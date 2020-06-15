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В «Краснодаре» забыли о важном нюансе. Или знают слишком много?

вчера, 20:01
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Фернандеш Мануэл
Фернандеш Мануэл
Полузащитник
Классон Виктор
Классон Виктор
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Вандерсон
Вандерсон
Нападающий
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Вместо чистки состава «Краснодар» продлевает контракт с 33-летним форвардом. «Соккер.ру» недоумевает. 

Всего лишь через полтора месяца стартует новый сезон РПЛ, а вместе с ним вступит в силу новый лимит на легионеров, который позволит каждой команде заявлять максимум 8 иностранных футболистов. Хоть всех их можно выпускать на поле, но держать сверх этого количества непозволительно. И точка. Сегодня «Краснодар» до следующего лета продлил контракт с Маркусом Бергом и стал на шаг ближе к кадровому кризису, который и без того с коварством матадора подкрадывался к «быкам». 

Может быть, в «Краснодаре» знают нечто такое, о чем еще не сказано вслух? Например, что РФС из-за сжатия футбольного календаря решил отложить вступление в силу нового лимита? Если так, то будет очередное стыдное «рука-лицо» для российских футбольных властей, потому что менять основополагающие правила за несколько недель до старта турнира говорит либо о полнейшей дезорганизации и бардаке внутри футбольного союза, либо о наглой проституции и выгибании «линии партии» в пользу определенных клубов. 

Плавали — знаем, и не удивимся, если РФС снова покажет «от локтя» клубам, которые готовы к введению нового лимита. Никогда такого не было, и вот опять может случиться. Вспомните порядок ввода в эксплуатацию предыдущих изменений лимита. Случалось, что и за две недели объявляли новые правила игры. О лимите-2020, который будет ограничивать число легионеров в заявке, а не на поле, объявили год назад. 

Клубы год жили в этой реальности, подводили свои составы под новые требования прошлым летом и в зимнее трансферное окно, и если сейчас сказать: «Не, ребята, мы пошутили, давайте запустим ракету через год», — то пострадают самые добросовестные и умеющие планировать, а «Рубин», подписывающий трех легионеров зимой при семи иностранцах в команде, и «Краснодар» выйдут сухими из воды. Так быть не должно, раз границы и уровень ответственности за их нарушение были определены загодя, и хочется верить, что здравый смысл не улетучится, а РФС не пойдет на еще одно «антиконституционное решение».

Но поведение отдельных клубов вкупе на фоне этой самой веры в здравый смысл и справедливость вызывает недоумение. На днях мы просвечивали текущие заявки клубов РПЛ рентгеновскими лучами требований нового лимита. Оказалось, что самая непростая ситуация у «Краснодара»: 12 иностранцев, включая отправленного в аренду Намли, 11 легионеров непосредственно в команде. 

А сегодня мы узнаем о том, что «быки» продлевают контракт с Маркусом Бергом до следующего лета. Ничего против шведа не имею, и мнение Владимира Быстрова не разделяю: Маркус с пользой провел время в «Краснодаре», учитывая, что приехал в Россию свободным агентом. 6 голов в 26 матчах — достойный результат, но Берг — возрастной иностранец, в августе ему исполнится 34. Казалось бы, он выглядел логичной жертвой нового лимита, но в «Краснодаре» решили иначе. 

Будем считать, что Намли в команду не вернется, вот 11 легионеров в текущем составе: Маркус Берг, Йон Гудни Фьолусон, Виктор Классон, Реми Кабелья, Кристиан Рамирес, Вандерсон, Урош Спайич, Кристоффер Олссон, Тонни Вильена, Кайо, Мануэл Фернандеш. К первому августа нужно отчислить троих из этого списка — на все про все полтора месяца. После  продления контракта с Маркусом Бергом в «Краснодаре» не осталось иностранцев, от обязательств перед которыми клуб освобождается этим летом, то есть везде нужно искать варианты трудоустройства или договариваться о разрывах соглашений. 

Учтите, что потенциальные покупатели могут безжалостно выкручивать «быкам» рога и добиваться выгодных условий, зная, что «Краснодар» обязан избавляться от нескольких иностранцев. Конечно, можно платить всем зарплату и дальше, заявляя всю банду на еврокубки, но это вариант с отрицательной рентабельностью и откровенно дурацкий. Так кто же должен уйти? Или сначала решим, кто должен остаться?

