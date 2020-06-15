«Будущее футбола в руках Мбаппе». Футбольный мир ждёт нового Короля

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вчера, 18:22

Модрич отвесил комплимент и дал совет Килиану Мбаппе, а «Соккер.ру» констатирует, что Лука не одинок в своем суждении.

2016 год

Мбаппе определенно чем-то похож на Анри. Впрочем, нужно хотя бы пару лет, чтобы понять, сколько у него мотивации и ума. Сопоставимо ли это с тем, что было у Тьерри? Первые знаки очень позитивны, но давайте подождем. Килиан хорошо развивается в «Монако», у него исключительный талант, раз он в столь юном возрасте готов к большому футболу. Если вы спросите меня, я отвечу: да, он может стать новым Анри. Он такой же реактивный, у него есть дриблинг, пас и эффективность.

2017 год

Может ли Мбаппе рассчитывать на место в заявке сборной Франции на грядущем чемпионате мира? Килиан очень талантлив, это даже не обсуждается. Это молодой игрок, который пока не получал вызов в сборную, однако все говорят, что он достоин этого, поэтому парень начинает верить в себя.

Мбаппе — очень хороший игрок, он демонстрировал это весь прошлый сезон, но это не мой игрок. «Реал» уже почти подписал Мбаппе, но потом он перешел «Монако». Мы знаем, насколько он хорош. В таком возрасте совершать такие вещи — это что-то на грани фантастики.

Доволен его выступлением. Он забивает важные голы и находится в великолепной форме. Этот игрок ещё очень молод, но он уверен в своих силах и умеет справляться с давлением.

Сейчас о Мбаппе говорят повсюду, даже в Англии. Его игра наделала много шума, но мне кажется, что Килиан относится ко всему этому вполне спокойно. Он показывает очень зрелый футбол в своем молодом возрасте. То, что он делает в „Монако“, впечатляет. Если этот парень продолжит работать в том же духе, то его ждет большое будущее. Все предпосылки для этого у Мбаппе есть.

У Килиана Мбаппе есть все, чтобы стать игроком мирового уровня. Ему просто нужно внимательно распоряжаться своей карьерой. Он должен выбрать: быть Анелька или быть Роналдо. Если он выберет мой путь, то закалит характер и станет одним из лучших форвардов планеты. Если последует дорогой Роналдо, то станет футбольной легендой и оставит свое имя в анналах истории футбола.

2018 год

Месси и Криштиану будут играть на таком уровне еще два года, а потом настанет время Мбаппе. У него прекрасное будущее, он может стать новым Роналду. Неймар тоже будет бороться за «Золотой мяч», но ему нужно еще добавлять.

Мбаппе — это будущий Месси. Если, конечно, он сможет хорошо справиться со своим статусом, а также будет понимать, что происходит вокруг его имени. Нужно учитывать много факторов, чтобы сделать отличную карьеру. Порой эти качества не имеют ничего общего с футболом. Надеюсь, что мы с ним однажды это обсудим. Килиан может вдохновляться успехами Месси.

Он — феномен, у меня нет слов, чтобы сказать, насколько он великолепен. Рядом с нами играет гений.

Арсен Венгер:

Когда Мбаппе было 17, он играл за «Монако» и демонстрировал невероятную статистику. Он из породы превосходных, великих игроков, которые будут доминировать в мировом футболе. Таких футболистов пять или шесть.

Он делает невероятные вещи. Это напоминает игру в FIFA — двойное нажатие джойстика, ускорение. Причем он всегда делает это в нужный момент. Думаю, кто бы перед ним ни был, если Килиану удастся прокинуть мяч на три-четыре метра, то оппоненту будет невероятно тяжело. Даже на небольших пространствах он чувствует себя очень хорошо, его сложно поймать. Он очень часто меняет ритм, ищет мяч.

Роналдо:

Я желаю ему всего наилучшего, но только пока он не встретится со сборной Бразилии! Мбаппе — сильный, фантастический игрок, но... Он француз.

Лоран Блан:

Мое мнение по поводу этого парня сформировалось еще десять месяцев назад: он феномен! Это мальчишка, который пугает соперников. Этот страх становится для его команды преимуществом.

Я общался с ним несколько раз по телефону. Килиан наблюдал за моей игрой в детстве. Теперь я смотрю на его игру! Я безумно уважаю то, чего он достиг в таком возрасте. Это неслыханное достижение в современном футболе.

Я знал парочку инопланетян в футболе, но обычно им было уже по 25 или 30 лет, а сейчас я впервые встретил 20-летнего игрока с другой планеты. Мбаппе всё схватывает на лету. Когда я обсуждаю с ним тактику до матча, то не успеваю закончить предложение, потому что Килиан уже понял и усвоил мою мысль.

Пеле:

Добро пожаловать в клуб, Килиан Мбаппе! Здорово, что у меня теперь есть компания. Если он продолжит в том же духе и будет повторять мои рекорды, мне придется стряхнуть пыль со своих бутс!

