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«Будущее футбола в руках Мбаппе». Футбольный мир ждёт нового Короля

вчера, 18:22
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Модрич отвесил комплимент и дал совет Килиану Мбаппе, а «Соккер.ру» констатирует, что Лука не одинок в своем суждении. 

2016 год

Арсен Венгер: 

Мбаппе определенно чем-то похож на Анри. Впрочем, нужно хотя бы пару лет, чтобы понять, сколько у него мотивации и ума. Сопоставимо ли это с тем, что было у Тьерри? Первые знаки очень позитивны, но давайте подождем. Килиан хорошо развивается в «Монако», у него исключительный талант, раз он в столь юном возрасте готов к большому футболу. Если вы спросите меня, я отвечу: да, он может стать новым Анри. Он такой же реактивный, у него есть дриблинг, пас и эффективность. 

2017 год

Раймон Доменек:

Может ли Мбаппе рассчитывать на место в заявке сборной Франции на грядущем чемпионате мира? Килиан очень талантлив, это даже не обсуждается. Это молодой игрок, который пока не получал вызов в сборную, однако все говорят, что он достоин этого, поэтому парень начинает верить в себя.

Зинедин Зидан:

Мбаппе — очень хороший игрок, он демонстрировал это весь прошлый сезон, но это не мой игрок. «Реал» уже почти подписал Мбаппе, но потом он перешел «Монако». Мы знаем, насколько он хорош. В таком возрасте совершать такие вещи — это что-то на грани фантастики.

Дидье Дешам:

Доволен его выступлением. Он забивает важные голы и находится в великолепной форме. Этот игрок ещё очень молод, но он уверен в своих силах и умеет справляться с давлением.

Уго Льорис:

Сейчас о Мбаппе говорят повсюду, даже в Англии. Его игра наделала много шума, но мне кажется, что Килиан относится ко всему этому вполне спокойно. Он показывает очень зрелый футбол в своем молодом возрасте. То, что он делает в „Монако“, впечатляет. Если этот парень продолжит работать в том же духе, то его ждет большое будущее. Все предпосылки для этого у Мбаппе есть.

Николя Анелька:

У Килиана Мбаппе есть все, чтобы стать игроком мирового уровня. Ему просто нужно внимательно распоряжаться своей карьерой. Он должен выбрать: быть Анелька или быть Роналдо. Если он выберет мой путь, то закалит характер и станет одним из лучших форвардов планеты. Если последует дорогой Роналдо, то станет футбольной легендой и оставит свое имя в анналах истории футбола. 

2018 год

Фабио Капелло:

Месси и Криштиану будут играть на таком уровне еще два года, а потом настанет время Мбаппе. У него прекрасное будущее, он может стать новым Роналду. Неймар тоже будет бороться за «Золотой мяч», но ему нужно еще добавлять.

Самуэль Это`О: 

Мбаппе — это будущий Месси. Если, конечно, он сможет хорошо справиться со своим статусом, а также будет понимать, что происходит вокруг его имени. Нужно учитывать много факторов, чтобы сделать отличную карьеру. Порой эти качества не имеют ничего общего с футболом. Надеюсь, что мы с ним однажды это обсудим. Килиан может вдохновляться успехами Месси.

Блез Матюиди:

Он — феномен, у меня нет слов, чтобы сказать, насколько он великолепен. Рядом с нами играет гений.

Арсен Венгер:

Когда Мбаппе было 17, он играл за «Монако» и демонстрировал невероятную статистику. Он из породы превосходных, великих игроков, которые будут доминировать в мировом футболе. Таких футболистов пять или шесть.

Адиль Рами:

Он делает невероятные вещи. Это напоминает игру в FIFA — двойное нажатие джойстика, ускорение. Причем он всегда делает это в нужный момент. Думаю, кто бы перед ним ни был, если Килиану удастся прокинуть мяч на три-четыре метра, то оппоненту будет невероятно тяжело. Даже на небольших пространствах он чувствует себя очень хорошо, его сложно поймать. Он очень часто меняет ритм, ищет мяч.

Роналдо:

Я желаю ему всего наилучшего, но только пока он не встретится со сборной Бразилии! Мбаппе — сильный, фантастический игрок, но... Он француз.

Лоран Блан:

Мое мнение по поводу этого парня сформировалось еще десять месяцев назад: он феномен! Это мальчишка, который пугает соперников. Этот страх становится для его команды преимуществом.

Эден Азар:

Я общался с ним несколько раз по телефону. Килиан наблюдал за моей игрой в детстве. Теперь я смотрю на его игру! Я безумно уважаю то, чего он достиг в таком возрасте. Это неслыханное достижение в современном футболе.

