования – нет престижной работы.

Впрочем, даже легендам футбола с деньгами и лицензиями не доверяют, убивая энтузиазм. Конечно же, никто не требует выделять специальные рабочие места для темнокожих наставников – это тоже будет формой дискриминации. Начать нужно с того, чтобы не отказывать наставникам на основании расы. А пока есть такие случаи, раз в Бразилии на тренерских курсах может быть один темнокожий парень, а в Англии клубы игнорируют темнокожих наставников, предугадывая реакцию фанатов.

Даже если посмотрите на футбольных аналитиков или помощников тренеров, то убедитесь – речь о мире белых мужчин. Пока все устроено именно так, но в будущем хотелось бы, чтобы добор был массовым, нашлись сильные темнокожие наставники, к которым будут относиться уважительно, оценивая строго их работу. Начать можно с доступа к качественному обучению, а дальше пусть работает рынок – только сильнейшие получат престижные места.

Футбол выиграет, если талантливые темнокожие легенды, или просто одаренные люди без карьеры игрока за плечами, вырастут в прекрасных тренеров. Но пока проблемой является даже поиск второго шанса. Белые тренеры нередко начинают с провалов, но находят второй клуб, третий, учатся, прибавляют. А если темнокожий наставник не использовал первый шанс – практически никогда не предлагают достойный второй. Годами ждут, затем плюют и завершают карьеру.

Разница в оценке тренеров по расе есть, речь о явной предвзятости, которой давно нет при выборе футболистов. Единичные дикие случаи отказа от игрока встретишь разве что в отсталых клубах, вроде одного провинциального, где недавно отказались от человека, когда узнали, что у парня российский паспорт, но темная кожа. Но это исключение, а если говорим о выборе тренеров, то руководители клубов в анонимном опросе признаются, что возьмут белого при прочих равных.

Часть соврет, боясь показаться расистами, но большинство ответит, как думает. Игнорирование темнокожих тренеров на любом уровне в футболе — вид предвзятости, который никто особо не скрывает, но предпочитает не замечать.