В «Краснодаре» забыли о важном нюансе. Или знают слишком много?

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вчера, 20:01

Вместо чистки состава «Краснодар» продлевает контракт с 33-летним форвардом. «Соккер.ру» недоумевает.

Всего лишь через полтора месяца стартует новый сезон РПЛ , а вместе с ним вступит в силу новый лимит на легионеров, который позволит каждой команде заявлять максимум 8 иностранных футболистов. Хоть всех их можно выпускать на поле, но держать сверх этого количества непозволительно. И точка. Сегодня «Краснодар» до следующего лета продлил контракт с Маркусом Бергом и стал на шаг ближе к кадровому кризису, который и без того с коварством матадора подкрадывался к «быкам».

Может быть, в «Краснодаре» знают нечто такое, о чем еще не сказано вслух? Например, что РФС из-за сжатия футбольного календаря решил отложить вступление в силу нового лимита? Если так, то будет очередное стыдное «рука-лицо» для российских футбольных властей, потому что менять основополагающие правила за несколько недель до старта турнира говорит либо о полнейшей дезорганизации и бардаке внутри футбольного союза, либо о наглой проституции и выгибании «линии партии» в пользу определенных клубов.

Плавали — знаем, и не удивимся, если РФС снова покажет «от локтя» клубам, которые готовы к введению нового лимита. Никогда такого не было, и вот опять может случиться. Вспомните порядок ввода в эксплуатацию предыдущих изменений лимита. Случалось, что и за две недели объявляли новые правила игры. О лимите-2020, который будет ограничивать число легионеров в заявке, а не на поле, объявили год назад.

Клубы год жили в этой реальности, подводили свои составы под новые требования прошлым летом и в зимнее трансферное окно, и если сейчас сказать: «Не, ребята, мы пошутили, давайте запустим ракету через год», — то пострадают самые добросовестные и умеющие планировать, а «Рубин», подписывающий трех легионеров зимой при семи иностранцах в команде, и «Краснодар» выйдут сухими из воды. Так быть не должно, раз границы и уровень ответственности за их нарушение были определены загодя, и хочется верить, что здравый смысл не улетучится, а РФС не пойдет на еще одно «антиконституционное решение».

Но поведение отдельных клубов вкупе на фоне этой самой веры в здравый смысл и справедливость вызывает недоумение. На днях мы просвечивали текущие заявки клубов РПЛ рентгеновскими лучами требований нового лимита. Оказалось, что самая непростая ситуация у «Краснодара»: 12 иностранцев, включая отправленного в аренду Намли, 11 легионеров непосредственно в команде.

А сегодня мы узнаем о том, что «быки» продлевают контракт с Маркусом Бергом до следующего лета. Ничего против шведа не имею, и мнение Владимира Быстрова не разделяю: Маркус с пользой провел время в «Краснодаре», учитывая, что приехал в Россию свободным агентом. 6 голов в 26 матчах — достойный результат, но Берг — возрастной иностранец, в августе ему исполнится 34. Казалось бы, он выглядел логичной жертвой нового лимита, но в «Краснодаре» решили иначе.

Будем считать, что Намли в команду не вернется, вот 11 легионеров в текущем составе: Маркус Берг, Йон Гудни Фьолусон, Виктор Классон, Реми Кабелья, Кристиан Рамирес, Вандерсон, Урош Спайич, Кристоффер Олссон, Тонни Вильена, Кайо, Мануэл Фернандеш. К первому августа нужно отчислить троих из этого списка — на все про все полтора месяца. После продления контракта с Маркусом Бергом в «Краснодаре» не осталось иностранцев, от обязательств перед которыми клуб освобождается этим летом, то есть везде нужно искать варианты трудоустройства или договариваться о разрывах соглашений.

Учтите, что потенциальные покупатели могут безжалостно выкручивать «быкам» рога и добиваться выгодных условий, зная, что «Краснодар» обязан избавляться от нескольких иностранцев. Конечно, можно платить всем зарплату и дальше, заявляя всю банду на еврокубки, но это вариант с отрицательной рентабельностью и откровенно дурацкий. Так кто же должен уйти? Или сначала решим, кто должен остаться?

Берг продлил контракт — получает защитный тотем, вместе с ним этой чести должны удостоиться Виктор Классон и Реми Кабелья, на чье полное выздоровление и помощь на футбольном поле в клубе рассчитывают, однозначно в число «неприкасаемых» должен войти и Тонни Вильена. Вероятно, сюда же стоит добавить основного левого защитника Кристиана Рамиреса и любителя веселящего газа Вандерсона.

Седьмым может стать Урош Спаич — основной центральный защитник команды двух последних лет. А может и не стать, ведь в распоряжении Мусаева появился Егор Сорокин. Скорее Спаича нужно рассматривать в компании Кайо, Олссона, Мануэла Фернандеша и Фьолусона — трое из пяти должны уйти. Думаю, проще всего расстаться с исландцем Фьолусоном, который далек от стартового состава и каких-либо перспектив в 31 год.

Дальше — сложнее. К примеру, Фернандеш — тоже возрастной, у него контракт до конца календарного года, но по весне португалец играл в основе. Спаич, Олссон и Кайо молоды, а еще у них продолжительные контракты: у Уроша и Кристоффера до 2023 года, у Кайо — до 2024-го. Задачка. Но что будет, когда «Краснодар» определит ненужных и расстанется с ними, пусть даже на невыгодных условиях? Правильно — придется заполнять образовавшийся вакуум в составе. Причем россиянами или футболистами из Беларуси, Армении, Казахстана или Киргизии, которые в РПЛ больше не считаются легионерами. Да где же их наберешься, еще и соответствующего класса?