Рафаэль Варан:

Я знал парочку инопланетян в футболе, но обычно им было уже по 25 или 30 лет, а сейчас я впервые встретил 20-летнего игрока с другой планеты. Мбаппе всё схватывает на лету. Когда я обсуждаю с ним тактику до матча, то не успеваю закончить предложение, потому что Килиан уже понял и усвоил мою мысль.

Пеле:

Добро пожаловать в клуб, Килиан Мбаппе! Здорово, что у меня теперь есть компания. Если он продолжит в том же духе и будет повторять мои рекорды, мне придется стряхнуть пыль со своих бутс!

2019 год

Биксант Лизаразю:

У Мбаппе есть всё, чтобы стать следующей суперзвездой мирового футбола. Он лучший молодой игрок мира и уступает на данный момент только Месси и Роналду. Не вижу причин, чтобы Мбаппе через время не стал лучшим.

Жозе Моуриньо:

В случае с Мбаппе не нужно говорить, каким он будет через пять или десять лет. Просто следите за ним сейчас. Он абсолютно невероятен. Думаю, с учетом возраста Роналду, Месси и Неймара, именно Мбаппе является самым ценным футболистом мира. Гипотетически он самый дорогой игрок. Он невероятен. Это слово полностью характеризует Килиана, других эпитетов не требуется.

Радамель Фалькао:

На самом деле то, что умеет Мбаппе, пугает. Он обладает невероятной техникой и скоростью, к тому же он здорово разбирается в футбольной тактике. И самое главное, что он будет продолжать расти и совершенствоваться.

Висенте Дель Боске:

Я бы купил Мбаппе, этот выбор мне кажется благоразумным. Неймар? Даже дети подражают ему, бросаясь на газон.

Криштиану Роналду:

Мне нравится Мбаппе. Он быстр, может прекрасно завершать атаки, а ему всего 20 лет. Мбаппе – это настоящее и будущее. Фантастический игрок, очень быстрый, он олицетворяет будущее. 

Сеск Фабрегас:

Мбаппе – это феномен. Он определенно станет лучшим игроком в мире в будущем. Я всегда мыслю как полузащитник, и если бы он был впереди, то я бы все время снабжал его передачами, потому что он такой быстрый, взрывной, но также он очень умно ускользает от соперников. Мбаппе умеет идеально выбирать момент. Тьерри Анри и Диего Коста тоже были в этом великолепны. В Мбаппе выделяется то, что он очень голоден и знает, как использовать свои умения.

Златан Ибрагимович:

Я хотел бы дать совет Мбаппе. Он очень рано добился успеха, в самой молодости. Поэтому ему всегда придется соответствовать завышенным требованиям. Ему нужно все время работать над собой, чтобы быть более голодным, чем все остальные.

Дидье Дрогба: 

Я поймал взгляд Мбаппе, когда на церемонии были выставлены шесть «Золотых мячей» Месси, и подмигнул ему. Уже после вручения я сказал Килиану, что он должен получить один, два, три, четыре таких награды. Увидеть их вот так – это очень сложно для такого игрока, как Мбаппе.

2020 год

Неймар: 

Килиан – это феномен. У него есть потенциал, чтобы стать одним из лучших игроков в истории. Быть его партнером по команде – огромная честь. Мы понимаем друг друга очень хорошо на поле и за его пределами. Я люблю его!

Эммануэль Пети:

Мбаппе прогрессировал на протяжении трех лет. Он пришел в футбол с огромным потенциалом, это был алмаз, который нужно отполировать. Несмотря на это, он начинает раздражать меня всё больше и больше. Он раздражает своих одноклубников. Мы забываем, что он молод. Он уже совершал большие дела, но мы всегда просим большего. То, что он делает, невероятно, впереди у него светлое будущее. Но он оказывает на себя давление, потому что хочет выиграть «Золотой мяч». Это раздражает. Он должен вести себя осторожнее.

Эдмилсон:

Неймар более зрелый, когда дело доходит до принятия решений на поле. Мбаппе талантлив и быстр, но Неймар более креативен. Мбаппе немного похож на Анри, а Неймар — на Роналдиньо. Думаю, что Неймар сейчас лучше Мбаппе, потому что он более зрелый игрок. 

Андер Эррера:

Если честно, могу сказать о Килиане, что на тренировках всё выглядит так, как будто он занимается с детьми. То, как он бегает, он просто оставляет тебя позади. Это выглядит так, будто мы дети, а он Усэйн Болт!

