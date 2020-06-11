У «Зенита» и «Краснодара» проблемы, «Спартак» и ЦСКА вписываются. Клубы РПЛ vs новый лимит

1591898186

11 июня 2020, 20:56

За ожиданием футбола как-то забылось, что в РПЛ с нового сезона будет новый лимит на легионеров. «Соккер.ру» проверяет составы на соответствие.

Почти год назад было утверждено введение в РПЛ с сезона-2020/21 нового лимита на иностранных футболистов по схеме «8 легионеров + 17 россиян» в заявке команды. У клубов было время, чтобы привести свои составы в соответствующий вид, но долгая пауза и скомканный футбольный календарь в летний период внес свои коррективы. Чемпионат-2019/20 будет доигрываться по старым лимитным правилам — максимум 6 иностранцев на поле, однако с сезона-2020/21 закон уже будет ограничивать количество легионеров в заявках.

Проблема в том, что пауза между двумя сезонами — всего лишь 10 дней, за это время клубы должны скорректировать свои составы таким образом, чтобы они «помещались» в новый лимит. Некоторые очень обеспокоены сложившейся ситуацией, в частности, «Ахмат» на последнем собрании клубов РПЛ поднял вопрос и предложил отложить введение нового лимита на некоторое время. Впрочем, маловероятно, что РФС пойдет на это, тем более сторонник новой формулы Александр Дюков сухо отметил, что на последнем исполкоме вопрос лимита на легионеров не обсуждался.

Кроме того, стоит напомнить о некотором «послаблении» лимита: с 1 августа в РПЛ перестанут считаться легионерами граждане стран Евразийского союза: представители Армении, Киргизии, Казахстана и Беларуси (белорусы получили статус нелегионеров еще раньше). Опять же, допускать заигрывания с футбольным законом — значит, подыгрывать одним и ставить подножки другим. Допустим, «Ахмату» хотелось бы отложить введение нового лимита, но такое решение может другим концом ударить по клубам, которые тщательно готовились к изменению в регламенте РПЛ . Почему они должны страдать?

Отложить внедрение нового лимита можно только в одном случае: если все клубы РПЛ поддержат такое решение. У каждого клуба должно быть право вето, ведь об изменении лимита было известно год назад, и глупо было оставлять формирование состава с учетом новых ограничительных требований на последнее лето: попробуйте на выгодных условиях расстаться с футболистами, когда весь мир знает, что вам это жизненно необходимо. А давайте посмотрим, кто в РПЛ вписывается в новый лимит прямо сейчас, а кому предстоят горячие раунды переговоров с избранными жертвами нового лимита?

Зеленая зона. Готовы к лимиту прямо сейчас

«Тамбов» — 2 легионера. «Тамбов» может сменить прописку и превратиться в «Нижний Новгород», но хоть с лимитом проблем не будет, если останутся в РПЛ : в команде всего лишь два «неправильных» паспорта.

«Сочи» — 5 легионеров. После прощания с Рами у «Сочи» 8 иностранцев, но 5 легионеров, так как футболисты из Казахстана и Армении под лимит не попадают, а у «барсов» таких трое: казах Бахтияров, армяне Варданян и Карапетян.

«Крылья Советов» — 6 легионеров. После ухода сербского полузащитника Срджана Мияиловича у волжан перед следующим сезоном еще две вакансии для иностранцев. Дело за малым — сохранить прописку в РПЛ .

«Спартак» — 7 легионеров. Мельгарехо и Шюррле уже покинули «Спартак», осталось всего лишь шесть иностранцев: Ларссон, Понсе, Тиль, Крал, Айртон и Жиго. Седьмой — Педро Роша, но он в аренде до конца календарного года.

ЦСКА — 8 легионеров. У армейцев сейчас полный комплект, если считать японца Нисимуру, который отдан в аренду до конца года. Белорус Шкурин легионером не считается, да и среди иностранцев есть «лишние пассажиры»: Ганчаренко не рассчитывает на Гогуа, а малиец Н'Диай пока что остается мифическим персонажем.

«Ростов» — 8 легионеров. Понятно, что нужно считать легионеров не только в составе, но и разосланных по командировкам. Непосредственно под рукой у Карпина 6 иностранцев, один из которых не попадает под лимит — казах Зайнутдинов. Салетрос и Кьяртанссон играют на правах аренды за другие клубы, но у обоих контракты с «Ростовом» до 2022-го. В кипрской аренде был Сигурдарсон, но он уже вернулся в расположение «желто-синих», хотя и не сможет играть до следующего сезона.