2019 год

У Мбаппе есть всё, чтобы стать следующей суперзвездой мирового футбола. Он лучший молодой игрок мира и уступает на данный момент только Месси и Роналду. Не вижу причин, чтобы Мбаппе через время не стал лучшим.

В случае с Мбаппе не нужно говорить, каким он будет через пять или десять лет. Просто следите за ним сейчас. Он абсолютно невероятен. Думаю, с учетом возраста Роналду, Месси и Неймара, именно Мбаппе является самым ценным футболистом мира. Гипотетически он самый дорогой игрок. Он невероятен. Это слово полностью характеризует Килиана, других эпитетов не требуется.

На самом деле то, что умеет Мбаппе, пугает. Он обладает невероятной техникой и скоростью, к тому же он здорово разбирается в футбольной тактике. И самое главное, что он будет продолжать расти и совершенствоваться.

Я бы купил Мбаппе, этот выбор мне кажется благоразумным. Неймар? Даже дети подражают ему, бросаясь на газон.

Мне нравится Мбаппе. Он быстр, может прекрасно завершать атаки, а ему всего 20 лет. Мбаппе – это настоящее и будущее. Фантастический игрок, очень быстрый, он олицетворяет будущее.

Мбаппе – это феномен. Он определенно станет лучшим игроком в мире в будущем. Я всегда мыслю как полузащитник, и если бы он был впереди, то я бы все время снабжал его передачами, потому что он такой быстрый, взрывной, но также он очень умно ускользает от соперников. Мбаппе умеет идеально выбирать момент. Тьерри Анри и Диего Коста тоже были в этом великолепны. В Мбаппе выделяется то, что он очень голоден и знает, как использовать свои умения.

Я хотел бы дать совет Мбаппе. Он очень рано добился успеха, в самой молодости. Поэтому ему всегда придется соответствовать завышенным требованиям. Ему нужно все время работать над собой, чтобы быть более голодным, чем все остальные.

Я поймал взгляд Мбаппе, когда на церемонии были выставлены шесть «Золотых мячей» Месси, и подмигнул ему. Уже после вручения я сказал Килиану, что он должен получить один, два, три, четыре таких награды. Увидеть их вот так – это очень сложно для такого игрока, как Мбаппе.

2020 год

Неймар:

Килиан – это феномен. У него есть потенциал, чтобы стать одним из лучших игроков в истории. Быть его партнером по команде – огромная честь. Мы понимаем друг друга очень хорошо на поле и за его пределами. Я люблю его!

Мбаппе прогрессировал на протяжении трех лет. Он пришел в футбол с огромным потенциалом, это был алмаз, который нужно отполировать. Несмотря на это, он начинает раздражать меня всё больше и больше. Он раздражает своих одноклубников. Мы забываем, что он молод. Он уже совершал большие дела, но мы всегда просим большего. То, что он делает, невероятно, впереди у него светлое будущее. Но он оказывает на себя давление, потому что хочет выиграть «Золотой мяч». Это раздражает. Он должен вести себя осторожнее.

Эдмилсон:

Неймар более зрелый, когда дело доходит до принятия решений на поле. Мбаппе талантлив и быстр, но Неймар более креативен. Мбаппе немного похож на Анри, а Неймар — на Роналдиньо. Думаю, что Неймар сейчас лучше Мбаппе, потому что он более зрелый игрок.

Если честно, могу сказать о Килиане, что на тренировках всё выглядит так, как будто он занимается с детьми. То, как он бегает, он просто оставляет тебя позади. Это выглядит так, будто мы дети, а он Усэйн Болт!

Кто после Месси и Роналду будет коллекционировать «Золотые мячи»? Француз Килиан Мбаппе! Впервые я его увидел, когда по телевизору смотрел матч «Монако» с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов 2016/2017. Впечатляющее зрелище. Я спросил у спортивного директора «Ювентуса» Фабио Паратичи: «Кто это? С какой он планеты?!» Фабио ответил мне: «Да, я знаю. Мы знаем о нем уже некоторое время». Неудержимый форвард. А ведь ему тогда было всего лишь 18 лет. В том же сезоне мы встретились друг с другом в полуфинале Лиги чемпионов. Сейчас ему 21 год. Он уже стал чемпионом мира. У него все есть: скорость, техника, инстинкты форварда. Он настоящее чудо. Считаю, что Мбаппе превосходит Неймара, потому что является более стабильным игроком. Будущее находится в руках Мбаппе.

Когда перед вами такой особенный игрок, как Мбаппе, вы не знаете, будет ли у него всё складываться хорошо или нет, но понимаете, что в нем есть нечто драгоценное, важное. Если он будет усердно работать, что он и делает, а также если у него будет хороший менталитет, то рано или поздно он разовьет свой талант и станет лучшим.

Очень хочу, чтобы Мбаппе перешел в АПЛ . Его переход стал бы большим плюсом для Премьер-Лиги. Вижу только один клуб для него. Это, конечно же, «Ньюкасл».