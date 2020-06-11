Из наемников в рыцари. Поставил карьеру на кон ради верности клубу

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11 июня 2020, 18:05

«„Ювентус“ у меня в крови»

Чтобы стать в Италии всеобщим любимцем, недостаточно быть замечательным игроком. Желательно еще всю свою карьеру провести в одном клубе. Верность своей команде — добродетель, которую итальянские «тиффози» чтут превыше всего. Поэтому игроки-патриоты на любом стадионе страны обязательно получат свою порцию аплодисментов, и даже проклятия в их адрес будут с нотками уважения. Такой славы были удостоены не столь уж многие, но их имена известны всему футбольному миру — Сандро Маццола, Джацинто Факетти, Джампьеро Бониперти, Джузеппе Бергоми, Франко Барези, Паоло Мальдини, Франческо Тотти... Буффон формально не входит в число этих почетных гвардейцев, потому что до того, как прийти в «Ювентус», три года играл за «Парму», причем в годы ее наивысшего расцвета. Но в его истории есть момент, который заставил публику если и не поставить его в один ряд с перечисленными кумирами, то, как минимум, разместить максимально рядом с ними.

В «Ювентус» Буффон пришел уже вратарем сборной и «звездой» «Пармы», которая в то время была на пике своей славы, выиграв Кубок и Суперкубок Италии и Кубок УЕФА . «Я не был уверен, — откровенно признается он в своей автобиографии. — Я бы никогда не ушел из Пармы. Там я был символом, но знал, что, если останусь, то у моей спортивной карьеры будет потолок, я ограничу себя. Я доверился Сильвано (тренер — Р.Д.) и отцу, глубоко вдохнул и шагнул в будущее. ...„Ювентус“ был профессиональным выбором, а не зовом сердца». Этот выбор, однако, определил в результате все будущее Буффона, который прожил в черно-белой форме туринцев целых 17 лет! Огромный срок, который уже сам по себе дает право на то, чтобы считаться несомненным патриотом команды. Но Джанлуиджи еще и подтвердил свою преданность клубу в самый критический для него момент, когда никто не сомневался в его праве покинуть «старую синьору».

Это произошло в 2006 г., когда в Италии разразился грандиозный скандал, связанный с обвинениями руководителей ведущих клубов страны в подкупе соперников и судей. Современный футбольный бизнес чистым на руку вряд ли где-то бывает, но у такого рода разоблачений всегда есть заинтересованные инициаторы. Во всяком случае, «моджигейт» резко подорвал конкурентность итальянской лиги в противовес, в частности, английской. Что же касается конкретных последствий, то главным коррупционером был «назначен» «Ювентус», у которого отобрали звание чемпиона и выгнали из первой лиги (А) во вторую (Б). Конечно, в тот момент никто не мог знать, к каким последствиям приведет подобное решение. Команда могла надолго застрять в низших дивизионах, вплоть до полного разорения и превращения в вечного аутсайдера. Высокооплачиваемым футболистам надо было спасать свое будущее. Большинство предпочло спасаться индивидуально и просто перешло в другие команды. Никто не бросил бы камень в Буффона, прими он такое же решение. Но к удивлению многих он остался.

В этом решении не было ни грана сентиментальности. Это был протест против того, что Буффон считал ложью и несправедливостью. И с чем он не захотел смириться, бросив в какой-то мере вызов здравому смыслу и поставив под вопрос свое материальное благополучие. Ведь ему предлагали очень выгодные контракты очень богатые клубы. «Я остался, потому что „Ювентус“ обвинили, осудили, приговорили, отправили в Серию Б» — объясняет он без затей. Давая показания в ходе разбирательства, он заявил: "Поступайте, как знаете. Но я скажу вам одно: если найдете хотя бы минимальные доказательства моего участия, дисквалифицируйте меня не на год, не на два и не на три. Просто выгоните меня навсегда. Сразу же. ...Можете искать что угодно и где угодно. На меня вы не найдете ничего. Мне нечего скрывать». «Я могу позволить себе все, но не договориться о результате матча, чтобы получить личную прибыль. Не поступить непорядочно», — пишет Буффон, рассказывая об этих днях. «Я мог уйти, но был первым из тех, кто сказал, что остается. ...Почему я остался? Я чувствовал, что так нужно – этого достаточно. ...Именно тогда я понял, что „Ювентус“ – уже не выбор профессионала, а выбор сердца».

В разгар всех этих событий состоялся чемпионат мира в Германии. Итальянцам все предрекали полный крах, говоря об их угнетенном моральном состоянии и неизбежных дрязгах внутри коллектива. «...Перед чемпионатом мира я приехал домой и увидел, что родители постарели на сто лет, — вспоминает Джанлуиджи. — СМИ могут действительно влиять на людей. Даже мой отец меня в чем-то подозревал. Он сказал: „Я видел, что в некоторых матчах ты играл не очень хорошо“. Мне оставалось только закатать рукава и бороться, как обычно. Каждое утро я смотрел в зеркало и говорил себе: „И с этим ты справишься“». Сборная Италии 2006 года оказалась одной из самых лучших и сплоченных за всю историю. Беда и постоянная травля в прессе только объединили игроков, и 9 июля 2006 г. Джанлуиджи Буффон вместе с товарищами поднял над головой Кубок мира, став при этом лучшим вратарем чемпионата. После финального матча он даже потерял сознание. А спустя год «Ювентус» вместе с Буффоном триумфально вернулся в Серию А, чтобы, начиная с сезона 2011-2012 гг., никому ни разу не уступить чемпионского титула, вплоть до момента прощания (как оказалось, всего лишь на год) Джанлуиджи с клубом в 2018 г.

Единственное, что так и не удалось Буффону, — это выиграть с «Ювентусом» Лигу чемпионов. «„Ювентус“ у меня в крови — написал он в своей автобиографии на пике карьеры. - Когда носишь футболку „Юве“, сложно представить себя в форме другого клуба». В 2018-м он все же сменил футболку, решив не обременять собой любимую команду, но желая еще поиграть на высшем уровне. Прощаясь с по-настоящему плачущим стадионом, Буффон произнес: «Это завершение замечательного путешествия, которое я разделил с людьми, действительно заботящимися обо мне. Чувствовал эту любовь каждый день, из-за этого старался и сражался каждый день. ...Боюсь закончить путь с „Юве“ человеком, которого просто терпят. По-настоящему горжусь, что до 40 лет был способен выступать на своем уровне и уровне „Ювентуса“. ...Не думаю о конце эры „Юве“. Если бы думал, это было бы ужасно. Это бы значило, что все 17 лет в клубе провел впустую. Клуб продолжит побеждать и без меня. Возможно, даже больше, чем со мной. Уверен в этом».

Литература:

Буффон Д., Перроне Р. Джанлуиджи Буффон. Номер 1. М., 2018.

Буффон уходит из «Юве». Но, кажется, пока не завершает карьеру // https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/1702064.html