Джорджо Кьеллини:

Кто после Месси и Роналду будет коллекционировать «Золотые мячи»? Француз Килиан Мбаппе! Впервые я его увидел, когда по телевизору смотрел матч «Монако» с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов 2016/2017. Впечатляющее зрелище. Я спросил у спортивного директора «Ювентуса» Фабио Паратичи: «Кто это? С какой он планеты?!» Фабио ответил мне: «Да, я знаю. Мы знаем о нем уже некоторое время». Неудержимый форвард. А ведь ему тогда было всего лишь 18 лет. В том же сезоне мы встретились друг с другом в полуфинале Лиги чемпионов. Сейчас ему 21 год. Он уже стал чемпионом мира. У него все есть: скорость, техника, инстинкты форварда. Он настоящее чудо. Считаю, что Мбаппе превосходит Неймара, потому что является более стабильным игроком. Будущее находится в руках Мбаппе.

Бернарду Силва:

Когда перед вами такой особенный игрок, как Мбаппе, вы не знаете, будет ли у него всё складываться хорошо или нет, но понимаете, что в нем есть нечто драгоценное, важное. Если он будет усердно работать, что он и делает, а также если у него будет хороший менталитет, то рано или поздно он разовьет свой талант и станет лучшим.  

Алан Ширер:

Очень хочу, чтобы Мбаппе перешел в АПЛ. Его переход стал бы большим плюсом для Премьер-Лиги. Вижу только один клуб для него. Это, конечно же, «Ньюкасл».

Лука Модрич:

У Мбаппе есть всё, чтобы доминировать в футболе. Но я думаю, для того, чтобы выйти на новый уровень, ему нужно перейти в чемпионат, где его команда не будет выигрывать так легко.

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Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 00:06
ТОП коммент ))))
Висенте Дель Боске:
Я бы купил Мбаппе, этот выбор мне кажется благоразумным. Неймар? Даже дети подражают ему, бросаясь на газон.

Ну а это вкратце о будущем Мбаппе:
Лука Модрич:
У Мбаппе есть всё, чтобы доминировать в футболе. Но я думаю, для того, чтобы выйти на новый уровень, ему нужно перейти в чемпионат, где его команда не будет выигрывать так легко.
Q-J-G
Q-J-G ответ particular (раскрыть)
вчера в 20:57
Спасибо, Ваше мнение - имеет для меня огромное значение!
particular
particular ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 20:34, ред.
Будущее - в руках воротил футбола..:) Но Мбаппе дадут подержаться за личные награды, титулы и признание..:)
На фоне Ваших стандартных коротких ремарок, Ваши развёрнутые тематические опусы вызывают уважение... Снимаю шляпу..:)
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:53, ред.
Комплиментов много в адрес Мбаппе, причём от первых лиц Мирового футбола....

Но играя во Франции, где чемпион известен заранее, сложно судить о феноменальных возможностях Килиана Мбаппе. Есть ещё один критерий оценки потенциальных возможностей футболиста, его возможности не на словах, а на деле. Это игра в ЛЧ, матчи плей-офф ЛЧ. Ничем особо-выдающемся он там себя не проявил. Как и ПСЖ, команда за которую он играет. "Ходят в фаворитах" на победу в ЛЧ, но на этом и всё! Если вспомнить, к примеру, матч ЛЧ - ПСЖ-МЮ, 2018/2019 1/8 финала, когда хозяева проиграли с результатом 1:3, на тот период, абсолютно никакому МЮ, которого вообще никто не воспринимал всерьёз, как достойного соперника ПСЖ. Тем более, что в первом матче на своём домашнем стадионе МЮ проиграл ПСЖ 0:2. То немного ли комплиментов в адрес Мбаппе.... Который ничего не "показал" во втором матче с далеко не сильным соперником на своём домашнем стадионе, имея преимущество в два мяча перед началом ответного матча. (Кстати, МЮ в 1/4 финала ЛЧ проиграл Барселоне 0:1, 0:3).

Давайте не будем бежать впереди паровоза, называя несомненно талантливого, перспективного Килиана Мбаппе - Новым Королём футбола. Сколько было - королей, которые, как оказалось впоследствии, были королями только на словах, а не на самом деле! Как бы, не пришлось спустя некоторое время сказать и о Мбаппе: А КОРОЛЬ-ТО ГОЛЫЙ! Не так давно, уже короновали одного несостоявшегося короля, который оказался, если не совсем голый, то уж полуголый точно, речь идёт о Неймаре.

Поживём-увидим, время расставит всё на свои места! Не надо раньше времени короновать ещё несостоявшегося Короля....
G12ridul
G12ridul
вчера в 18:44
Этого уже не будет.
beefs
beefs
вчера в 18:30
конечно ждем новую звезду, старые уже поднадоели...
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
вчера в 18:24
У Мбаппе лицо, как ни странно, более интеллектуальное, чем у Холланда
n6br3kdc7tg8
n6br3kdc7tg8
вчера в 18:24
Ждем с нетерпение.
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