Берг продлил контракт — получает защитный тотем, вместе с ним этой чести должны удостоиться Виктор Классон и Реми Кабелья, на чье полное выздоровление и помощь на футбольном поле в клубе рассчитывают, однозначно в число «неприкасаемых» должен войти и Тонни Вильена. Вероятно, сюда же стоит добавить основного левого защитника Кристиана Рамиреса и любителя веселящего газа Вандерсона. 

Седьмым может стать Урош Спаич — основной центральный защитник команды двух последних лет. А может и не стать, ведь в распоряжении Мусаева появился Егор Сорокин. Скорее Спаича нужно рассматривать в компании Кайо, Олссона, Мануэла Фернандеша и Фьолусона — трое из пяти должны уйти. Думаю, проще всего расстаться с исландцем Фьолусоном, который далек от стартового состава и каких-либо перспектив в 31 год. 

Дальше — сложнее. К примеру, Фернандеш — тоже возрастной, у него контракт до конца календарного года, но по весне португалец играл в основе. Спаич, Олссон и Кайо молоды, а еще у них продолжительные контракты: у Уроша и Кристоффера до 2023 года, у Кайо — до 2024-го. Задачка. Но что будет, когда «Краснодар» определит ненужных и расстанется с ними, пусть даже на невыгодных условиях? Правильно — придется заполнять образовавшийся вакуум в составе. Причем россиянами или футболистами из Беларуси, Армении, Казахстана или Киргизии, которые в РПЛ больше не считаются легионерами. Да где же их наберешься, еще и соответствующего класса?

А захочется точечно усилится сильным иностранцем — придется освобождать для него вакансию продажей другого легионера. Помните, как иногда тренеры в РПЛ, когда их команда упиралась в верхнюю границу лимита, вынужденно прибегали в двойной замене, чтобы выпустить конкретного иностранца в конкретную позицию: например, выпускали в оборону россиянина вместо легионера, а потом меняли другого россиянина в атаке на нужного игрока, попадающего под гнет лимита? Теперь клубам с забитой «восьмеркой» из схемы «8+17» придется делать то же самое, только на трансферном рынке. Легионерский балласт уже тянет «Краснодар» вниз, они почувствуют это через три, две, одну… 

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:54
Да уж, загнали себя быки в легионерскую засаду. Я думаю, ставка будет сделана на привычных к холоду и не привередливых викингов. Всё равно резать по живому придётся, так что предположу, что на выход пойдут Фернандеш, Спаич и Кайо, плюс уже названный исландец. Ну и пока нету особого спроса и ценника, присматриваться к белорусам и армянам.Киргизов и казахов брать только молодых-перспективных. Скоро и их паспорта будут цениться наравне с российскими. Что не айс для нашей сборной, кстати.
Но это уже другая история...
oFANATo
oFANATo ответ Great Chris (раскрыть)
вчера в 21:37
Питерский Дюков с Вилком не позволят
beefs
beefs
вчера в 21:08
а чего вы так переживаете?
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе ответ Газпром Арена (раскрыть)
вчера в 21:03
какой ужас, эти злые болельщики Краснодара смеют писать гадости про великий Зенит.
112910415
112910415
вчера в 20:56
нет пока ответа
Газпром Арена
Газпром Арена
вчера в 20:51
А клуб и болельщики берут на себя слишком много, когда превозносят свой стадион, якобы он лучше Газпром Арены, и пишут типично московские пасквили про Зенит. Эти факты не позволяют нам болельщикам поддерживать краснодар
Газпром Арена
Газпром Арена
вчера в 20:50
Неплохая команда, но нет Духа Победителей, поэтому и трофеев тоже
Дрессировщик хряков
Дрессировщик хряков
вчера в 20:31
Крснодару в оставшихся матчах взреть все московсеие команды и занять свое второе место.
Great Chris
Great Chris
вчера в 20:13
Краснодару удачи. Должны обогнать обитателей худшего стадиона мира и выиграть золото РФПЛ.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
вчера в 20:02
Главное чтобы не забыли концовку чемпионата нормально провести
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