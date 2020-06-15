В «Краснодаре» забыли о важном нюансе. Или знают слишком много?

Вместо чистки состава «Краснодар» продлевает контракт с 33-летним форвардом. «Соккер.ру» недоумевает.
Всего лишь через полтора месяца стартует новый сезон РПЛ, а вместе с ним вступит в силу новый лимит на легионеров, который позволит каждой команде заявлять максимум 8 иностранных футболистов. Хоть всех их можно выпускать на поле, но держать сверх этого количества непозволительно. И точка. Сегодня «Краснодар» до следующего лета продлил контракт с Маркусом Бергом и стал на шаг ближе к кадровому кризису, который и без того с коварством матадора подкрадывался к «быкам».
Может быть, в «Краснодаре» знают нечто такое, о чем еще не сказано вслух? Например, что РФС из-за сжатия футбольного календаря решил отложить вступление в силу нового лимита? Если так, то будет очередное стыдное «рука-лицо» для российских футбольных властей, потому что менять основополагающие правила за несколько недель до старта турнира говорит либо о полнейшей дезорганизации и бардаке внутри футбольного союза, либо о наглой проституции и выгибании «линии партии» в пользу определенных клубов.
Плавали — знаем, и не удивимся, если РФС снова покажет «от локтя» клубам, которые готовы к введению нового лимита. Никогда такого не было, и вот опять может случиться. Вспомните порядок ввода в эксплуатацию предыдущих изменений лимита. Случалось, что и за две недели объявляли новые правила игры. О лимите-2020, который будет ограничивать число легионеров в заявке, а не на поле, объявили год назад.
Клубы год жили в этой реальности, подводили свои составы под новые требования прошлым летом и в зимнее трансферное окно, и если сейчас сказать: «Не, ребята, мы пошутили, давайте запустим ракету через год», — то пострадают самые добросовестные и умеющие планировать, а «Рубин», подписывающий трех легионеров зимой при семи иностранцах в команде, и «Краснодар» выйдут сухими из воды. Так быть не должно, раз границы и уровень ответственности за их нарушение были определены загодя, и хочется верить, что здравый смысл не улетучится, а РФС не пойдет на еще одно «антиконституционное решение».
Но поведение отдельных клубов вкупе на фоне этой самой веры в здравый смысл и справедливость вызывает недоумение. На днях мы просвечивали текущие заявки клубов РПЛ рентгеновскими лучами требований нового лимита. Оказалось, что самая непростая ситуация у «Краснодара»: 12 иностранцев, включая отправленного в аренду Намли, 11 легионеров непосредственно в команде.
А сегодня мы узнаем о том, что «быки» продлевают контракт с Маркусом Бергом до следующего лета. Ничего против шведа не имею, и мнение Владимира Быстрова не разделяю: Маркус с пользой провел время в «Краснодаре», учитывая, что приехал в Россию свободным агентом. 6 голов в 26 матчах — достойный результат, но Берг — возрастной иностранец, в августе ему исполнится 34. Казалось бы, он выглядел логичной жертвой нового лимита, но в «Краснодаре» решили иначе.
Будем считать, что Намли в команду не вернется, вот 11 легионеров в текущем составе: Маркус Берг, Йон Гудни Фьолусон, Виктор Классон, Реми Кабелья, Кристиан Рамирес, Вандерсон, Урош Спайич, Кристоффер Олссон, Тонни Вильена, Кайо, Мануэл Фернандеш. К первому августа нужно отчислить троих из этого списка — на все про все полтора месяца. После продления контракта с Маркусом Бергом в «Краснодаре» не осталось иностранцев, от обязательств перед которыми клуб освобождается этим летом, то есть везде нужно искать варианты трудоустройства или договариваться о разрывах соглашений.
Учтите, что потенциальные покупатели могут безжалостно выкручивать «быкам» рога и добиваться выгодных условий, зная, что «Краснодар» обязан избавляться от нескольких иностранцев. Конечно, можно платить всем зарплату и дальше, заявляя всю банду на еврокубки, но это вариант с отрицательной рентабельностью и откровенно дурацкий. Так кто же должен уйти? Или сначала решим, кто должен остаться?
Берг продлил контракт — получает защитный тотем, вместе с ним этой чести должны удостоиться Виктор Классон и Реми Кабелья, на чье полное выздоровление и помощь на футбольном поле в клубе рассчитывают, однозначно в число «неприкасаемых» должен войти и Тонни Вильена. Вероятно, сюда же стоит добавить основного левого защитника Кристиана Рамиреса и любителя веселящего газа Вандерсона.
Седьмым может стать Урош Спаич — основной центральный защитник команды двух последних лет. А может и не стать, ведь в распоряжении Мусаева появился Егор Сорокин. Скорее Спаича нужно рассматривать в компании Кайо, Олссона, Мануэла Фернандеша и Фьолусона — трое из пяти должны уйти. Думаю, проще всего расстаться с исландцем Фьолусоном, который далек от стартового состава и каких-либо перспектив в 31 год.
Дальше — сложнее. К примеру, Фернандеш — тоже возрастной, у него контракт до конца календарного года, но по весне португалец играл в основе. Спаич, Олссон и Кайо молоды, а еще у них продолжительные контракты: у Уроша и Кристоффера до 2023 года, у Кайо — до 2024-го. Задачка. Но что будет, когда «Краснодар» определит ненужных и расстанется с ними, пусть даже на невыгодных условиях? Правильно — придется заполнять образовавшийся вакуум в составе. Причем россиянами или футболистами из Беларуси, Армении, Казахстана или Киргизии, которые в РПЛ больше не считаются легионерами. Да где же их наберешься, еще и соответствующего класса?
А захочется точечно усилится сильным иностранцем — придется освобождать для него вакансию продажей другого легионера. Помните, как иногда тренеры в РПЛ, когда их команда упиралась в верхнюю границу лимита, вынужденно прибегали в двойной замене, чтобы выпустить конкретного иностранца в конкретную позицию: например, выпускали в оборону россиянина вместо легионера, а потом меняли другого россиянина в атаке на нужного игрока, попадающего под гнет лимита? Теперь клубам с забитой «восьмеркой» из схемы «8+17» придется делать то же самое, только на трансферном рынке. Легионерский балласт уже тянет «Краснодар» вниз, они почувствуют это через три, две, одну…
Но это уже другая история...
Но это уже другая история...