«Урал» — 8 легионеров. Армянин Ароян и белорус Золотов под лимит не попадают. Николай Димитров ушел из команды и завершил карьеру, да и Петрус Бумаль уходит из «Урала». А ведь еще истекают контракты у Кулакова, Вилюша, Бикфалви и Кухарчика.

«Арсенал» — 8 легионеров. У «пушкарей» сразу три футболиста из Беларуси, не попадающие под лимит, а вот трое замбийцев легионерские позиции занимают. Сейчас «Арсенал» вписывает впритык, но если захочет усилиться нужным иностранцем, придется избавиться от кого-то ненужного.

«Оренбург» — 8 легионеров. «Оренбург» уже расстался с Деспотовичем и Рогичем, а Силла, Черных и Радакович выступают за уральский клуб на правах аренды до конца сезона. Из легионеров на контрактах хотя бы до следующего лета остаются только пятеро: Мишкич, Готлиб, Шкофлек, Алвеш и Фамейе. Другое дело, что перспективы «Оренбурга» остаться в РПЛ в свете последних событий весьма туманны.

Желтая зона. Осталось утрясти детали

«Уфа» — 9 легионеров. Формально у «Уфы» один лишний легионер, но этот «лишний» — Сильвестр Игбун, выступающий за «Динамо» на правах аренды. Скорее всего, контракт нигерийца будет выкуплен москвичами.

«Динамо» — 10 легионеров. 9 в составе + Федор Черных, выступающий за «Оренбург» на правах аренды. У литовского форварда в конце года истекает контракт, так что его можно даже не считать, а в команде двое арендованных — упомянутый выше Слай и швед Хильемарк. Если выкупить одного из них, то уже можно уложиться в лимит, да и с португальцем Кардозу нужно точно расставаться.

«Локомотив» — 11 легионеров. В составе железнодорожников 11 иностранцев, но очистить состав легко: у четверых истекают контракты (Рыбус, Эдер, Ротенберг и Фарфан), а у Жоау Мариу подходит к концу аренда из «Интера». Вот уже и остается шесть легионеров.

Красная зона. Есть очевидные трудности с переходом на новый лимит

«Рубин» — 10 легионеров. Казанцы, конечно, могут просто не выкупать трансферы Пабло Сантоса и Оливера Абильдгора, но как раз на этих футболистов Слуцкий рассчитывает. Да и вообще нет среди иностранцев «Рубина» таких, с кем можно расстаться с легким сердцем. Разве что Бегичу пока так и не нашли применения по причине травмы, но и хорвата контракт до 2023 года. А о чем думали, подписывая троих иностранцев зимой? Точно не о новом лимите.

«Зенит» — 11 легионеров. 10 в команде + бразилец Эрнани, выступающий на правах аренды за «Парму». Если не продлевать аренду Осорио, а Бранислав Иванович не подпишет новый контракт, остается 9. Эрнани куда-нибудь пристроят или продадут за год до окончания контракта — это 8. Все равно много. Малком, Дуглас Сантос, Ракицкий, Азмун, Маммана, Барриос, Дриусси и Ригони — это уже полный комплект, и если «Зенит» хочет опытного центрального защитника из-за рубежа — нужно избавляться от Мамманы. Трансфер Азмуна также может освободить вакансию, да и Ригони при новом лимите держать в команде не имеет особого смысла. Вписать в лимит вроде бы и не слишком сложно, но чтобы красиво, эффектно и без «пассажиров», нужно провернуть несколько сделок.

«Ахмат» — 12 легионеров. 10 иностранцев в составе и еще два поляка с контрактами до 2023 года отправлены в аренды. Действительно, грозненцам было бы выгодно отложить введение лимита.

«Краснодар» — 12 легионеров. «Быкам» предстоит серьезная чистка состава, чтобы вписаться в новый лимит. От двух ветеранов — Берга и Фернандеша, можно избавиться по-простому, ведь их контракты истекают летом. Еще одним лишним наверняка окажется Фьолусон, да и Намли вряд ли получит еще один шанс в «Краснодаре». Остаются Кайо, Вильена, Олссон, Классон, Спайич, Вандерсон, Рамирес и Кабелья. Но тогда никакого усиления из-за рубежа.